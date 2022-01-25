Американський літак, що доставив зброю до України, оминав повітряний простір Німеччини. КАРТА
Спеціальний рейс зі США, що доставив сьогодні в Україну чергову партію військової допомоги, по дорозі облетів повітряний простір Німеччини.
Це підтверджується сервісом Flightradar24, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Американський борт обрав практично ідентичний маршрут тому, який минулого тижня використовували два борти Сполученого Королівства, які також облітали німецький повітряний простір при доставці зброї в Україну.
Тоді маршрут британських літаків викликав дискусію про те, чи Німеччина закривала свій повітряний простір, враховуючи позицію німецького уряду про заборону постачання озброєнь Україні. Наступного дня Міністерство оборони Великої Британії дало роз'яснення щодо цього, заявивши, що Німеччина не закривала свій повітряний простір, а вся справа в тому, що Британія не зверталася до Німеччини з проханням дозволити проліт над її територією.
Сьогодні американський борт із ракетами Javelin для української армії також цілеспрямовано облетів територію Німеччини. Чи пов'язаний цей логістичний алогізм із бажанням США та Великої Британії наочно продемонструвати Німеччині, що ключові союзники України не згодні з позицією Берліна щодо України, поки що невідомо.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримує політику минулої влади щодо ненадання Україні озброєння.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
или ярый защитник нацистов?
или очи повылазыло...
тошнит уже от брехливой гадости.
Не верить своим глазам?
Оправдания не убедительнее, чем у Подоляка.
тупой или на работе у фёдорова?
якщо справді пряма лінія,то більшість маршруту мала би бути під землею...
Сам почитай о видах карт, проекций и компенсации искажений.
https://www.google.com.ua/maps/dir/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F,+%D0%A1%D0%A8%D0%90/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@38.8058141,-58.8411012,3z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x89b7c6de5af6e45b:0xc2524522d4885d2a!2m2!1d-77.0368707!2d38.9071923!1m5!1m1!1s0x40d4cf4ee15a4505:0x764931d2170146fe!2m2!1d30.5234!2d50.4501!3e4?hl=ru гугль вам в помощь.
это поняли все,кому нужно...
Під час консультацій, зокрема, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу", повідомляє dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.
Донині Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених "республік" на Донбасі. Київ бачить за столом переговорів лише РФ як сторону конфлікту.
Також, як зазначає dpa, під час переговорів радників у Парижі йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".
💥ЧЕРВОНА ЛIНIЯ💥
ЖОДНИХ ПЕРЕМОВИН З МАРІОНЕТКАМИ МОСКВИ В БУДЬ-ЯКИХ ФОРМАТАХ ТА УМОВАХ.
Все iнше - державна зрада.
А почему бы и нет?
"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу", - привел журналист комментарий британского министерства.
В то же время в ведомстве не стали отвечать на вопрос, почему Королевские ВВС Британии облетели Германию и решили не использовать ее воздушное пространство, чтобы лететь в Украину кратчайшим путем.
**** - брехуны...
И кстати, американцы по гордости за свои паспорта равны немцам, шо те, шо другие - капец какие зазнайки.
Бідна моя країна.
Кацапи, їх сателіти та фсбшний дерьмак.
!
-Гидують.
-Гидують.
-Они обходят воздушное пространство Германии, сэр.
-Но почему?
-Брезгуют, сэр.
І стільки розказував про європейських партнерів.
26.01.22