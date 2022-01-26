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Новини Санкції проти Росії
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США готують санкції, які вдарять по рублю та стратегічно важливих для РФ сферах, - The Wall Street Journal

США готують санкції, які вдарять по рублю та стратегічно важливих для РФ сферах, - The Wall Street Journal

Адміністрація США розглядає варіанти санкцій та експортних обмежень щодо Росії, які були б здатні негативно вплинути на її валюту та на ситуацію на ринках.

Про це виданню The Wall Street Journal заявили представники американського керівництва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Представники адміністрації не стали надавати подробиць про те, які саме санкції вони мають намір вводити, але заявили, що ці рішення посилять розпродаж фінансових інструментів на російських ринках, підвищать вартість запозичень і зашкодять курсу російської валюти", - пише газета.

Видання наводить висловлювання джерела в адміністрації США, яке заявило, що "варіанти експортного контролю, які ми розглядаємо разом із нашими союзниками та партнерами, вдарять по стратегічних амбіціях про швидкий розвиток промисловості", а також вдарять по сферах, які керівництво Росії вважає важливими, таких як штучний інтелект, квантові комп'ютери, оборона і аерокосмічна галузь та інші сфери.

Раніше у вівторок американські ЗМІ повідомляли, що адміністрація США розглядає можливість запровадження обмежень на експорт напівпровідників до РФ у разі, якщо Москва нападе на Україну.

Також читайте: Байден може розглянути санкції особисто проти Путіна, - ЗМІ

Напівпровідникові чіпи використовуються для виробництва більшості речей щоденного вжитку - від автомобілів до смартфонів, телевізорів і комп'ютерів.

Автор: 

росія (65856) санкції (12050) США (23303)


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Топ коментарі
+21
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26.01.2022 08:53
+7
Хороших х*ёв, зайки! Прославьте вашу вяликую уРодину!
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26.01.2022 09:01
+5
Чим більше та швидше будуть застосовані ПАЛЄЗНИЄ для лапатніков сакції,тим скоріше вони здохнуть з ПОЛЬЗОЙ для усього цивілізованого світу...
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26.01.2022 08:59
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26.01.2022 08:53 Відповісти
😁👍
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26.01.2022 08:58 Відповісти
Это запатентованные чехлы для путлеровских "гиперзвуковых ракет в 20мах"
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26.01.2022 09:08 Відповісти
Які ракети? 😲 Там кулі від мєлкашки.
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26.01.2022 09:33 Відповісти
Оскар за порно,это те скрепоносные,духовные, верующие, ''нас так воспитали мы верующие"против геев лесбиянок,мол одна росиюшка одна осталась за семейные ценности на фоне гейропы и остального греховного мира,а тут такое...
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26.01.2022 09:32 Відповісти
Найкращі ляді у росії
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26.01.2022 09:34 Відповісти
за это дидываевали?
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26.01.2022 09:34 Відповісти
За оскари. Бачте, москалі нічим не гірші за американців. Навіть кращі..
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26.01.2022 09:41 Відповісти
Лучший анальный секс в истории человечества был у кацапской дупы под Мариуполем)Низабудятнипростят))) Там не то,что Оскар-там Нобелевскую надо давать)))
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26.01.2022 09:57 Відповісти
По ходу, неодноразово
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26.01.2022 10:01 Відповісти
Можимпавтарить)))
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26.01.2022 10:03 Відповісти
Чим більше та швидше будуть застосовані ПАЛЄЗНИЄ для лапатніков сакції,тим скоріше вони здохнуть з ПОЛЬЗОЙ для усього цивілізованого світу...
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26.01.2022 08:59 Відповісти
Хороших х*ёв, зайки! Прославьте вашу вяликую уРодину!
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26.01.2022 09:01 Відповісти
Крах Московії прискорюється!
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26.01.2022 09:25 Відповісти
хей! хоп! ла-ла-лей!
доллар 1000 фублей!
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26.01.2022 09:27 Відповісти
тогда 100 гривен = 1 бакс будет...
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26.01.2022 09:32 Відповісти
"и навредят курсу российской валюты"
А не сказали в какую сторону валить рубль собираются?
Вроде бы не логично понижать курс рубля для страны экспортёра сырья. То есть они будут стимулировать российский экспорт? И кому это навредит?
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26.01.2022 09:29 Відповісти
Нужно спросить теперь у Рогозина про перспективы его батута
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26.01.2022 10:25 Відповісти
Санкції потрібно вводити такі, щоб кожного кацапа вдарили кувалдою по голові.
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26.01.2022 13:00 Відповісти
 
 