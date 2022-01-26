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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США попередили Білорусь про рішучу та швидку відповідь, якщо вона дозволить РФ використати свою територію для вторгнення в Україну

США попередили Білорусь про рішучу та швидку відповідь, якщо вона дозволить РФ використати свою територію для вторгнення в Україну

Сполучені Штати попередили режим Лукашенка, що в разі, якщо він дозволить використати територію Білорусі для масштабного наступу російських військ на Україну, його чекає жорстка реакція з боку Заходу.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Впродовж останніх днів ми чітко наголосили (владі. – Ред.) Білорусі, якщо вона дозволить використання своєї території для нападу на Україну, вона постане перед рішучою й швидкою відповіддю Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів", - підкреслив представник Держдепартаменту США.

Крім того, за його словами, у разі потенційного вторгнення в Україну з білоруської території також буде проведений перегляд угруповання сил НАТО в країнах, що межують з РБ.

Він зазначив, що введення російських військ на територію Білорусі "викликає глибоке занепокоєння", оскільки своїм дозволом на це режим Лукашенка ставить під загрозу суверенітет республіки та підриває статус незалежної держави.

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"Це зайве свідчення того, що цей режим мало дбає про власний народ, про державу, однак найбільше піклується про виживання й добробут самого режиму", - підкреслив представник зовнішньополітичного відомства США.

Як повідомлялося, напередодні Пентагон оголосив про готовність перекинути в Європу додатковий контингент у складі до 8,5 тисяч військових для забезпечення Сил швидкого реагування НАТО.

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Білорусь (7959) вторгнення (380) Держдепартамент США (1645) Лукашенко Олександр (2659) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+47
у меня стойкое ощущение что Байден стал и.о.президента Украины
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26.01.2022 07:32
+46
На даный момент,у нас нет президента Украины,есть у власти тупорылый торчек из Кривого Рога.
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26.01.2022 07:42
+21
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXuFQvv8OIKX9YJPvBQSr23XHVCHb2EGLeSBcHMvJ-Hx_2l2ayR5NCfpvpbpW9_qc5EH6jq1Y0H_6KOPoAIk8l-TPbCYlUShCx1bFwb5qWFvQKxHJfHyfBSkWhqxTwBUKI&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7137101299663438?__cft__[0]=AZXuFQvv8OIKX9YJPvBQSr23XHVCHb2EGLeSBcHMvJ-Hx_2l2ayR5NCfpvpbpW9_qc5EH6jq1Y0H_6KOPoAIk8l-TPbCYlUShCx1bFwb5qWFvQKxHJfHyfBSkWhqxTwBUKI&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·



Сподіваюсь, керівництво України відчуває напередодні перемовин, що у суспільстві нема настроїв йти на умови Путіна під тиском шантажу та погроз.
Україна буде чинити спротив агресії. І нема жодних підстав йти на перемовини з ватажками «ЛДНР». Ось така позиція отримає найбільшу підтримку.

Але існує вирогідність, що залякування суспільства розгортанням російських військ робиться узгоджено, для того, щоб знову намагатися протягнути придністровський сценарій Дмитра Козака щодо фактичної здачі Донбасу та припинення спротиву.
Тому усі учасники перемовин мають розуміти, що народ України виступить проти будь-яких спроб Путіна залякати нас війною. Україна, можливо, поступається в деяких озброєннях, але Україна переважає у мотивації битися за власну свободу.

Якби Путін сам вірив у свою перемогу, вони б вже давно почали наступ. Але Путін і сам боїться війни та великих втрат, боїться, що з цієї війни Росія цілою не вийде. І це правда. Тому ми не маємо залишати війну у спадок нашим дітям, ми зробимо все залежне від нас для перемоги.

Ніяких поступок російським окупантам.
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26.01.2022 07:47
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у меня стойкое ощущение что Байден стал и.о.президента Украины
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26.01.2022 07:32 Відповісти
Дай Бог!
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26.01.2022 07:39 Відповісти
На даный момент,у нас нет президента Украины,есть у власти тупорылый торчек из Кривого Рога.
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26.01.2022 07:42 Відповісти
от і ще цей злякається ,,фопів за безкасові апарати,, та й втече...
і знов - перевот...і знову проситиме сусіда ввести війська, відновити конституційний лад,
от жеж фопи, євробляхери і приколісти вибрали, бляха-муха
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26.01.2022 08:37 Відповісти
та да. фописты выбрали, пусть теперь с ним жуют нежеть, а нам, главное, на следующие выборы, не инфантильничать дома большей массой и не в 34 % выйти голосовать, как прошлый раз , а всеммиром , в 100%.
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26.01.2022 08:50 Відповісти
вже не дивишся сватів чи євробляху не розмитнив?
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26.01.2022 08:59 Відповісти
Блин, sure, фопист и понятно , шо далеко от зебила не ушли(сваты, б.л.я.шанки) , давай жги иСЧо про не купил скумбрию по 8 грн...
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26.01.2022 09:04 Відповісти
ну, тебя и понесло, как по кочкам...
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26.01.2022 09:13 Відповісти
Тю, ради этого - ква... ПХИ...
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26.01.2022 10:34 Відповісти
заквакал среди кочек...ну-ну
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26.01.2022 15:50 Відповісти
Скорее Энтони Блинкен
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26.01.2022 07:44 Відповісти
У нас сейчас Шапитолий
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26.01.2022 08:40 Відповісти
шабатолий
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26.01.2022 09:14 Відповісти
Ну а что ему остается, если у нас рулит найвелычнишый говнокомандующий вселенной буба криворогий, который 4 раза убегал, как таракан от призыва в армию.
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26.01.2022 08:43 Відповісти
у нашого преза в голові якісь шашлики і чергові покатульки на лижах,йому не до організації оборони країни...
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26.01.2022 09:15 Відповісти
Когда же белорусы снесут этого чмыря тупого. Этого недодиктатора, который кошмарит свой народ и соседей. Польша стену строит в центре Европы от белорусов, позо
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26.01.2022 07:47 Відповісти
Якби не Майдан, поляки будували би стіну і від нас. Бо ми би вчиняли провокації проти них.
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26.01.2022 08:39 Відповісти
Белорусы не снесут. Все было видно, когда на демонстрацию против Луки в Минске вышло более 200 000 человек, которые дарили ментам цветы за то, что они их били. Белорусы, богатыри не вы(С), вы молчаливые рабы бульбофюрера. К сожалению.
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26.01.2022 08:46 Відповісти
Да, мы бледно выглядим на фоне достижений постмайданной Украины.
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26.01.2022 09:49 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXuFQvv8OIKX9YJPvBQSr23XHVCHb2EGLeSBcHMvJ-Hx_2l2ayR5NCfpvpbpW9_qc5EH6jq1Y0H_6KOPoAIk8l-TPbCYlUShCx1bFwb5qWFvQKxHJfHyfBSkWhqxTwBUKI&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7137101299663438?__cft__[0]=AZXuFQvv8OIKX9YJPvBQSr23XHVCHb2EGLeSBcHMvJ-Hx_2l2ayR5NCfpvpbpW9_qc5EH6jq1Y0H_6KOPoAIk8l-TPbCYlUShCx1bFwb5qWFvQKxHJfHyfBSkWhqxTwBUKI&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·



Сподіваюсь, керівництво України відчуває напередодні перемовин, що у суспільстві нема настроїв йти на умови Путіна під тиском шантажу та погроз.
Україна буде чинити спротив агресії. І нема жодних підстав йти на перемовини з ватажками «ЛДНР». Ось така позиція отримає найбільшу підтримку.

Але існує вирогідність, що залякування суспільства розгортанням російських військ робиться узгоджено, для того, щоб знову намагатися протягнути придністровський сценарій Дмитра Козака щодо фактичної здачі Донбасу та припинення спротиву.
Тому усі учасники перемовин мають розуміти, що народ України виступить проти будь-яких спроб Путіна залякати нас війною. Україна, можливо, поступається в деяких озброєннях, але Україна переважає у мотивації битися за власну свободу.

Якби Путін сам вірив у свою перемогу, вони б вже давно почали наступ. Але Путін і сам боїться війни та великих втрат, боїться, що з цієї війни Росія цілою не вийде. І це правда. Тому ми не маємо залишати війну у спадок нашим дітям, ми зробимо все залежне від нас для перемоги.

Ніяких поступок російським окупантам.
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26.01.2022 07:47 Відповісти
ОП вже спростувала цей німецький фейк! Дай Бог розуму зеленим зрадникам!
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26.01.2022 07:50 Відповісти
А шо, у ЗЕленого стада идиотов есть мозги? Очень сомнительно, стоит только посмотреть на вожака этого стада бубу.
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26.01.2022 08:51 Відповісти
Не боїться путін великих втрат, сам підривав дома під Москвою. Боїться тільки втратити владу і стати перед судом.
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26.01.2022 08:22 Відповісти
100%. Принцип "баби істчо нарожают" ніхто не відміняв.
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26.01.2022 09:26 Відповісти
Боже, бережи Америку!
Таке чомусь приємне відчуття, коли гордий не своїм президентом, а президентом США!
І коли народ Америки рідніший за народ Білорусії та Московії!
Хто справжній брат простому українцю?! Відповідь очевидна! Це Сполучені Штати Америки!
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26.01.2022 07:49 Відповісти
Ганьба зеленому зраднику і його шоблі!
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26.01.2022 07:51 Відповісти
Яка там ганьба зебилу? Там геть ДЛБ iз влади... Карл, слышишь, зладостанова-2, бо не может 2 речення скласти в купу для логiчного завершення думки... и такого народ попросил править страной. ГАНЬБА ТАКОМУ НАРОДОВi.
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26.01.2022 09:00 Відповісти
Особисто мені встидно і боляче за Білорусь! Перетворитись на нашого ворога! Це ганьба для білорусів на все життя!
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26.01.2022 07:57 Відповісти
Белорусы не стали врагами Украины. Враги для Украины лукашенковский режим. Да и пропаганда как видим и на расии и в Белоруси хорошо работает
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26.01.2022 08:12 Відповісти
У мене родичі дружини живуть там... Дєд її був білорусом! Так там вата така в голові, шо то катастрофа просто.
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26.01.2022 08:18 Відповісти
Про ганьбу білоруси вже давно не пам"ятають! Ще з тих пір як "полки литовські" йшли в українські землі для придушення повстань проти польського поневолення Останній раз коли "литвини" мали гордість - під час повстання Наливайка А потім "сопіли в три дірки" і виконували забаганки то поляків то росіян Навіть у ІІ Світову єдина нація що не мала свого національно-визвольного руху - білоруси! Так - були ті хто виступав проти радянської влади Однак це були звичайні колаборанти що служили черговому окупанту!
На протязі трьох десятиліть основна маса офіцерського складу білоруської армії та служби безпеки і міліції готувалася у учбових закладах Росії І чому їх там учили? У товариша дружина родом з Гродненщини До війни вони часто їздили провідувать рідню Він там спілкувався з офіцерами (бо сам - колишній кадровий військовий) Так ще тоді казав: "білоруські офіцери "сплять і бачать" себе в складі російської армії! Тут нема на що надіяться - дадуть команду і вони поженуть пацанів через кордон під наші кулемети!"
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26.01.2022 08:41 Відповісти
Зі мною стався такий випадок під час служби в Північній групі (Польща). Я був на посаді начальника зв"язку ракетноі бази (це ядерні боєголовки тактичних і оперативно-тактичних ракет). На навчаннях пропав телефонний зв"язок в одній точці. Так начальник складальної бригади білорус підполковник Чапцов хапався за пістолет і кричав: "Дай мне связь! Я тебя завалю!" Це було все відбувалося без свідків і я відповів :"А ти попробуй психопат."Виявилось що в капонірі хтось скинув ТА-57 на землю і обірвав польовий кабель на зажимах.Після мого рапорту про інцендент бульбаш вибачався. До речі за строковиків-білорусів за 10 років служби нічого поганого не скажу.
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26.01.2022 10:52 Відповісти
Лукашенка та путін сіамські близнюки-узурпатори,гвалтівники та вбивці...
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26.01.2022 08:27 Відповісти
Та карпопляний Сашко вже недієздатний, ним управляє терорист із мокшандії, який кріпко його тримає за кокі. Він від імені зрадника свого народу прощупує реакцію США.
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26.01.2022 08:33 Відповісти
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26.01.2022 08:41 Відповісти
Немцам надо объяснить, что пакт Молотова-Риббентропа не действует с 1945 года, а то они до сих пор на подтанцовке у фюрера репоедов *****.
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26.01.2022 09:05 Відповісти
Білорусі вже не існує, кретини!
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26.01.2022 08:44 Відповісти
ЛУКА стал такой борзый за спиной у путина... так язык свой поганый распустил на нато. евросоюз.сша и украину... наговорил немало....пора давить санкциями таракана... он просто расчитывает все проблемы за свой язык и действия на россию...что та его не кинет и денежек даст и газ и продуктами торговля .а ему лиж бы у власти быть готов на всё...((
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26.01.2022 08:46 Відповісти
Лука мне напоминает моего пикинеза. Когда моя собачка бежит рядом со мной на прогулке, то никого не боится, гавкает на всех. Однажды мы с ним проходили мимо овчарки, то мой пикинез так люто на него гавкал, аж шерсть была дыбом у него. Но стоило овчарке остановиться и посмотреть на моего песика, даже не гавкать, а она тоже выгуливалась своим хозяином, мой пикинез перестал гавкать и быстренько спрятался за мной и молчал все время выгула. Вот также и Лука. Тявкает, чтобы отработать миску супа, которым кормит его *****.
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26.01.2022 09:14 Відповісти
Треба було полякам коридор зробити з Білорусі до Німеччини! Хай німці насолодяться ДІЯМИ БРАТІВ З СССР!
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26.01.2022 08:55 Відповісти
Ща бульбафюрер начнет брызгаться крохмалом на своем сходняке с такими же упоротыми.)
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26.01.2022 08:57 Відповісти
Шо если случиться так что как бы белорусь нападёт на Польшу, а по русским в белоруси прилетит сотня тамагавок. Тоже интересный вариант. А заодно пара на лукашенко упадёт как бы случайно
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26.01.2022 08:58 Відповісти
Боюсь воли на это нет. Но идея ниче так
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26.01.2022 08:59 Відповісти
ага, гасив би із свинарчуками разом....на жаль в Україні не має господаря, який би за країну дбав....щось там Кучма пробував.....але на тому все і заглохло
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26.01.2022 09:08 Відповісти
ты между позором и войной выбрал позор. вот и доголосовались. и войну и позор получили, в открытую над вашим зебилом потешаются.
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26.01.2022 09:11 Відповісти
в 2014 я вибрав сивочолого - і що з того? Могутні реформи призвели до росту економіки, збільшення населення, люди перестали до Європи на заробітки тікати?
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26.01.2022 09:24 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562 Не позорься Миколашка.
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26.01.2022 09:30 Відповісти
Ви дані Мінфіна інколи читаєте, чи тільки в передвиборчі казки вірите? Війна почалась на початку в 2014 року, однак 2014 рік пан сивочолий закінчив з ВВП у 131805 млн. долларів США (2013 рік я до уваги не беру, бо був окупований Крм після цього і в Донбасі бійня), 2015 і 2016 рік - взагалі провальні за час Яценюка, недаром його з тримбуни Верховної Ради виносили. Гройсман торхи щось почас працювати, але 2018 рік закінчили з 130832 млн долларів США, що менше даже того тяжкого 2014 року....Я вже не говорю про ті потворні реформи сивочолого...Через те 73 % виборців проголосували проти сивочоглого у 2019 році, не за Зеленського, а саме проти сивочолого!
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26.01.2022 09:39 Відповісти
в воюющей державе, с украденными территориями, которые приносили какой-никакой доход президент вывел бюджет в профицит, при нем получили безвиз и Томос, а сейчас что?в открытую шлют.и кстати,цифры какие по экономике у уклониста?почему он армии не помогает?малоросс долбанный.ссыт, что его Скотов на канале Звезда не покажут?
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26.01.2022 09:50 Відповісти
Загляньте на сторінку Мінфіна, не дуріть себе та інших. Який в дідька профіцит? Я ж вам проказав яке було ВВП при сивочолому.....Томасом і мовою людей не накормиш, економіку не піднімеш, армію не покращиш....Та й патріот з сивочолого ніякий....чого його син не на фронті?
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26.01.2022 09:58 Відповісти
оце бачете такий у ваз плюралізм....я ж вас у спам не відправляв.....а ви отак зі мною....отака у вас і правда: шиворіт на виворіт....не має чого з вами тут розмову вести....
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26.01.2022 10:04 Відповісти
а тепер порівняйте в долларах при Зеленському - 2020 за кінчили з ВВП у 155582 млн. долларів ! І це при кврантинних заходах, які не були при сивочолому! Якби при сивочолому добавився Ковід, то економіка взагалі при ньому в прірві опинилась би.
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26.01.2022 09:53 Відповісти
Лука вже очком почуяв,що його можуть грохнути ракетним ударом?І діватися бідному нема куди-***** новічком дверну ручку ще швидше намаже...
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26.01.2022 09:09 Відповісти
в случае потенциального вторжения в Украину с белорусской территории будет проведен пересмотр группировки сил НАТО в странах, граничащих с РБ. Источник: https://censor.net/ru/n3312166

это типо должно напугать таракана!? ну да! они же там с пуйлом сильно переживают что ната нападёть
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26.01.2022 09:17 Відповісти
"білоруські" креветки тихо лягли на дно поліських боліт.
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26.01.2022 10:01 Відповісти
Можно бобмбануть по белорусской атомной станции,если бульбоголовые полезут на нас вместе с рашофашней.
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26.01.2022 13:29 Відповісти
Ця станція поруч із Литвою. Ніхто її бомбувати не буде.
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26.01.2022 18:38 Відповісти
Кажется батьку испугает только MQ-9 Reaper с Марком 82 на борту.
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26.01.2022 14:36 Відповісти
 
 