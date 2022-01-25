США поінформували Україну про зміст відповіді Росії щодо "гарантій безпеки", - Держдепартамент
США врахували позицію України щодо російських пропозицій у сфері безпеки і повідомили українську владу про зміст відповідей на ультиматуми РФ.
Про це повідомив представник Держдепартаменту Нед Прайс під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Ми не лише поінформували їх… але й спеціально запитували їхню думку та включили її до документа. Тож сюрпризів там не буде", — заявив Прайс.
При цьому представник Держдепу зазначив, що США поки що не передали свою відповідь Росії, проте вона, за словами Прайса, "не здивує Москву". "Відповідь ще не була передана Москві. Але як тільки її буде відправлено, ми повідомимо", - зауважив він.
Письмові відповіді на пропозиції росіян США не мають наміру публікувати. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі з цього приводу раніше пояснила, що такі документи є частиною переговорів і їх зазвичай не оприлюднюють.
Очікується, що американська сторона надасть відповідь письмово цього тижня паралельно з пропозиціями НАТО.
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ПНХ ...
Ну а як пр кацапські це перекладається знають всі 🙂
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https://www.youtube.com/watch?v=ZjnGB_Y0aBg&lc=UgyarlqfpYsjwyb9ofB4AaABAg 14 godzin temu
Живу в Гомельской области, ходил смотреть на технику которую пригнали, полный хлам 60-х годов который тупо не заведется перед нападением, Украина может спать спокойно.
но думаю, что там могут быть желающие
https://www.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828
Терористів і окупантів потрібно знищувати фізично , а не вести з ними
переговори 😡
2. Вне зависимости, что там будет написано, Лавров и Путин будут цитировать из ответа вообще все, что их больная фантазия нарисует. Пример - как они цитировали Будапештский меморандум.