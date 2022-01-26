У Держдепі заявили, що США у відповідях на пропозиції РФ щодо безпеки не планують торкатися теми України в НАТО

Влада США в письмовій відповіді на російські пропозиції з безпеки не планує торкатися теми перспективи приєднання України до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив у вівторок представник Держдепу Нед Прайс.

"Це буде відповідь влади США. Не нам говорити про питання щодо НАТО", - заявив той на брифінгу.

При цьому він нагадав, що США проти перегляду принципу відчинених дверей альянсу.

"Відчинені двері є відчинені двері", - сказав Прайс.

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Нагадаємо, міністерство закордонних справ РФ 17 грудня 2021 року офіційно опублікувало проєкти угод між РФ та США, а також з НАТО про "гарантії безпеки", які містять вимогу Москви щодо виведення військових сил з території східних членів НАТО, а також відмову Альянсу від прийому нових членів.