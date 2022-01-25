Зеленський більше зацікавлений у твітер-війнах з американськими лідерами, ніж у захисті своєї країни, - сенатор США Мерфі
Сенатор-демократ Кріс Мерфі розкритикував президента України Володимира Зеленського за те, що той посмілився заперечити у твітері президенту США Джо Байдену.
Свою позицію Мерфі озвучив в ефірі телеканалу CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твітер телеведучої Крістіани Аманпур.
"Мене турбує, що інколи президент Зеленський здається більш зацікавлений у твітер-війнах з американськими лідерами, ніж в тому, щоб переконатися, що його країна захищена", - заявив сенатор.
Він додав, що президент США Байден та вся кого дипломатична команда працюють, щоб захистити Україну від вторгнення.
Твіт президента Зеленського, який так обурив сенатора Мерфі, звучить наступним чином: "Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави України".
Будь ласка, зачекайте...
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Короче, карьера нашего героя.
Поехал в Москву. Пытался там пробиться. Вышвырнули, так как своих достаточно. Но мечта о Москве как земле обетованной никуда не делась. Ну мне так кажется.
Источник: https://censor.net/ru/n3312153
Все правильно сказал. Кто виноват что американцы приняли это на свой счет. Грехи Америки вспомнил сенатор.
1. щось я не чув від нього різких висловлювань щодо росії, яка є країною-агресором та щодо .уйла, який є її президентом.
2. роззявляти рота щодо невдалого висловлювання президента країни, яка підтримує Україну всіма можливими засобами то не ознака ані великого розуму, ані великої сміливості, скоріше дурості, нескінченної дурості.
щодо "зради" в словах зеленського, де ви побачили слова про "зраду" в моєму коментарі? їх там нема, мій коментар виключно про дурість та неадекватність зеленського.
щодо того, що санкції США та Європи є недостатніми, послухайте, ви вимагаєте аби країни Європи та Штати завдали значні збитки своїм економікам (бо ніде правди діти, санкції б'ють й по їхнім еккономікам, це завжди двосторонній рух), й при цьому що робимо ми? що робе країна, яка зазнала агресії?
а робимо ми наступне:
1. обираємо президентом країни абсолютно некомпетнтного совка (і це завжди буде першим пунктом після виборів 2019ого).
2. починаємо загравати з країною-окупантом (сівохо, пропозиції єрмака щодо спільного патрулювання й т.інш.).
3. згортаємо програми по енергонезалежності країни й починаємо напряму закуповувати енергоносії в країни-агресора та її сателіта (білорусії).
4. провалюємо оборонне замовлення.
5. насичуємо правоохоронні органи підконтрольними зеленському керівниками роблячи ци інституції корумпованою та ручною зброєю в руках влади.
6. згортаємо відновленне української України наповнюючи інфопростір низькосортним російськомовним контентом.
7. нескінченно, неадекватно-нахабно звинувачуєм колективний захід у недостатніх зусиллях.
і ще багато всього, що змушує Захід замислитись над доцільністю допомоги Україні.
дякувати, вони ще розрізняють "владу" від країни.
сказав би порошенко, обговорювали б порошенка (я маю до нього величезну купу власних претензій, але й вони не могли мене примусити голосувати за недолугого, некомпетентного, совкового вову зеленського).
крапка така собі. сподіваюся ви, як і я, читали цей https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#top меморандум , так от, там нема ані слова про те, що США, Північна Ірландії та Британія воюватимуть за нас чи забезпечуватимуть нас озброєнням, жодного, ані слова, ані натяку.
давайте розглянемо його виключно щодо зобов'язань прийнятих США, Північною Ірландією, Британією (з кацапами зрозуміло - гандо.и):
п. 1. прийняли зобов'язання поважати незалежність, суверенітет, кордони України.
поважають? безперечно.
п. 2. прийняли зобов'язання утримуватись від загроз силою чи використання сили проти України.
утримуються? безперечно.
п. 3. прийняли зобов'язання утримуватись від економічного тиску на Україну.
утримуються? безперечно.
п. 4. прийняли зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН в разі, якщо Україна стане жертвою агресії із застосування ядерної зброї або погроз такого затсосування.
на шастя ядерну зброю проти нас кацапи поки не затсосовують. й, поки, не погрожують та й чим нам допоможе "зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН", які то будуть дії меморандумом не визначено та й чи погодиться радбез ООН на якісь дії...
п. 5. прийняли зобов'язання не затсосовувати проти нас ядерну зброю.
не застосовують.
п. 6. прийняли зобов'язання проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно прийнятих зобов'язань - потужно, потужно ні про що.
послухайте, ви справляєте враження розумної людини, цей папірець він ні про що, він про те, що країни-підписанти не вчинятимуть певних агресивних дій щодо України. що ж, США, Північна Ірландія, Англія - їх не вчиняють.
коли зеленське, під час виборів, патякало про цей меморандум це було курам на сміх для тих, хто той меморанудм читав. зеленське той меморандум в очі не бачило, а бачило б то не зрозуміло б про що він
й меморандум ні про що й зеленське ні про що, сама шкода й від першого й від другого.
добре, в кожного з нас своє стале бачення ролі України та українців в протистоянні військовій агресії та в баченні дій наших союзників. до спільного не прийдемо.
гарного дня.
тож хто є адресатом зрозуміти нескладно.
не будьте невдячним.
санкції, допомога зброєю, фінансова допомога, допомога у створенні та підтримка антикорупційних інституцій (як вони працюють це вже питання до нас) - цього мало?
хочеться аби вони, замість нас із вами, ще й воювали?
чудовий план - американці воюють замість українців за Україну, а україніці обирають довбня президентом граючись у сран.х експереминтаторів.
Или это реакция на слова зебила о том , что американская разведка далеко, а они (зеленые) тут на месте лучше оценивают есть ли угроза или нет.
Почему Чмо оно, а стыдно мне?
Так что в данном случае Зеленский прав
Тому і пише і каже таке що на лису башку Лисого не натягнеш.
без ватолетов чумнобарачные как показала практика , это стадо на мясокомбинат.
……..пусть между собой разбираются кто из них больше вреда принес Украине . А нам пора свежего подыскивать, а не дурно уже пахнущего, как и предыдущие. Когда его только выбрали, многие политологи еще тогда говорили, что это временная и компромиссная фигура взамен проворовавшейся предыдущей. Пора искать новую
Вот,когда "оно" перестанет выть под общий хор и начнет признавать неоспоримые факты,тогда я извинюсь и ,естественно,начну называть его,как нормального человека.И не надо трындеть об одинаковом отношении к президентам:явно прослеживается симпатия к перекрашенному рыго-медведчуковцу)
По убогому ЛИЧНО:
оно еще тупее,чем предполагалось изначально)))Цитата:"Документ мертвый изначально и никто никогда его не подпишет, под любым давлением".О чем оно шепчет?Он УЖЕ подписан)
И еще:тело,называющее кого-то имбецилом,но даже не умеющее грамотно писать,вряд ли произведет впечатление)
Потому что это обычный рыговский реванш в ЗЕленой шкуре