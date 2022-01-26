Завод "Зоря"-"Машпроект" переходить на спеціальний режим роботи через високі ціни на газ
Виробничі підрозділи ДП "Зоря"-"Машпроект" тимчасово переходять на спеціальний режим роботи у холодний період року.
Про це держпідприємство повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Через високі ціни на газ підприємство не може наразі забезпечити повноцінне опалення приміщень існуючою опалювальною системою і забезпечити необхідні мікрокліматичні умови у підрозділах. Тому тимчасово встановлюється внутрішньозмінний режим праці та відпочинку, який передбачає 15-хвилинні перерви для обігріву через кожні 45 хвилин роботи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це ніяким чином не вплине на виробничий план.
"У всіх виробничих підрозділах визначаються приміщення, де за допомогою додаткових електронагрівальних приладів будуть створені комфортні температурні умови для перепочинку працівників", - додали у держпідприємстві.
Перша партія електронагрівальних приладів, які відповідають вимогам пожежної безпеки, має надійти на підприємство вже у середу. До кінця тижня програму з облаштування місць обігріву має бути реалізовано.
"Після завершення опалювального періоду підприємство продовжить реалізацію заходів з підвищення ефективності опалювальної системи та з енергозбереження.Послуги з теплопостачання населенню міста надаються у повному обсязі", - підсумували на ДП.
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ти ж був Зебанатом, нє?
подоляку привет
Справжній президент говорить про симпатії до дирявих.
https://twitter.com/MarianSereda/status/1479816538874167297
Бо главная цель зеЛоха и его шоблы - финансирование ордло и расейских террористов за счет украинского бюджета..
как он это и раньше делал - выдавая кредиты на сотни млн.долларов через мецгера и укргазбанк
"За підрахунками LIGA.net, у списку Мінагрополітики є щонайменше 585 юридичних осіб, зареєстрованих на окупованій території Криму та Донецької та Луганської областей. Деякі з них ще працюють, наприклад Криммолоко - у Сімферополі, завод Луганськ-Нива та Російський хліб, розташований біля Донецька", - пише видання.
Крім підприємств із окупованих територій, до переліку пільговиків потрапили експортно-орієнтовані підприємства, найбільші агрохолдинги та навіть газові трейдери.
Чи справді вони можуть отримати дешевий газ приватних виробників? Співрозмовник LIGA.net у Мінагрополітиці це виключає. Джерело:
зато у аграхимии новый жып
Делать новые танки, во первых не факт что ещё есть возможность (вроде даже Оплоты делаются из старых корпусов. По скольку имеются большие проблемы с поставками и обработкой бронесталей). Во вторых - какой смысл если за деньги на создание нового, можно модернизировать 4 старых танка, а новый отнюдь не лучше чем 4 модернизированных.
В.А. ЗЕЛЕНСКИЙ