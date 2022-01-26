Військова допомога США дає "українським неонацистам карт-бланш на провокації", - посольство РФ у США

Посольство Росії в США заявило, що поставляючи зброю в Україну "Вашингтон підтримує неонацистів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні російського посольства у фейсбуці.

"Пресслужби Держдепу та Пентагону майже щодня хваляться зусиллями щодо нарощування військового сприяння київському режиму. Влада США робить це, чудово розуміючи, що американська смертоносна зброя опиниться в руках бойовиків та терористів в Україні. Разом з політичною та матеріальною підтримкою Вашингтона неонацисти, по суті, отримують карт-бланш на провокації та проведення силових акцій на Донбасі", - йдеться у повідомленні російського посольства.

Нагадаємо, вчора, 25 січня, в аеропорту "Бориспіль"розвантажили третю партію озброєнь, зокрема, ще майже 300 ракет до найсучасніших протитанкових комплексів ПТРК.

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