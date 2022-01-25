Франція та Німеччина єдині у закликах до деескалації ситуації навколо України, - Макрон
Франція і Німеччина дотримуються єдиного підходу щодо української кризи і закликають Росію до деескалації.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми разом рішуче закликаємо до деескалації напруженості. І я тут, щоб сказати про те, наскільки Франція та Німеччина єдині на цю тему", - сказав Макрон на пресконференції в Берліні.
За словами Макрона, Франція та ФРН у рамках різних форматів, наприклад у рамках НАТО та ЄС, "грають свою роль" для роботи з контролю за озброєннями, щодо ситуації навколо України та для пошуку політичного рішення на Донбасі.
"Для всього цього потрібна єдність і координація - це випадок Франції та Німеччини, і це те, що ми зробили вчора з багатьма іншими європейськими країнами та союзниками по НАТО, зокрема зі США", - наголосив французький президент.
Зі свого боку, канцлер ФРН Олаф Шольц закликав зробити все можливе для деескалації напруженості.
"Необхідно зробити все, щоб ситуація отримала інший розвиток... Тому ми чекаємо від Росії кроків з деескалації", - сказав Шольц.
"Ми сказали, що військова агресія, яка поставить територіальну цілісність України під питання, матиме наслідки і дуже високу ціну, ми єдині у цьому із партнерами з НАТО та Європейського Союзу", - додав канцлер ФРН.
"Ми підтримуємо переговорні формати - прямий діалог між Росією та США у Женеві, дуже підтримали відновлення формату Росія-НАТО, добре, що він відбувся", - сказав Шольц. Особливо Німеччина та Франція підтримують "нормандський формат", зазначив він.
Не можна припиняти роботу в нормандському форматі, додав Макрон.
"Я думаю, що ніколи не можна відмовлятися від цього формату переговорів. Ви маєте рацію, що результати нормандського формату не відповідають очікуванням, які могли бути у Франції та Німеччини", - сказав президент Франції. За його словами, припинити роботу в такому форматі означало б, що "політичні дії не розглядаються більше (для врегулювання ситуації на сході України – ред.)".
"Тому я вважаю важливим, щоб ми продовжували постійно взаємодіяти", - додав Макрон, говорячи про нормандський формат.
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дупоньки все мили,
дочекалися добра,
Пуйла запросили.
Франція і Німеччина це вороги України, які працюють на Путіна!
У фігурантів - конфлікт інтересів
найважливіше це гроші фуйла
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky