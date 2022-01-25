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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Американський літак, що доставив зброю до України, оминав повітряний простір Німеччини. КАРТА

Спеціальний рейс зі США, що доставив сьогодні в Україну чергову партію військової допомоги, по дорозі облетів повітряний простір Німеччини.

Це підтверджується сервісом Flightradar24, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Американський літак, що доставив зброю до України, оминав повітряний простір Німеччини 01

Американський борт обрав практично ідентичний маршрут тому, який минулого тижня використовували два борти Сполученого Королівства, які також облітали німецький повітряний простір при доставці зброї в Україну.

Тоді маршрут британських літаків викликав дискусію про те, чи Німеччина закривала свій повітряний простір, враховуючи позицію німецького уряду про заборону постачання озброєнь Україні. Наступного дня Міністерство оборони Великої Британії дало роз'яснення щодо цього, заявивши, що Німеччина не закривала свій повітряний простір, а вся справа в тому, що Британія не зверталася до Німеччини з проханням дозволити проліт над її територією.

Також читайте: Блокування Німеччиною передачі зброї Україні - ганьба, - міністр оборони Латвії Пабрікс

Сьогодні американський борт із ракетами Javelin для української армії також цілеспрямовано облетів територію Німеччини. Чи пов'язаний цей логістичний алогізм із бажанням США та Великої Британії наочно продемонструвати Німеччині, що ключові союзники України не згодні з позицією Берліна щодо України, поки що невідомо.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримує політику минулої влади щодо ненадання Україні озброєння.

Дивіться: США передали Україні ракети Javelin та штурмові вогнемети. ФОТОрепортаж

Автор: 

Німеччина (7441) зброя (7505) літак (2935) США (23290)


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Топ коментарі
+54
Це так німцям тонко натякають - хто вони такі
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25.01.2022 23:00
+32
Им уже не намекают - их просто за пи.оров считают и об этом их уведомили. А их политический вес при принятии решений НАТО стремиться к "0".
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25.01.2022 23:08
+26
Там после взятия Берлина, в 1945-м три ляма (ТРИ МИЛЛИОНА!) немок было изнасиловано сталинскими солдатами! Так что, это теперь адинАрот.............
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25.01.2022 23:18
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Це так німцям тонко натякають - хто вони такі
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25.01.2022 23:00 Відповісти
Не трогай фріцовське лайно, воно не так вонятиме.
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25.01.2022 23:06 Відповісти
Там после взятия Берлина, в 1945-м три ляма (ТРИ МИЛЛИОНА!) немок было изнасиловано сталинскими солдатами! Так что, это теперь адинАрот.............
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25.01.2022 23:18 Відповісти
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25.01.2022 23:20 Відповісти
Им уже не намекают - их просто за пи.оров считают и об этом их уведомили. А их политический вес при принятии решений НАТО стремиться к "0".
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25.01.2022 23:08 Відповісти
И Чехии тоже и даже Словакии!!!!!! Новость бред полный. Просто кратчайший маршрут именно такой вот и все
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25.01.2022 23:00 Відповісти
100%

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25.01.2022 23:04 Відповісти
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25.01.2022 23:04 Відповісти
ну и о чём ты?
или ярый защитник нацистов?
или очи повылазыло...

тошнит уже от брехливой гадости.
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25.01.2022 23:20 Відповісти
Американцы из Лондона летели?
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25.01.2022 23:17 Відповісти
флайт радар см.
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25.01.2022 23:19 Відповісти
У тебя Лондон-Киев. Что смотреть?
Не верить своим глазам?
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25.01.2022 23:24 Відповісти
Зе-тыпил, не можешь на карте провести прямую линию?
Оправдания не убедительнее, чем у Подоляка.
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25.01.2022 23:05 Відповісти
Прямая линия на карте не всегда кратчайший путь на шаре в силу искажений.
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25.01.2022 23:12 Відповісти
чувак, ты ещё из Японии нарисуй...
тупой или на работе у фёдорова?
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25.01.2022 23:22 Відповісти
Зебил, погугли что такое ортодромия и локсодромия. Даю наводку. Вы все тупые как инфузория туфелька потому что в школе не учились а 95й квартал смотрели.
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25.01.2022 23:22 Відповісти
придуркам.

якщо справді пряма лінія,то більшість маршруту мала би бути під землею...
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29.01.2022 00:19 Відповісти
на поверхні Землі відрізки прямих не є найкоротшими відстанями. почитайте про геодезичні лінії
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25.01.2022 23:13 Відповісти
Умным прикидывается?
Сам почитай о видах карт, проекций и компенсации искажений.
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25.01.2022 23:43 Відповісти
вот же срач устроили...
https://www.google.com.ua/maps/dir/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F,+%D0%A1%D0%A8%D0%90/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@38.8058141,-58.8411012,3z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x89b7c6de5af6e45b:0xc2524522d4885d2a!2m2!1d-77.0368707!2d38.9071923!1m5!1m1!1s0x40d4cf4ee15a4505:0x764931d2170146fe!2m2!1d30.5234!2d50.4501!3e4?hl=ru гугль вам в помощь.
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26.01.2022 08:14 Відповісти
В Трускавце с географией и геометрией было совсем плохо? Оно и видно.
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25.01.2022 23:08 Відповісти
Підучи трохи географію.
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25.01.2022 23:13 Відповісти
Ну как сказать... кратчайший маршрут это прямая линия, а тут видим неглубокую дугу Хотя это не имеет особого значения для количества топлива, особенно когда везут бесплатно груз на миллионы... так что вполне могла просто облететь, чтобы не связываться с лишними запросами "ой а можно мы над вами всего лишь очень быстро незаметно прошмыгнём"... Всё же это таки выглядит как "да пошли вы".
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25.01.2022 23:18 Відповісти
это не дуга. наклей карту на глобус и убедишься.
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26.01.2022 00:18 Відповісти
Дада, и беларусь не облетал, случайно так вышло, просто в том месте кривизна Земли.
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25.01.2022 23:19 Відповісти
Ну и за@бись. Радуйся.
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25.01.2022 23:38 Відповісти
А як можна летіти з США в Україну через Чехію і Словаччину, але оминути Німеччину???
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25.01.2022 23:43 Відповісти
НЕМЦЫ НЕ МЕНЯЮТСЯ!!!!!
это поняли все,кому нужно...
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25.01.2022 23:04 Відповісти
​​🔝За даними агенції dpa та Дойче Велле, на зустрічі політичних радники лідерів "нормандської четвірки" завтра можуть говорити про дату прямих переговорів України з "дiрою" про статус тимчасово окупованих територiй Донецькоi та Луганськоi областей

Під час консультацій, зокрема, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу", повідомляє dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

Донині Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених "республік" на Донбасі. Київ бачить за столом переговорів лише РФ як сторону конфлікту.

Також, як зазначає dpa, під час переговорів радників у Парижі йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

💥ЧЕРВОНА ЛIНIЯ💥

ЖОДНИХ ПЕРЕМОВИН З МАРІОНЕТКАМИ МОСКВИ В БУДЬ-ЯКИХ ФОРМАТАХ ТА УМОВАХ.

Все iнше - державна зрада.
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25.01.2022 23:04 Відповісти
Если Зеля на это пойдет - он до границы может целым и не добежать.
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25.01.2022 23:10 Відповісти
Він про це знає 🙂
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25.01.2022 23:12 Відповісти
Мелко нагадили и тут... Ну вот что это изменило бы? Оружие все-равно бы привезли. Разве что муйло кому-то должность в газпроме потом даст?
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25.01.2022 23:05 Відповісти
фашистів потрібно облітати, вони заодно з Путаною
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25.01.2022 23:14 Відповісти
А ведь, при желании, мог бы и залететь.
А почему бы и нет?

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25.01.2022 23:15 Відповісти
Или даже так! Ну, чтобы подольше над Германией лететь.

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25.01.2022 23:22 Відповісти
п.здун

"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу", - привел журналист комментарий британского министерства.

В то же время в ведомстве не стали отвечать на вопрос, почему Королевские ВВС Британии облетели Германию и решили не использовать ее воздушное пространство, чтобы лететь в Украину кратчайшим путем.
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25.01.2022 23:30 Відповісти
Посмотри на карту.
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25.01.2022 23:36 Відповісти
на - изучай
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25.01.2022 23:43 Відповісти
мабуть такий маршрут, бо везуть все таки серйозну зброю, тому стараються летіти над морем, щоб виключити якийсь інцидент, якщо буде негаразд з літаком.
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26.01.2022 00:54 Відповісти
атомну бомбу?
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26.01.2022 11:35 Відповісти
"ядроную" мабуть якусь
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26.01.2022 20:20 Відповісти
Напомню тебе, что маршрут АвиаТранспорта НАТО при активных действиях в Афганистане пролегал через Украину , и даже у нас садились на наши аэродромы... ! Не боялись тогда инцидентов ?!
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26.01.2022 17:53 Відповісти
то що німці гавнюки (не всі ) ніхто не сперечається. але до нас деколи переліт з америки через гренландію і ісландію коротший
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26.01.2022 00:32 Відповісти
о кацапы дрыщут поносом...
**** - брехуны...
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25.01.2022 23:23 Відповісти
Позволю себе заметить, что экономика Германии вполне себе не зависит от Америки, я имею ввиду, что немцы производят большинство необходимого сами( не буду перечислять, просто погуглите) ну кроме, конечно,некоторых технологий... А вот от путенского газа они таки зависят, и очень сильно, увы. И американский газ они не считают альтернативой, и понятно почему. Труба, господа, это не корабль.
И кстати, американцы по гордости за свои паспорта равны немцам, шо те, шо другие - капец какие зазнайки.
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25.01.2022 23:29 Відповісти
І представник німців буде відстоювати інтереси України в "нормандії"?
Бідна моя країна.
Кацапи, їх сателіти та фсбшний дерьмак.
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25.01.2022 23:33 Відповісти
Прокаженая немчура.
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25.01.2022 23:34 Відповісти
Тепер остаточно зрозуміло страхи балтійських членів альянсу. Частина союзників за великої біди може виявитись "союзниками", які скажуть щось на кшталт "та віддайте їм ту Нарву, бо ми не хочемо лізти у зарубу з ордою ".
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25.01.2022 23:36 Відповісти
Того глядишь зазнаются на полмиллиона солдатских портянок от *********, как при совке. Без малого 50 лет оккупации совком видимо не хватило.
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25.01.2022 23:43 Відповісти
Народ! (не нарід, нє насєлєніє) Вот тут - а яка різниця, коли Батьківщину треба захищати, як нам допомогу постачати можна
!
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25.01.2022 23:47 Відповісти
- Американський літак, що доставив зброю до України, оминав повітряний простір.
-Гидують.
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25.01.2022 23:59 Відповісти
- Американський літак, що доставив зброю до України, оминав повітряний простір Німеччини.
-Гидують.
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26.01.2022 00:36 Відповісти
Видно газові випари якісь.
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26.01.2022 07:25 Відповісти
ПОХОЖЕ НА КАКОЙ ТО ХИТРЫЙ ХОД ПРОТИВ РОССИИ !)
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26.01.2022 00:13 Відповісти
Радует что у нас нет границы с германией
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26.01.2022 00:14 Відповісти
Вони зараз відпрацьовують логістику яку будуть використовувати під час війни. Німцям не довіряють. Від них можна чекати чого завгодно. Зараз пропустять а як до діла то ні. Ленд ліз потребуватиме великих потоків.
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26.01.2022 00:19 Відповісти
Меня все чаще посещает мысль что НАТО требует перезагрузки, заново перезаключение договоров о вступлении, потому что возникает ощущение что некоторые " члены" там по "принуждению" или " чисто но приколу" Начать можно с США, Великобритании и Канады а потом желающих, но теперь в обратном порядке..., начинать с востока - Польша, Литва, Эстония, Латвия, Румыния, Украина Молдова, Грузия, Азербайджан, Турция ( желательно Швеция, и Финляндия).. а там и остальные подтянутся кто на самом деле хочет быть в оборонительном союзе ( Чехия, Словакия и т.д), а не имитировать нахождение там, в тоже время надеясь если что на американский "зонтик" при этом находясь " в особых отношениях" с прямым предполагаемым противником, при том что НАТО и создавалось как оборонительная организация именно против агрессии Раши( какое бы она название не носила).
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26.01.2022 00:21 Відповісти
Достатньо з НАТО війти Бритам, Канаді та США
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26.01.2022 11:37 Відповісти
-Берримор, почему американский рейс как то странно движется?
-Они обходят воздушное пространство Германии, сэр.
-Но почему?
-Брезгуют, сэр.
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26.01.2022 00:24 Відповісти
Что и говорить, высокие отношения сложились в последнее время между союзниками по НАТО. И это, конечно же, вселяет глубокую уверенность в том, что Украина как за каменной стеной за этим самым НАТО.

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26.01.2022 00:43 Відповісти
Але Байден так покладався на Німеччину.

І стільки розказував про європейських партнерів.
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26.01.2022 04:20 Відповісти
При звільнені Німеччини в 1945 році, вояками СССР, було згвалтовано близько трьох мільйонів німкень.... Тепер рахуємо: півтора мільйона дітей...за стільки років геометрична прогресія... Так що не дивно як реагують німці, генетика, курня....
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26.01.2022 00:47 Відповісти
самолёт летел из Довера, США и какой там маршрут был и как проложен - дело тёмное.
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26.01.2022 01:08 Відповісти
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26.01.2022 01:18 Відповісти
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26.01.2022 01:20 Відповісти
Германии еще выйдет боком ее трусливая, двуличная и меркантильная политика. Авторитет просрать легче чем заработать.
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26.01.2022 02:22 Відповісти
Развели треп на пустом месте! Поинтересуйтесь, что такое локсодромия! Или протяните нитку на глобусе между двумя пунктами.
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26.01.2022 09:28 Відповісти
Не полінився. Сходив в сусідню кімнату за глобусом. Таки із Англії (якщо з півдня) коротший шлях через швабів пролягає, а от на рахунок рейсу із США - там велике питання, бо ніяк на них не натягнеш. Навіть якщо із півдня летіти. Але питання безпеки також потрібно враховувати. А тут, схоже, одним пострілом декількох зайців убили. І німцям дали зрозуміти, і в очах світу їх гімном виставили, і справу зробили.
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26.01.2022 09:39 Відповісти
Администрация президента США Байдена одобрила поставку Египту партии вооружений на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы Египет получит 12 военно-транспортных самолетов С-130 Super Hercules и оборудование к ним на 2,2 миллиарда долларов, а также три радара ПВО наземного базирования SPS-48 стоимостью 355 миллионов долларов производства L3 Harris Surveillance Systems.
26.01.22
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26.01.2022 09:31 Відповісти
Фашики из ФРГ прекрасно помнят,как они проиграли войну за счет ресурсов Америки и Англии и украинских солдат.Они понимают,что при нормальном вооружении Украина даст расии хороших пи....ей.А в многовековой крепкой дружбе Германии и России никто не сомневается,все русские монархи были немцами,это один народ.
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26.01.2022 09:51 Відповісти
Германия собиралась сбить самолет?
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26.01.2022 09:54 Відповісти
Да всегда так летают самолеты между Украиной и США, даже гражданские - по дуге ближе к Великобритании. Лишь бы написать...
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26.01.2022 16:52 Відповісти
"с желанием США и Великобритании наглядно продемонстрировать Германии, что ключевые союзники Украины не согласны с позицией Берлина по Украине" - я надеюсь, что НЕ ТОЛЬКО ЄТО! А и то, что они не просят Германии такие манеры !!!
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26.01.2022 17:46 Відповісти
 
 