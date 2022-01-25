Білоруські "кіберпартизани" зламали сервери залізниці, щоб зупинити перекидання військ РФ. СКРИНШОТ

Вони вимагають зупинити транспортування військ РФ на територію Білорусі та звільнити 50 політв’язнів.

Про це група хакерів повідомила у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Білоруська залізниця за командою терориста Лукашенка цими днями пропускає окупаційні війська на нашу землю. У рамках кіберкампанії "Пекло" ми зашифрували основну частину серверів, баз даних та робочих станцій Білоруської залізниці з метою уповільнити та порушити роботу дороги. Бекапи знищені", - йдеться у повідомленні хакерів.

Вони твердять, що атакували десятки баз данних, але не зачіпали при цьому автоматику й системи безпеки, щоб уникнути аварійних ситуацій.

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"Ми маємо ключі шифрування та готові за певних умов повернути системи БЗ у штатний режим. Наші умови:

🔺Звільнення 50 політв'язнів, які найбільше потребують надання медичної допомоги.

🔺Зупинка угруповання військ РФ біля РБ", - додали "кіберпартизани".

"Білоруська залізниця" нічого не повідомляє про атаку. Однак для пасажирів опубліковано оголошення, що "з технічних причин тимчасово недоступні послуги оформлення електронних проїзних документів".

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Нагадаємо, білоруська хакерська група "Кіберпартизани" вперше заявила про себе восени 2020 року – невдовзі після початку в країні масових протестів проти режиму Олександра Лукашенка. Група здійснила низку атак на державні ресурси, опублікувала кілька матеріалів, що компрометують чинну білоруську владу, і розмістила у відкритому доступі службову інформацію, включаючи особисті дані працівників правоохоронних органів, які взяли участь у придушенні протестів.













