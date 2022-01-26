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Держсекретар США Блінкен та глава МЗС Великої Британії Трасс обговорили стримування Росії, - Держдеп

Держсекретар США Блінкен та глава МЗС Великої Британії Трасс обговорили стримування Росії, - Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, зокрема, щодо ситуації навколо України та координації спільних зусиль для стримування агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому за результатами телефонної розмови в понеділок.

У Держдепі зауважили, що сторони "підбили підсумки останніх заходів щодо стримування Росії від військового нарощування в Україні та навколо неї".

У цьому зв’язку підкреслюється, що США й Велика Британія "координують свої дії між собою, а також із НАТО та європейськими союзниками й партнерами, щоб спонукати Росію до деескалації напруженості та переходу її на шлях дипломатії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відправка британських військових до України малоймовірна, - глава МЗС Трасс

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств США й Британії обговорили спільне протистояння політиці економічного тиску Китаю, шляхи успішного завершення переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок взяв участь у засіданні ради міністрів закордонних справ ЄС на запрошення верховного представника ЄС Жозепа Борреля. Учасники зустрічі обговорили спільну відповідь на агресію РФ у Європі.

агресія (1195) Велика Британія (5639) перемовини (2991) росія (65856) США (23303) Блінкен Ентоні (1157) Трасс Елізабет (172)


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26.01.2022 07:28 Відповісти
Тобі ще мало? Звісно дрони камікадзе дальністю в 30 км не завадили б ЗСУ. Тому що лише читаю, про майбутні можливі випробування українських дронів Мисливець.
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26.01.2022 08:52 Відповісти
 
 