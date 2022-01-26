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Гетманцев про вимоги ФОПів: Так не може працювати жоден бізнес у жодній державі

Гетманцев про вимоги ФОПів: Так не може працювати жоден бізнес у жодній державі

Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев стверджує, що перемовини влади з ФОПівцями тривають постійно.

Про це він заявив у коментарі журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я постійно перебуваю з ними у переговорах, але результатами переговорів є та система, яку ми вводимо", - зауважив нардеп.

За словами Гетманцева, одним із результатів переговорів із ФОПівцями було те, що влада звільнила села від обов'язку встановлення РРО.

"Але неможлива комунікація, коли єдиною вимогою є скасування усіх РРО. Тоді давайте скасуємо і всі податки. Але тоді чесно скажемо пенсіонерам, вчителям, медикам і військовим, що у держави немає коштів і бажання виплачувати їм пенсії і зарплати. От пенсіонер отримує 2 тис. гривень. Ви зараз посміхаєтеся, а ви спробуйте прожити на ці гроші. Я так само, як і ви, звичайна людина, у мене є бабуся, яка отримує пенсію. Так от ви смієтесь із того, що я говорю, що пенсія жалюгідна, ви не розумієте зв'язку з цими рішеннями. Хіба РРО Гетманцеву потрібно? Не хочу вас шокувати, але Гетманцев не отримує задоволення від того, як воно працює, чи навпаки. У нього немає від цього якогось кайфу, але він розуміє, якщо не буде елементарних норм, про які усі 30 років говорять, то якщо не буде закону одного для всіх і мені треба буде найняти ФОПів подрібнити свій бізнес, щоб не платити ПДВ, так не може працювати жоден бізнес у жодній державі", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутички біля Ради: постраждали троє протестувальників та 18 правоохоронців, - Нацполіція

Нардеп також подякував правоохоронців, які вчора стримували ФОПівців під ВР: "я повністю підтримую дії правоохоронних органів, спрямовані на забезпечення правопорядку. Можуть проводитися будь які акції, але в межах закону. Однак, якщо хтось хоче захопити державну будівлю, він повинен сидіти в тюрмі".

Автор: 

ВР (15022) податки (3871) Гетманцев Данило (896) ФОП (157)


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Топ коментарі
+50
а чего ты аппелируешь к нищеской пенсии.. у судей забери.
много там налогов со сватов президент заплатил?
спалили гетьманцева. и сразу же пошла знакомая рыговская сказка про несчастных пенсов и больных детей
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26.01.2022 10:23
+27
Герман Аксьом@eternalrailway

https://mobile.twitter.com/eternalrailway/status/1486035738403782661 14 ч



Зеленський не любить всі ці незрозумілі і нудні фінанси-податки, тому віддав фіскальну політику на відкуп регіоналу і нео-комсомольцю - гетьманцеву.
І те що він робить - це буквально фіскальний тероризм. Нові і нові податки нам малює гіркін-стрелков зі значком "слуга народу".
Коли винесуть зе і ермака, першим хто має сісти на лаву підсудних і отримати вирок - це гетьманцев, яка у фіскальній політиці просто залишила випалену землю.
В принципі, те, що він робить, - навіть для терористичних нереспублік занадто. А для малоросії зеленського - в самий раз.
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26.01.2022 10:25
+26
В ответ можно сказать что и депутаты и министры в цивилизованных странах не держиморды вроде наших. С себя падлы начинайте, с себя!
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26.01.2022 10:24
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гетьманцева на фонарный столб! это агент кцп. его задача внести сумбур в соц.-эконом. положение страны
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26.01.2022 10:22 Відповісти
США розглядає можливість введення санкцій проти Гетманцева!



После того, как стало известно о введении санкций Министерства финансов США в отношении четырех граждан Украины, связанных, по данным американцев, с ФСБ России, многие украинские предприниматели и общественные деятели вспомнили, что у "регионала" Владимира Сивковича, одного из фигурантов санкционного списка, более 8 лет находился в официальных помощниках сегодняшний глава налогового и таможенного Комитета Верховной Рады Украины и одна из ключевых фигур команды https://usa.one/news/person/vladimir-zelenskiy Владимира Зеленского Даниил Гетманцев.

Как пишет издание Delo.ua, Гетманцев был официальным помощником народного депутата Украины от Партии регионов, экс-сотрудника КГБ СССР Владимир Сивковича в период с 2002 по 2010 годы.
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26.01.2022 10:52 Відповісти
Этому Закону несколько лет.
Просто все считают что ежегодными митингами его постоянно будут оттягивать.
Наоборот, я считаю что ситуацией с агрессией рашки пользуются те, кто стоит за митингами "ФОП".
Могли бы и отложить свои флаги и автобусы.
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26.01.2022 11:21 Відповісти
а чего ты аппелируешь к нищеской пенсии.. у судей забери.
много там налогов со сватов президент заплатил?
спалили гетьманцева. и сразу же пошла знакомая рыговская сказка про несчастных пенсов и больных детей
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26.01.2022 10:23 Відповісти
Великий бізнес пошуркаши. От і будуть і пенсії, і зарплати, і зброя. Платять Бєні і Рижі сміхотворні податки і навіть НАТЯКУ немає, що зєйлюпінці щось будуть змінювати, та наближати податки на великий бізнес до рівня ЄС та США.
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26.01.2022 10:34 Відповісти
Ахметов самый большой плательщик налогов в Украине. Вот Беня это другое, платить налоги это не кошерно.
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26.01.2022 12:38 Відповісти
В ответ можно сказать что и депутаты и министры в цивилизованных странах не держиморды вроде наших. С себя падлы начинайте, с себя!
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26.01.2022 10:24 Відповісти
Герман Аксьом@eternalrailway

https://mobile.twitter.com/eternalrailway/status/1486035738403782661 14 ч



Зеленський не любить всі ці незрозумілі і нудні фінанси-податки, тому віддав фіскальну політику на відкуп регіоналу і нео-комсомольцю - гетьманцеву.
І те що він робить - це буквально фіскальний тероризм. Нові і нові податки нам малює гіркін-стрелков зі значком "слуга народу".
Коли винесуть зе і ермака, першим хто має сісти на лаву підсудних і отримати вирок - це гетьманцев, яка у фіскальній політиці просто залишила випалену землю.
В принципі, те, що він робить, - навіть для терористичних нереспублік занадто. А для малоросії зеленського - в самий раз.
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26.01.2022 10:25 Відповісти
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму. Об этом редакция https://368.media/ 368.media узнала из его декларации НАЗК.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.+
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
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26.01.2022 10:40 Відповісти
І це все офіційнов делараціїї??? Ну так що не так? Що тобі не зрозуміло...Бери та роби висновки..
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26.01.2022 12:36 Відповісти
у зеленых мальчиков закончились денежки
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26.01.2022 10:25 Відповісти
Та й беню з фірташем та ахметкою годувати потрібно. Бубі хана, без їх ТВпідтримки?
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26.01.2022 10:42 Відповісти
Кроме 95 Квартала, гнида очкастая.
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26.01.2022 10:26 Відповісти
Гетьманцев,а с какого у судей по 90к пенсии? Так тяжело работали,что требуют такой ,,справедливости,,? Это не возмущает?
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26.01.2022 10:26 Відповісти
Пропоную замінити Шуфрича на Гетьманцева - тобі личить розюшеній ніс і підбите око.)
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26.01.2022 10:27 Відповісти
Простіше Гетьманцева відрихтувати "під Шуфрича"!
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26.01.2022 10:51 Відповісти
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26.01.2022 15:23 Відповісти
как это низкие пенсии ,вон у судей по 80-100 тысяч в месяц
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26.01.2022 10:30 Відповісти
Лайно Г, піди,, й попрацюй....Власним прикладом....
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26.01.2022 10:31 Відповісти
хуже ж та нєє будєт, хоть паржьом! тож Зе лох ФОП кушайтє
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26.01.2022 10:32 Відповісти
У гетьманцева не вистачає грощей бо митниця працює на хабарі депутатам ,а підприємці на утримання захмарних виплат суддям прокурорам мусорні і іншій погані.
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26.01.2022 10:33 Відповісти
Уявіть собі зараз **.льніки тої шушари, що понаколювали собі тату Зеленського )))
Цікаво, чи отримав нині хтось з них по горбу з тим тату ))
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26.01.2022 10:42 Відповісти
Не маю бажання ні цих уявляти ні минулих бо мені вони не цікаві від слова взагалі.
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26.01.2022 10:51 Відповісти
Я також звичайна людина , гнида очкастая, что в жизни не платила налогов. Ты с своих часов за 40 штук баксов сначала заплати налог и Беню заставь, а потом с фоповцев дави, гнида.
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26.01.2022 10:33 Відповісти
Корупцію вже побороли, судову реформу зробили, олігархів розкулачили пора братись за нещасні копійки населення Як завжди хочуть почати із тих кого легше.
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26.01.2022 10:33 Відповісти
Когда Вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет ребенок чиновника, которому не хватает на Бентли и кокаин
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26.01.2022 10:34 Відповісти
ФОПи не розуміють, чому багатіє коломойський, чому він не платить податків , чому зеліні суди відмазують його від штрафів і дарують дешевий газ та електрику.
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26.01.2022 10:34 Відповісти
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26.01.2022 10:48 Відповісти
Хай Г.... сплатить налоги. Для початку
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26.01.2022 10:36 Відповісти
Почему не сказал, что квартал и К являются примерными налогоплательщиками?...
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26.01.2022 10:37 Відповісти
Отримуючи *********** паличками від поліції пам'ятайте:

Ви сдєлалі ето вместе.
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26.01.2022 10:39 Відповісти
Не по наслышке скажу, что в данный момент, налоговая проводит в буквальном смылсе террор. Предприятия закидывают в рисковые, из за выход из реестра сбивают бабло. Даже абсолютно белые фирмы у которых ВСЁ по белому без конвертов без скруток и т.д. С НДС тоже требуют заплатить на счет, наперед и т.д. Бизнес сдувается. Запаса прочности уже нет.
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26.01.2022 10:42 Відповісти
Третякова змагається із Гетьманцевим в обдиранні лохторату найвеличнішого.

"Третьякова пропонує зробити домогосподарства суб'єктами господарювання і зобов'язати подавати декларації."

Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова зареєструвала http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73617 законопроект № 6539 від 21.01.2022 «Про домогосподарство (домоекономіку)».
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26.01.2022 10:43 Відповісти
Форумчане ! цей "пан"своє призвіще пише як Гетманцев, а у нас Гетьманцев. Не можна застосовувати українського правопису при написанні іншомовних призвіщ. Бо якщо слідувати українськиу правопису його переклад простий - ей, чоловічок (ман ) іди геть, ( по російські - ей мужик, иди на ....) А сам Данило, з впертістю свого ідола Луки Мудіщева, не бажає таких тлумачень і не бажає іти геть. Дуже багато чого анонсував (і взяв таки аванс в грошовому еквіваленті)
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26.01.2022 10:45 Відповісти
Так, рух товару і облік продаж має бути. Так, податки повинні платити всі, і навіть базарники. Так, підтверджуючий документ має отримати кожен покупець, бо це гарантія якості товару, його гарантійного обслуговування або повернення. Тут заперечень нема, так має бути, але ж, блін, не масний бізнес на тому купки виродків! Адже ті самі ФОПи протестують не проти факту касових, а проти їх вартості і вартості їх обслуговування, і, насамперед, проти свавілля податківців! А платити, до речі, за все це маємо ми, покупці! Фактично, Гетьманцев і компанія видумали собі ще одну жирненьку тему для власного збагачення і нічого більше! Ні про які пенсії чи зарплати вчителям тут мови нема, бо все то просто зникне в тих ненаситних чиновницьких мордяках і пащеках їх слуг.
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26.01.2022 10:45 Відповісти
При этой гниде вернулся ручной возврат НДС. Это уже времена Янукевича.
Проверки больших предприятий проводится ,пока не дадут на лапу.
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26.01.2022 10:45 Відповісти
Так не може працювати (пардон, відпочивати) парламент перед загрозою військової агресії!
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26.01.2022 10:48 Відповісти
По поводу будущего г-на Гетманцева, после смены власти, возникает только один вопрос:
успеют ли правоохранительные органы его арестовать до того, как ФОПы начнут расправу над ним !?
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26.01.2022 10:51 Відповісти
Отдельные сферы ФОПов уже как год фискализированы.. например ювелирка, много подняли пенсии потом?
к слову сказать контора Золотой Век, в которой зеленский имеет свою долю, не выбивают фискальных чеков и сейчас, хотя уже как год должны.. кроме того чеки вообще липовые, так сказать внутренние...
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26.01.2022 10:52 Відповісти
Народ України хоче подякувати Володимиру Зеленському за те, що він зберігає холодний разум, хоробре сердце і віру в Україну. З виступу в Раді "Слуги народу" Чорноморова АО. Такого лютого трешу як цей виступ я не чув з часів Брежнєва, **** понавибирали дятлів комсомольців
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26.01.2022 10:53 Відповісти
Цензор, подякувати можна комусь, а не кого. Останній абзац. Вчіть мову, ви журналісти.
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26.01.2022 10:55 Відповісти
Гетьманцев вражина упырь! ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
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26.01.2022 11:00 Відповісти
Простой парень из народа... Завязанный на рыгах, МСЛ (лото забава), собственных юридических фирмах и куче еще всего такого.

"Однак, якщо хтось хоче захопити державну будівлю, він повинен сидіти в тюрмі", - вот это вообще эпик, предположительно, в 2013-14 он говорил аналогично.
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26.01.2022 11:02 Відповісти
ТАТЫШО?! а бабло в конвертах в каждой стране депутанам выдают?
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26.01.2022 11:03 Відповісти
ФОПам посыл Гетьманцева ясен: "Все в тень. Отстегивайте крыше и не парьтесь!"
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26.01.2022 11:05 Відповісти
с тех пор, как человечество создало деньги, вопрос для любого государства стал ребром как забрать эти деньги (налоги) И что считать базой налогообложения. У всех образованных людей, а не докторов наук с Окружной, - это разница между доходом и нормальными тратами плательщика. Но лукавая цифра не дает спокойно спать. Вот в Америке летом будут судить Трампа за налоги. Он просто заносил все свои траты на счет фирмы. И за 5 лет, ведя шикарный образ, уплатил всего 900 баксов налогов. И этот фрукт также, торговал оружием в свое время, а доход определил за мамой. А говорит скрутки, скрутки, ФОПы, скрутки. 3,7 и туз всегда будет очко, как бы не подменяли цифры. а 24 и 7 - это перебор.
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26.01.2022 11:06 Відповісти
Так не может работать ни одна власть государства в Мире в годы ВОЙНЫ и в коррупционном государстве малый и средний бизнес в годы войны только враг и предатель государства может расшатывать
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26.01.2022 11:08 Відповісти
В 2014 году Квартал 95 заплатил в бюджет аж целый НОЛЬ ....😡

Компании Зеленского и его жены не платили налоги во время войны, - СМИ

https://news.obozrevatel.com/economics/economy/kompanii-zelenskogo-i-ego-zhenyi-ne-platili-nalogi-vo-vremya-vojnyi-smi.htm
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26.01.2022 11:10 Відповісти
2 года разговаривали с Гетьманцевым. 2 года он слышал только самого себя и чистил комментарии в фейсбуке, а также говорил ложь на ТВ. Да он и сейчас ахинею несет не смотря на разъяснения налоговой и держспожив.
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26.01.2022 11:10 Відповісти
ФОПи..."лішь би не Парашєнка?!"...гамцяйте не обляпайтесь....
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26.01.2022 11:10 Відповісти
Вот как люди так могут, говорить вроде бы правильные с точки зрения экономики вещи, но только взагалі, но при этом другой своей половиной срав на эти же законы экономики в целом и здравый смысл в частности?
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26.01.2022 11:16 Відповісти
Дави їх, зелупа, хуже не буде!!!
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26.01.2022 11:19 Відповісти
А произвольно снимать деньги без решения судов со счетов предприятий - это тоже нормально и в рамках мировой практики? Как вообще вести тогда бизнес в этой стране?
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26.01.2022 11:19 Відповісти
Спросите у любого ФОПа, который продает вам кофе, обед, одежду или телефон в магазине, почему он давно уже пользуется ППРО и выдает чек.
И хорошенько уточните, в чем именно причина у тех, кто отказывается
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26.01.2022 11:23 Відповісти
а продавцы на рынке? Или бабушка, которая свою консервацию продает?
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26.01.2022 12:39 Відповісти
на них ПРО не распространяются
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26.01.2022 12:46 Відповісти
этихникто не трогает бабушка с кассовым аппаратом малину не будет продавать идет речь например о ювелирных магазинах
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26.01.2022 13:09 Відповісти
В крупном бизнесе применяется множество схем по сокрытию налогов и использование малых предприятий лишь одна из них и далеко не самая главная. Утаиваются крупным бизнесом от налогообложения десятки и десятки млд. грн. и никто их не трогает. Это прежде всего продажа зерна, металла и изделий из него и т.д.
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26.01.2022 11:28 Відповісти
мы живем в нищей стране.
от введения кассовых люди стануть богаче?

ГЛАВНЫЙ, его мать, вопрос для гетьманцева - как сделать население богаче

дрогого вопроса просто не должно существовать.
не умеешь - иди вон
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26.01.2022 11:31 Відповісти
СБУ проверьте эту нечисть так гнобить свой народ может только враг Да а дружка его сивковича штаты за сраку взяли бакланов работы море а вы шмаркли разводите
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26.01.2022 11:32 Відповісти
Так не може працювати жоден бізнес у жодній державі - потому и протесты,так мародерствовать то ниодин бизнес не выживет (ну кроме бородатой бабки и прочих кацапских олигархов)
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26.01.2022 11:38 Відповісти
Взагалі упоротими виглядають коментатори тут, чому ви проти касових апаратів, які дають змогу хоч якось боротися з недобросовісними продавцями, заходиш в магазин в Україні і офігіваєш від табличок " товар обміну і поверненню не підлягає", чеки не дають і т.д. -повний бєспрєдєл одним словом.
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26.01.2022 11:56 Відповісти
это не налоги, это учет.
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26.01.2022 12:26 Відповісти
А проводить обороты сетевого бизнеса через ФОП и билеты на концерты продавать через ФОП? А иметь по 100-150 фунтов ФОП "в обойме" - это нормально во время кризиса, войны и эпидемии?
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26.01.2022 12:31 Відповісти
"От пенсіонер отримує 2 тис. гривень." - дійсно.... так не може бути!

А ось так "можє бути"?

"Австрієць https://www.unian.ua/economics/finance/naglyadova-rada-privatbanku-priznachila-novogo-golovu-pravlinnya-novini-ukrajina-11435239.html Герхард Бьош з травня минулого року керує "Приватбанком". Як дізналися "Гроші", у жовтні 2021 року його зарплата склала 1,136 млн грн. В листопаді, разом з премією, він отримав 3,75 млн грн. Тож восени мав найбільшу в Україні зарплату серед керівників держпідприємств.

Але в грудні 2021-го його посунув колега з "Укргазбанку". Під ялинку в.о. голови правління фінансової установи Андрій Кравець отримав 16,617 млн грн зарплатні. В попередні ж два місяці, як дізналися "Гроші", банкіру виплачували по 600 тисяч гривень.

Стабільно по мільйону з гаком приносить додому кожного місяця керівник "Ощадбанку" https://www.unian.ua/economics/finance/derzhbanki-ukrajini-oshchadbank-priznachiv-golovu-pravlinnya-novini-ukrajina-11171153.html Сергій Наумов ."
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26.01.2022 11:53 Відповісти
Эти суки открыто, цинично трясут миллионы с этой уже совсем бедной страны.
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26.01.2022 18:12 Відповісти
У жодній державі неможливо, що б головний коррупціонер зміг рейдануту цілу країну і привести до влади своїх слуг. ФОПи не хочуть платити рекетиру Коломойскому. Всі податки йдуть в карман Коломойського .
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26.01.2022 12:01 Відповісти
Ось він про ПДВ. То як нараховують той податок, то він в кінцевій ціні товару становить левову частку ціни товару.
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26.01.2022 12:11 Відповісти
Хищение 51 млн. грн. в Государственной судебной администрации
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/513514-hishchenie_51_mln._grn._v_gosudarstvennoj_sudebnoj_administratsii https://antikor.com.ua/articles/513514-hishchenie_51_mln._grn._v_gosudarstvennoj_sudebnoj_administratsii

Ось кому у гетьманцева не вистачає коштів.
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26.01.2022 12:17 Відповісти
Точка зрения, которая ближе к объективности. Для тех, кому лень разбираться в вопросе.

1. Вопрос тянется с 2015 года. Семь лет. Идея далеко не Зеленского и ко. Круг единщиков без РРО постоянно сужался с годами. Чтобы был переходный период.

2. Закону в нынешней редакции 2,5 года, с сентября 2019 года. Времени "созреть" была масса. Не пытались разбираться в вопросе только те, кто митингами хотел отменить нововведения полностью, ну или постоянно отсрочивать их.

3. В большинстве случаев для мелких единщиков ПРО - это его собственный смартфон. Покупать ничего не нужно, кроме ПО.

4. Стоимость обслуживания программы - от 1000 грн. в год.
За 300 грн./мес. работают топовые системы, ведущие склад, отчетность и т.п.

5. Никакой кассы, книги, бумажных зет-отчетов и т.п. - давно не нужно. Все в программе.

6. Мелкие ФОПы в сельских и горных населенных пунктах могут работать совсем без РРО. Кто более крупный - может без проблем дробиться.

7. Первая группа единого налога - совсем без РРО.

7. Вы уже давно покупаете в привычных местах кофе, еду, одежду и другие товары в магазинах и даже не замечаете, что это ФОП-единщики, и они давно выдают вам чек или электронный чек. Многие сделали это добровольно. Это реальные предприниматели, которых вы знаете, и на моменте они в неравных условиях с теми, кто еще не ведет учет.
Знакомые мелкие ФОПы (кто реально работает, а не схемничает) поворчали и уже сделали себе ПРО.

8. Сегодняшней ситуацией пользуются бизнесмены, у которых десятки и сотни подставных ФОП. Они платят единый налог с крупного по обороту бизнеса, и кроме того подставляют массу неучтенного товара за кэш, потому что операции не учитываются. Соответственно не работает предел единого налога по обороту. Именно против них и направлен закон, а не против пресловутых "бабушек", которыми первые прикрываются. Без глобального введения РРО проблему никак иначе не решить.
На митингах одинаковые флаги, очень похоже что их собирают определенные бизнесы, которые еще пользуют ФОПов без РРО. Остальные подтягиваются "до кучи" помитинговать, как айтишники например, хотя их РРО вообще не касаются.
Что еще? Вроде, всё.

Приведите пример когда ФОП работает с наличными и реально не может себе позволить ПРО. Мне трудно представить такую ситуацию. Может, я чего-то не знаю.

Общее применение ПРО уже пора вводить, тем более что сложность и затраты - в разы меньше, чем были 5 лет назад.

Если же надо просто поорать "все пропало", "караул, воруют" - то я, конечно, с вами .
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26.01.2022 12:22 Відповісти
Боже какая полная чушь и бред! Гребанный комсомолец с лозунгами... Нихера в теме не понимешь!
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26.01.2022 13:51 Відповісти
Обоснуй хоть по одному пункту что не так.
Или иди ты в жопу.
Я 20 лет занимаюсь рынком. Жаль, конечно, метать бисер перед свиньями, но это не для таких как ты писалось.
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26.01.2022 14:21 Відповісти
Вот умник. Эти "зеленые" воруют без предела, без законов, под зеленую кнопку, ничего не говоря людям. Видите ли, так в ЕС. И народ обязан безропотно выполнять указания этого циника . В ЕС люди получают достойные зарплаты и пенсии. Делай их здесь, тогда и требуй.
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26.01.2022 18:08 Відповісти
ну я же написал последнюю строчку именно для таких, как Вы
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27.01.2022 13:39 Відповісти
Йозеф Кнехт


@jozefkneht1

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https://twitter.com/jozefkneht1/status/1486080603581829125 13 ч



США: росія буде намагатися дестабілізувати ситуації в Україні зсередини. Всі законопроекти Гетьманцева ведуть дестабілізації ситуації. Жоден з них ще не призвів до наповнення бюджету. Якщо РНБО знає всю 5 колону, яка засіла в Раді, то може варто починати щось робити з ним?
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26.01.2022 12:27 Відповісти
Народ давайте так... Берем Налогове законодавство країн ЕС і порівнюєм з наши. Потім кажем що в нас нетак як в них.... Або тупо і чесно кажим ми хочем щоб було як при Яникі-п..дпрасі. Значить ЕС нам і нахрін не потрібно. Народ ви чудні як двері нам треба вимагати підвищення ЗП у наших наймкачів спиногризів і платити чисті налоги.. а ми як останні дебіли починаєм винуватити закон який нормально працює в усіх нормальтних і країнах а бабульку пенсінерку лікарів і вчетилів про за глаза посилаєм на...далечінь.
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26.01.2022 12:45 Відповісти
І кумедно і страшно: фопам поліцаї зробили "масаж" за їхні ж гроші )
А усім, хто стверджує "так їм і треба": раптом, завтра ви захочете відкрити магазинчик? І тоді відчуєте усі радості зеленої податкової політики, як вас держава любить і плекає: вони собі крадуть і мутять як заманеться, а з вас 3 шкури будуть дерти.
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26.01.2022 12:53 Відповісти
Себе , судяьям , депутатам - всем дармоедам, у вас есть деньги, а пенсионерам нет.. так пересчитайте себе з/п, уберите льготы (которых вы не заслуживаете)и будет пенсия... что то я не заметил что повышая налоги в разы, у пенсионера выросла пенсия в разы! Займитесь офшорами 95 кв, ахметки, пороха, сени кролика и т.д. по списку, у вас падл офшоры на миллиарды, при этом не платите налоги, ни одна страна так не может существовать, когда вы выдавливаете финансы с нищих фопов *по сравнению с офшорниками) и при этм уходить от уплат миллиардов долларов в офшорах! ПАДЛЮКИ!
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26.01.2022 12:55 Відповісти
Кстати во времена сени были отменены проверки бизнеса
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26.01.2022 18:00 Відповісти
Чет мне подсказывает, что это решение было связано исключительно для прекрытия бизнеса Сени и ко...
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26.01.2022 19:08 Відповісти
Не розумію. Будемо вигадувати український велосипед? Та, *ь, подивися як правцюють ФОПи по всьому світу і не верзи цю маячню! Нічого не виграєте, тільки заженете всіх у тінь і взагалі нічого з них не отримаєте. А касовий апарат вставте собі в дупу. Там йому місце.
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26.01.2022 12:55 Відповісти
Им похер, у всех задача одна, как можно больше ****...вать государство!!!
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26.01.2022 13:03 Відповісти
Так не может работать ни один бизнес ни в одном государстве!
(с) Гетьманцев.
(с) ФОПы.
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26.01.2022 13:04 Відповісти
правильно почему ювелирный магазин не должен платить налог? правильный а не 3 копейки
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26.01.2022 13:05 Відповісти
тварюка москальська !
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26.01.2022 17:26 Відповісти
гнида.
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26.01.2022 17:42 Відповісти
Значит они могут воровать по-черному и из бюджета, в том числе. А вы гоните сюда ваши копейки последние. Ну почему столько циничных сволочей?
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26.01.2022 17:58 Відповісти
правильно.
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26.01.2022 21:55 Відповісти
Вся эта стыдоба с ФОПами затеяна лишь с одной целью: содрать с тех, кто легально работает и платит налоги штрафы, т.к. вероятность ошибок всегда есть+ годовое обслуживание, т.е. еще один налог...
Те, кто был в тени и ничего не платил ---те так ничего платить и не будут!
Вывод: пострадают те, кто работает легально!
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26.01.2022 23:42 Відповісти
гетьманцев, а почему лоббиремый тобой игорный бизнес (весь) за год заплатил в казну аж целых 128 гривен?
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26.01.2022 23:43 Відповісти
 
 