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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Дуже важливо, щоб Росія сама вжила заходів щодо послаблення напруженості, - МЗС Фінляндії

Дуже важливо, щоб Росія сама вжила заходів щодо послаблення напруженості, - МЗС Фінляндії

Вкрай важливо, щоб Росія сама вжила заходи щодо послаблення напруженості біля українського кордону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в інтерв'ю Yle заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто.

"Проте водночас, коли обмірковується питання обмеження озброєнь та інші питання, дуже важливо, щоб Росія сама вжила заходів щодо послаблення напруженості. Таким заходом стало б відведення військ від кордонів з Україною", - сказав він.

За словами Гаавісто, двері для дипломатичного вирішення конфлікту, як і раніше, відчинені. Зокрема, Росія незабаром отримає відповідь на порушені нею питання.

Міністр також додав, що західні країни активно розмірковують над тим, якою буде їхня відповідь в разі, якщо Росія здійснить військові дії.

"Звісно, лідери США та Європи неодноразово говорили про те, що дії у відповідь мають бути чітко скоординовані. Напевно, це торкнулося б різних санкцій проти Росії, якщо відбудеться порушення принципів міжнародної системи. У цьому разі країнам доведеться реагувати", – наголосив він.

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Як повідомлялося, з кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього можуть залучити близько 175 тисяч військовослужбовців РФ. Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи.

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армія рф (17729) МЗС (4159) росія (65856) Фінляндія (1327) Хаавісто Пекка (26)


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Топ коментарі
+4
Фіни-вам самим відомо,доки ви не вибили смердючим лапатнікам зуби,вони не зупинились...
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26.01.2022 08:44
+3
Якщо Д`єрмак ФСБешний підпише ту куйню по переговори з дирявими, в Київ може неповертатися. Це пряма зрада і капітуляція перед русньою.
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26.01.2022 08:44
+2
йєрмаг вже готує перемовини з ордлами.
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26.01.2022 08:42
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Навіщо паРашці вести танки з Далекого Сходу до кордонів України,якщо металургійні заводи на Уралі дюже потребують металолому?
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26.01.2022 08:42 Відповісти
Рузьке спецназ на навчаннях в Білорусії, див. зі звуком
https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1486015689131540480
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26.01.2022 08:50 Відповісти
Круто! раісія впєрдє!!!
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26.01.2022 08:53 Відповісти
Мабуть тому, що металобрухт, разом з бурятськими іхтамнэтамі, плавлений на Сході України, має більшу ціну, для *************, ніж звичайний, з Забайкалля! Такий собі, кацапський рєбрєдінг!
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26.01.2022 08:51 Відповісти
йєрмаг вже готує перемовини з ордлами.
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26.01.2022 08:42 Відповісти
Якщо Д`єрмак ФСБешний підпише ту куйню по переговори з дирявими, в Київ може неповертатися. Це пряма зрада і капітуляція перед русньою.
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26.01.2022 08:44 Відповісти
Фіни-вам самим відомо,доки ви не вибили смердючим лапатнікам зуби,вони не зупинились...
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26.01.2022 08:44 Відповісти
Дуже важливо..щоб рашка взагалі зникла з мапи світу
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26.01.2022 08:52 Відповісти
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26.01.2022 08:54 Відповісти
це треба скрізь розвісити на білбордах замість рекламної нісенітниці
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26.01.2022 21:28 Відповісти
Фіни не забули 1939-й.
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26.01.2022 08:56 Відповісти
у Фінляндії вже одірвана роськами значна частина країни, їм мало?
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26.01.2022 09:08 Відповісти
снизить напряженность может только вывод рашкованских войск с захваченных территорий и возврат к границам 1918 года
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26.01.2022 11:26 Відповісти
ну, так уже не будет, да и надо ли? совковые границы после кончины совка вполне подойдут, но и не сантиметром меньше, ориентируемся на международно признанные границы с 1991 года
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26.01.2022 23:33 Відповісти
 
 