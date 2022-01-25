Зеленський більше зацікавлений у твітер-війнах з американськими лідерами, ніж у захисті своєї країни, - сенатор США Мерфі

Сенатор-демократ Кріс Мерфі розкритикував президента України Володимира Зеленського за те, що той посмілився заперечити у твітері президенту США Джо Байдену.

Свою позицію Мерфі озвучив в ефірі телеканалу CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твітер телеведучої Крістіани Аманпур.

"Мене турбує, що інколи президент Зеленський здається більш зацікавлений у твітер-війнах з американськими лідерами, ніж в тому, щоб переконатися, що його країна захищена", - заявив сенатор.

Він додав, що президент США Байден та вся кого дипломатична команда працюють, щоб захистити Україну від вторгнення.

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Твіт президента Зеленського, який так обурив сенатора Мерфі, звучить наступним чином: "Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави України".