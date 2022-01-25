У Білому домі прокоментували заяви представників української влади про відсутність загрози нападу РФ

У Білому домі вважають, що дії Росії на кордоні України є агресивними й можуть бути підготовкою до вторгнення, попри заяви представників української влади.

Про це заявила на брифінгу представниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ніхто не може дізнатися про думки Володимира Путіна, російського керівництва, але те, що ми бачили, - це різні форми підготовки, зокрема розміщення ста тисяч військових на кордоні, войовнича риторика та інші дії", - сказала Псакі, відповідаючи на запитання, чи згоден Вашингтон із заявою Києва про те, що загроза вторгнення з Росії не є неминучою.

"Ми віддали би перевагу шляху дипломатії, але ми не можемо передбачити думки Путіна, й ми безперечно бачимо агресивні дії та підготовку до дій на кордоні", - додала представниця Білого дому.

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Так вона відповіла на прохання прокоментувати заяви представників української влади про те, що наразі загрози російського нападу немає.