64% українців вважають, що дій влади недостатньо для забезпечення захисту України, - дослідження Українського інституту майбутнього
Більшість українців (64%) вважають, що дій влади недостатньо для забезпечення захисту України в умовах загрози вторгнення РФ.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Маркетинг Груп з 21 січня до 23 січня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.
Респонденти у віковій категорії 36-45 найбільше незадоволені діями влади (67%), найменше - у віковій категорії 18-28 (58%).
Щодо регіонального розподілу, то найбільше респондентів, які вважають, що дій влади недостаньо виявилось із Центру (70%) та м. Києва (71%). Найменше - із Заходу (57%).
Топ коментарі
+11 Ksenia VB
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+9 Oresta Bartka
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+5 Envoy
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Все витратили на піар доріг імені зеленського, які за шалені бабки будує коломойський.
Прокиньтесь
на практике всё что цвело и пахло при барыгах так же замечательно цветёт буйным цветом при клоунах.... так в чём смысл "замены"??? она вообще реально произошла а зебелоиды???