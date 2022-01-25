На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України із сепаратистами, - ЗМІ
За даними агенції dpa, на зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" можуть говорити про дату переговорів України із сепаратистами про статус Донбасу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Під час консультацій, зокрема, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу", повідомляє dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці 25 січня.
Донині Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених "республік" на Донбасі. Київ бачить за столом переговорів лише РФ як сторону конфлікту.
Також, як зазначає dpa, під час переговорів радників у Парижі йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".
Нагадаємо, політичні радники лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії - мають зустрітися у середу, 26 січня, в Парижі.
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11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей
1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня .
2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами ( начинаем колотится в истерике на тему "той стороны").
3.Мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений со стороны ОБСЕ.
4. Начало диалога о модальностях проведения местных выборов. Принятие Верховной радой Украины постановления с указанием территории, на которую распространяется особый режим, в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года.
Ни слова про обязаности рашки.
п.1 Прекращение огня.
п.2 вывод иностранных войск.
п.3. Разоружение незаконных вооруженных формирований..
дальше по списку
5. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.
6. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования
И вишенка на торт.
Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:
освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
И самое главное, что там про обязательства со стороны рассеи? Ась? Поднимите мне веки.
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
воювати доведеться на два фронти.....
Думается мне что этот "вброс" является предупреждением ОПе и Зе. Представим себе что таки на банковой решили таки договариваться с боевиками и слить Украину под хотелки ***** по его же схеме. Не все в ОПе предатели и коллаборанты. Прошла утечка. И с запада тут же последовал сигнал "мы в курсе ваших планов. мы все видим". В результате что сейчас произошло - зеленые опять в цуцванге. если они таки хотели согласовывать с кацапами те самые 10 шагов и переговоры с орками то теперь сделать тайно так чтобы поставить украинское общество перед фактом не получится. Уже не получится придумать какое нибудь страшное пояснение этого факта. Да и дату ли переговоров планировали (может быть) обсуждать?
Просто представьте себе такую схему :
1. в некий "день Ч" в лугандоне происходит масштабная катастрофа (химия или металлургия - не важно). в этом обвиняются украинские ССО и кацапня получает повод ввести войска. Начинается эскалация и практически открытый конфликт.
2. И вот тут то и возникает на экранах вавий который поясняет всем что "нам надо им пояснить! это не мы! нам надо потушить конфликт! давайте поговорим с ними".
Возможно такое? да легко. мало того - это как бы логично. А теперь подумайте - надо ли согласовать между собой ту самую дату "локального армагедона"? конечно да. надо сделать так чтобы это были точно не выходные и точно никаких акций в Киеве бы не планировалось.
Штаты и Бриты просто дают понять - мы в курсе. В эту схему укладывается накачка оружием которая случилась за последнюю неделю. Почему то год назад орки тоже бродили по границам Украины но такой реакции запада небыло. Ультиматум ***** мог конечно повлиять на степень "озабоченности" запада но не настолько чтобы снять с тормозов военные поставки в Украину.
Так что - сохраняем спокойствие и чистим пулемет.