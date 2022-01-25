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64% українців вважають, що дій влади недостатньо для забезпечення захисту України, - дослідження Українського інституту майбутнього

64% українців вважають, що дій влади недостатньо для забезпечення захисту України, - дослідження Українського інституту майбутнього

Більшість українців (64%) вважають, що дій влади недостатньо для забезпечення захисту України в умовах загрози вторгнення РФ.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Маркетинг Груп з 21 січня до 23 січня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

Респонденти у віковій категорії 36-45 найбільше незадоволені діями влади (67%), найменше - у віковій категорії 18-28 (58%).

Щодо регіонального розподілу, то найбільше респондентів, які вважають, що дій влади недостаньо виявилось із Центру (70%) та м. Києва (71%). Найменше - із Заходу (57%).

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64% українців вважають, що дій влади недостатньо для забезпечення захисту України, - дослідження Українського інституту майбутнього 01

дослідження (612) опитування (1961) Український інститут майбутнього (24)


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Топ коментарі
+11
Критично недостатньо.
Все витратили на піар доріг імені зеленського, які за шалені бабки будує коломойський.
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25.01.2022 19:12
+9
Тільки 64?
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25.01.2022 19:07
+5
Я не заметил никаких изменений , если "завтра" война . "Праздник" беспечности продолжается .
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25.01.2022 19:10
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Тільки 64?
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25.01.2022 19:07 Відповісти
Журналіст Нового Времені повідомив, що 25 січня прилетіло в літаку США 300!!! установок Джавелін. Ось це вже сила в руках наших кращих вояків.
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25.01.2022 19:23 Відповісти
Это от американцев. Им огромное спасибо. А от собственной власти будут какие-то конкретные действия по реагированию на возросшую угрозу? Или у них другие приоритеты и не "нужно смотреть вверх"? Распил бабла в приоритете перед обороной страны.

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25.01.2022 19:30 Відповісти
Та да. Только сразу возникает вопрос к минимум 39% из них - А нахрена же вы тогда за это чмо голосовали? Неужели не видели?
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25.01.2022 19:35 Відповісти
Інші 36 хліб-сіль готують!
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25.01.2022 19:43 Відповісти
це в якому регіоні такий відсоток совкодрочерів? навіть в Криму в 14 році такого відсотку не було
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26.01.2022 01:58 Відповісти
Я не заметил никаких изменений , если "завтра" война . "Праздник" беспечности продолжается .
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25.01.2022 19:10 Відповісти
Это не праздник беспечности, а преступная бездеятельность или откровенный саботаж
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25.01.2022 19:41 Відповісти
Керує цим усім єрмак і шмаркля.
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25.01.2022 20:03 Відповісти
Критично недостатньо.
Все витратили на піар доріг імені зеленського, які за шалені бабки будує коломойський.
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25.01.2022 19:12 Відповісти
Остальные значит толпятся у корыта.
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25.01.2022 19:14 Відповісти
Їх давно під оренду здали
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25.01.2022 20:14 Відповісти
6 БДК с Балтики на прошлой неделе прошли Канал..
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25.01.2022 19:16 Відповісти
Вже є версія, що війська ЛНРДНР можуть напасти на Росію...
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25.01.2022 19:17 Відповісти
За недостатнього захисту країни будь яка діяльність в країні і розвиток будь чого втрачає сенс - прийдуть окупанти або мародери і все. абсолютно все піде прахом. Тому Зеленський будуючи дороги втридорога (велике крадійництво) для комфортного і швидкого пересування окупантів і системно недофінансуючи армію є злочинцем. "Гроші ******* тишу"! Іншими словами потрібен мир і повна відсутність загрози зовнішнього вторгнення. Прокацаплений дегенерат жидівського розливу навпаки створює умови ворогу для нападу. Дивує лише одне - невже він настільки тупий що не розуміє (чуйку втратив) того що в випадку окупації він та його родина опиняться "поза законом". І ніякий моссад і фсб їх не захистить...
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25.01.2022 19:19 Відповісти
Для большенства война разруха, трагедия, слезы. Для кучки шакалов - потоки бабла, особняки на средизимноморье, веселье и оргии. Чем дольше будет длиться кровопролитие тем больше бабла.
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25.01.2022 19:20 Відповісти
Ясен пень, їх зовсім нема , наприклад блокування слугами 50 млрд грн додатково на армію..
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25.01.2022 19:31 Відповісти
Ау, 36% ні пірамідки,ні шапочки з фольги,ні молебні РПц не допоможуть
Прокиньтесь
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25.01.2022 20:13 Відповісти
https://zn.ua/internal/tekhnolohii-sryva-hosudarstvennoho-oboronnoho-zakaza-.html
на практике всё что цвело и пахло при барыгах так же замечательно цветёт буйным цветом при клоунах.... так в чём смысл "замены"??? она вообще реально произошла а зебелоиды???
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25.01.2022 20:17 Відповісти
Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.
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25.01.2022 21:31 Відповісти
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25.01.2022 21:55 Відповісти
Недофинансирование армии катастрофическое, логистики , как таковой , нет, все военные разработки заблокированы( очень нужные и современные) - все деньги из бюджета на не понятные для людей программы ( и вряд ли нужные в военное время). Придумывание каждый день по одному ,, козлячему,, закону , обирание нищих украинцев. Идиотский пиар. Огромные деньги отдаёт Коломойскому , которому Штаты ( поймают все равно) дадут лет 500 тюрьмы -Интересно сколько получит Зе ? ПоРа думать лучшее средство обеспечить себе будущее( Зе) -передоз , чем быстрее, тем лучше для него.
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26.01.2022 07:48 Відповісти
Та влада панів взагалі ніщо, окрім своїх кишень, не може забезпечити. Населення з кожним роком в Україні все меншає, он уже і жінок на військовий облік ставлять.....
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26.01.2022 09:01 Відповісти
 
 