Наразі військових передумов для повномасштабного вторгнення Росії немає, - нардеп "Голосу" Костенко
Українцям слід прийняти реальність — Росія завжди погрожуватиме нам і всіляко намагатиметься повернути під свій влив. Це означає, що ми як нація маємо ретельно зважувати всю інформацію, довіряти фактам і своїй розвідці.
Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам потрібно прислухатись не до західних ЗМІ, а в першу чергу до розвідок. Ми повинні робити ставку на свої сили безпеки і оборони, враховувати, що бачить наша розвідка, і брати до уваги ту інформацію, що нам надають розвідки наших партнерів", — наголошує народний депутат.
Костенко підкреслив, що українцям треба готуватись до різних варіантів розвитку подій, але не тому, що Росія начебто нападе завтра, а тому, що погрожуватиме Україні завжди.
"РФ весь час намагається повернути нас в свою сферу впливу, в тому числі військовим шляхом і постійно нам погрожуватиме. Ми як народ повинні завжди бути готові до всього, але панікувати не треба. Ще раз: тих сил і засобів, які є на кордоні, те, як вони розміщені, логістичне надбання тощо — не дають підстав вважати, що Росія почне повномасштабне вторгнення. Я в це не вірю. Я людина військова, на картах я не бачу зараз сил і засобів для повномасштабного вторгнення", — підкреслив секретар безпекового комітету.
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Или будете отражать в чистом поле?
Или в городе, использовать лавочки как рубежи обороны?
Вот как вы себе представляете оборону, чтобы она была высокоэффективной?
Я уже молчу про бомбоубежища и тренинги по эвакуации в них.
1. Он прав и Россия не нападет. Я ему буду за это благодарен.
2. Он не прав и у нас будут намного большие проблемы, чем депутат из Голоса.
Забирати Небудуть. Отже чекаємо
Й з півника стратег...
Нема,вибору. Стосовно ібійців, старі закалені шкапи,однозначно примуть бій.А,інші,будуть знайомитися з собою.
Десь,так
Ми з сусідом засперечалися дорогою стосовно дегуманізації кацапів і я запропонував у перших трьох молодиків запитати значення слова "свинособака". Всі відповіли російською "ето рускіє"...
Не було ніякого Вагнергейту
Президенту?
Не панікуйте,не купуйте гречку
Харків буде окуповано..
Резнику?
Нема ніяких груп
Командувач сухопутних
Групи є
Влада перший дезінформатор
І заяви з серії Стой там,иди сюда
А мокшани до тих пір будуть ,,цікавитись,,Україною доки ми не підемо дорогою прибалтійських країн.
И что, не надо готовиться? Расскажи это бабе Буне, полковник. Нормальные люди на тревожных рюкзаках.
Арифметика проста: 1000 ПТРК - это 600-700 танков, то есть - 2 тысячи горобов. Вот оно вам надо?
и, главное - а за что вы так готовы дохнуть?
@SantaNikol
·
https://twitter.com/SantaNikol/status/1486011901452722176 2 ч
Это война! Снаряды выгружаются на грунт только при ближайшем наступлении! За такое хранение - расстрел.
IgorGirkin
@GirkinGirkin
· 16 ч
армия агрессора, Ростовская обл
https://twitter.com/i/status/1485804208611901440