Зеленський звернувся до українців: Не бійтесь інтернету! Нехай інтернет боїться нас. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський запевнив громадян, що влада робить все, щоби "було мирно, тепло, ситно".
Відеозвернення президента опубліковано на його сторінках у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Президент пообіцяв "дуже часто" спілкуватися з громадянами.
Він заявив, що далеко не всі новини, які бачуть та чують українці, "мають дійсно щиру мету".
"Знайте головне. Наприкінці цього дня все, що вам дійсно потрібно і корисно знати, звучить коротко і просто: за минулу добу ситуація на сході України контрольована", - сказав Зеленський.
Президент додав, що завтра відбудеться "зустріч радників Нормандського формату". А також що влада працює над тим, щоб якомога швидше відбулася зустріч 4 президентів "задля майбутнього настання миру в Україні".
"Посольства країн ЄС та багатьох інших залишають усіх своїх працівників в Україні. Те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію. І є тонкощами складної дипломатичної гри", - запевнив Зеленський.
Він також наголосив, що Україна, за всіма прогнозами, нормально проходить опалювальний сезон, і їй вистачає і газу, і вугілля.
"Що би за весь цей день ви не прочитали, не побачили, не почули - завершуйте його, знаючи головне. У режимі 24/7 ми робимо і зробимо все, аби вам було мирно, тепло, ситно. І щоб всі ви були здорові. Бережіть свій організм від вірусів, мозок - від брехні, серце - від паніки. Бажаю всім вам, всім нам 36,6. Бережімо себе. Збережемо Україну", - підсумував президент.
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@durdominua
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https://twitter.com/durdominua/status/1485119616435167233 23 янв.
Советы тамады
cховища передбачені в метро та на підземних парковках. https://smart.gis.digital/ будьте здорові, чистого неба над головою та гідного президента
Требовали, чтобы им выплатили зарплаты и компенсировали "праздничные" и "ночные" смены. Медработники жалуются, что им не платят уже четвертый месяц, поэтому у них нет денег даже на проезд на работу.
"Зарплаты не платят уже два с половиной месяца. Как жить - никто не знает.
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Это ж надо так нагло брехать!
Не бійся кокаїну! Нехай кокаїн боїться тебе!
Нюхай! Більше! Ще більше! До передозу!
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
- Боже, що воно несе? Та його ж кокс не відпускає!
- Ми в курсі. Особливо про "мирно" і те, як фінансуються ЗСУ.
Те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію.
- Це тебе ***** запевнило?
Сидить у своєму кабінеті обдовбаний у сосіську Зеленський. Раптом у кишені дзвонить смартфон. Зеленський дістає девайс, приймає виклик, звідти голос Арахамії:
- Вован, привет. Слушай, тут тема одна есть, дополнительно прибарахлиться можно...
Президент (панічно відкидає смартфона):
- А-А-ААА!!! ГОВОРЯЩИЙ ТЕЛЕФОН!!!..
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
- следим за передвижениями семей высших украинских чиновников и жирных котов
- спортсмены с Олимпиады могут не успеть вернуться в Украину до закрытия воздушного пространства
- коммуналку в феврале можно не оплачивать - деньги пригодятся в первые дни войны
- особое внимание к "патриотам" типа мэров Харькова и Чернигова
и, если серьёзно, украинцы должны сгруппироваться к этой дате и УКРЕПИТЬ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ, или как это теперь называется
У крайньому випадку тим, хто має дозволи на мисливську та на травмати.
Якщо до тепер не перестріляли один одного, то і тепер не перестріляють.
Не бійтеся свого народу, більше ніж ординців, якщо ті вам не ближчі.
У нас ще є трохи часу, щоби підготуватися. Депутатів усіх рівнів та чиновників усіх мастей до резерву. і показувати, хай народ бачить.
Чого мовчать депутати ВР, чого мовчать голови ОДА, РДА, мери?
Не хочете годувати чужу армію озброюйтесь і дайте відсіч.
Не така вже орда і страшна, як ви її боїтеся.