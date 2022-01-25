Білоруські "кіберпартизани" зламали сервери залізниці, щоб зупинити перекидання військ РФ. СКРИНШОТ
Вони вимагають зупинити транспортування військ РФ на територію Білорусі та звільнити 50 політв’язнів.
Про це група хакерів повідомила у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Білоруська залізниця за командою терориста Лукашенка цими днями пропускає окупаційні війська на нашу землю. У рамках кіберкампанії "Пекло" ми зашифрували основну частину серверів, баз даних та робочих станцій Білоруської залізниці з метою уповільнити та порушити роботу дороги. Бекапи знищені", - йдеться у повідомленні хакерів.
Вони твердять, що атакували десятки баз данних, але не зачіпали при цьому автоматику й системи безпеки, щоб уникнути аварійних ситуацій.
"Ми маємо ключі шифрування та готові за певних умов повернути системи БЗ у штатний режим. Наші умови:
🔺Звільнення 50 політв'язнів, які найбільше потребують надання медичної допомоги.
🔺Зупинка угруповання військ РФ біля РБ", - додали "кіберпартизани".
"Білоруська залізниця" нічого не повідомляє про атаку. Однак для пасажирів опубліковано оголошення, що "з технічних причин тимчасово недоступні послуги оформлення електронних проїзних документів".
Нагадаємо, білоруська хакерська група "Кіберпартизани" вперше заявила про себе восени 2020 року – невдовзі після початку в країні масових протестів проти режиму Олександра Лукашенка. Група здійснила низку атак на державні ресурси, опублікувала кілька матеріалів, що компрометують чинну білоруську владу, і розмістила у відкритому доступі службову інформацію, включаючи особисті дані працівників правоохоронних органів, які взяли участь у придушенні протестів.
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Литовские пограничники задержали "оборудование двойного назначения", адаптированное для шифрования информации, которое везли в Беларусь. Это были два сервера. Из какой страны их доставляли в РБ, не уточняется, сообщает литовская таможня.
Стоимость оборудования - почти 50 тысяч евро. Груз не пропустили в соответствии с правилами ЕС об экономических санкциях против Беларуси. В прошлом году литовские таможенники задерживали грузы двойного назначения шесть раз. https://t.me/charter97_org/60334 https://t.me/charter97_org/60334
І так зрозуміло німчура
Навіть стартові оклади у них майже вдвічі вищі за голландські.
Одно могу сказать с уверенностью. Причиной отказов не было написание мягкого знака после глаголов. Знания английского, вполне, достаточно.
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Дзе? Дзе? Так мабудзь ў Галландыі.
"Навіть стартові оклади у них майже вдвічі вищі за голландські".
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky