64% українців вважають, що дій влади недостатньо для забезпечення захисту України, - дослідження Українського інституту майбутнього

Більшість українців (64%) вважають, що дій влади недостатньо для забезпечення захисту України в умовах загрози вторгнення РФ.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Маркетинг Груп з 21 січня до 23 січня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

Респонденти у віковій категорії 36-45 найбільше незадоволені діями влади (67%), найменше - у віковій категорії 18-28 (58%).

Щодо регіонального розподілу, то найбільше респондентів, які вважають, що дій влади недостаньо виявилось із Центру (70%) та м. Києва (71%). Найменше - із Заходу (57%).

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