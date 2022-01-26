США попередили Білорусь про рішучу та швидку відповідь, якщо вона дозволить РФ використати свою територію для вторгнення в Україну
Сполучені Штати попередили режим Лукашенка, що в разі, якщо він дозволить використати територію Білорусі для масштабного наступу російських військ на Україну, його чекає жорстка реакція з боку Заходу.
Про це заявив у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Впродовж останніх днів ми чітко наголосили (владі. – Ред.) Білорусі, якщо вона дозволить використання своєї території для нападу на Україну, вона постане перед рішучою й швидкою відповіддю Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів", - підкреслив представник Держдепартаменту США.
Крім того, за його словами, у разі потенційного вторгнення в Україну з білоруської території також буде проведений перегляд угруповання сил НАТО в країнах, що межують з РБ.
Він зазначив, що введення російських військ на територію Білорусі "викликає глибоке занепокоєння", оскільки своїм дозволом на це режим Лукашенка ставить під загрозу суверенітет республіки та підриває статус незалежної держави.
"Це зайве свідчення того, що цей режим мало дбає про власний народ, про державу, однак найбільше піклується про виживання й добробут самого режиму", - підкреслив представник зовнішньополітичного відомства США.
Як повідомлялося, напередодні Пентагон оголосив про готовність перекинути в Європу додатковий контингент у складі до 8,5 тисяч військових для забезпечення Сил швидкого реагування НАТО.
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і знов - перевот...і знову проситиме сусіда ввести війська, відновити конституційний лад,
от жеж фопи, євробляхери і приколісти вибрали, бляха-муха
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7137101299663438?__cft__[0]=AZXuFQvv8OIKX9YJPvBQSr23XHVCHb2EGLeSBcHMvJ-Hx_2l2ayR5NCfpvpbpW9_qc5EH6jq1Y0H_6KOPoAIk8l-TPbCYlUShCx1bFwb5qWFvQKxHJfHyfBSkWhqxTwBUKI&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·
Сподіваюсь, керівництво України відчуває напередодні перемовин, що у суспільстві нема настроїв йти на умови Путіна під тиском шантажу та погроз.
Україна буде чинити спротив агресії. І нема жодних підстав йти на перемовини з ватажками «ЛДНР». Ось така позиція отримає найбільшу підтримку.
Але існує вирогідність, що залякування суспільства розгортанням російських військ робиться узгоджено, для того, щоб знову намагатися протягнути придністровський сценарій Дмитра Козака щодо фактичної здачі Донбасу та припинення спротиву.
Тому усі учасники перемовин мають розуміти, що народ України виступить проти будь-яких спроб Путіна залякати нас війною. Україна, можливо, поступається в деяких озброєннях, але Україна переважає у мотивації битися за власну свободу.
Якби Путін сам вірив у свою перемогу, вони б вже давно почали наступ. Але Путін і сам боїться війни та великих втрат, боїться, що з цієї війни Росія цілою не вийде. І це правда. Тому ми не маємо залишати війну у спадок нашим дітям, ми зробимо все залежне від нас для перемоги.
Ніяких поступок російським окупантам.
Таке чомусь приємне відчуття, коли гордий не своїм президентом, а президентом США!
І коли народ Америки рідніший за народ Білорусії та Московії!
Хто справжній брат простому українцю?! Відповідь очевидна! Це Сполучені Штати Америки!
На протязі трьох десятиліть основна маса офіцерського складу білоруської армії та служби безпеки і міліції готувалася у учбових закладах Росії І чому їх там учили? У товариша дружина родом з Гродненщини До війни вони часто їздили провідувать рідню Він там спілкувався з офіцерами (бо сам - колишній кадровий військовий) Так ще тоді казав: "білоруські офіцери "сплять і бачать" себе в складі російської армії! Тут нема на що надіяться - дадуть команду і вони поженуть пацанів через кордон під наші кулемети!"
это типо должно напугать таракана!? ну да! они же там с пуйлом сильно переживают что ната нападёть