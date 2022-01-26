УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12810 відвідувачів онлайн
Новини
4 961 39

Завод "Зоря"-"Машпроект" переходить на спеціальний режим роботи через високі ціни на газ

Завод

Виробничі підрозділи ДП "Зоря"-"Машпроект" тимчасово переходять на спеціальний режим роботи у холодний період року.

Про це держпідприємство повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Через високі ціни на газ підприємство не може наразі забезпечити повноцінне опалення приміщень існуючою опалювальною системою і забезпечити необхідні мікрокліматичні умови у підрозділах. Тому тимчасово встановлюється внутрішньозмінний режим праці та відпочинку, який передбачає 15-хвилинні перерви для обігріву через кожні 45 хвилин роботи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це ніяким чином не вплине на виробничий план.

"У всіх виробничих підрозділах визначаються приміщення, де за допомогою додаткових електронагрівальних приладів будуть створені комфортні температурні умови для перепочинку працівників", - додали у держпідприємстві.

Перша партія електронагрівальних приладів, які відповідають вимогам пожежної безпеки, має надійти на підприємство вже у середу. До кінця тижня програму з облаштування місць обігріву має бути реалізовано.

"Після завершення опалювального періоду підприємство продовжить реалізацію заходів з підвищення ефективності опалювальної системи та з енергозбереження.Послуги з теплопостачання населенню міста надаються у повному обсязі", - підсумували на ДП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Працівники заводу "Зоря"-"Машпроект" скаржаться на нестерпні умови праці: у цехах до +2°C, обігрівачі заборонили. ФОТОрепортаж

Автор: 

завод (1027) Зоря (36) Миколаїв (1814)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
От би команда Зеленського до влади прийшла...

показати весь коментар
26.01.2022 10:22
+7
Завод Малишева скорочує працівників і переходить до процедури банкртства... придбання "Нептуна" перенесено на другий квартал 2022 р... В ДП "Антонов" замовили 3 літкаки але не проплатили... Головне - щодня сцикун пиляє вдосики про те, що не потрібно панікувати.
показати весь коментар
26.01.2022 11:23
+5
Неправильно написали. Потрібно так " Машпроект "Зоря" переходить на спеціальний режим роботи через виборців 73%". Це буде чесно і це буде правильно. Живемо і працюємо так, як голосували у 2019 році.
показати весь коментар
26.01.2022 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хоть поржете
показати весь коментар
26.01.2022 10:22 Відповісти
Боротьба УЗеленського з олігархами триває..
показати весь коментар
26.01.2022 10:23 Відповісти
а когда бенечке платила, ты где был?
показати весь коментар
26.01.2022 10:24 Відповісти
Це як мистецтво , в якій позі може ізогнутись щасливий електорат Зелупи?
ти ж був Зебанатом, нє?
показати весь коментар
26.01.2022 10:30 Відповісти
ой. в методичке запрещено вспоминать о бене?...
подоляку привет
показати весь коментар
26.01.2022 10:32 Відповісти
Зебанат коли ти перефарбувався убогий?
Справжній президент говорить про симпатії до дирявих.
https://twitter.com/MarianSereda/status/1479816538874167297
показати весь коментар
26.01.2022 10:37 Відповісти
Зеленский гробит страну, экономику преднамеренно, не закупил летом дешевы газ, готовит искусственный голод, говорит об оккупации и сдаче Харькова, видите ли там большие связи с оккупантом. Это говорит 1 лицо в стране, то есть просто предупредил о сдаче Харькова Путину без боя. Ужас что творит.
показати весь коментар
26.01.2022 11:09 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 11:47 Відповісти
И барыга олигарх и Зеленский слуга олигарха - одно и тоже. А порохоботы - враги Украины, они служат олигарху Порошенку и против Украины, они служат страшнейшему врагу - ОЛИГАРХАТУ и не менее опасны чем Путин. Смерть всем врагам Украины!
показати весь коментар
26.01.2022 12:35 Відповісти
зато для 500+ предприятий в ордло и крыму - у зеЛоха подготовили пакет мер по субсидиям на газ...
Бо главная цель зеЛоха и его шоблы - финансирование ордло и расейских террористов за счет украинского бюджета..
как он это и раньше делал - выдавая кредиты на сотни млн.долларов через мецгера и укргазбанк
показати весь коментар
26.01.2022 12:30 Відповісти
От би команда Зеленського до влади прийшла...

показати весь коментар
26.01.2022 10:22 Відповісти
смотрел как в азии в 90х при дороговизне ресурсов на заводах устанавливали свои электростанции турбины в турции в технопарках солнечные станции и тд вопрос что наши производственники ждут и от кого ждут дешевых ресурсов или как лугандон дождался что все распилили что ?
показати весь коментар
26.01.2022 10:24 Відповісти
Пільги на газ: Близько 600 підприємств з ОРДЛО та Криму отримали від Кабміну пільги на газ

"За підрахунками LIGA.net, у списку Мінагрополітики є щонайменше 585 юридичних осіб, зареєстрованих на окупованій території Криму та Донецької та Луганської областей. Деякі з них ще працюють, наприклад Криммолоко - у Сімферополі, завод Луганськ-Нива та Російський хліб, розташований біля Донецька", - пише видання.

Крім підприємств із окупованих територій, до переліку пільговиків потрапили експортно-орієнтовані підприємства, найбільші агрохолдинги та навіть газові трейдери.
Чи справді вони можуть отримати дешевий газ приватних виробників? Співрозмовник LIGA.net у Мінагрополітиці це виключає. Джерело:
показати весь коментар
26.01.2022 10:25 Відповісти
это и есть правительство сепаров
показати весь коментар
26.01.2022 10:26 Відповісти
та то свої - то малороси, їм погтрібно все як і Вові!
показати весь коментар
26.01.2022 10:46 Відповісти
здобули
зато у аграхимии новый жып
показати весь коментар
26.01.2022 10:26 Відповісти
Неправильно написали. Потрібно так " Машпроект "Зоря" переходить на спеціальний режим роботи через виборців 73%". Це буде чесно і це буде правильно. Живемо і працюємо так, як голосували у 2019 році.
показати весь коментар
26.01.2022 10:33 Відповісти
Завод Малишева скорочує працівників і переходить до процедури банкртства... придбання "Нептуна" перенесено на другий квартал 2022 р... В ДП "Антонов" замовили 3 літкаки але не проплатили... Головне - щодня сцикун пиляє вдосики про те, що не потрібно панікувати.
показати весь коментар
26.01.2022 11:23 Відповісти
Главное бабало на дорогах пилить. Все остальное подождет.

показати весь коментар
26.01.2022 11:49 Відповісти
Тут новая тема: БОЛЬШАЯ СТРОЙКА.
показати весь коментар
02.06.2022 17:09 Відповісти
а де ж сивочолий був, коли з 2009 року по 2019 рік завод Малишева для України випустив один лише танк?!
показати весь коментар
26.01.2022 12:01 Відповісти
Давай не будем о "барыге" . Шо расскажешь за выбор нарида?
показати весь коментар
26.01.2022 12:24 Відповісти
вибір "нарида" все ж таки кращий за вибір "сивочолого"
показати весь коментар
26.01.2022 12:28 Відповісти
эт да. вагнеровцы, цемах, срыв оборонзаказа.... всё как ***** заказывал
показати весь коментар
26.01.2022 12:36 Відповісти
ага, а як це сивочолий під час війни на терирорії Росії свою фабрику держав? - от що волиняни в 218 році писали: "ЩО НАСПРАВДІ ВІДБУВАЄТЬСЯ З БІЗНЕСОМ ПОРОШЕНКА В РОСІЇ. РОЗСЛІДУВАННЯ". Почитайте, а тоді вже повчайте нас несвідомих....
показати весь коментар
26.01.2022 13:25 Відповісти
Как фабрику держал? Как Зе "скотов"?
показати весь коментар
26.01.2022 13:57 Відповісти
ага, так народ і тримав сивочолий.....через те в 2019 йому фігуру з 3 пальців і намалювали: 73% недовіри....
показати весь коментар
26.01.2022 14:50 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 14:52 Відповісти
Завод виконав проект по експорту танків "Оплот" (більше 30 шт). Виготовив близько 10 танків "Оплот" для навчання та випробування. Підприємство було повністю завантажене виробництвом танків "Булат" для ЗСУ. Танк "Булат за ці роки став основним танком танком у ЗСУ. Виконувались роботи з модернізації та ремонту Т-64. Та тільки по каналу Г+Г про це , чомусь, не говорили...
показати весь коментар
26.01.2022 14:19 Відповісти
так того, здається активізація роботи на заводі Милишева почалпсь вже за часів Зеленського, сивочолий все більше рошеном переймався
показати весь коментар
26.01.2022 14:48 Відповісти
Задається - потрібно хреститись. А реально у всіх бригадах крім ДШБ, ПДБ основний танк - "БУЛАТ" яких до 2014 було не більше десятка.
показати весь коментар
26.01.2022 15:01 Відповісти
Этот завод в основном занят ремонтом танков оставшихся от СССР. Если бы не его работа, танки у ВСУ закончились бы ещё в 14 году.

Делать новые танки, во первых не факт что ещё есть возможность (вроде даже Оплоты делаются из старых корпусов. По скольку имеются большие проблемы с поставками и обработкой бронесталей). Во вторых - какой смысл если за деньги на создание нового, можно модернизировать 4 старых танка, а новый отнюдь не лучше чем 4 модернизированных.
показати весь коментар
26.01.2022 15:03 Відповісти
Я из Николаева. За 30 лет развалилось всё. Вокруг только руины больших заводов. Функционируют нормально только все порты и НГЗ Дерипаски. Заря тоже загибается. И где людям работать?
показати весь коментар
26.01.2022 12:02 Відповісти
зате маємо томас і віру....., що вам ще не хватає?
показати весь коментар
26.01.2022 12:34 Відповісти
Ты забылО про "КАКАЯ РАЗНИЦА!"
показати весь коментар
02.06.2022 17:08 Відповісти
А как там с соблюдением температурных режимов техпроцессов??? Даже при напрессовке колеса на ось ЖД колёсной пары, стоит ограничение диапазона температур. В паспорт пары записывается температура при которой шла напрессовка, и усилие с которым прессовались колёса. А на этом заводе делается техника куда серьёзнее.
показати весь коментар
26.01.2022 15:07 Відповісти
АСФАЛЬТ, СТРОЙКА ИЛИ РАКЕТЫ? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!

В.А. ЗЕЛЕНСКИЙ
показати весь коментар
02.06.2022 17:07 Відповісти
 
 