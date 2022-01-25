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Новини Війна
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Байден не має ані наміру, ані інтересу направляти війська в Україну, - Білий дім

Байден не має ані наміру, ані інтересу направляти війська в Україну, - Білий дім

Президент США Джо Байден не має ані намірів, ані бажання направляти війська в Україну. Рішення про розгортання військ ухвалюватиметься спільно з НАТО.

Про це заявила представниця Білого дому Дженніфер Псакі у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Просто для ясності: президент не має ні намірів, ні інтересу, ні бажання направляти війська в Україну. НАТО було сформоване, щоб підтримувати наших партнерів і країни на "східному фланзі", і саме на цьому ми фокусуємося", - заявила Псакі під час пресконференції Білого дому.

Вона додала, що рішення про те, чи будуть 8,5 тис. американських військових приведені в бойову готовність раніше, в результаті спрямовані на "східний фланг", ухвалюватиметься спільно з партнерами по НАТО.

Також читайте: США готують "технологічні" санкції проти Росії

Автор: 

Байден Джо (2892) США (23290) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+24
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25.01.2022 21:22
+24
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25.01.2022 21:26
+19
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25.01.2022 21:57
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Што пішуць у сацсетках расейскія вайскоўцы і іхныя сваякі пра вучэньні ў Беларусі
https://charter97.org/be/news/2022/1/25/452378/

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25.01.2022 21:47 Відповісти
После афгана американцы десять раз подумают куда и зачем влазить
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25.01.2022 21:48 Відповісти
А что там с назначением руководителя САП?
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25.01.2022 21:51 Відповісти
А якби в Україні було стільки нафти, як у Кувейті?
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25.01.2022 21:52 Відповісти
То хер бы нас выпустили из ссср...даже при ельцыне
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25.01.2022 21:59 Відповісти
Джо, а на Яворівському полігоні, шо за іхтамнєти постійно перебувають ?!


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25.01.2022 21:53 Відповісти
Джо, прікаліст! Іх там нєт !


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25.01.2022 21:55 Відповісти
Всех 18?
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25.01.2022 21:59 Відповісти
Велика подяка ( щиро) американцям, великобританцям, канадійцям тільки за те, що вони просто Є!
Ви тільки снаряди та патрони підносьте.
А воювати, з Божою ласкою та поміччю, вже довірте НАМ!
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25.01.2022 21:59 Відповісти
Зачем печатать новость в переводе
для российской аудитории Интерфакса?
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25.01.2022 21:59 Відповісти
ЭЭЭ!!! А санкции из ада! А ПутинПриМнеПрезидентомДолгоНеПобудет! Байденята, але! Че происходит?
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25.01.2022 21:59 Відповісти
Это он россиян успокаивает. Только в этом есть смысл долдонить, как попугай, одно и то же. Столтенберг, фрицы, итальянцы и французы, все понятно, хватит истерик.
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25.01.2022 22:00 Відповісти
Оружие дают.а мы с кацапо-фашистами сами разберемся
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25.01.2022 22:00 Відповісти
ничтожный человечишко, который считал, что на рояле играют членом, абсолютно никому ничего не должен, когда он вдруг решил, что разведке пора готовиться к наступлению ... особенно теперь, когда он вот уж как 2.5 года выбран тупыми мудаками играть роль "реЗЕдента" ...
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25.01.2022 22:02 Відповісти
Поверьте что для кацапов было бы лучше если они столкнутся с американцами а не бендеровцами которые голыми руками у них кадыки вырывать будут.
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25.01.2022 22:03 Відповісти
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25.01.2022 22:13 Відповісти
Лять... Мне, как простому обывателю, военному пенсионеру, вообще ничего не понятно: 1. У правительства, если этот сброд клоунов можно так назвать, НЕТ стратегии территориальной обороны, кроме охотничих ружей. 2. Никто не озаботился призвывом резерва, где и шо я в этом случае - военкомат молчит, а враг на пороге, а я в ***** куда идти и какие вилы и сапки брать. 3. Если клоуны дороги строят, а я до последнего не знаю шо делать, то шо амерам базарить ?! Они не намерены и не заинтересованы.... А я намерен и заинтересован, но Резников говорит - точи сапку, лопату, а джавелины еще растаможку пройдут, а ты ружжо берданку пока оформи... То я лять бак заправлю, и на Польшу семью повезу в случае чего, а Резников хай берданками, без меня уж, звиняйте...
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25.01.2022 22:14 Відповісти
В "случає чєво" Польща перша закриє кордони з Україною. Ніхто нікуди в цей раз не здрисне, і не мрійте.
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26.01.2022 10:39 Відповісти
Потому как Украина это просто геополитическая игрушка для США, а не стратегический рубеж.
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25.01.2022 22:21 Відповісти
Подобные страны вовсе не игрушки и очень даже перспективные просто их сложно полностью оторвать из ада маланского пролетариата вооружённого ядерным оружием ,но однажды надо это сделать ,подобное было при Рэйгане ,Тетчер и мужичке с пятном на лбу разрушен СЭВ был , теперь вторая фаза
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25.01.2022 22:45 Відповісти
СЕруСєр розвалили самі кацапи й розпустили брехню що то зробила Америка. Не првторюйте кацапську брехню.
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25.01.2022 23:14 Відповісти
пнх кацап...
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25.01.2022 22:46 Відповісти
пнх вышивата
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25.01.2022 23:59 Відповісти
Смысл геополитики в том чтобы побеждать врагов не измазавшись в крови и грязи.
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25.01.2022 22:41 Відповісти
Навчились таки у московитів.... "настамнєт" .... молодці.
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25.01.2022 23:15 Відповісти
Ми проголосували за мир 73% Хто впишеться? Хочемо свободи? То мусимо підтримати оборонку, як підтримує Ізраїль
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26.01.2022 04:46 Відповісти
Они думают украинцы будут 10 лет прыгать по развалинам Киева с ихними Джавелинами и Стингерами. Как моджахеды прыгали в Афгане, про которых амеры забыли как тока Советы вывели войска. Ага, щас.
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26.01.2022 05:37 Відповісти
Они об этом вообще не думают,продали тебе джавелин и крутись как хочешь.
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26.01.2022 07:07 Відповісти
Передали безкоштовно, а не продали. Кацапе, міняй методичку)))
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26.01.2022 10:40 Відповісти
Такое ощущение, будто раньше Байден заявлял что-то иное. Меня другое интересует. Тут недавно постили видео, где украинцы из канадийской диаспоры пели "ми за Україну підем воювати". Так вот он, шанс, не только для канадийской, но и американской и еще многих украинских диаспор за рубежом доказать свой патриотизм не на словах.
Когда Израиль начинает очередную войну, то представители еврейской диаспоры летят со всех уголков мира, чтоб принять в ней участие. Неужели у нас все закончится песнями?
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26.01.2022 06:29 Відповісти
Могут тебе смс отправить "Мысленно вместе".
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26.01.2022 07:04 Відповісти
украинцы еще будут пытаться сделать мост дружбы, взявшись за руки, через Керченскую протоку и Крымский перешеек.
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26.01.2022 08:43 Відповісти
Ти вже в армії чи теробороні? Чи сидиш біля компа і чекаєш канадців?)))
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26.01.2022 10:42 Відповісти
Я в апреле 14-го в числе первых в АТО пошел!!! И был там аж до вторых минских, в самое страшное время, если что. И еще пойду, как только прикажут, потому что значусь в списках и регулярно прохожу подготовку. Так что, если меня уколоть хотел, то мимо. В отличие от канадских украинцев, я за Украину готов воевать не только в песнях
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26.01.2022 13:21 Відповісти
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