Гетманцев про вимоги ФОПів: Так не може працювати жоден бізнес у жодній державі

Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев стверджує, що перемовини влади з ФОПівцями тривають постійно.

Про це він заявив у коментарі журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я постійно перебуваю з ними у переговорах, але результатами переговорів є та система, яку ми вводимо", - зауважив нардеп.

За словами Гетманцева, одним із результатів переговорів із ФОПівцями було те, що влада звільнила села від обов'язку встановлення РРО.

"Але неможлива комунікація, коли єдиною вимогою є скасування усіх РРО. Тоді давайте скасуємо і всі податки. Але тоді чесно скажемо пенсіонерам, вчителям, медикам і військовим, що у держави немає коштів і бажання виплачувати їм пенсії і зарплати. От пенсіонер отримує 2 тис. гривень. Ви зараз посміхаєтеся, а ви спробуйте прожити на ці гроші. Я так само, як і ви, звичайна людина, у мене є бабуся, яка отримує пенсію. Так от ви смієтесь із того, що я говорю, що пенсія жалюгідна, ви не розумієте зв'язку з цими рішеннями. Хіба РРО Гетманцеву потрібно? Не хочу вас шокувати, але Гетманцев не отримує задоволення від того, як воно працює, чи навпаки. У нього немає від цього якогось кайфу, але він розуміє, якщо не буде елементарних норм, про які усі 30 років говорять, то якщо не буде закону одного для всіх і мені треба буде найняти ФОПів подрібнити свій бізнес, щоб не платити ПДВ, так не може працювати жоден бізнес у жодній державі", - наголосив він.

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Нардеп також подякував правоохоронців, які вчора стримували ФОПівців під ВР: "я повністю підтримую дії правоохоронних органів, спрямовані на забезпечення правопорядку. Можуть проводитися будь які акції, але в межах закону. Однак, якщо хтось хоче захопити державну будівлю, він повинен сидіти в тюрмі".