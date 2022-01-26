Завод "Зоря"-"Машпроект" переходить на спеціальний режим роботи через високі ціни на газ

Виробничі підрозділи ДП "Зоря"-"Машпроект" тимчасово переходять на спеціальний режим роботи у холодний період року.

Про це держпідприємство повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Через високі ціни на газ підприємство не може наразі забезпечити повноцінне опалення приміщень існуючою опалювальною системою і забезпечити необхідні мікрокліматичні умови у підрозділах. Тому тимчасово встановлюється внутрішньозмінний режим праці та відпочинку, який передбачає 15-хвилинні перерви для обігріву через кожні 45 хвилин роботи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це ніяким чином не вплине на виробничий план.

"У всіх виробничих підрозділах визначаються приміщення, де за допомогою додаткових електронагрівальних приладів будуть створені комфортні температурні умови для перепочинку працівників", - додали у держпідприємстві.

Перша партія електронагрівальних приладів, які відповідають вимогам пожежної безпеки, має надійти на підприємство вже у середу. До кінця тижня програму з облаштування місць обігріву має бути реалізовано.

"Після завершення опалювального періоду підприємство продовжить реалізацію заходів з підвищення ефективності опалювальної системи та з енергозбереження.Послуги з теплопостачання населенню міста надаються у повному обсязі", - підсумували на ДП.

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