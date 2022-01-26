Дуже важливо, щоб Росія сама вжила заходів щодо послаблення напруженості, - МЗС Фінляндії

Вкрай важливо, щоб Росія сама вжила заходи щодо послаблення напруженості біля українського кордону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в інтерв'ю Yle заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто.

"Проте водночас, коли обмірковується питання обмеження озброєнь та інші питання, дуже важливо, щоб Росія сама вжила заходів щодо послаблення напруженості. Таким заходом стало б відведення військ від кордонів з Україною", - сказав він.

За словами Гаавісто, двері для дипломатичного вирішення конфлікту, як і раніше, відчинені. Зокрема, Росія незабаром отримає відповідь на порушені нею питання.

Міністр також додав, що західні країни активно розмірковують над тим, якою буде їхня відповідь в разі, якщо Росія здійснить військові дії.

"Звісно, лідери США та Європи неодноразово говорили про те, що дії у відповідь мають бути чітко скоординовані. Напевно, це торкнулося б різних санкцій проти Росії, якщо відбудеться порушення принципів міжнародної системи. У цьому разі країнам доведеться реагувати", – наголосив він.

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Як повідомлялося, з кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього можуть залучити близько 175 тисяч військовослужбовців РФ. Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи.

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