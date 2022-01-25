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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США поінформували Україну про зміст відповіді Росії щодо "гарантій безпеки", - Держдепартамент

США поінформували Україну про зміст відповіді Росії щодо

США врахували позицію України щодо російських пропозицій у сфері безпеки і повідомили українську владу про зміст відповідей на ультиматуми РФ.

Про це повідомив представник Держдепартаменту Нед Прайс під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Ми не лише поінформували їх… але й спеціально запитували їхню думку та включили її до документа. Тож сюрпризів там не буде", — заявив Прайс.

При цьому представник Держдепу зазначив, що США поки що не передали свою відповідь Росії, проте вона, за словами Прайса, "не здивує Москву". "Відповідь ще не була передана Москві. Але як тільки її буде відправлено, ми повідомимо", - зауважив він.

Письмові відповіді на пропозиції росіян США не мають наміру публікувати. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі з цього приводу раніше пояснила, що такі документи є частиною переговорів і їх зазвичай не оприлюднюють.

Також читайте: Байден провів нараду з командою з національної безпеки щодо агресії РФ проти України, - Білий дім

Очікується, що американська сторона надасть відповідь письмово цього тижня паралельно з пропозиціями НАТО.

Автор: 

Держдепартамент США (1645) росія (65829) США (23290) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+31
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26.01.2022 00:03
+25
ермак уже маляву в кремль настрочил
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26.01.2022 00:03
+25
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26.01.2022 00:24
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ермак уже маляву в кремль настрочил
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26.01.2022 00:03 Відповісти
він подзвонив...
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26.01.2022 00:04 Відповісти
гипс снимают...
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26.01.2022 00:05 Відповісти
Цирк 🤡 🐲🎪 заканчивается ! Клоунарий ПРОДАЛ Украину ВРАГУ ! Осталось закрепить на бумаге капитуляцию ,что д'ерьмак и сделает сегодня в Париже
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26.01.2022 08:57 Відповісти
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26.01.2022 00:03 Відповісти
Там дуже коротко !
ПНХ ...
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26.01.2022 00:03 Відповісти
По українські ця відповідь кацапам повинна звучать як, нехай щастить
Ну а як пр кацапські це перекладається знають всі 🙂
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26.01.2022 00:05 Відповісти
ЧЕГО МОСКВА УЖЕ ЗВОНИТ В СВОИ КОЛОКОЛА ...!?)
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26.01.2022 00:09 Відповісти
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26.01.2022 00:09 Відповісти
ХЙЛО ПУТИН ТЕБЕ УЖЕ НИКТО НИЧЕГО НЕ ПРОСТИТ В МИРЕ !!!
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26.01.2022 00:11 Відповісти
Обдолбанный ВЕРХОВНЫЙ все ПОРЕШАЛ - в Багдаде все "спокойно
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26.01.2022 08:59 Відповісти
Не надо шлепать большим шрифтом, там все без него решили.
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26.01.2022 10:12 Відповісти
из сети

https://www.youtube.com/channel/UCsCBMOa5iAxmK-HrodRKYZg Жыве Беларусь
https://www.youtube.com/watch?v=ZjnGB_Y0aBg&lc=UgyarlqfpYsjwyb9ofB4AaABAg 14 godzin temu

Живу в Гомельской области, ходил смотреть на технику которую пригнали, полный хлам 60-х годов который тупо не заведется перед нападением, Украина может спать спокойно.
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26.01.2022 00:19 Відповісти
А горить вона нормально? Може щось підпали на пробу і нам розповіси потім.
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26.01.2022 00:36 Відповісти
это я в сети нашел, я не с беларуси
но думаю, что там могут быть желающие
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26.01.2022 00:41 Відповісти
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26.01.2022 00:24 Відповісти
то не воду пили, то скумбрію їли
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26.01.2022 00:40 Відповісти
из за короновируса много кто набрал за прошлый Год - не надо придератся ...
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26.01.2022 00:41 Відповісти
Отмазка 100lvl. Вопросов нет)
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26.01.2022 08:46 Відповісти
Морди від'іла ця парочка на державних харчах , хоть пацюків бий
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26.01.2022 00:44 Відповісти
ты че дебил - у него денег было достаточно что бы жрать как хочется - зачем писать такой оголтелый бред ...
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26.01.2022 18:03 Відповісти
🐖🐖🐖🦫🦫🐲🐁 🤑🤑🤮🤮
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26.01.2022 09:01 Відповісти
Надеюсь там в картинках...
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26.01.2022 00:32 Відповісти
На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України з Сепаратистами - ЗМІ

https://www.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828
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26.01.2022 00:35 Відповісти
Та нехай час потягнуть. Може нам союзники ще щось зі зброї за той час подарують.
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26.01.2022 00:40 Відповісти
Немає ніяких сепаратистів , а є окупаційна влада і терористи росіі на Донбасі , з якими переговори вести ніхто не буде !

Терористів і окупантів потрібно знищувати фізично , а не вести з ними
переговори 😡
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26.01.2022 00:42 Відповісти
Дєрьмак вже сказав що це провокаційні плітки. Видно злякався,що на ліхтарі по вул.Банкова буде висіти)
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26.01.2022 08:44 Відповісти
Цікаво, в коли зеленський направить до росії пропозиції щодо гарантій безпеки?
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26.01.2022 08:44 Відповісти
1. НАТО ссыкливо поддалось на гопнический наезд и пишет ответ в Москву, в трех экземплярах.
2. Вне зависимости, что там будет написано, Лавров и Путин будут цитировать из ответа вообще все, что их больная фантазия нарисует. Пример - как они цитировали Будапештский меморандум.
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26.01.2022 08:46 Відповісти
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26.01.2022 09:20 Відповісти
 
 