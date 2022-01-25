Велика Британія скасовує з 11 лютого карантин для осіб, які прибувають у країну

Влада Великої Британії ухвалила рішення скасувати карантин для всіх, хто прибуває в країну з 11 лютого, незалежно від статусу вакцинації та препарату, яким було зроблено щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Іноземні громадяни, повністю вакциновані препаратами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), з 4 ранку 11 лютого не здаватимуть ПЛР-тести після прибуття. Ті, хто щеплений іншими вакцинами або не щеплений зовсім, з цієї дати звільняються від карантину після прибуття до Великої Британії. Їм потрібно буде зробити ПЛР-тест на COVID-19 перед поїздкою і ще один тест не пізніше, ніж на другий день перебування в країні", - пише BBC News.

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Як нагадує портал, усім приїжджим, як і раніше, необхідно буде заповнити PLF протягом 48 годин до вильоту до Великої Британії.

За словами глави Мінтрансу Королівства Гранта Шаппса, зміна правил в'їзду дасть можливість британським сім'ям заощадити близько 100 фунтів під час поїздок за кордон, а також поліпшить ситуацію для туріндустрії Великої Британії, яка постраждала від коронавірусу.

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Наразі не вакциновані туристи та громадяни, щеплені вакциною, не схваленою ВООЗ, повинні здати ПЛР-тест не раніше ніж за 72 години до поїздки. Після прибуття вони дотримуються десятиденного карантину, під час якого здають іще два тести - на п'ятий і на восьмий день перебування. Всі витрати бере на себе пасажир.