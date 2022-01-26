США готують санкції, які вдарять по рублю та стратегічно важливих для РФ сферах, - The Wall Street Journal
Адміністрація США розглядає варіанти санкцій та експортних обмежень щодо Росії, які були б здатні негативно вплинути на її валюту та на ситуацію на ринках.
Про це виданню The Wall Street Journal заявили представники американського керівництва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Представники адміністрації не стали надавати подробиць про те, які саме санкції вони мають намір вводити, але заявили, що ці рішення посилять розпродаж фінансових інструментів на російських ринках, підвищать вартість запозичень і зашкодять курсу російської валюти", - пише газета.
Видання наводить висловлювання джерела в адміністрації США, яке заявило, що "варіанти експортного контролю, які ми розглядаємо разом із нашими союзниками та партнерами, вдарять по стратегічних амбіціях про швидкий розвиток промисловості", а також вдарять по сферах, які керівництво Росії вважає важливими, таких як штучний інтелект, квантові комп'ютери, оборона і аерокосмічна галузь та інші сфери.
Раніше у вівторок американські ЗМІ повідомляли, що адміністрація США розглядає можливість запровадження обмежень на експорт напівпровідників до РФ у разі, якщо Москва нападе на Україну.
Напівпровідникові чіпи використовуються для виробництва більшості речей щоденного вжитку - від автомобілів до смартфонів, телевізорів і комп'ютерів.
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доллар 1000 фублей!
А не сказали в какую сторону валить рубль собираются?
Вроде бы не логично понижать курс рубля для страны экспортёра сырья. То есть они будут стимулировать российский экспорт? И кому это навредит?