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Новини
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У Держдепі заявили, що США у відповідях на пропозиції РФ щодо безпеки не планують торкатися теми України в НАТО

У Держдепі заявили, що США у відповідях на пропозиції РФ щодо безпеки не планують торкатися теми України в НАТО

Влада США в письмовій відповіді на російські пропозиції з безпеки не планує торкатися теми перспективи приєднання України до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив у вівторок представник Держдепу Нед Прайс.

"Це буде відповідь влади США. Не нам говорити про питання щодо НАТО", - заявив той на брифінгу.

При цьому він нагадав, що США проти перегляду принципу відчинених дверей альянсу.

"Відчинені двері є відчинені двері", - сказав Прайс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО відповість на безпекові вимоги Росії цього тижня, - Столтенберг

Нагадаємо, міністерство закордонних справ РФ 17 грудня 2021 року офіційно опублікувало проєкти угод між РФ та США, а також з НАТО про "гарантії безпеки", які містять вимогу Москви щодо виведення військових сил з території східних членів НАТО, а також відмову Альянсу від прийому нових членів.

Держдепартамент США (1645) НАТО (6509) росія (65856) США (23303) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+10
Дякуємо друзі. Ми вам довіряємо і реальні друзі пізнаються в біді. Кацапи самі підлі на планеті Земля!
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26.01.2022 08:06
+7
Все правильно. Там, куди пошлють Рашу, України нема.
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26.01.2022 08:01
+4
Та і на інших планетах таких козломордих не знайти
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26.01.2022 08:17
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Все правильно. Там, куди пошлють Рашу, України нема.
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26.01.2022 08:01 Відповісти
Дякуємо друзі. Ми вам довіряємо і реальні друзі пізнаються в біді. Кацапи самі підлі на планеті Земля!
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26.01.2022 08:06 Відповісти
Та і на інших планетах таких козломордих не знайти
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26.01.2022 08:17 Відповісти
где-то пару тушек летает, на околоземной орбите, дырки сверлят и сцать бегают в американский неправославный отсек)
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26.01.2022 09:19 Відповісти
"Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину", - сказала Псаки собравшимся журналистам на брифинге 25 января.
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26.01.2022 09:27 Відповісти
Щось москальскі козломорді падлюки мовчать про Будапештський меморандум. А по ньому гаранти можуть надати Україні зброю і допомогу достатньої для відсічі агресора. І вже надають. Можна і без НАТО обломати мокшу.
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26.01.2022 08:16 Відповісти
Нет такого в Будапештском меморандуме.
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26.01.2022 09:52 Відповісти
Мне вот интересно, а нельзя ли пообещать, что Украину не возьмут в НАТО, а потом через некоторое время нарушить обещание? Будапештский меморандум ведь можно было нарушать. А сейчас было бы в тему успокоить взбесившуюся собаку ложными обещаниями )
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26.01.2022 08:17 Відповісти
Неможливо, верніше можно, але так може робити тільки московії. Вони ж не московія.
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26.01.2022 09:02 Відповісти
Обіцянка -цяцянка, а дурному радість. Самі ж кацапи кажуть:"А разве так можно было?". Можна, якщо обіцяти кацапам.
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26.01.2022 09:21 Відповісти
думаю Україну і так не візьмуть у нато найближчі 10 років. на мою думку це не головне, нехай дають нам зброю і інструкторів щоб вчили з неї стріляти, а ми самі розберемося. До речі через 10 років, а я маю надію , що набагато менше путіна в вже не буде. ЗДОХНЕ!
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26.01.2022 09:37 Відповісти
Да ну, детский сад. Нафиг надо.
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26.01.2022 10:07 Відповісти
Ну как нафиг. Чтобы разрядить обстановку. Чтобы выиграть время. Чтобы дождаться смерти умалишенного. Пока что я не вижу желания американцев разрядить обстановку. Такое чувство, что они специально подталкивают украинцев и россиян к вооруженному противостоянию, чтобы ослабить Россию. Россия - враг однозначно. Но и Америка сейчас не друг. У каждого свои интересы. И руками украинцев их хотят реализовать
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26.01.2022 10:18 Відповісти
Будапештский меморандум нарушили те, кто может пообещать и потом не сдержать обещание. В цивилизованном мире геополитики данное кому-то обещание имеет силу. Даже если оно было оформлено в виде меморандума (читай намерений). Иначе никак. На договоренностях собственно и строится политика.
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26.01.2022 10:48 Відповісти
Скоріше буде навпаки, вони можуть казати, що двері в НАТО для України відкриті, проте не називати жодних дат та не давати пдч.
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26.01.2022 10:50 Відповісти
Запхайте тій бібізяні з гранатою банана у рота.
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26.01.2022 08:21 Відповісти
Лучше лампочку
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26.01.2022 09:25 Відповісти
При этом он напомнил, что США против пересмотра принципа открытых дверей альянса.

"Открытая дверь - это открытая дверь", - сказал Прайс.

Все же было бы разумно подкорректировать этот принцип, навеки запретив входить в эту дверь эрэфии.
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26.01.2022 09:50 Відповісти
ага
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26.01.2022 09:52 Відповісти
Папку, в которую положат письменный ответ на предложения РФ о гарантиях безопасности приготовили еще при Трампе

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26.01.2022 10:54 Відповісти
 
 