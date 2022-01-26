УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11894 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 543 19

В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 24,3 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померла 141 особа, одужали - 5 514

В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 24,3 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померла 141 особа, одужали - 5 514

Станом на ранок 26 січня в Україні зафіксовано 24 321 новий випадок зараження COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

За добу 25 січня в Україні:

- зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642);
- 81 736 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу – 28 984 людини, додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну дозу – 22 195 людей.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 3 073 особи; зафіксовано 141 летальний випадок, одужало – 5 514 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 913 809 осіб; одужало – 3 596 715 осіб; летальних випадків – 99 584; проведено ПЛР-тестувань – 17 661 202.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 221 308 людей, з них отримали першу дозу – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини. Загалом проведено 30 003 374 щеплення.

Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За будь-яких ознак ГРВІ необхідно робити тест на COVID-19, - МОЗ

В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 24,3 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померла 141 особа, одужали - 5 514 01

В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 24,3 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померла 141 особа, одужали - 5 514 02
В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 24,3 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померла 141 особа, одужали - 5 514 03
В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 24,3 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померла 141 особа, одужали - 5 514 04

В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 24,3 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померла 141 особа, одужали - 5 514 05

статистика (2248) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
НОВОГО ЛОГДАОНУ НЕ БУДЕ , ПЛАТИТИ КОМПЕНСАЦІЮ НЕМАЄ ЧИМ , ГРОШІ ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ , ТОБ -ТО ДО СВОЇХ ОФШОРІВ .
показати весь коментар
26.01.2022 08:33
+11
Не панікуйте, все під контролем. Ідіть на шашлики до Дня Перемоги. Гроші регулярно виділяються на дороги. А точніше - ідіть нах... і не заважайте Найвєлічайшому думати!
показати весь коментар
26.01.2022 08:26
+11
Нужно больше прививок,хороших и разных.Вон у французов уже почти всех по третьему кругу ширнули и всё хорошо-по 500тыс. в сутки заболевших.
показати весь коментар
26.01.2022 08:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце рекорди...
Стараннями найвеличнішого. Народ якраз йому під стать. Рознесли вірус по всій країні.
показати весь коментар
26.01.2022 08:22 Відповісти
Переводьте школи на дистанційну освіту. Дуже багато дітей хворіє та вчителів.
показати весь коментар
26.01.2022 08:56 Відповісти
а зачем учителей заставили уколоться, если они болеют? этот шмурдяк к медицине не имеет никакого отношения..
показати весь коментар
26.01.2022 10:23 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 10:55 Відповісти
Не панікуйте, все під контролем. Ідіть на шашлики до Дня Перемоги. Гроші регулярно виділяються на дороги. А точніше - ідіть нах... і не заважайте Найвєлічайшому думати!
показати весь коментар
26.01.2022 08:26 Відповісти
Не думати, а відпочивати, нехай хоч діточок своїх побачить.
показати весь коментар
27.01.2022 08:10 Відповісти
Готовимся к новому логдауну?
показати весь коментар
26.01.2022 08:28 Відповісти
НОВОГО ЛОГДАОНУ НЕ БУДЕ , ПЛАТИТИ КОМПЕНСАЦІЮ НЕМАЄ ЧИМ , ГРОШІ ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ , ТОБ -ТО ДО СВОЇХ ОФШОРІВ .
показати весь коментар
26.01.2022 08:33 Відповісти
В матері з вакциною як гостра застуда. В мене без вакцини як легка застуда. Захворіють таки майже всі
показати весь коментар
26.01.2022 08:38 Відповісти
Нужно больше прививок,хороших и разных.Вон у французов уже почти всех по третьему кругу ширнули и всё хорошо-по 500тыс. в сутки заболевших.
показати весь коментар
26.01.2022 08:40 Відповісти
А сколько умерших? Посмотри статистику по трупам год назад и сейчас - вакцина реально рулит, теперь ковид становится как сезонный грип
показати весь коментар
26.01.2022 09:05 Відповісти
То есть,мыслей нет о том,что человеческий организм адаптируется,вырабатывается естественный иммунитет,штамм вируса становится менее опасным?Ну да,это же чудодейственная болтушка,набодяженая на скорую руку,всех спасает.
показати весь коментар
26.01.2022 09:30 Відповісти
- Что Вы по улице ходите и руками машете?
- Крокодилов разгоняю, чтобы не летали
- Так они и не летают и даже не видно их вовсе
- Вот потому и не видно, что я их разгоняю.
показати весь коментар
26.01.2022 10:51 Відповісти
Якщо врахувати що, наприклад в Києві, сімейні лікарі взагалі не дають направлення на тести, дитячі лікарі так само не дають і вже дійшло до того що, в шкільних ти дитсадочкових вайбер-групах, адміністрація через вчителів просить батьків наполегливо вимагати та настоювати на призначенні тестів хворим дітям то нескладно припустити яка реальна кількість захворівших, а не ці цифри що так жадно МОЗ "вироджує" щодня, те що вже приховати неможливо.

Масштаби цієї хвилі дуже великі, але якщо "просто не рахувати" то все не так і масштабно...
показати весь коментар
26.01.2022 09:02 Відповісти
цифры взяты с потолка, или со стены, впрочем неважно откуда, но они сильно далеки от реальности... дочь за свой счет сделала тесты на коронавирус, который подтвердил у нее коронавирус, на просьбу к семейному врачу сделать ей новый тесст, который может подтвердить ее выздоровление, например, экспресс... хотя бы, получила ответ - у нас никогда никаких тестов не было и не будет..., занавес. Поскольку не все могут позволить себе счастье заплатить 600 грн за тест, предполагаю, что заболевших в разы больше...Но это, конечно, мое личное мнение ))), на самом деле - все у нас хорошо...
показати весь коментар
26.01.2022 10:33 Відповісти
Поскольку не все могут позволить себе счастье заплатить 600 грн за тест...
Как вариант - поскольку тест не может толком определить ковид у Вас или нет. Реагирует как попало и на что попало. Плюс сильно зависит от желания лаборанта получить интересующий его результат. Уже давно обсуждалось. Сейчас затихло в виду неактуальности.
показати весь коментар
26.01.2022 10:53 Відповісти
 
 