В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 24,3 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померла 141 особа, одужали - 5 514

Станом на ранок 26 січня в Україні зафіксовано 24 321 новий випадок зараження COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

За добу 25 січня в Україні:

- зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642);

- 81 736 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу – 28 984 людини, додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну дозу – 22 195 людей.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 3 073 особи; зафіксовано 141 летальний випадок, одужало – 5 514 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 913 809 осіб; одужало – 3 596 715 осіб; летальних випадків – 99 584; проведено ПЛР-тестувань – 17 661 202.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 221 308 людей, з них отримали першу дозу – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини. Загалом проведено 30 003 374 щеплення.

Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За будь-яких ознак ГРВІ необхідно робити тест на COVID-19, - МОЗ









