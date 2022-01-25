На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України із сепаратистами, - ЗМІ

За даними агенції dpa, на зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" можуть говорити про дату переговорів України із сепаратистами про статус Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Під час консультацій, зокрема, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу", повідомляє dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці 25 січня.

Донині Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених "республік" на Донбасі. Київ бачить за столом переговорів лише РФ як сторону конфлікту.

Також, як зазначає dpa, під час переговорів радників у Парижі йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

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Нагадаємо, політичні радники лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії - мають зустрітися у середу, 26 січня, в Парижі.