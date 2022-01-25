Франція та Німеччина єдині у закликах до деескалації ситуації навколо України, - Макрон

Франція і Німеччина дотримуються єдиного підходу щодо української кризи і закликають Росію до деескалації.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми разом рішуче закликаємо до деескалації напруженості. І я тут, щоб сказати про те, наскільки Франція та Німеччина єдині на цю тему", - сказав Макрон на пресконференції в Берліні.

За словами Макрона, Франція та ФРН у рамках різних форматів, наприклад у рамках НАТО та ЄС, "грають свою роль" для роботи з контролю за озброєннями, щодо ситуації навколо України та для пошуку політичного рішення на Донбасі.

"Для всього цього потрібна єдність і координація - це випадок Франції та Німеччини, і це те, що ми зробили вчора з багатьма іншими європейськими країнами та союзниками по НАТО, зокрема зі США", - наголосив французький президент.

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Зі свого боку, канцлер ФРН Олаф Шольц закликав зробити все можливе для деескалації напруженості.

"Необхідно зробити все, щоб ситуація отримала інший розвиток... Тому ми чекаємо від Росії кроків з деескалації", - сказав Шольц.

"Ми сказали, що військова агресія, яка поставить територіальну цілісність України під питання, матиме наслідки і дуже високу ціну, ми єдині у цьому із партнерами з НАТО та Європейського Союзу", - додав канцлер ФРН.

"Ми підтримуємо переговорні формати - прямий діалог між Росією та США у Женеві, дуже підтримали відновлення формату Росія-НАТО, добре, що він відбувся", - сказав Шольц. Особливо Німеччина та Франція підтримують "нормандський формат", зазначив він.

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Не можна припиняти роботу в нормандському форматі, додав Макрон.

"Я думаю, що ніколи не можна відмовлятися від цього формату переговорів. Ви маєте рацію, що результати нормандського формату не відповідають очікуванням, які могли бути у Франції та Німеччини", - сказав президент Франції. За його словами, припинити роботу в такому форматі означало б, що "політичні дії не розглядаються більше (для врегулювання ситуації на сході України – ред.)".

"Тому я вважаю важливим, щоб ми продовжували постійно взаємодіяти", - додав Макрон, говорячи про нормандський формат.