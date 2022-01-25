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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Наразі військових передумов для повномасштабного вторгнення Росії немає, - нардеп "Голосу" Костенко

Наразі військових передумов для повномасштабного вторгнення Росії немає, - нардеп

Українцям слід прийняти реальність — Росія завжди погрожуватиме нам і всіляко намагатиметься повернути під свій влив. Це означає, що ми як нація маємо ретельно зважувати всю інформацію, довіряти фактам і своїй розвідці.

Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам потрібно прислухатись не до західних ЗМІ, а в першу чергу до розвідок. Ми повинні робити ставку на свої сили безпеки і оборони, враховувати, що бачить наша розвідка, і брати до уваги ту інформацію, що нам надають розвідки наших партнерів", — наголошує народний депутат.

Костенко підкреслив, що українцям треба готуватись до різних варіантів розвитку подій, але не тому, що Росія начебто нападе завтра, а тому, що погрожуватиме Україні завжди.

"РФ весь час намагається повернути нас в свою сферу впливу, в тому числі військовим шляхом і постійно нам погрожуватиме. Ми як народ повинні завжди бути готові до всього, але панікувати не треба. Ще раз: тих сил і засобів, які є на кордоні, те, як вони розміщені, логістичне надбання тощо — не дають підстав вважати, що Росія почне повномасштабне вторгнення. Я в це не вірю. Я людина військова, на картах я не бачу зараз сил і засобів для повномасштабного вторгнення", — підкреслив секретар безпекового комітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно посилювати протиповітряну оборону та ВМС, - нардеп "Голосу" Костенко про ескалацію на кордоні

Автор: 

армія рф (17713) Голос партія (512) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+15
Сьогодні прилетіло на літакові США 300 установок Джавелін з ракетами. Так ще кілька тижнів такої допомоги, і мокшам краще йти в наступ на цвинтар. Бодай похоронятьпо обряду.
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25.01.2022 19:33
+13
Твою дивізію. Наобирали нових ліТц, не обтяжених ні совістю, ні інтелектом.
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25.01.2022 19:32
+6
Заладили как попугаи, только бы деньги на армию не тратить.
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25.01.2022 19:33
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Сьогодні прилетіло на літакові США 300 установок Джавелін з ракетами. Так ще кілька тижнів такої допомоги, і мокшам краще йти в наступ на цвинтар. Бодай похоронятьпо обряду.
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25.01.2022 19:33 Відповісти
На самом деле есть расчеты, что с темпами перевооружения уже через год мы будем закрыты от вторжения извне. Так что у России окно возможностей. Но вот Европа, накидывая нам войска, пытается как-то компенсировать это окно. Ну посмотрим.
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25.01.2022 19:35 Відповісти
Накидивая нам войска😂😂😂😂! **** йди втопися, бо коли Я тебе буду топити, то ти будеш просити 18 те коло пекла!
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25.01.2022 19:48 Відповісти
А у вас наверное уже все оборонительные сооружения готовы?
Или будете отражать в чистом поле?
Или в городе, использовать лавочки как рубежи обороны?
Вот как вы себе представляете оборону, чтобы она была высокоэффективной?
Я уже молчу про бомбоубежища и тренинги по эвакуации в них.
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25.01.2022 19:51 Відповісти
Так не надо будет отражать тогда. А пока сидим, ждем ракет.
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25.01.2022 19:52 Відповісти
Відправити назад- війни не буде. Зечмо сказало.
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25.01.2022 20:12 Відповісти
На "миротворець"
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25.01.2022 19:30 Відповісти
Так он через час может сказать другое, как его вождь.
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25.01.2022 19:30 Відповісти
Я так понимаю можно еще некоторое время повалять дурачка. Забить на обороный бюджет, фантазируя Германия если что нам поможет госпиталями.
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25.01.2022 19:30 Відповісти
Згадав передвоенну риторику влади перед 41р.,за панічні настрої могли б і розстріляти!
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25.01.2022 19:30 Відповісти
Есть всего два варианта
1. Он прав и Россия не нападет. Я ему буду за это благодарен.
2. Он не прав и у нас будут намного большие проблемы, чем депутат из Голоса.
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25.01.2022 19:32 Відповісти
Розстрілювали
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25.01.2022 19:44 Відповісти
Вообще самое хреновое во всех этих рассказах то, что чел как будто не понимает что России не надо иметь 500 тысяч сразу же. Она легко может нападать волнами. Прорвет защиту и просачиваться, заполняя всё своими войсками. Так как прямо за границами находится куча военных база, которые будут перекинуты при успехе.
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25.01.2022 19:31 Відповісти
Тілкинепотрбно пдкидти сценаії. Зайве
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25.01.2022 19:38 Відповісти
Я думаю у России всё давно расписано. Россия еще в середине 10х годов начала переводить свои коммуникационные и банковские системы на автономные рейсы. Чтобы они не были зависимы от Европы. Также она активно перевооружала армию. Дедлайн как раз весна 22 года. Зачем? Для чего? Может для этой войны. Может для чего-то другого - я об их планах ничего не знаю.
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25.01.2022 19:40 Відповісти
Ще,Єльцин зморозив,на кшалт постійно думати про Україну. Звісно, весь час ,вони готувалися до вторгнення. Зараз в них 'зоряний час',приперли,все,що могли.
Забирати Небудуть. Отже чекаємо
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25.01.2022 20:07 Відповісти
Я думаю что России, в случае если военное нападение на Украину является главной или единственной целью - вообще не обязательно накалять обстановку месяцами, дожидаясь поставок вооружения в Украину и санкций. Хотели бы напасть - напали бы практически мгновенно как в 2014.
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25.01.2022 19:39 Відповісти
Зачем они этим занимаются? Сколько это будет продолжаться по твоему?
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25.01.2022 19:41 Відповісти
Поторговаться с НАТО, прощупать обстановку, побряцать оружием, укрепить свое военное присутствие и "авторитет" в Беларуси, на фоне "мы могли напасть, но не напали" провести сертификацию СП-2, провести учения наконец. К началу весны все закончится.
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25.01.2022 19:47 Відповісти
Надеюсь ты прав.
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25.01.2022 19:48 Відповісти
Ви служили в армії? Ви розумієте що означає "мґновЄнно" для совецкой_арміі? Я можу Вам розповісти, якщо цікаво
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25.01.2022 19:50 Відповісти
Даже если так , Крым и Донбасс было маленьким вторжением ? Ну да , не полномасштабным .
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25.01.2022 19:31 Відповісти
Крым вообще не был вторжением а спецоперацией ФСБ. А Донбасс да, небольшое вторжение.
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25.01.2022 20:45 Відповісти
Твою дивізію. Наобирали нових ліТц, не обтяжених ні совістю, ні інтелектом.
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25.01.2022 19:32 Відповісти
А коли він розповідає про вагнергейт?
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25.01.2022 19:35 Відповісти
Але,ж,лізуть з категоричними заявами! !
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25.01.2022 19:36 Відповісти
Заладили как попугаи, только бы деньги на армию не тратить.
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25.01.2022 19:33 Відповісти
Пророк? Як, з граблів рушнця!
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25.01.2022 19:33 Відповісти
А оно откуда это знает? Может Сява, "создатель"! его партии на бабло олигархов, ну тот шо таки обисрася без бою и опять скачет престарелым павианом по сцене, это ему сказал?
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25.01.2022 19:35 Відповісти
Йому хло відчитується
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25.01.2022 19:39 Відповісти
Так шо, кіна не буде?

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25.01.2022 19:36 Відповісти
КОСТЕНКО!!!! *** ти імбецила палковника кусок!!! 130 тис. Атакуючої армії, ТІЛЬКИ армії розгортання, де ***** не 1/5, а після артилеріїї взагалі залишаться лише контужені для тебе мало??? Дибіла ти кусок. Армія зачистить, для контролю заїдуть інші!!!
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25.01.2022 19:39 Відповісти
Рушницю вісять,не ,щоб прибрати
Й з півника стратег...
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25.01.2022 19:42 Відповісти
Половина людей, которые сейчас России гордо дают отпор в интернетах обосрутся если Россия начнет бомбежки и убьет кучу наших солдат и мирных людей и сравняв какие-то объекты с землей. Но вот сейчас все бравые вояки. Так что надежда на вторую половину.
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25.01.2022 19:46 Відповісти
Ну,'єслі',можна забути. Один відсоток,що не.
Нема,вибору. Стосовно ібійців, старі закалені шкапи,однозначно примуть бій.А,інші,будуть знайомитися з собою.
Десь,так
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25.01.2022 19:59 Відповісти

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25.01.2022 19:39 Відповісти
З точки зору формальної логіки і здорового глузду ********* не має достатніх засобів для успішного нападу і перемоги у війні. Але ... ***** *******! А це означає що йому по фігу втрати свого бидлонаселення. Якщо ми нічого робити не будемо то тим самим спровокуємо ***** нанести удар. То ж нам залишається робити вигляд що віримо в наступ і під цей шумок доозброюватись всіма можливими засобами і дегуманізувати кацапів - позбавляти їх атрибутів людини і прирівнювати до тварин. Наприклад до свинособак яких легше позбавляти життя ніж людей. Так нам за будь якого розкладу буде спокійніше...

Ми з сусідом засперечалися дорогою стосовно дегуманізації кацапів і я запропонував у перших трьох молодиків запитати значення слова "свинособака". Всі відповіли російською "ето рускіє"...
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25.01.2022 19:48 Відповісти
Та хочеться вірити,але кому агенту Козирю?

Не було ніякого Вагнергейту
Президенту?

Не панікуйте,не купуйте гречку
Харків буде окуповано..

Резнику?
Нема ніяких груп

Командувач сухопутних
Групи є

Влада перший дезінформатор
І заяви з серії Стой там,иди сюда
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25.01.2022 20:11 Відповісти
Він хоче сказати що надані данні розвідки США та Великобританії липа а данні українськими ФСБешниками достовірні?
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25.01.2022 20:20 Відповісти
Да кто же их знает на самом деле. Смотри. В Британии сейчас главный их премьер недавно зашкварился на каком-то скандале и он типа хочет набрать вистов, играя в госсударственника. В США демы уже пять лет борются с Россией из-за Трампа. Так что повестование про злую Россию им выгодно. А Франции и Германии невыгодно, так как Россия их бизнес-партнер. Оттого они прикидываются дурачками. Но решать не им, а Путину. Но в любом случае, нам очень повезло если всё дело в скандалах вот этих и теперь нам дали кучу оружия.
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25.01.2022 20:25 Відповісти
Да, кстати. Премьер Британии это нам очень повезло. Потому что этот парень может там и мутный тип, но он очень умный политик и все это знают. А раньше у них была какая-то соплежуйка, которая была полной амебой.
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25.01.2022 20:27 Відповісти
Значит войны не будет? Ну тогда давайте на своём комитете теперь вагнергейт разглядывать. А то вы думали что народ уже про зраду совсем забыл? А то тут Бурба выступает рассказывает как его в послы звали только бы не вякал. А где расследование
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25.01.2022 20:26 Відповісти
Щось прибалтійські країни мокшани повертати не хочуть та нічим не погрожують.Хоча у них російськомовні ніяких прав не мають та не допускаються до владних структур.І щоб стати громадянином цих країн даже ті що там народилися повинні здати екзамен на знання миви та історіі.
А мокшани до тих пір будуть ,,цікавитись,,Україною доки ми не підемо дорогою прибалтійських країн.
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25.01.2022 20:27 Відповісти
Они качали и Латвию, и Эстонию еще в середине 2000ых. Но от них отбились. Погугли бронзовый солдат или мер Риги Ушаков. Может и сейчас ведутся работы в этом направлении, кто знает чем их ГРУ занимается.
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25.01.2022 20:30 Відповісти
Гром, со всем уважением, но откуда ты, блин, знаешь? Кацапам логистику подтянуть несложно.

И что, не надо готовиться? Расскажи это бабе Буне, полковник. Нормальные люди на тревожных рюкзаках.
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25.01.2022 20:34 Відповісти
весь час на військових навчаннях було перекидання військ і техніки на великі віддалі.тобто путін знає, скільки часу потрібно,щоб війська були готові в час х в даному пункті..
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25.01.2022 21:40 Відповісти
Русским свиньям нужно просто объяснить: да, нам будет больно, страшно больно. Но вы похороните раз в 20 больше, чем в Чечне (17000 человек) - вот оно вам надо?
Арифметика проста: 1000 ПТРК - это 600-700 танков, то есть - 2 тысячи горобов. Вот оно вам надо?
и, главное - а за что вы так готовы дохнуть?
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25.01.2022 20:34 Відповісти
Неужели. А почему послы бегут аж пятки сверкают?
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25.01.2022 20:39 Відповісти
Видимо жить хотят.
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25.01.2022 20:50 Відповісти
Теперь у нас осталось самое слабое место это ПВО.
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25.01.2022 20:40 Відповісти
ЗЕскот только дороги "строит" на великому крадивныцтви...видимо шоб танкам Рашки было легче ехать, а на ПВО ЗЕбилам посрать...
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25.01.2022 20:47 Відповісти
И оно им и останется. Потому что противники " торговли на крови" не дали завершить спецоперацию по клистронам. И теперь нечем восстанавливать советское ПВО. Но хочу с одной стороны успокоить, у нас ПВО дофига все равно. Перекрыта почти вся территории Украины. Но плохая новость в том, что РФ знает, где оно находится в Украине, и постарается в первую очередь искандерами их выбить. А затем авиацией отутюжить.
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25.01.2022 20:50 Відповісти
А ще координати зберігання складів зброі та *********** які чемно надають мокшанам ,,добродії,, із найвищіх ешелонів української влади.
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25.01.2022 21:03 Відповісти
Микола Бульба


@SantaNikol

·
https://twitter.com/SantaNikol/status/1486011901452722176 2 ч



Это война! Снаряды выгружаются на грунт только при ближайшем наступлении! За такое хранение - расстрел.



IgorGirkin


@GirkinGirkin

· 16 ч

армия агрессора, Ростовская обл

https://twitter.com/i/status/1485804208611901440
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25.01.2022 20:49 Відповісти
Голобородька сдал Украину без боя,дЕрмак в Париже 26 января полпишет бумагу типа Чемберлен,....я привез вам Мир...
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25.01.2022 21:02 Відповісти
Шоsь Коsтенко заsпіvаv sлоvами Зенелоха, як шо Зе каже ysе yпорядке значить треба розyміти наvпаки, vиходить заvжди так
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25.01.2022 21:18 Відповісти
Це поц з "голосу", який рейдернулт слуги олігархів?
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25.01.2022 21:27 Відповісти
цей полковник з Голосу виступає як піонер - відмінник. Так от йому, як професійному військовому хочу нагадати весну 1941 року. З усіх усюд поступала інфа про підготовку німців до війни, навіть Черчілль тричі писав листи попередження, а Сталін писав на донесеннях -пошліть свої джерела к е... ма....... А маршал Тимошенко і генерал Жора доповідали-нема яскрамо виражених ударних угруповань. Гудеріан оглядаючи напередні Брестську фортецю, говорив - слава богу, про наші приготування росіяни не дізнались. А вже маршал Жора через 25 років після подій вичавив - для нас виявилось неочікуваним, що німці нанесуть удар компактними угруповуваннями і швидко сконцентрують війська на трьох напрямках і ми не розрахували сили їх ударів. Пара Беллум -як говорили древні латиняни. А коли головнокомандучий дезертирує, а його почт всім хамить обзиває фейкометами (слава богу хоч не провокаторами) мовляв заважаєте найвеличнішому спокійнго віджпочивати (працювати) то і нге пригадаєш, де в якій країні за останні 50 років був подібний керівник.
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25.01.2022 21:30 Відповісти
Верить недолугим слугам - глупо и опасно. Пытаются снова развести лохлов.
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25.01.2022 22:45 Відповісти
Сосредоточение россиянских войск вблизи нашей госграницы разве это не предпосылки к вероятному вторжению?Темнишь, полковник,или браво подтанцовываешь миролюбивым постулатам Главзелени?
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26.01.2022 10:37 Відповісти
 
 