Наразі військових передумов для повномасштабного вторгнення Росії немає, - нардеп "Голосу" Костенко

Українцям слід прийняти реальність — Росія завжди погрожуватиме нам і всіляко намагатиметься повернути під свій влив. Це означає, що ми як нація маємо ретельно зважувати всю інформацію, довіряти фактам і своїй розвідці.

Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам потрібно прислухатись не до західних ЗМІ, а в першу чергу до розвідок. Ми повинні робити ставку на свої сили безпеки і оборони, враховувати, що бачить наша розвідка, і брати до уваги ту інформацію, що нам надають розвідки наших партнерів", — наголошує народний депутат.

Костенко підкреслив, що українцям треба готуватись до різних варіантів розвитку подій, але не тому, що Росія начебто нападе завтра, а тому, що погрожуватиме Україні завжди.

"РФ весь час намагається повернути нас в свою сферу впливу, в тому числі військовим шляхом і постійно нам погрожуватиме. Ми як народ повинні завжди бути готові до всього, але панікувати не треба. Ще раз: тих сил і засобів, які є на кордоні, те, як вони розміщені, логістичне надбання тощо — не дають підстав вважати, що Росія почне повномасштабне вторгнення. Я в це не вірю. Я людина військова, на картах я не бачу зараз сил і засобів для повномасштабного вторгнення", — підкреслив секретар безпекового комітету.

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