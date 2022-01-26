Українців, які застрягли в Стамбулі, розмістили в готелях і забезпечили їжею, - МЗС

Українців, які застрягли в Стамбулі через негоду, розмістили в готелях та забезпечили харчуванням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твіттері.

"Завдяки роботі консулів українці, які застрягли в Стамбулі через негоду, були розміщені в готелях та забезпечені харчуванням. Взаємодіємо із турецькою стороною, аби якнайшвидше запустити скасовані авіарейси і повернути наших громадян додому", – написав він.

Як повідомлялося раніше, авіарух через аеропорт "Стамбул" відсутній через погодні умови - кілька днів у регіоні спостерігається потужний снігопад.

У провінції Стамбул через снігопад заборонили рух автотранспорту, окрім громадського та службового, авіасполучення з аеропортами міста повністю або частково призупинено. Крім того, через аномальні снігопади в Стамбулі закрили автовокзали, деякі в’їзди до міста, скоротили години роботи держустанов.

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Також через сильний снігопад з Туреччини не могли вилетіти українці. Авіакомпанії масово скасували та перенесли рейси, а пасажирам доводилось чекати по 15-20 годин.

Як повідомив генконсул України в Стамбулі Роман Недільський загалом мова йде про тисячі пасажирів з усього світу, які застрягли в аеропорту Стамбула через аномальний снігопад: "Зранку ми отримали інформацію, що наші громадяни з рейсів Стамбул-Київ двох авіакомпаній SkyUp та МАУ перебувають в аеропорту. Мова йде про щонайменше 250 пасажирів, не всі серед них громадяни України".