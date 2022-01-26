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Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу війська РФ 5 разів відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу Пищевика, - штаб ООС

Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу війська РФ 5 разів відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу Пищевика, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 25 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.

Так, у бік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Мар’їнки ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На околиці населеного пункту Пищевик російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого – середньої важкості", - повідомили у штабі.

Також зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - наголосили у пресцентрі ОС.

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Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у штабі.

Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу війська РФ 5 разів відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу Пищевика, - штаб ООС 01

обстріл (28993) поранення (2813) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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А вчора в останньому відосіку ЗЕльцман звєздєл що нуль вбитих і нуль поранених, і взагалі у нас все 36,6. Як був клоуном звіздоболом так і ним залишився
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26.01.2022 07:26 Відповісти
Ані копійки Армії!
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26.01.2022 07:30 Відповісти
Навіщо заважати Путіну! Все як домовлялися!
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26.01.2022 10:57 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
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26.01.2022 07:59 Відповісти
Рюцких, як національності немає, я московит, мокша, башкир, татарин, якут, чукча, бурят, чухонець, та ще сотні народностей, яких окупували в ЧАСИ СРСР.
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26.01.2022 09:05 Відповісти
Швидкого одужання. А (піщевик) українською буде харчовик. Тому це просто байдужість недолугість коментування дуже ріже вухо і таких недоречностей ще досить багато. Перекладається все в українській мові є дуже багато відповідників. (Якось так).
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26.01.2022 10:24 Відповісти
 
 