США готують санкції, які вдарять по рублю та стратегічно важливих для РФ сферах, - The Wall Street Journal

Адміністрація США розглядає варіанти санкцій та експортних обмежень щодо Росії, які були б здатні негативно вплинути на її валюту та на ситуацію на ринках.

Про це виданню The Wall Street Journal заявили представники американського керівництва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Представники адміністрації не стали надавати подробиць про те, які саме санкції вони мають намір вводити, але заявили, що ці рішення посилять розпродаж фінансових інструментів на російських ринках, підвищать вартість запозичень і зашкодять курсу російської валюти", - пише газета.

Видання наводить висловлювання джерела в адміністрації США, яке заявило, що "варіанти експортного контролю, які ми розглядаємо разом із нашими союзниками та партнерами, вдарять по стратегічних амбіціях про швидкий розвиток промисловості", а також вдарять по сферах, які керівництво Росії вважає важливими, таких як штучний інтелект, квантові комп'ютери, оборона і аерокосмічна галузь та інші сфери.

Раніше у вівторок американські ЗМІ повідомляли, що адміністрація США розглядає можливість запровадження обмежень на експорт напівпровідників до РФ у разі, якщо Москва нападе на Україну.

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Напівпровідникові чіпи використовуються для виробництва більшості речей щоденного вжитку - від автомобілів до смартфонів, телевізорів і комп'ютерів.