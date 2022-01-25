Головні новини 25 січня: Зеленський та Резніков запевняють, що все добре, допомога від США та партнерів

Президент та міністр оборони просять українців не піддаватися паніці, США надіслали Україні 300 "Джавелінів", а от війська не відправлятимуть, за порядком на дорогах стежитимуть "фантоми" - головні новини 25 січня.

Зеленський та Резніков запевняють, що все добре

Президент записав відеозвернення до українців, де переконує їх мислити критично й не піддаватися паніці. "Не бійтесь інтернет! Нехай інтернет боїться нас" - закликав головнокомандувач.

Також голова держави змінив думку щодо імовірності окупації Харкова. "Не буде ніколи окупованим! Ніколи!!! Бо Харків – це наше місто з нашими крутими людьми!!!" — пише тепер Зеленський в коментарях в Instagram.

Міністр оборони Олексій Резніков твердить, що "тривожні валізки" українцям не потрібні. "Максимум, тримайте при собі необхідні речі, якщо ваше дитя десь впаде і наб'є синці. Візьміть купіть йому йоду, не більше того", - порадив міністр.

США не надсилатимуть війська в Україну

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі. "Президент не має ні намірів, ні інтересу, ні бажання направляти війська в Україну", - сказала вона.

Натомість Байден розглядає можливість в разі вторгнення запровадити санкції особисто проти президента РФ Путіна.

А ще Україна отримала від США 300 ПТРК Javelin. На шляху до Києва літаку з ними довелося оминути повітряний простір Німеччини.

Загалом обсяг допомоги партнерів з озброєння, який зараз отримує Україна, є найбільшим за останні п’ять років.

Міжнародна допомога й не дуже

Чехія заявила, що в разі запиту Києва розгляне відправку військових в Україну. А Хорватія сказала, що не лише не допомагатиме, а й відкличе в разі вторгнення РФ своїх солдатів із НАТО. За це президент Хорватії Міланович вже потрапив на "Миротворець".

Неочікувана допомога прийшла від білоруських партизанів. Кіберпартизанів. Вони зламали сервери своєї залізниці, щоб зупинити перекидання російських військ.

56% українців готові стати до лав територіальної оборони

Про це свідчать результати опитування Українського інститутут майбутнього. Не готові на такий крок - 44% респондентів.

ФОПи-протестувальники намагалися прорватися до Ради

Мітинг закінчився заворушеннями. Поранення дістали, за офіціальними даними, троє протестувальників та 18 поліцейських. У мережі писали, що один учасник акції помер, але виявилося, що це неправда. Поліція відкрила дві кримінальні справи.

Нардеп Дмитрук влаштував бійку в міськраді Одеси

Колишній "слуга народу", а нині член МФО "Розумна політика" завітав на засідання земельної комісії Одеської міськради. Прийшов не сам, а з помічниками. Бився й бігав по столах. Результат - 10 постраждалих, двоє з яких у лікарні, одна кримінальна справа про хуліганство та обурені заклики генпрокурора "мати совість".

За порядком на дорогах стежитимуть "фантоми"

Поліцеські автомобілі з системою "Фантом" починають чергування на дорогах України. Розпізнати їх зовні неможливо. Порушення вони фіксують в обох напрямках руху.