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Новини Санкції проти Росії Війна
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У разі нападу на Україну РФ очікують значно масштабніші фінансові проблеми, ніж нинішні, - Держдеп

У разі нападу на Україну РФ очікують значно масштабніші фінансові проблеми, ніж нинішні, - Держдеп

Фінансові ринки негативно реагують на російську військову активність поблизу України, проте в разі нападу Москви на цю країну негативні наслідки для економіки РФ будуть набагато потужніші.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник Держдепу Нед Прайс.

"Не лише ми попереджаємо про сильну спільну відповідь (про санкції Заходу в разі вторгнення РФ в Україну. - Ред.). Фінансові ринки, приватний сектор враховують події", - зазначив він.

"Російський рубль нещодавно опустився на найнижчий рівень за більше ніж рік порівняно з доларом... Російська фондова біржа зафіксувала найгірші показники за останній рік", - додав Прайс.

За його словами, усе це "не можна навіть порівняти з тим, що станеться з російською економікою в разі нападу на Україну".

Водночас Прайс наголосив, що підготовлені Заходом санкції на випадок нападу РФ на Україну - "це не покарання, а спосіб стримування".

Також читайте: У Держдепі заявили, що США у відповідях на пропозиції РФ щодо безпеки не планують торкатися теми України в НАТО

Автор: 

Держдепартамент США (1645) росія (65856) санкції (12050) США (23303) Прайс Нед (144)


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Потрібно зробити лапатного смердючого сцаря та всю його лапатну смердючу рідню,та лапатне смердюче оточення-ніщебродамі.Амери-ви це можете,як кажуть самі смердючі лапатнікі-ДЄРЗАЙТЄ...
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26.01.2022 09:29 Відповісти
Спонсор показу 1+1 міцний горошок

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26.01.2022 09:33 Відповісти
і вам нє лох...
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26.01.2022 09:34 Відповісти
 
 