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Порядок денний роботи ВР свідчить про те, що влада відірвана від реальності, - Железняк

Порядок денний роботи ВР свідчить про те, що влада відірвана від реальності, - Железняк

Порядок денний роботи Верховної Ради свідчить про те, що влада відірвана від реальності.

Про це нардеп "Голосу" Ярослав Железняк розповів сьогодні в коментарі журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми почали роботу дуже дивною подією - скасуванням постанов. Я звичайно розумію, що за 38 днів "Слугам народу", можливо, не вдалося сформувати хоч якийсь адекватний порядок денний, але вибачте, коли стоїть 128 законів на тиждень, а з них тільки 2 військових, це говорить про якусь відірваність від реальності Зеленського, Єрмака та інших колег, які займаються порядком денним", - зауважив він.

За словами Железняка, у порядку денному також немає законів для підтримки бізнесу, тому що для влади це не пріоритет.

"А я щиро переконаний, що війну ми виграємо в тому числі завдяки сильній економіці. Якщо ви чули хоч раз від влади, які вони хочуть зробити кроки для сильної економіки за останній час - то поділіться цією інформацією. Тому що я чую, що вони хочуть ще й забрати декілька десятків мільярдів і покласти їх собі в кишеню під красивою назвою "Фонд майбутніх поколінь", - наголосив Железняк.

Читайте також: Комітет ВР розгляне законопроєкт про економічний паспорт 20 січня, - нардеп "Голосу" Железняк

Автор: 

ВР (15022) Зеленський Володимир (24222) Єрмак Андрій (1378) Железняк Ярослав (563)


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О какой Раде речь? Так, зеленая помойка.
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26.01.2022 09:47 Відповісти
Останніми тижнями, аналізую інформацію про підготовку путлєра до вторгнення і усе більше переконуюсь що бездіяльність зеплісняви не випадкова!
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26.01.2022 10:55 Відповісти
Це часом не ті "майбутні покоління" яким Вова передав президентську дачу?
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26.01.2022 09:54 Відповісти
Импичмент, иначе всем нормальным людям хана.
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26.01.2022 09:57 Відповісти
И ненормальным тоже хана. Только они это осознают, как всегда, уже постфактум.
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26.01.2022 10:00 Відповісти
Начинает раздражать тупость вроде бы самых умных представителей.

"Оторваны от реальности" "не понимают" "не знают"

Всё они понимают и знают (по крайней мере ихние кукловоды).
Они чётко планомерно ослабляют и разворовывают страну в угоду оккупантам.

А вот вы, "умные", оторваны от реальности и нифига не соображаете...
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26.01.2022 10:00 Відповісти
Бездіяльність Ради не випадкова! Тут відчувається рука агентури спецслужб Росії. Як на Банковій, так і в Верховній Раді. Не розумію тільки одного. Невже "слуги народу" такі ТУПІ, що в них нема навіть інстинкту самозбереження...
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26.01.2022 11:05 Відповісти
 
 