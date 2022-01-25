Американський літак, що доставив зброю до України, оминав повітряний простір Німеччини. КАРТА

Спеціальний рейс зі США, що доставив сьогодні в Україну чергову партію військової допомоги, по дорозі облетів повітряний простір Німеччини.

Це підтверджується сервісом Flightradar24, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Американський борт обрав практично ідентичний маршрут тому, який минулого тижня використовували два борти Сполученого Королівства, які також облітали німецький повітряний простір при доставці зброї в Україну.

Тоді маршрут британських літаків викликав дискусію про те, чи Німеччина закривала свій повітряний простір, враховуючи позицію німецького уряду про заборону постачання озброєнь Україні. Наступного дня Міністерство оборони Великої Британії дало роз'яснення щодо цього, заявивши, що Німеччина не закривала свій повітряний простір, а вся справа в тому, що Британія не зверталася до Німеччини з проханням дозволити проліт над її територією.

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Сьогодні американський борт із ракетами Javelin для української армії також цілеспрямовано облетів територію Німеччини. Чи пов'язаний цей логістичний алогізм із бажанням США та Великої Британії наочно продемонструвати Німеччині, що ключові союзники України не згодні з позицією Берліна щодо України, поки що невідомо.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримує політику минулої влади щодо ненадання Україні озброєння.

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