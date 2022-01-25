Зеленський звернувся до українців: Не бійтесь інтернету! Нехай інтернет боїться нас. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський запевнив громадян, що влада робить все, щоби "було мирно, тепло, ситно".

Відеозвернення президента опубліковано на його сторінках у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент пообіцяв "дуже часто" спілкуватися з громадянами.

Він заявив, що далеко не всі новини, які бачуть та чують українці, "мають дійсно щиру мету".

"Знайте головне. Наприкінці цього дня все, що вам дійсно потрібно і корисно знати, звучить коротко і просто: за минулу добу ситуація на сході України контрольована", - сказав Зеленський.

Президент додав, що завтра відбудеться "зустріч радників Нормандського формату". А також що влада працює над тим, щоб якомога швидше відбулася зустріч 4 президентів "задля майбутнього настання миру в Україні".

"Посольства країн ЄС та багатьох інших залишають усіх своїх працівників в Україні. Те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію. І є тонкощами складної дипломатичної гри", - запевнив Зеленський.

Він також наголосив, що Україна, за всіма прогнозами, нормально проходить опалювальний сезон, і їй вистачає і газу, і вугілля.

"Що би за весь цей день ви не прочитали, не побачили, не почули - завершуйте його, знаючи головне. У режимі 24/7 ми робимо і зробимо все, аби вам було мирно, тепло, ситно. І щоб всі ви були здорові. Бережіть свій організм від вірусів, мозок - від брехні, серце - від паніки. Бажаю всім вам, всім нам 36,6. Бережімо себе. Збережемо Україну", - підсумував президент.