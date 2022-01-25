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Франція та Німеччина єдині у закликах до деескалації ситуації навколо України, - Макрон

Франція та Німеччина єдині у закликах до деескалації ситуації навколо України, - Макрон

Франція і Німеччина дотримуються єдиного підходу щодо української кризи і закликають Росію до деескалації.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми разом рішуче закликаємо до деескалації напруженості. І я тут, щоб сказати про те, наскільки Франція та Німеччина єдині на цю тему", - сказав Макрон на пресконференції в Берліні.

За словами Макрона, Франція та ФРН у рамках різних форматів, наприклад у рамках НАТО та ЄС, "грають свою роль" для роботи з контролю за озброєннями, щодо ситуації навколо України та для пошуку політичного рішення на Донбасі.

"Для всього цього потрібна єдність і координація - це випадок Франції та Німеччини, і це те, що ми зробили вчора з багатьма іншими європейськими країнами та союзниками по НАТО, зокрема зі США", - наголосив французький президент.

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Зі свого боку, канцлер ФРН Олаф Шольц закликав зробити все можливе для деескалації напруженості.

"Необхідно зробити все, щоб ситуація отримала інший розвиток... Тому ми чекаємо від Росії кроків з деескалації", - сказав Шольц.

"Ми сказали, що військова агресія, яка поставить територіальну цілісність України під питання, матиме наслідки і дуже високу ціну, ми єдині у цьому із партнерами з НАТО та Європейського Союзу", - додав канцлер ФРН.

"Ми підтримуємо переговорні формати - прямий діалог між Росією та США у Женеві, дуже підтримали відновлення формату Росія-НАТО, добре, що він відбувся", - сказав Шольц. Особливо Німеччина та Франція підтримують "нормандський формат", зазначив він.

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Не можна припиняти роботу в нормандському форматі, додав Макрон.

"Я думаю, що ніколи не можна відмовлятися від цього формату переговорів. Ви маєте рацію, що результати нормандського формату не відповідають очікуванням, які могли бути у Франції та Німеччини", - сказав президент Франції. За його словами, припинити роботу в такому форматі означало б, що "політичні дії не розглядаються більше (для врегулювання ситуації на сході України – ред.)".

"Тому я вважаю важливим, щоб ми продовжували постійно взаємодіяти", - додав Макрон, говорячи про нормандський формат.

Автор: 

Німеччина (7441) Франція (3096) Макрон Емманюель (1509) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+14
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25.01.2022 20:25
+9
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25.01.2022 20:38
+7
До задниці ці всі ваші заклики!
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25.01.2022 20:26
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25.01.2022 20:25 Відповісти
Два пєдіка, два пєдіка,
дупоньки все мили,
дочекалися добра,
Пуйла запросили.
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25.01.2022 20:29 Відповісти
оййойой! и тут зеленский! зеленые захватили уже ивропу!!
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26.01.2022 09:25 Відповісти
До задниці ці всі ваші заклики!
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25.01.2022 20:26 Відповісти
"Зброї недамо"?
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25.01.2022 20:28 Відповісти
Чукча оратор...
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25.01.2022 20:32 Відповісти
Пусть компенсирую Крым и Донбасс своей землёй в пользу Украины. Благодаря их заклимам Украина не отстаивала Крым в 2014
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25.01.2022 20:28 Відповісти
Ты на той земле, что есть, порядок сначала наведи! Как надоели эти кацапы! Все им земли мало!
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25.01.2022 20:34 Відповісти
Кто б сомневался, шлюхи кремлевские
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25.01.2022 20:29 Відповісти
Єдині , у Закликах
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25.01.2022 20:31 Відповісти
Єдині у закликах недавати на оборону зброю для України!
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25.01.2022 20:38 Відповісти
не сегодня завтра, той же парой, призовут тех, кто помогает поставками оружия Украине, довести эти поставки до уровня поставок 1997 года, а уже доставленное вернуть на склады.
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25.01.2022 20:33 Відповісти
Ганьба вам, пропутінські німецькі і французькі шавки !
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25.01.2022 20:33 Відповісти
дада, так і сказали: "уйдзі, пратцівний"
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25.01.2022 20:34 Відповісти
З впевненістю можна тепер вже сказати!

Франція і Німеччина це вороги України, які працюють на Путіна!
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25.01.2022 20:36 Відповісти
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25.01.2022 20:38 Відповісти
Не не- Германия запретила даже шарики катить в сторону Украины. Может поэтому ее территорию облетают самолеты из нормальных стран?
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26.01.2022 02:35 Відповісти
Дві чмошні прорашистські країни.
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25.01.2022 20:38 Відповісти
попедеть, так и да, мы в курсе
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25.01.2022 20:39 Відповісти
Ніяких позитиних результатів ' норманський формат, дати неможе'
У фігурантів - конфлікт інтересів
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25.01.2022 20:46 Відповісти
Кремлядсккие подстилки...
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25.01.2022 20:47 Відповісти
Трындеть,не мешки таскать!
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25.01.2022 20:51 Відповісти
Циничные и лукавые франко-германские шльондры ... давно разменявшие европейские ценности, некогда базировавшиеся на общечеловеческих ценностях, на 30 москальских серебренников... Англо-Саксы, Балты, Поляки - вот те, кто готов сегодня помогать Украине не трындежом про свою "глубокуюЗБоченность", а реальными делами ... И за это им глубочайшая благодарность !!!
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25.01.2022 20:52 Відповісти
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25.01.2022 20:53 Відповісти
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25.01.2022 20:53 Відповісти
А знизу в Армати захист є?
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25.01.2022 21:20 Відповісти
Зачем? Экипаж боевой машины, должен же свободно присаживаться на бутылку...
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25.01.2022 23:20 Відповісти
Мечта шашлычника. Новый вид мангала.
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26.01.2022 02:38 Відповісти
Не пойму почему бы жабоедам и фрицам не вступить в кацапское ОДКБ и выйти из НАТО. Как рас посмотрели бы как пуйло бы у немчуры русский язык защищал
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25.01.2022 20:54 Відповісти
Нічого, ще нахлібаєтесь від куйла шарового газу, буде вам нова берлінська стіна і в парижі знову почуєте - «быстро».
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25.01.2022 21:00 Відповісти
Закликайте, закликайте, закликайте......
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25.01.2022 21:20 Відповісти
Газьпромівські шлюхі.
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25.01.2022 21:23 Відповісти
Франція і Німеччина дотримуються єдиного підходу:
найважливіше це гроші фуйла
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25.01.2022 21:25 Відповісти
Два *************, які в решті решт розірвуть ЄС. Не виключаю що саме зараз вони цим і займаються.
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25.01.2022 22:01 Відповісти
Вони єдині в прагненні продати Україну. Такі зараз принципи європейської демократії
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25.01.2022 22:31 Відповісти
єдині і рішучі, аж пар з вух, але ні зброї, ні закриття ПП2 і з рашкою вась-вась...
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25.01.2022 22:59 Відповісти
И именно с ними летит Дерьмак договариваться об особом статусе.
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25.01.2022 23:11 Відповісти
ПУТИНСКИЕ ПОДСТИЛКИ! ***** ПРОДАЖНЫЕ!
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26.01.2022 00:19 Відповісти
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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26.01.2022 00:20 Відповісти
Принуждают суки к минской капитуляции
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26.01.2022 02:06 Відповісти
вы оба очень решительно наваляли в штаны
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26.01.2022 02:37 Відповісти
зеленые суки уже захватили херманию и уже добрались до хранции 🐷🐽
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26.01.2022 09:37 Відповісти
Германия понимает, что после Украины х йлостану за честь захватить потомков гитлера?
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26.01.2022 11:20 Відповісти
 
 