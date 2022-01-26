Гетманцев про вимоги ФОПів: Так не може працювати жоден бізнес у жодній державі
Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев стверджує, що перемовини влади з ФОПівцями тривають постійно.
Про це він заявив у коментарі журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я постійно перебуваю з ними у переговорах, але результатами переговорів є та система, яку ми вводимо", - зауважив нардеп.
За словами Гетманцева, одним із результатів переговорів із ФОПівцями було те, що влада звільнила села від обов'язку встановлення РРО.
"Але неможлива комунікація, коли єдиною вимогою є скасування усіх РРО. Тоді давайте скасуємо і всі податки. Але тоді чесно скажемо пенсіонерам, вчителям, медикам і військовим, що у держави немає коштів і бажання виплачувати їм пенсії і зарплати. От пенсіонер отримує 2 тис. гривень. Ви зараз посміхаєтеся, а ви спробуйте прожити на ці гроші. Я так само, як і ви, звичайна людина, у мене є бабуся, яка отримує пенсію. Так от ви смієтесь із того, що я говорю, що пенсія жалюгідна, ви не розумієте зв'язку з цими рішеннями. Хіба РРО Гетманцеву потрібно? Не хочу вас шокувати, але Гетманцев не отримує задоволення від того, як воно працює, чи навпаки. У нього немає від цього якогось кайфу, але він розуміє, якщо не буде елементарних норм, про які усі 30 років говорять, то якщо не буде закону одного для всіх і мені треба буде найняти ФОПів подрібнити свій бізнес, щоб не платити ПДВ, так не може працювати жоден бізнес у жодній державі", - наголосив він.
Нардеп також подякував правоохоронців, які вчора стримували ФОПівців під ВР: "я повністю підтримую дії правоохоронних органів, спрямовані на забезпечення правопорядку. Можуть проводитися будь які акції, але в межах закону. Однак, якщо хтось хоче захопити державну будівлю, він повинен сидіти в тюрмі".
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После того, как стало известно о введении санкций Министерства финансов США в отношении четырех граждан Украины, связанных, по данным американцев, с ФСБ России, многие украинские предприниматели и общественные деятели вспомнили, что у "регионала" Владимира Сивковича, одного из фигурантов санкционного списка, более 8 лет находился в официальных помощниках сегодняшний глава налогового и таможенного Комитета Верховной Рады Украины и одна из ключевых фигур команды https://usa.one/news/person/vladimir-zelenskiy Владимира Зеленского Даниил Гетманцев.
Как пишет издание Delo.ua, Гетманцев был официальным помощником народного депутата Украины от Партии регионов, экс-сотрудника КГБ СССР Владимир Сивковича в период с 2002 по 2010 годы.
Просто все считают что ежегодными митингами его постоянно будут оттягивать.
Наоборот, я считаю что ситуацией с агрессией рашки пользуются те, кто стоит за митингами "ФОП".
Могли бы и отложить свои флаги и автобусы.
много там налогов со сватов президент заплатил?
спалили гетьманцева. и сразу же пошла знакомая рыговская сказка про несчастных пенсов и больных детей
https://mobile.twitter.com/eternalrailway/status/1486035738403782661 14 ч
Зеленський не любить всі ці незрозумілі і нудні фінанси-податки, тому віддав фіскальну політику на відкуп регіоналу і нео-комсомольцю - гетьманцеву.
І те що він робить - це буквально фіскальний тероризм. Нові і нові податки нам малює гіркін-стрелков зі значком "слуга народу".
Коли винесуть зе і ермака, першим хто має сісти на лаву підсудних і отримати вирок - це гетьманцев, яка у фіскальній політиці просто залишила випалену землю.
В принципі, те, що він робить, - навіть для терористичних нереспублік занадто. А для малоросії зеленського - в самий раз.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.+
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
Цікаво, чи отримав нині хтось з них по горбу з тим тату ))
Ви сдєлалі ето вместе.
"Третьякова пропонує зробити домогосподарства суб'єктами господарювання і зобов'язати подавати декларації."
Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова зареєструвала http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73617 законопроект № 6539 від 21.01.2022 «Про домогосподарство (домоекономіку)».
Проверки больших предприятий проводится ,пока не дадут на лапу.
успеют ли правоохранительные органы его арестовать до того, как ФОПы начнут расправу над ним !?
к слову сказать контора Золотой Век, в которой зеленский имеет свою долю, не выбивают фискальных чеков и сейчас, хотя уже как год должны.. кроме того чеки вообще липовые, так сказать внутренние...
"Однак, якщо хтось хоче захопити державну будівлю, він повинен сидіти в тюрмі", - вот это вообще эпик, предположительно, в 2013-14 он говорил аналогично.
Компании Зеленского и его жены не платили налоги во время войны, - СМИ
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/kompanii-zelenskogo-i-ego-zhenyi-ne-platili-nalogi-vo-vremya-vojnyi-smi.htm
И хорошенько уточните, в чем именно причина у тех, кто отказывается
от введения кассовых люди стануть богаче?
ГЛАВНЫЙ, его мать, вопрос для гетьманцева - как сделать население богаче
дрогого вопроса просто не должно существовать.
не умеешь - иди вон
А ось так "можє бути"?
"Австрієць https://www.unian.ua/economics/finance/naglyadova-rada-privatbanku-priznachila-novogo-golovu-pravlinnya-novini-ukrajina-11435239.html Герхард Бьош з травня минулого року керує "Приватбанком". Як дізналися "Гроші", у жовтні 2021 року його зарплата склала 1,136 млн грн. В листопаді, разом з премією, він отримав 3,75 млн грн. Тож восени мав найбільшу в Україні зарплату серед керівників держпідприємств.
Але в грудні 2021-го його посунув колега з "Укргазбанку". Під ялинку в.о. голови правління фінансової установи Андрій Кравець отримав 16,617 млн грн зарплатні. В попередні ж два місяці, як дізналися "Гроші", банкіру виплачували по 600 тисяч гривень.
Стабільно по мільйону з гаком приносить додому кожного місяця керівник "Ощадбанку" https://www.unian.ua/economics/finance/derzhbanki-ukrajini-oshchadbank-priznachiv-golovu-pravlinnya-novini-ukrajina-11171153.html Сергій Наумов ."
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/513514-hishchenie_51_mln._grn._v_gosudarstvennoj_sudebnoj_administratsii https://antikor.com.ua/articles/513514-hishchenie_51_mln._grn._v_gosudarstvennoj_sudebnoj_administratsii
Ось кому у гетьманцева не вистачає коштів.
1. Вопрос тянется с 2015 года. Семь лет. Идея далеко не Зеленского и ко. Круг единщиков без РРО постоянно сужался с годами. Чтобы был переходный период.
2. Закону в нынешней редакции 2,5 года, с сентября 2019 года. Времени "созреть" была масса. Не пытались разбираться в вопросе только те, кто митингами хотел отменить нововведения полностью, ну или постоянно отсрочивать их.
3. В большинстве случаев для мелких единщиков ПРО - это его собственный смартфон. Покупать ничего не нужно, кроме ПО.
4. Стоимость обслуживания программы - от 1000 грн. в год.
За 300 грн./мес. работают топовые системы, ведущие склад, отчетность и т.п.
5. Никакой кассы, книги, бумажных зет-отчетов и т.п. - давно не нужно. Все в программе.
6. Мелкие ФОПы в сельских и горных населенных пунктах могут работать совсем без РРО. Кто более крупный - может без проблем дробиться.
7. Первая группа единого налога - совсем без РРО.
7. Вы уже давно покупаете в привычных местах кофе, еду, одежду и другие товары в магазинах и даже не замечаете, что это ФОП-единщики, и они давно выдают вам чек или электронный чек. Многие сделали это добровольно. Это реальные предприниматели, которых вы знаете, и на моменте они в неравных условиях с теми, кто еще не ведет учет.
Знакомые мелкие ФОПы (кто реально работает, а не схемничает) поворчали и уже сделали себе ПРО.
8. Сегодняшней ситуацией пользуются бизнесмены, у которых десятки и сотни подставных ФОП. Они платят единый налог с крупного по обороту бизнеса, и кроме того подставляют массу неучтенного товара за кэш, потому что операции не учитываются. Соответственно не работает предел единого налога по обороту. Именно против них и направлен закон, а не против пресловутых "бабушек", которыми первые прикрываются. Без глобального введения РРО проблему никак иначе не решить.
На митингах одинаковые флаги, очень похоже что их собирают определенные бизнесы, которые еще пользуют ФОПов без РРО. Остальные подтягиваются "до кучи" помитинговать, как айтишники например, хотя их РРО вообще не касаются.
Что еще? Вроде, всё.
Приведите пример когда ФОП работает с наличными и реально не может себе позволить ПРО. Мне трудно представить такую ситуацию. Может, я чего-то не знаю.
Общее применение ПРО уже пора вводить, тем более что сложность и затраты - в разы меньше, чем были 5 лет назад.
Если же надо просто поорать "все пропало", "караул, воруют" - то я, конечно, с вами .
Или иди ты в жопу.
Я 20 лет занимаюсь рынком. Жаль, конечно, метать бисер перед свиньями, но это не для таких как ты писалось.
@jozefkneht1
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https://twitter.com/jozefkneht1/status/1486080603581829125 13 ч
США: росія буде намагатися дестабілізувати ситуації в Україні зсередини. Всі законопроекти Гетьманцева ведуть дестабілізації ситуації. Жоден з них ще не призвів до наповнення бюджету. Якщо РНБО знає всю 5 колону, яка засіла в Раді, то може варто починати щось робити з ним?
А усім, хто стверджує "так їм і треба": раптом, завтра ви захочете відкрити магазинчик? І тоді відчуєте усі радості зеленої податкової політики, як вас держава любить і плекає: вони собі крадуть і мутять як заманеться, а з вас 3 шкури будуть дерти.
(с) Гетьманцев.
(с) ФОПы.
Те, кто был в тени и ничего не платил ---те так ничего платить и не будут!
Вывод: пострадают те, кто работает легально!