Байден не має ані наміру, ані інтересу направляти війська в Україну, - Білий дім
Президент США Джо Байден не має ані намірів, ані бажання направляти війська в Україну. Рішення про розгортання військ ухвалюватиметься спільно з НАТО.
Про це заявила представниця Білого дому Дженніфер Псакі у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Просто для ясності: президент не має ні намірів, ні інтересу, ні бажання направляти війська в Україну. НАТО було сформоване, щоб підтримувати наших партнерів і країни на "східному фланзі", і саме на цьому ми фокусуємося", - заявила Псакі під час пресконференції Білого дому.
Вона додала, що рішення про те, чи будуть 8,5 тис. американських військових приведені в бойову готовність раніше, в результаті спрямовані на "східний фланг", ухвалюватиметься спільно з партнерами по НАТО.
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Ви тільки снаряди та патрони підносьте.
А воювати, з Божою ласкою та поміччю, вже довірте НАМ!
для российской аудитории Интерфакса?
Когда Израиль начинает очередную войну, то представители еврейской диаспоры летят со всех уголков мира, чтоб принять в ней участие. Неужели у нас все закончится песнями?