Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 360 млн, жертв уже 5,6 млн. За добу захворіли понад 3,3 млн людей. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 26 січня у світі зареєстрували 3 369 108 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 9 841 особа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 359 413 564 випадки інфікування, з них 3 369 108 за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 634 818 осіб, з них 9 841 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 284,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 30-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 19-ту, за летальними випадками за добу Україна - 16-та у світі та 8-ма в Європі.
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