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Новини Нормандські переговори
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На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України із сепаратистами, - ЗМІ

На зустрічі радників

За даними агенції dpa, на зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" можуть говорити про дату переговорів України із сепаратистами про статус Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Під час консультацій, зокрема, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу", повідомляє dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці 25 січня.

Донині Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених "республік" на Донбасі. Київ бачить за столом переговорів лише РФ як сторону конфлікту.

Також, як зазначає dpa, під час переговорів радників у Парижі йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

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Нагадаємо, політичні радники лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії - мають зустрітися у середу, 26 січня, в Парижі.

Автор: 

Франція (3097) Донбас (22356) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+72
Ублюдок хочет легализовать террористов!
Мир любой ценой, как этот выродок говорит, даже отдав Украину!
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25.01.2022 22:06
+51
прямые переговоры с террористами - цель зеленского, ермака и путина...
междуусобчик, чтобы договорится сойтись интересами посередине Украины.
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25.01.2022 22:20
+39
Зрада
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25.01.2022 22:06
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Фопы были ширмой занимали место перед банковой...
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25.01.2022 23:27 Відповісти
100% бабЮля помогает.
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26.01.2022 00:30 Відповісти
Тобто, Україна починає сама розбиратися у своєму внутрішньому конфлікті, де повбивали один одного 20 тис. українців, а з РФ знімаються міжнародні санкції за агресію проти України, а може ще й запропонують допомогу російських "миротворців" на лінію розмежування, щоб українці самі себе зовсім не повбивали. Так я розумію, можна далі у спортзалі, Буковелі чи Омані радуватися життю?
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25.01.2022 23:28 Відповісти
Напомните мне, 10 пунктам Минских соглашений и Нормандскому формату, альтернативы, как говорил величайший полководец, дипломат и кондитер, все еще нет?
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25.01.2022 23:37 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 и вроде там есть пункт 10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп. А выборы идут аж 12 пунктом.
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25.01.2022 23:49 Відповісти
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей
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26.01.2022 00:08 Відповісти
А где пункты с 1 по 8. Уже выполнены?
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26.01.2022 00:15 Відповісти
Расскажтье лучше, что там про обязательста расейки? Ась?
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26.01.2022 00:22 Відповісти
Рабинович, обязательства кацапии в пунктах с 1 по 3 как минимум.
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26.01.2022 08:36 Відповісти
Читай внимательно, знаток хренов.
1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня .
2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами ( начинаем колотится в истерике на тему "той стороны").
3.Мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений со стороны ОБСЕ.
4. Начало диалога о модальностях проведения местных выборов. Принятие Верховной радой Украины постановления с указанием территории, на которую распространяется особый режим, в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года.
Ни слова про обязаности рашки.
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26.01.2022 20:16 Відповісти
Але якщо бойові формування ОРДЛО стають законними, то ноу проблем . Можна не заморачуватись
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25.01.2022 23:51 Відповісти
Нет.
п.1 Прекращение огня.
п.2 вывод иностранных войск.
п.3. Разоружение незаконных вооруженных формирований..

дальше по списку
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26.01.2022 00:00 Відповісти
А дальше по списку интересное.
5. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.
6. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования
И вишенка на торт.
Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:

освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.

И самое главное, что там про обязательства со стороны рассеи? Ась? Поднимите мне веки.
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26.01.2022 00:15 Відповісти
А по п.5 тех кто сбивал малазийский Боинг тоже нельзя преследовать?
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26.01.2022 00:17 Відповісти
Вы хотите под дулами ваших танков на оккупированой вами территории выполнения Украиной ваших хотелок, так не выйдет.
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26.01.2022 00:19 Відповісти
Это вопросы к авторам и убдюдкам 7 лет кукарекающим, что "минску альтернативы нет". Я последовательный противник минского договорняка.
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26.01.2022 00:26 Відповісти
та то понятно, ты в окопе под Иловайском как раз и был против)))) такое быдло как ты в уже первую мобилизацию срулило на мацкву подметать мирные улицы рАдноЙ столицы.
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26.01.2022 00:33 Відповісти
Кондитер спас Украину, будь у власти тогда ЗЕторчек,даже страшно представить.
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26.01.2022 08:13 Відповісти
А какие полномочия у завхоза в этом плане?
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25.01.2022 23:44 Відповісти
Суки зеленые!!!! Всё-таки продали Украину!!!
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25.01.2022 23:45 Відповісти
зЕ И еРМАК_КОЗЫРЬ_МИХАЙЛОВ_ЛОЛИТА_ АГЕНТЫ РУSSНИ!!! МРАЗИ!

26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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26.01.2022 00:16 Відповісти
падли зелені
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26.01.2022 00:30 Відповісти
патріоти, гуртуймося, вступаємо у тероборону, одержуємо зброю та набої

воювати доведеться на два фронти.....
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26.01.2022 00:34 Відповісти
Нацгвардия передушит! Не зря их снабжали по первому. ВСУ не встрянут. Возьмут склады под охрану...дальше стругайте рогатки!
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26.01.2022 07:10 Відповісти
Пашли нах. Жабоеды с фрицами в открытую топят за сотрудничество с Рашкой и за уничтожение Украины. Война бы давно уже закончилась если бы не украинские предатели которые постоянно ездят на перговоры с окупантами и обнадеживают их что Украина вот-вот сдастся нужно только посильнее на нее надавить
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26.01.2022 00:35 Відповісти
Война не закончится ещё очень долгое время. Пока у Украины есть силы обороняться и нет атаковать.
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26.01.2022 01:05 Відповісти
Все кто будет вести переговоры с т.з. Нормандской четверкой (нашими врагами) - тут же считать предателями Украины и которые будут подлежать ликвидации без суда и следствия !!! *********
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26.01.2022 00:38 Відповісти
Жабоеды с кацапами, сепарами и фрицами будут обговаривать будущее Украины? Вы там вообще ***бнулись? А украинцев уже никто не спрашивает? Не будет никакого будущего у Украины если вы сядете с террористами обговаривать федерализацию Украины. Потому что именно ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ которую Х***ло пропихивает прекратит существование Украины как независомого унитарного государства.
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26.01.2022 00:42 Відповісти
Видимо по етому мразь Зеленая и успокаивает что войны не будет потому что решило сдать Украину и украинский народ с потрохами без войны.
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26.01.2022 00:48 Відповісти
Да идите вы нахрен. Если ето правда то ета власть подлежит уничтожению как предатели и пособники окупантов.
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26.01.2022 01:00 Відповісти
Дерьмак и его кремлевская шобла хочет в Украине действительно разжечь гражданскую войну на потеху *****? Никто не потерпит никакого особого статуса ни дамбасу ни росийским боевикам
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26.01.2022 01:05 Відповісти
Так ось для чого зеленський хоче посадити Порошенко
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26.01.2022 02:13 Відповісти
А що там з ними 'переговорювати'? Вони хочуть вбити нас, ми захищаємось у відповідь і хочемо вбити їх... Ось і всі переговори!
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26.01.2022 02:17 Відповісти
Хм, в ДВ написали без пруфов, чисто голый текст. Я не думаю что зеля самоубийца настолько
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26.01.2022 02:23 Відповісти
члены делегации ОРДЛО будут как на подбор гражданами России, такого еще не было, даже диктаторы такой вольности не допускали. Если Ермаку не зазорно вести такие переговоры, то пусть он предявит свой российский паспорт и все там будут как на подбор иноагентами по отношению к Украине
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26.01.2022 03:02 Відповісти
Какие переговоры с сепарами пердака и зелёного наркомана на пал
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26.01.2022 05:20 Відповісти
Про що розмовляти? Або звільняти територію від кацапів,або відмовлятися від неї .
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26.01.2022 06:22 Відповісти
хотят определить дату переговоров Украины с сепаратистами, Если так вопрос стоит, то вначале в Украине нужно принять закон про коллаборантов. За 8лет оккупации, московская Орда с украинцев сделала сепаратистов,а потом сделала их гражданами Московии и теперь разыгрывают комедию с Гражданской войной,а слабая украинская власть "Слуг народа" на это клюёт
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26.01.2022 06:31 Відповісти
Вона не клює, а ********.
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26.01.2022 07:21 Відповісти
Які там можуть бути "сепаратисти" з російськими паспортами!
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26.01.2022 07:20 Відповісти
Я тут покрутил в голове эту новость и вот к какому выводу пришел (чисто мое мнение)

Думается мне что этот "вброс" является предупреждением ОПе и Зе. Представим себе что таки на банковой решили таки договариваться с боевиками и слить Украину под хотелки ***** по его же схеме. Не все в ОПе предатели и коллаборанты. Прошла утечка. И с запада тут же последовал сигнал "мы в курсе ваших планов. мы все видим". В результате что сейчас произошло - зеленые опять в цуцванге. если они таки хотели согласовывать с кацапами те самые 10 шагов и переговоры с орками то теперь сделать тайно так чтобы поставить украинское общество перед фактом не получится. Уже не получится придумать какое нибудь страшное пояснение этого факта. Да и дату ли переговоров планировали (может быть) обсуждать?
Просто представьте себе такую схему :
1. в некий "день Ч" в лугандоне происходит масштабная катастрофа (химия или металлургия - не важно). в этом обвиняются украинские ССО и кацапня получает повод ввести войска. Начинается эскалация и практически открытый конфликт.
2. И вот тут то и возникает на экранах вавий который поясняет всем что "нам надо им пояснить! это не мы! нам надо потушить конфликт! давайте поговорим с ними".
Возможно такое? да легко. мало того - это как бы логично. А теперь подумайте - надо ли согласовать между собой ту самую дату "локального армагедона"? конечно да. надо сделать так чтобы это были точно не выходные и точно никаких акций в Киеве бы не планировалось.

Штаты и Бриты просто дают понять - мы в курсе. В эту схему укладывается накачка оружием которая случилась за последнюю неделю. Почему то год назад орки тоже бродили по границам Украины но такой реакции запада небыло. Ультиматум ***** мог конечно повлиять на степень "озабоченности" запада но не настолько чтобы снять с тормозов военные поставки в Украину.

Так что - сохраняем спокойствие и чистим пулемет.
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26.01.2022 07:22 Відповісти
це все зрозуміло, але не зрозуміло чому мовчать ЗСУ, їх влаштовує зрада??
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26.01.2022 07:41 Відповісти
Москальское быдло назвали сепаратистами...,коллаборанты...ссученое племя Шариковых КГБного Шизоида построившие концлагерь...,типа Ю.Асетия с Абхазией....на большее ума НОЛЬ...
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26.01.2022 07:41 Відповісти
дЕрмак из Парижа может попасть в Ростов...если что то подпишет не в те ворота...,Фишка в том ...кто будет выполнять то дерьмо и фантазии дЕрмака?
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26.01.2022 07:44 Відповісти
Приехали.Если власть на это пойдет,то она автоматом признает лднр.
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26.01.2022 08:00 Відповісти
Да ладно, хуже не будет. Ну может зеля еще Крым росийским признает. Снимет видосик и все будет хорошо
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26.01.2022 12:35 Відповісти
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