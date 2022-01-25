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Зеленський більше зацікавлений у твітер-війнах з американськими лідерами, ніж у захисті своєї країни, - сенатор США Мерфі

Зеленський більше зацікавлений у твітер-війнах з американськими лідерами, ніж у захисті своєї країни, - сенатор США Мерфі

Сенатор-демократ Кріс Мерфі розкритикував президента України Володимира Зеленського за те, що той посмілився заперечити у твітері президенту США Джо Байдену.

Свою позицію Мерфі озвучив в ефірі телеканалу CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твітер телеведучої Крістіани Аманпур.

"Мене турбує, що інколи президент Зеленський здається більш зацікавлений у твітер-війнах з американськими лідерами, ніж в тому, щоб переконатися, що його країна захищена", - заявив сенатор.

Він додав, що президент США Байден та вся кого дипломатична команда працюють, щоб захистити Україну від вторгнення.

Читайте: Байден не має ані наміру, ані інтересу направляти війська в Україну, - Білий дім

Твіт президента Зеленського, який так обурив сенатора Мерфі, звучить наступним чином: "Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави України".

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) США (23290) Twitter (291) соціальні мережі (1188) Сенат США (604) Мерфі Кріс (13)


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Топ коментарі
+61
Зе зрадник
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25.01.2022 23:20
+60
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25.01.2022 23:21
+48
зеЛох добви*обивался...
клован забыл, что в ЕС и США ему путь закроют сразу.. тем более как шавке коломойского
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25.01.2022 23:22
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Да мне важно что делает Зеленский.
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26.01.2022 00:54 Відповісти
Мне тоже важно. Но я ещё и смотрю на то, что предшествовало его действиям (слова Байдена, например). И понимаю, что всё сказанное Зе- в точку.
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26.01.2022 01:07 Відповісти
Я недавно на цензоре спорил с кем-то еще. Кажется не с тобой. Государственник это тот кто что-то делает. А если ты ничего не делаешь и просто хочешь чтобы тебя не пинали, то никакой ты не государственник. Ты просто тупая ленивая скотина.
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26.01.2022 00:22 Відповісти
Да твой порношут 🤢🤡 ,вообще на колени становился перед ****** и просил забрать "ну хоть за долги","договориться по-середине"и в очко заглянуть ,в котором "мир " увидел 🤮🤮🤮🤮
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26.01.2022 01:12 Відповісти
Нагнетания конечно же нет совсем, NYT не хотели запускать флешмоб с эвакуациями сотрудников посольств, так случайно вышло. Киев превратили в самое опасное место в Европе. Далее мрази с рф подхватили и начали "минировать" учебные заведения, шоу эвакуаций вышло на новый уровень, и послам морально легче бежать, вдруг реально минируют.
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26.01.2022 01:07 Відповісти
Ну я же говорю. Надо голову засунуть в песок и может пронесет. А тут какое-то нагнетание. И я надеюсь на самом деле что пронесет. Тем не менее я не президент и обязанности президента чуточки другие, чем гадание на кофейной гуще.
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26.01.2022 01:11 Відповісти
Зеленский сам по себе не большого ума, но я напомню что во время КВН когда он играл в высшей лиге, то он там пошутил известно "Владимир Владимирович заберите меня отсюда" или что-то такое. Имея ввиду второсортность Украины. А потом когда из-за договарняков его команду засудили и выпихнули из КВН поехал зарабатывать денюжки в презренный Киев. Но вот мечта о Москве и чтобы тебя признал царь никуда не делась.
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25.01.2022 23:52 Відповісти
Или от это Маслякову говорил. Я уже не помню, так как было лет 20 назад. Кому интересно найдите запись в ютубе.
Короче, карьера нашего героя.
Поехал в Москву. Пытался там пробиться. Вышвырнули, так как своих достаточно. Но мечта о Москве как земле обетованной никуда не делась. Ну мне так кажется.
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26.01.2022 00:09 Відповісти
Ему встреча с Пуйлом нада, что бы подтвердить полномочия Ермака и Татарова из первых уст.
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26.01.2022 07:12 Відповісти
"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великого государства Украина".
Источник: https://censor.net/ru/n3312153

Все правильно сказал. Кто виноват что американцы приняли это на свой счет. Грехи Америки вспомнил сенатор.
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25.01.2022 23:43 Відповісти
Навіщо ти ховаєшся під прапором "поганої" країни США?
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26.01.2022 00:11 Відповісти
З якого фраса ти , лізеш до України та їх справ ? І чого тебе лайкає вата ?
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26.01.2022 08:37 Відповісти
та нібито й вірно сказав, але є одне але. ба навіть два:
1. щось я не чув від нього різких висловлювань щодо росії, яка є країною-агресором та щодо .уйла, який є її президентом.
2. роззявляти рота щодо невдалого висловлювання президента країни, яка підтримує Україну всіма можливими засобами то не ознака ані великого розуму, ані великої сміливості, скоріше дурості, нескінченної дурості.
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26.01.2022 08:53 Відповісти
Ви мене вибачте , але де в тексті йдеться про Америку ? Чому цей твіт сенатор притягнув по відношенню до США ? І у вас хоть відповідь є, мислення , а не як та худоба невихована що попереду вас наклала купи ≪відповідей≫.
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26.01.2022 09:03 Відповісти
все вірно .... а тепер під словами Байдена , чи вашою відповіддю зразу читайте твіт Зеленського і дайте в першу чергу відповідь собі , де в його словах зрада ? За 8 років війни можна було вже тими санкціями розбити той мордор і забути що він був . Але всі великі гадали що то незначний конфлікт який не вартий особливої уваги . За те що робить Америка , низький їм уклін , але вони , на мою думку , наздоганяють . Було б це все раніше , втрати України були б значно менші .
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26.01.2022 09:29 Відповісти
цікавий у вас підхід: спочатку ви пропонуєте мені довести, що цей твіт саме про Штати, потім, наче у вас й небуло щодо цього сумнівів, починаєте про інше, таке.
щодо "зради" в словах зеленського, де ви побачили слова про "зраду" в моєму коментарі? їх там нема, мій коментар виключно про дурість та неадекватність зеленського.
щодо того, що санкції США та Європи є недостатніми, послухайте, ви вимагаєте аби країни Європи та Штати завдали значні збитки своїм економікам (бо ніде правди діти, санкції б'ють й по їхнім еккономікам, це завжди двосторонній рух), й при цьому що робимо ми? що робе країна, яка зазнала агресії?
а робимо ми наступне:
1. обираємо президентом країни абсолютно некомпетнтного совка (і це завжди буде першим пунктом після виборів 2019ого).
2. починаємо загравати з країною-окупантом (сівохо, пропозиції єрмака щодо спільного патрулювання й т.інш.).
3. згортаємо програми по енергонезалежності країни й починаємо напряму закуповувати енергоносії в країни-агресора та її сателіта (білорусії).
4. провалюємо оборонне замовлення.
5. насичуємо правоохоронні органи підконтрольними зеленському керівниками роблячи ци інституції корумпованою та ручною зброєю в руках влади.
6. згортаємо відновленне української України наповнюючи інфопростір низькосортним російськомовним контентом.
7. нескінченно, неадекватно-нахабно звинувачуєм колективний захід у недостатніх зусиллях.
і ще багато всього, що змушує Захід замислитись над доцільністю допомоги Україні.
дякувати, вони ще розрізняють "владу" від країни.
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26.01.2022 10:48 Відповісти
Ну для початку я вам нічого не пропонував . По друге , якби ці слова сказав наприклад Порошенко , то не було цього галасу і ваших коментарів . І на останнє . Ми з вами обговорювали конкретно цю фразу Зеленського , а не його політику і виборців . А поставлю я крапку Будапештським меморандумом 1994 року , там все прописане , хто і що нам винен . І якщо кацапи його порушили , то хай США і Британія з ними і розбираються .
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26.01.2022 12:39 Відповісти
так, вибачте, не пропонували. просто поставили під сумнів, що той твіт адресований Байдену (Штатам).
сказав би порошенко, обговорювали б порошенка (я маю до нього величезну купу власних претензій, але й вони не могли мене примусити голосувати за недолугого, некомпетентного, совкового вову зеленського).

крапка така собі. сподіваюся ви, як і я, читали цей https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#top меморандум , так от, там нема ані слова про те, що США, Північна Ірландії та Британія воюватимуть за нас чи забезпечуватимуть нас озброєнням, жодного, ані слова, ані натяку.
давайте розглянемо його виключно щодо зобов'язань прийнятих США, Північною Ірландією, Британією (з кацапами зрозуміло - гандо.и):
п. 1. прийняли зобов'язання поважати незалежність, суверенітет, кордони України.
поважають? безперечно.
п. 2. прийняли зобов'язання утримуватись від загроз силою чи використання сили проти України.
утримуються? безперечно.
п. 3. прийняли зобов'язання утримуватись від економічного тиску на Україну.
утримуються? безперечно.
п. 4. прийняли зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН в разі, якщо Україна стане жертвою агресії із застосування ядерної зброї або погроз такого затсосування.
на шастя ядерну зброю проти нас кацапи поки не затсосовують. й, поки, не погрожують та й чим нам допоможе "зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН", які то будуть дії меморандумом не визначено та й чи погодиться радбез ООН на якісь дії...
п. 5. прийняли зобов'язання не затсосовувати проти нас ядерну зброю.
не застосовують.
п. 6. прийняли зобов'язання проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно прийнятих зобов'язань - потужно, потужно ні про що.

послухайте, ви справляєте враження розумної людини, цей папірець він ні про що, він про те, що країни-підписанти не вчинятимуть певних агресивних дій щодо України. що ж, США, Північна Ірландія, Англія - їх не вчиняють.

коли зеленське, під час виборів, патякало про цей меморандум це було курам на сміх для тих, хто той меморанудм читав. зеленське той меморандум в очі не бачило, а бачило б то не зрозуміло б про що він
й меморандум ні про що й зеленське ні про що, сама шкода й від першого й від другого.
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26.01.2022 14:14 Відповісти
Я не обговорюю Зеленського , я взагалі не обговорюю все те , що в мене викликає образу . Під час підписання меморандуму найбільше чинили тиск на нас саме американці , бо на той час в їх головах ми ще були частиною союзу , а з іншого боку молодою тількино самопроголошеною Державою , якій , при тій ситуації і керівництву можна було нав'язувати будь що . І я вважаю що якщо хтось із підписантів порушив умови цього меморандуму то в першу чергу його повинні покарати саме всі інші учасники цього договору . І знову ж , дуже легко перевірити чи працює цей документ , треба лиш оголосити про створення ЯЗ. І все ! Тоді всі підписанти і згадають той самий 94 рік .
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26.01.2022 18:47 Відповісти
зрозуміло, вибачте, я не одразу зрозумів, що міжнародну угоду ми розглядаємо з точки зору балачок на "кухні".
добре, в кожного з нас своє стале бачення ролі України та українців в протистоянні військовій агресії та в баченні дій наших союзників. до спільного не прийдемо.
гарного дня.
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27.01.2022 09:00 Відповісти
я скажу чому цей твіт адресований Байдену: тому що це було висловлювання Байдена про те, що в країн-партнерів є бачення щодо дій проти росії в разі незначної агресії але нема такого плану та єдиного бачення в разі великої агресії росії.
тож хто є адресатом зрозуміти нескладно.
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26.01.2022 09:26 Відповісти
Крим , Донбасс на їхню думку то так собі .
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26.01.2022 09:32 Відповісти
та невже?
не будьте невдячним.
санкції, допомога зброєю, фінансова допомога, допомога у створенні та підтримка антикорупційних інституцій (як вони працюють це вже питання до нас) - цього мало?
хочеться аби вони, замість нас із вами, ще й воювали?
чудовий план - американці воюють замість українців за Україну, а україніці обирають довбня президентом граючись у сран.х експереминтаторів.
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26.01.2022 10:18 Відповісти
5 грудня 1994 року
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26.01.2022 12:41 Відповісти
потому что, эта жаба знает сцеенарий развития событий. ермак не понимает - они в Ростов не долетят
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25.01.2022 23:44 Відповісти
Отберите у Зе смартфон пока он беды не наробив . Там кроме Кулебы я адекватных не бачу
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25.01.2022 23:45 Відповісти
Кулеба ,такой же тошнотик ,как и гундосик.
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26.01.2022 07:59 Відповісти
В чому адекватність цього золотого хлопчика?
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26.01.2022 08:35 Відповісти
Цензор, разве сенатор отреагировал на этот твит?
Или это реакция на слова зебила о том , что американская разведка далеко, а они (зеленые) тут на месте лучше оценивают есть ли угроза или нет.
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25.01.2022 23:48 Відповісти
Излишняя аррогантность не к лицу президенту!
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25.01.2022 23:53 Відповісти
Після 2,5 років президентства.
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25.01.2022 23:54 Відповісти
Да в принципе, Зеленский все правильно сказал. Просто не его это дело, что Байден говорит. У них там внутри США своя политическая борьба. Нужно просто кивать и принимать караваны с оружием.
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25.01.2022 23:54 Відповісти
Может для того, что бы что то говорить, надо у тех кому говоришь, перестать клянчить деньги? Вот тебе сильно понравится, когда бомжара, которому ты милостыню кинул, начнет тебе рассказывать про свое ущемленное человеческое достоинство и вообще намекать, что неплохо бы ему у тебя поселиться
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25.01.2022 23:59 Відповісти
Слышали мы уже эту новость. Зеленский заинтересован в том, чтобы ваш Президент Байден не рассказывал про "незначительную агрессию против Украины", за которую "не будет санкций"! Тем самым развязывая руки кремлю. Вся Украина в этом заинтересована. Что не так?
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25.01.2022 23:55 Відповісти
Нехай спочатку припинить заробляти в росії своїми говносеріалами, потім може спробувати відкривати рота на інших.
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26.01.2022 00:09 Відповісти
уже ни для кого не секрет что оно- дебил !!!!
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26.01.2022 00:20 Відповісти
ха.. это выходит что так Госдеп поздравил клоуна с днюхой !!!!
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26.01.2022 00:21 Відповісти
Ну вот... Уже бы 2 года потерпел тот сенатор, а так зебилу накручивает рейтинг у 73-х процентных зелохов.
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26.01.2022 00:29 Відповісти
Боги, какое ничтожество!
Почему Чмо оно, а стыдно мне?
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26.01.2022 00:47 Відповісти
Всім соромно і боляче , що краіною керують ГРУшники і ФСБшники такі як дЄрмак , Татарчук , Портнов , шлёма беня , а кришує іх Зегорнолижник😡
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26.01.2022 01:27 Відповісти
Бро, я с тобою. Мне тоже стыдно, только не понимаю, почему.
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26.01.2022 01:50 Відповісти
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26.01.2022 00:59 Відповісти
Это было бы смешно, если бы не было так грустно!.....
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26.01.2022 16:46 Відповісти
сказав і сказав. в демократичному світі завжди щось обговорюють. це вам не Мордор де говорить один хан, а всі інші плазують перед ним на пузі. головне що допомога йде. І захищати ми будемо не Зелю і компанію, а Батьківщину і свій цивілізаційний вибір!
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26.01.2022 01:39 Відповісти
Навіщо сказав? З якою метою?
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26.01.2022 07:42 Відповісти
Речь Байдена про возможную дозированную агрессию пуйлавозмутила весь мир.
Так что в данном случае Зеленский прав
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26.01.2022 01:53 Відповісти
Купи себе личный Джавелин,ночью сегодня в Киев прилетела очередная партия...
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26.01.2022 06:21 Відповісти
Его, зеленського, гложет обида - как никак ставил на Донни, а тут Байден - это же он, Бубочка, санкционировал операцию по сыну байдена и Порошенко. Не на того на скачках поставил А тут представился шанс укусить по мелкому Байдена, чтобы потом немножко поторговаться. Скоро запустят архив записей Руди Джулиани, Уже после деэскалации. Пример свежайший - как красиво "сделали" Мурзаева и шо? Шпийон. А только с Ермаком завязалась дружба.
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26.01.2022 02:38 Відповісти
В макітрі Осла - пустота. Там нема ніяких планів, операцій чи задуму. Повний недієздатний дурень.
Тому і пише і каже таке що на лису башку Лисого не натягнеш.
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26.01.2022 07:45 Відповісти
земрази
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26.01.2022 03:48 Відповісти
Голобородька 30 дней был в отпуске с 24 декабря 2021 года ...Катание на лыжах главнее мировой революции Коломойского пролетайрята... да какой из него президент?
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26.01.2022 06:23 Відповісти
Зе -тупая марионетка Коломойского.
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26.01.2022 06:30 Відповісти
Ну хоть посмеёмся, да зелебобики, ахаха
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26.01.2022 06:40 Відповісти
Интересный сенатор, Твиттер войны с Зеленским его больше интересуют чем выполнение Америкой своих договорных обязательств.
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26.01.2022 06:46 Відповісти
А подскажите , ск граждан Украины убило США ? Или ск территории Украины отдало США ? И вишенка-чей Крым?
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26.01.2022 08:39 Відповісти
Отжало*
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26.01.2022 08:39 Відповісти
Не идиотствуйте. Если вы этого не знаете то прочитайте законы Украины. И вишенка на торте почему вы их не знаете, вы не гражданин Украины?
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26.01.2022 08:57 Відповісти
Украинец знает ответ . А ты юлишь. Так тупо палишься бот ***** . И все твои вымеры на фоне окончательного пробития дна зе- плесенью просто убоги
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26.01.2022 09:09 Відповісти
Украинский гражданин не пишет глупость и знает по меньшей мере ст133 конституции Украины. А в ваших идиотских ********** фантазиях когда Украина воевала с США? Ну то что плесень или же или по и так ясно.
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26.01.2022 09:20 Відповісти
Зе - позорисько. А ще більше позорисько - кацапнута частина зелених посіпак. Міньйони хрєнові, жополизи.
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26.01.2022 06:52 Відповісти
Вчера Энтони Блинкэн и глава МИД Британии Элизабет Трасс провели встречу о координации поставок в Украину систем разных видов вооружений...Наверно истребителти F-35 привезут...Бедная РАБссия...
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26.01.2022 07:38 Відповісти
F-35 сюда не привезут, нет необходимости, они могут работать и с близлежащих своих баз. а вот бесполетное пространство для чумнобарачных ватолетов, над Украиной это было бы то шо надо.
без ватолетов чумнобарачные как показала практика , это стадо на мясокомбинат.
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26.01.2022 08:05 Відповісти
Не стреляйте в писюниста, он играет так как может. Будьте снисходительны и милосердны, его быстрей надо в компанию к пчеловоду, гопнику и барыге , и этот экзамен не сдал.

……..пусть между собой разбираются кто из них больше вреда принес Украине . А нам пора свежего подыскивать, а не дурно уже пахнущего, как и предыдущие. Когда его только выбрали, многие политологи еще тогда говорили, что это временная и компромиссная фигура взамен проворовавшейся предыдущей. Пора искать новую
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26.01.2022 07:57 Відповісти
Зе спит 23 часа в сутки ( час на туалет и кокс) он ничего не видит на границе -десяток стран видят и предупреждает - Зе спит и успокаивает. Он полный идиот - такое впечатление, что он полностью не адекватный, что он готовит какое то супер клоунское выступление в Квартале 95. В Нормандском формате он сдаст Украину согласившись на переговоры с Лугандонией - тогда он пойдёт на шашлык до истечения срока **************. Как он всех достал!!!!!
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26.01.2022 08:02 Відповісти
Кого достал?Ботов Питруни? Та паскудней документа,чем Минск-2 сложно и представить.Его тоже Клоун подписал?Вот там как раз и четко сказано о том,что Украина должна вести переговоры с ОРДЛО.Ты эту писанину хоть читало или на ботофермах таким не заморачиваются?
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26.01.2022 09:13 Відповісти
Быдлота угромонгольская. Во первых не ,,ты....читало,, а Вы читали?,, ВО вторых очень попахивает ботом Раши от ТЕБЯ. В третьих я ко всем Президентам отношусь одинаково. В четвёртых в документе три официальные подписи- Украины, России и ОБСЕ и подписи под фамилиями непонятно каких босяков - Захарченко и Плотницкого( их статус ниже чем статус уборщицы , убиравшей в коридоре).. Ни ОРДЛО ни Лугандония там не упоминается, поэтому соглашение трехстороннее.Тебе даром платят деньги в Раше.
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26.01.2022 14:42 Відповісти
Соглашение трехстороннее-тут ты право.Но ,походу,само соглашение ты все-таки не читало)Цитата:"...внесение изменений в Конституцию Украины,согласованных с представителями ОРДЛО".Оно сумеет осягнуть?Обусловлен не только сам факт переговоров с бандюками,а даже обозначен конечный итог переговоров.
Вот,когда "оно" перестанет выть под общий хор и начнет признавать неоспоримые факты,тогда я извинюсь и ,естественно,начну называть его,как нормального человека.И не надо трындеть об одинаковом отношении к президентам:явно прослеживается симпатия к перекрашенному рыго-медведчуковцу)
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26.01.2022 17:58 Відповісти
Ладно, давай по- хорошему ,,оно,, пусть будет ,, оно,, - будешь денохромосомным имбецилом. Нельзя де юре проводить переговоры с непонятно чем , у чего непонятный статус и отсутствует согласие на переговоры непонятно чего. Недохромосомный , нельзя высмыеивпть из Документа только пункт об изменении в Конституции Украины. Бумага изначально составлена Украиной и Россией как не выполнимая например каких условиях. Последовательность выполнения пунктов упирается ,например в выборы раньше отвода войск по законам Украины -предвыборная агитация и штабы оф партий Украины- ,,Правый сектор,, ,, Свобода, , доступ кСМИ- это выполнимо ? Куча других задрочек. Документ мертвый изначально и никто никогда его не подпишет, под любым давлением. Недохромосомный буйный имбецил - ну ты и злой ,над тобой в детстве издевались? Может кто то ,, поламал,, твою сексуальную ориентацию, Зе патриот
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26.01.2022 18:42 Відповісти
Что значит"высмыеивпть",убогое?Это волнение или рошен в мозге? Вы там,на ботоферме,реально думаете,что люди не понимают,что происходит на самом деле?Понимают.Потому кацапский агент Лолита и оказался на свалке,откуда ему уже не выбраться.
По убогому ЛИЧНО:
оно еще тупее,чем предполагалось изначально)))Цитата:"Документ мертвый изначально и никто никогда его не подпишет, под любым давлением".О чем оно шепчет?Он УЖЕ подписан)
И еще:тело,называющее кого-то имбецилом,но даже не умеющее грамотно писать,вряд ли произведет впечатление)
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27.01.2022 09:28 Відповісти
Очень не люблю спорить с не полноценными , инвалидами от рождения - членоголовыми. Им бессмысленно объяснять , что Минские соглашения - договор о намерениях , в силу определенных обстоятельств он никогда не станет тем документом который приведёт к окончанию конфликта. Я особенно не ,, заморачиваюсь,, если ,, выбивает ,, не то , что нужно планшет. Повторюсь - есть определенные признаки полной не адекватности , ущербности , комплекса не полноценности - они очень просматриваются в твоих писульках. Будь добр - иди на @уй , биомусор , сплевыш, ,, девочка,,
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27.01.2022 14:15 Відповісти
Правильно и сказал.Надо было еще и о БМ вспомнить.Ссаные демократы вынудили Украину отдать ЯО,закрыли глаза на вторжение РФ,а теперь еще выделуются тем,что нам помогают?Кто захочет поныть,пусть посмотрит на странные совпадения:все свои паскудства РФ начинала в тот период,когда у власти в США были демократы-дегенераты
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26.01.2022 09:05 Відповісти
Як так вийшло виборці Зеленського, що ви знову опинилися на боці ворога? Чому Найвєлічайший і вся його свора кричать одне і теж, що говорить ворог? Що США і Англія брешуть, а московити і їхня "зелена" розвідка кажуть правду? Як так вийшло, що за Зеленського голосувати сепари, малороси, кацапи, "ДНР" "ЛНР", а за Порошенко патріоти України, США і Європа?
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26.01.2022 09:12 Відповісти
Шановні американські друзі і партнери! Не ображайтесь на нашого актора, якому не пощастило з роллю. НЕ ЙОГО! Та й взагалі, воно в нас придуркувате. То ж, не зважайте на нього.
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26.01.2022 09:19 Відповісти
Цей припихдент до українців не має жодного відношення! Розпіарений кіндер-сюрприз від коломойського!
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26.01.2022 09:34 Відповісти
Любителям бубочки: никто не говорит о пресмыкании перед американцами, но дипломатически заткнуться в знак благодарности поддержки со стороны США надо, причем не раздумывая, а не ляпать своим зеленым языком, размазывая зеленые вонючие сопли по экрану.
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26.01.2022 09:54 Відповісти
И тут нагадила мразь предательская своим поганым ртом
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26.01.2022 10:21 Відповісти
Думаю что Россия выдвинет Ультимат . Донецкая и Луганская область полностью отходит к сепаратистам . В замен, они отводят войска..Они не нападут .
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26.01.2022 10:49 Відповісти
У Зе другой сценарий- злить надих союзников чтоб они нас похерили, увидя такой саботаж власти.
Потому что это обычный рыговский реванш в ЗЕленой шкуре
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26.01.2022 12:15 Відповісти
В данном КОНКРЕТНОМ случае Зеля огрызнулся правильно.
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27.01.2022 10:47 Відповісти
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