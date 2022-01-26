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"Жодних прямих переговорів із сепаратистами немає і не буде": Єрмак спростував інформацію про можливі перемовини з представниками ОРДЛО

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак спростував повідомлення у низці ЗМІ про можливі прямі переговори з бойовиками з ОРДО та ОРЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" у середу напередодні зустрічі радників лідерів країн нормандського формату.

"Жодних прямих переговорів із сепаратистами немає і не буде", - повідомив Єрмак.

"Ми говоритимемо про відновлення режиму повного припинення вогню, який, на жаль, працює з великими порушеннями. Будемо говорити про гуманітарні питання, про відкриття пропускних пунктів та про майбутнє роботи нормандського формату", - йдеться у коментарі.

Єрмак зазначає, що "в нормандському форматі право затверджувати будь-які документи мають лише лідери держав. Решта – консультаційні моменти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України із сепаратистами, - ЗМІ

Раніше низка ЗМІ повідомили про можливе узгодження на зустрічі радників лідерів країн нормандського формату дати зустрічей представників України з бойовиками.

Зустріч запланована на середу у Парижі.

перемовини (2996) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1378) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+31
Д`єрмак і про вагнерівців розказував, що то все вигадки.
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26.01.2022 08:56
+25
ну так вот чтобы их "нет и не будет" вам вчера вечером через СМИ партнеры и обьявили - они в курсе ваших планов. И вчера вечером стали "в курсе" и граждане Украины

как то в последнее время зевласть все чаще оправдывается "а мы и не собирались".
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26.01.2022 08:56
+24
Зеленопліснявим, як і кацапам, не можна вірити ні в якому разі. Тому Єрмак може теревенити про одне, а домовитись про здачу інтересів України.
Гнати потрібно від влади некомпетентних бовдурів разом з головним клоуном країни
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26.01.2022 08:55
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малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат сам полностью подконтрольный кремлю и окружил себя такими же Крысами, а после слива цемаха, беркутов, вагнеровцев, закупок оборонпрома и т.д нужно быть полным зеБилом что-бы верить Дермаку, который на коротком поводке у козака....
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26.01.2022 12:02 Відповісти
Ермак, кажется мне, что ты все время считаешь нас украинцев очень глупыми и наивными, думаешь что закулисными договорняками можно по малански с путлером договориться? Я пока вижу что дело обстоит именно так! Ермак, ты бы сам верил тому, кто тебя уже много раз обманул и предал? Нет не верил бы? Ну так а почему ты думаешь, что украинцы тебе и бубе в данном конкретном случае верить должны? Вас же теперь везде проверять и контролировать нужно. Я бы прямо сегодня ввёл в каждое ведомство так называемых «народных контролёров/представителей народа» из числа патриотов, проверенных на гражданства и с допусками к держтаемныце, для того чтобы вы слуги не напороли (или специально не сделали фигни (мягко сказано). И жестко пресекал бы каждый ваш одобрительный кивок в сторону рашки. Слава Украине!!!
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26.01.2022 12:05 Відповісти
Можливо на цей раз ця кацапська підстилка і не бреше, бо навіщо про щось домовлятися з тими хто нічого не вирішує. Там про все вже давно домовлено у Омані з Патрушевим і лише чекають слушної нагоди щоб підписати капітуляцію, тобто чекають вторгнення.
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26.01.2022 12:22 Відповісти
Те що говорить резидент треба сприймати до навпаки.... така практика риторики резидента Козиря.
Суспільство повинно знову окреслити червоні лінії "перемовнику". Боші та жабоїди можуть утнути провокацію разом з москалями як вони вчинили з Буоочкою у минулих зустрічах.
Будьмо уважні!!!!!!!!!!
Інфа з Мураєвим ********** Бубочку до здачі інтересів України.
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26.01.2022 12:24 Відповісти
Поц Кремлёвский! Найди мужество застрелиться вместе с "палестинцем Зелей". А в остальном: Слава 73 процентам! А в остальном ты украинец!
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26.01.2022 12:34 Відповісти
Говорит чмо, которое подмахнуло документ о создании совета с лугандоном?
Конечно верю......
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26.01.2022 14:32 Відповісти
правильно.
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26.01.2022 22:17 Відповісти
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