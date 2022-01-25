УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10957 відвідувачів онлайн
Новини Війна
22 608 39

Білоруські "кіберпартизани" зламали сервери залізниці, щоб зупинити перекидання військ РФ. СКРИНШОТ

Білоруські

Вони вимагають зупинити транспортування військ РФ на територію Білорусі та звільнити 50 політв’язнів.

Про це група хакерів повідомила у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Білоруська залізниця за командою терориста Лукашенка цими днями пропускає окупаційні війська на нашу землю. У рамках кіберкампанії "Пекло" ми зашифрували основну частину серверів, баз даних та робочих станцій Білоруської залізниці з метою уповільнити та порушити роботу дороги. Бекапи знищені", - йдеться у повідомленні хакерів.

Вони твердять, що атакували десятки баз данних, але не зачіпали при цьому автоматику й системи безпеки, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Читайте: Американці підштовхують нас до війни, - Лукашенко

"Ми маємо ключі шифрування та готові за певних умов повернути системи БЗ у штатний режим. Наші умови:

🔺Звільнення 50 політв'язнів, які найбільше потребують надання медичної допомоги.

🔺Зупинка угруповання військ РФ біля РБ", - додали "кіберпартизани".

"Білоруська залізниця" нічого не повідомляє про атаку. Однак для пасажирів опубліковано оголошення, що "з технічних причин тимчасово недоступні послуги оформлення електронних проїзних документів".

Також читайте: НАТО відправить нові контингенти в Литву через навчання РФ та РБ

Нагадаємо, білоруська хакерська група "Кіберпартизани" вперше заявила про себе восени 2020 року – невдовзі після початку в країні масових протестів проти режиму Олександра Лукашенка. Група здійснила низку атак на державні ресурси, опублікувала кілька матеріалів, що компрометують чинну білоруську владу, і розмістила у відкритому доступі службову інформацію, включаючи особисті дані працівників правоохоронних органів, які взяли участь у придушенні протестів.

Білоруські кіберпартизани зламали сервери залізниці, щоб зупинити перекидання військ РФ 01
Білоруські кіберпартизани зламали сервери залізниці, щоб зупинити перекидання військ РФ 02
Білоруські кіберпартизани зламали сервери залізниці, щоб зупинити перекидання військ РФ 03
Білоруські кіберпартизани зламали сервери залізниці, щоб зупинити перекидання військ РФ 04
Білоруські кіберпартизани зламали сервери залізниці, щоб зупинити перекидання військ РФ 05
Білоруські кіберпартизани зламали сервери залізниці, щоб зупинити перекидання військ РФ 06
Білоруські кіберпартизани зламали сервери залізниці, щоб зупинити перекидання військ РФ 07

Автор: 

Білорусь (7959) хакер (1360) кібербезпека (1169)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+82
Живе Бєларусь!!!
показати весь коментар
25.01.2022 19:20
+56
Ворог мого ворога - мій друг.
показати весь коментар
25.01.2022 19:21
+41
В Литве задержали оборудование для шифрования информации, которое везли в Беларусь.

Литовские пограничники задержали "оборудование двойного назначения", адаптированное для шифрования информации, которое везли в Беларусь. Это были два сервера. Из какой страны их доставляли в РБ, не уточняется, сообщает литовская таможня.

Стоимость оборудования - почти 50 тысяч евро. Груз не пропустили в соответствии с правилами ЕС об экономических санкциях против Беларуси. В прошлом году литовские таможенники задерживали грузы двойного назначения шесть раз. https://t.me/charter97_org/60334 https://t.me/charter97_org/60334

показати весь коментар
25.01.2022 19:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Живе Бєларусь!!!
показати весь коментар
25.01.2022 19:20 Відповісти
Ворог мого ворога - мій друг.
показати весь коментар
25.01.2022 19:21 Відповісти
Приветствуем, но лишь бы на пользу.
показати весь коментар
25.01.2022 19:21 Відповісти
В Литве задержали оборудование для шифрования информации, которое везли в Беларусь.

Литовские пограничники задержали "оборудование двойного назначения", адаптированное для шифрования информации, которое везли в Беларусь. Это были два сервера. Из какой страны их доставляли в РБ, не уточняется, сообщает литовская таможня.

Стоимость оборудования - почти 50 тысяч евро. Груз не пропустили в соответствии с правилами ЕС об экономических санкциях против Беларуси. В прошлом году литовские таможенники задерживали грузы двойного назначения шесть раз. https://t.me/charter97_org/60334 https://t.me/charter97_org/60334

показати весь коментар
25.01.2022 19:21 Відповісти
Из какой страны их доставляли в РБ, не уточняется, сообщает литовская таможня.

І так зрозуміло німчура
показати весь коментар
25.01.2022 19:56 Відповісти
Интересно..оказывается, в неизвестные хакеры можно играть в обе стороны))))
показати весь коментар
25.01.2022 19:21 Відповісти
Вечером ху@ло-соловей на вата тв будет петь , что это атака Украины и США .
показати весь коментар
25.01.2022 19:24 Відповісти
Назваться можно как угодно, главное, чтобы таких атак было больше и не только по террористу лупашенко.. и по овощу.
показати весь коментар
25.01.2022 19:28 Відповісти
+это еще вейшнорийские не подключились!
показати весь коментар
25.01.2022 19:25 Відповісти
Спасибо сябры! (слово сябр происходит от литовского сябрь товарищ, соучастник. Впервые оно упоминается в Псковской судной грамоте, затем в Литовском статуте 1529 г. Вопрос о С. тесно связан с вопросом о формах землевладения в Украйне и о способах приобретения).
показати весь коментар
25.01.2022 19:28 Відповісти
Красавчики!
показати весь коментар
25.01.2022 19:34 Відповісти
Невелика пакость кацапам,а приемно!
показати весь коментар
25.01.2022 19:38 Відповісти
белорусские айтишники славятся с времен СССРа
показати весь коментар
25.01.2022 19:44 Відповісти
Я особисто працюю з фінансами, але з урахуванням моїх ділових контактів та за відгуками тих, хто спеціалізується в галузі ІТ, немає в Нідерландах конкуренції айтішникам з України.

Навіть стартові оклади у них майже вдвічі вищі за голландські.
показати весь коментар
25.01.2022 21:41 Відповісти
аха!!охотно верю!!три а может четыре украинских суперайтишника положили всю голандию!!(те не кажется что это из кацапского сериала:аналогов нет,запад отстал на десятилетия,а то и вовсе навсегда)и этот бред не повторяй пожалуйста!их берут потому что они дешевле!!а не для того чтоб в два раза платить больше.и даже если верить тому что ты утверждаеш что платят в два раза больше!!то уверен что умалчиваеш что работают они как минимум в три раза больше!!(рынок он такой!!не терпит пустоты и простоя)
показати весь коментар
25.01.2022 22:06 Відповісти
"что же вы так убиваетесь, вы же так не убьётесь" 😂😂😂😂😂
показати весь коментар
26.01.2022 01:14 Відповісти
А чем вызвана такая истерика у человека причастного рыночной экономике? Тоже пишите банковский софт, но вам отказывали в пользу украинских претендентов?

Одно могу сказать с уверенностью. Причиной отказов не было написание мягкого знака после глаголов. Знания английского, вполне, достаточно.
показати весь коментар
26.01.2022 01:39 Відповісти
Вже уявляю як білоруські партизани пускають під укіс рашистські військові ешелони...
показати весь коментар
25.01.2022 19:50 Відповісти
так написали що в автоматику не втручаються..ну це як з кульками рожевими....тільки в інтернеті
показати весь коментар
25.01.2022 21:50 Відповісти
Ліпше б одного ешелона з технікою фізично... ну, ви зрозуміли
показати весь коментар
25.01.2022 19:52 Відповісти
Это уже не цветочки. Знаете где находятся мозги игры Танчики? Правильно.
показати весь коментар
25.01.2022 20:08 Відповісти
где-то на кипре, судя по тикетам
показати весь коментар
25.01.2022 22:38 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 20:10 Відповісти
Моя повага патріотам!
показати весь коментар
25.01.2022 20:11 Відповісти
Почему только 50? Почему не всех политзаключенных???
показати весь коментар
25.01.2022 20:30 Відповісти
Киберпартизаны пользуются демо-версией тотал коммандера. На то они и партизаны чтобы бороться с врагом говном и палками.
показати весь коментар
25.01.2022 20:36 Відповісти
Спасибо братья! Жыве Беларусь!
показати весь коментар
25.01.2022 21:14 Відповісти
Все поезда идут в северную корею....
показати весь коментар
25.01.2022 21:31 Відповісти
О так! Пусть усатый получит порцию "счастья)"
показати весь коментар
25.01.2022 22:08 Відповісти
Золоті хлопці!!! Дай, Боже, міці й здоровля!
показати весь коментар
25.01.2022 22:17 Відповісти
де наши хвалені хакери? як виманювати гроши у пересічних громадян, так вони є, а коли треба захистити Україну, то щось не чути про їхню діяльність.
показати весь коментар
25.01.2022 22:30 Відповісти
... де наши хвалені хакери?...
-------------------------
Дзе? Дзе? Так мабудзь ў Галландыі.
"Навіть стартові оклади у них майже вдвічі вищі за голландські".
показати весь коментар
25.01.2022 23:38 Відповісти
Респек сябры!)))
показати весь коментар
25.01.2022 23:53 Відповісти
МРАЗЬ!
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
показати весь коментар
26.01.2022 00:23 Відповісти
И ЭТО ДЕЛАЛИ НЕ ТОЛЬКО БЕЛАРУСЫ, А И РОССИЯНИ !!!
показати весь коментар
26.01.2022 00:27 Відповісти
БЕЛАРУСЫ, УКРАИНЦЫ И РОССИЯНИ СПОСОБНЫ СВЕРГНУТЬ ЛУКАШЕНКО И ПУТИНА !!!
показати весь коментар
26.01.2022 00:29 Відповісти
дископартизаны
показати весь коментар
26.01.2022 03:52 Відповісти
Вони не скільки Україну спасають як Білорусь від її поглинання Росією як заплановано на початок літа.
показати весь коментар
26.01.2022 21:15 Відповісти
 
 