Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу війська РФ 5 разів відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу Пищевика, - штаб ООС
Упродовж минулої доби, 25 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.
Так, у бік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Мар’їнки ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Широкиного противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На околиці населеного пункту Пищевик російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого – середньої важкості", - повідомили у штабі.
Також зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - наголосили у пресцентрі ОС.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!