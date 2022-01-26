США попередили Білорусь про рішучу та швидку відповідь, якщо вона дозволить РФ використати свою територію для вторгнення в Україну

Сполучені Штати попередили режим Лукашенка, що в разі, якщо він дозволить використати територію Білорусі для масштабного наступу російських військ на Україну, його чекає жорстка реакція з боку Заходу.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Впродовж останніх днів ми чітко наголосили (владі. – Ред.) Білорусі, якщо вона дозволить використання своєї території для нападу на Україну, вона постане перед рішучою й швидкою відповіддю Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів", - підкреслив представник Держдепартаменту США.

Крім того, за його словами, у разі потенційного вторгнення в Україну з білоруської території також буде проведений перегляд угруповання сил НАТО в країнах, що межують з РБ.

Він зазначив, що введення російських військ на територію Білорусі "викликає глибоке занепокоєння", оскільки своїм дозволом на це режим Лукашенка ставить під загрозу суверенітет республіки та підриває статус незалежної держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив про наміри розгорнути на кордоні з Україною цілий контингент білоруської армії. ВIДЕО

"Це зайве свідчення того, що цей режим мало дбає про власний народ, про державу, однак найбільше піклується про виживання й добробут самого режиму", - підкреслив представник зовнішньополітичного відомства США.

Як повідомлялося, напередодні Пентагон оголосив про готовність перекинути в Європу додатковий контингент у складі до 8,5 тисяч військових для забезпечення Сил швидкого реагування НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може, але поки не хоче швидко організувати деескалацію навколо України, - Держдеп