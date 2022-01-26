У разі нападу на Україну РФ очікують значно масштабніші фінансові проблеми, ніж нинішні, - Держдеп

Фінансові ринки негативно реагують на російську військову активність поблизу України, проте в разі нападу Москви на цю країну негативні наслідки для економіки РФ будуть набагато потужніші.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник Держдепу Нед Прайс.

"Не лише ми попереджаємо про сильну спільну відповідь (про санкції Заходу в разі вторгнення РФ в Україну. - Ред.). Фінансові ринки, приватний сектор враховують події", - зазначив він.

"Російський рубль нещодавно опустився на найнижчий рівень за більше ніж рік порівняно з доларом... Російська фондова біржа зафіксувала найгірші показники за останній рік", - додав Прайс.

За його словами, усе це "не можна навіть порівняти з тим, що станеться з російською економікою в разі нападу на Україну".

Водночас Прайс наголосив, що підготовлені Заходом санкції на випадок нападу РФ на Україну - "це не покарання, а спосіб стримування".

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