Військова допомога США дає "українським неонацистам карт-бланш на провокації", - посольство РФ у США
Посольство Росії в США заявило, що поставляючи зброю в Україну "Вашингтон підтримує неонацистів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні російського посольства у фейсбуці.
"Пресслужби Держдепу та Пентагону майже щодня хваляться зусиллями щодо нарощування військового сприяння київському режиму. Влада США робить це, чудово розуміючи, що американська смертоносна зброя опиниться в руках бойовиків та терористів в Україні. Разом з політичною та матеріальною підтримкою Вашингтона неонацисти, по суті, отримують карт-бланш на провокації та проведення силових акцій на Донбасі", - йдеться у повідомленні російського посольства.
Нагадаємо, вчора, 25 січня, в аеропорту "Бориспіль"розвантажили третю партію озброєнь, зокрема, ще майже 300 ракет до найсучасніших протитанкових комплексів ПТРК.
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"Бендеровцев" уже проходили, "хвашиздов" тоже. А теперь вот "неонацисты".
Что будет следующим высером?
Ще в минулому тисячолітті,написав геніальний:
М.М. Жванецкий 1995 год:
"…Везите нам деньги, машины, продовольствие. В качестве ответной платы, мы требуем только одного: примите нас в Совет Европы, Парижский клуб, Совет развитых стран и миротворческий процесс.
И, конечно, учитывая, какие возможности мы предоставили вам, мы вправе требовать в процессе расширения НАТО не подходить к нашим границам, т.е. расширяясь - сужайтесь! Это уже военная доктрина.
Вы, конечно, должны дать возможность угрожать вам, а может и нанести первый ядерный удар, если мы восстановимся до такой степени с вашей помощью. На это мы тоже вправе рассчитывать.
Но предлагаемый нами баланс взаимных интересов наступит только после того, как вы на деле, а не на словах вложите деньги в наш военно-стратегический комплекс, что бы мы могли нанести вам этот удар, причем внезапно.
И это наше условие."
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PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
Но не скифы они. К скифам ближе мы.
Пропоную нашому МЗС на всіх зустрічах називати Козломордію неофашистами.
Наприклад : ********* неофашисти розмістили свої війська на кордоні з Україною.
путлеровское иго - хунта,
кремлевский государственный терроризм,
москва-орда.
кооператив озеро - опг хла.
...и тд.
кажется ниразу не назвал российскую армию оккупантами
а все равно называют "киевский режим, неонацисты"...
для чего ты зеля старался???
все что этот "мид" говорит подходит как раз про их действия
как только приезжают "гумконвои", сразу начинают стрелять чем-то мощным
Люто зигую.
"...киевский режим. ...боевики и террористы на Украине... неонацисты"
окуевшая российская "дипломатия" во всей своей красе.
Жидомоскалі вчинили геноцид українського народу -голодомор..... вивозии народ на поселення-асиміляцію.
Однак Україна вистояла - зберегла свою ідентичність, державу, вислизнула з нацистських обіймів.
Жидомоскалі хочуть повернути усе назад.
І ось тут виникає спротив національно вмотивованої України, України яка відновилась і будує свою Віру, Мову, Армію, береже Честь і гідність. Це іде у розріз з нацистською ідеологію Кремля. Нічого нового видумати не спромігшись (сам дурак) жидомоскалі закидають свої нацистські гасла Українцям, але вони не налазять на голову.
А от москальському фюреру форма нацизма плотно пристала по що свідчать його вчинки.
больное кацапское стадо