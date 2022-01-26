Порядок денний роботи ВР свідчить про те, що влада відірвана від реальності, - Железняк

Порядок денний роботи Верховної Ради свідчить про те, що влада відірвана від реальності.

Про це нардеп "Голосу" Ярослав Железняк розповів сьогодні в коментарі журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми почали роботу дуже дивною подією - скасуванням постанов. Я звичайно розумію, що за 38 днів "Слугам народу", можливо, не вдалося сформувати хоч якийсь адекватний порядок денний, але вибачте, коли стоїть 128 законів на тиждень, а з них тільки 2 військових, це говорить про якусь відірваність від реальності Зеленського, Єрмака та інших колег, які займаються порядком денним", - зауважив він.

За словами Железняка, у порядку денному також немає законів для підтримки бізнесу, тому що для влади це не пріоритет.

"А я щиро переконаний, що війну ми виграємо в тому числі завдяки сильній економіці. Якщо ви чули хоч раз від влади, які вони хочуть зробити кроки для сильної економіки за останній час - то поділіться цією інформацією. Тому що я чую, що вони хочуть ще й забрати декілька десятків мільярдів і покласти їх собі в кишеню під красивою назвою "Фонд майбутніх поколінь", - наголосив Железняк.

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