Мільйонер з "СН" Клочко отримує по 20 тис. бюджетних грн на місяць на оренду житла, - Bihus.info. ВIДЕО

"Слуга народу" Андрій Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч грн компенсації на оренду житла у Києві. Клочко та його дружина є офіційними мільйонерами.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Клочка нема свого житла, а в його декларацію внесено орендовану квартиру площею 100 кв. метрів на околиці столиці. Для оренди цього житла депутат отримує компенсацію. Так, у 2019 році йому виділили на це 20 тис. грн, у 2020 - близько 160 тис., у 2021 - 236 тис.

При цьому Клочко та його дружина є офіційними мільйонерами.

Дивіться: "Слуга народу" Клочко збрехав про сестру-бізнесменку, яка нібито допомогла мамі з купівлею нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО

Так, відповідно до декларації за 2020 рік, Клочко отримав 517 тисяч грн зарплатні і 820 тисяч грн від продажу авто. Його дружина Неля також отримала 368 тисяч грн з продажу транспортного засобу і майже 3,4 млн грн доходу від підприємницької діяльності.

Нардеп вдвох із дружиною також задекларував 3,5 млн грн та 200 тисяч доларів готівкою.

Також читайте: Список найбагатших людей України оновився на 21%, - Forbes

За останні кілька місяців у родини Клочка з’явилися Volvo 2017-го року (вартістю 900 тисяч грн) та Lexus 2018-го. Уточнюється, що Lexus в декларації відсутній, бо ймовірно оформлений на дружину. Ціни на такі авто на вторинному ринку стартують від 1,3 млн.

Журналісти запитали Клочка, чи вважає він за нормальне отримувати копенсацію за оренду житла з державного бюджета, маючи такі високі прибутки. "Я точно не порушую закон", - відповів нардеп.