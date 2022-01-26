В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 24,3 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померла 141 особа, одужали - 5 514
Станом на ранок 26 січня в Україні зафіксовано 24 321 новий випадок зараження COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
За добу 25 січня в Україні:
- зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642);
- 81 736 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу – 28 984 людини, додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну дозу – 22 195 людей.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 3 073 особи; зафіксовано 141 летальний випадок, одужало – 5 514 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 913 809 осіб; одужало – 3 596 715 осіб; летальних випадків – 99 584; проведено ПЛР-тестувань – 17 661 202.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 221 308 людей, з них отримали першу дозу – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини. Загалом проведено 30 003 374 щеплення.
Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
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Стараннями найвеличнішого. Народ якраз йому під стать. Рознесли вірус по всій країні.
- Крокодилов разгоняю, чтобы не летали
- Так они и не летают и даже не видно их вовсе
- Вот потому и не видно, что я их разгоняю.
Масштаби цієї хвилі дуже великі, але якщо "просто не рахувати" то все не так і масштабно...
Как вариант - поскольку тест не может толком определить ковид у Вас или нет. Реагирует как попало и на что попало. Плюс сильно зависит от желания лаборанта получить интересующий его результат. Уже давно обсуждалось. Сейчас затихло в виду неактуальности.