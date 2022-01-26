У Держдепі заявили, що США у відповідях на пропозиції РФ щодо безпеки не планують торкатися теми України в НАТО
Влада США в письмовій відповіді на російські пропозиції з безпеки не планує торкатися теми перспективи приєднання України до НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив у вівторок представник Держдепу Нед Прайс.
"Це буде відповідь влади США. Не нам говорити про питання щодо НАТО", - заявив той на брифінгу.
При цьому він нагадав, що США проти перегляду принципу відчинених дверей альянсу.
"Відчинені двері є відчинені двері", - сказав Прайс.
Нагадаємо, міністерство закордонних справ РФ 17 грудня 2021 року офіційно опублікувало проєкти угод між РФ та США, а також з НАТО про "гарантії безпеки", які містять вимогу Москви щодо виведення військових сил з території східних членів НАТО, а також відмову Альянсу від прийому нових членів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Открытая дверь - это открытая дверь", - сказал Прайс.
Все же было бы разумно подкорректировать этот принцип, навеки запретив входить в эту дверь эрэфии.