У разі нападу на Україну РФ очікують значно масштабніші фінансові проблеми, ніж нинішні, - Держдеп
Фінансові ринки негативно реагують на російську військову активність поблизу України, проте в разі нападу Москви на цю країну негативні наслідки для економіки РФ будуть набагато потужніші.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник Держдепу Нед Прайс.
"Не лише ми попереджаємо про сильну спільну відповідь (про санкції Заходу в разі вторгнення РФ в Україну. - Ред.). Фінансові ринки, приватний сектор враховують події", - зазначив він.
"Російський рубль нещодавно опустився на найнижчий рівень за більше ніж рік порівняно з доларом... Російська фондова біржа зафіксувала найгірші показники за останній рік", - додав Прайс.
За його словами, усе це "не можна навіть порівняти з тим, що станеться з російською економікою в разі нападу на Україну".
Водночас Прайс наголосив, що підготовлені Заходом санкції на випадок нападу РФ на Україну - "це не покарання, а спосіб стримування".
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