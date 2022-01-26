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Новини Санкції проти Росії
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ЄС може запровадити санкції проти РФ у разі обмеження постачань газу, - Bloomberg

ЄС може запровадити санкції проти РФ у разі обмеження постачань газу, - Bloomberg

Євросоюз вивчає варіант з упровадженням нових санкцій проти Росії, якщо вона обмежить постачання газу до Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це пише агентство Bloomberg із посиланням на неназваних офіційних осіб ЄС.

За даними агентства, йдеться про сценарій, коли Москва обмежує газовий експорт до Європи як засіб тиску.

Крім того, нові обмежувальні заходи на адресу Росії можуть бути застосовані в разі вчинення кібератак і кампаній із дезінформації.

Джерела Bloomberg пояснили, що такий розвиток подій може відбутися на тлі напруженої ситуації навколо України.

Водночас Bloomberg раніше повідомляло з посиланням на документи, які опинилися в розпорядженні цього агентства, що ФРН домагається винятків для енергетичного сектора в разі можливого впровадження санкцій проти РФ через ситуацію навколо України. Так, якщо буде ухвалено рішення заборонити російським банкам здійснювати розрахунки за операціями в доларах США, уряд Німеччини хотів би, щоб такі обмеження не стосувалися енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США забезпечать Європі альтернативні постачання газу, якщо це буде потрібно, - Bloomberg

Автор: 

газ (10481) росія (65856) санкції (12050) Євросоюз (13625)


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Топ коментарі
+3
Навіто санкції? Побудуйте за свої кошти ще один потік, наприклад "Північний потік 3", це ж економічні проекти? Чого ви єріпенитесь? Вам же українці казали, хто такі кацапи, а ви що? Де там Меркель, вже в газпромі?
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26.01.2022 10:31
+3
"Депутат Вассерман заявил, что, если перестать признавать существование украинского народа, то исчезнет и почва для конфликтов.

Напоминаю.
Не так давно в одном государстве официально считалось, что без народа, к которому принадлежит Вассерман, тоже многие проблемы исчезнут."
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26.01.2022 10:32
+2
Євреям можна бути нацистами.
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26.01.2022 10:35
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Щось почало рухатись , що то коли США бере правління.
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26.01.2022 10:27 Відповісти
На мою думку - США та іншим країнам-членам НАТО пора усвідомити, що Німеччина та Франція по суті своїх дій- є не лише "штрейкбрехерами" в НАТО... і що вони в любий критичний момент можуть зрадити чи проігнорувати ст. 5 Статуту НАТО про колективну оборону, в випадку коли росія здійснить акт агресії проти однієї з країн-членів НАТО... наприклад, проти прибалтійських країн чи Польщі!

А) Франція:
-Так, Франція ВЖЕ виходила зі складу Альянсу (у лютому 1966 р
Франція заявивши, що всі об'єкти НАТО, а також всі об'єкти союзних військ Центральної Європи повинні залишити територію Франції якнайшвидше, але не пізніше квітня 1967 року.)
-Після того кроку, Франція 42 роки НЕ БУЛА членом НАТО. Лише у 2009 році, після 42-річної перерви, Франція повернулася до лав військового союзу НАТО!!!

-В минулому році Франція знову поривалася до свого наступного виходу з НАТО, якщо... і далі слідували її ультимативні вимоги до США... (подібно до того, як і нинішні ультиматуми росії). Тобто - вона СКРИТИЙ союзник росії, що підтверджується і її позицією в "Нормандському форматі"...

Б) Німеччина:
-Німеччина та росія -історичні "забіяки"... Саме вони були зачинщиками і двох Світових воєн в минулому столітті!
-Частина Німеччини (НДР) була в ворогах до НАТО (в "Варшавському договорі" (ОВД), очолюваному срср) до 1 липня 1991р.
-І в той час, як Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, срср і Чехословаччина (1 липня 1991 р) підписали у Празі протокол про припинення чинності Варшавського договору... то підпису НДР (Німецької демократичної республіки) під цим протоколом ви НЕ ЗНАЙДЕТЕ! Це засвідчує про те, що східна частина нинішньої об'єднаної Німеччини ще живе маревом і надією на "воскресіння" ОВД...

-Західна Німеччина вступила в НАТО лише в 1955 році, тобто НЕ вступала в НАТО ще 6 років від його створення...

-Німеччина виступила на шкоду всім країнам ЄС з "перпендикулярною", окремою, але шкідливою позицією по Північному потоку-2...

- Німеччина і нині виступила "особливо віддалено" від інших країн-членів НАТО в питанні нинішніх санкцій проти росії ! Більше того - не лише відмовилася сама надати військову допомогу Україні... АЛЕ Й заборонила навіть використати свій повітряний простір для доставки літаками країн НАТО допомоги Україні !?!?

Тобто, Німеччина (і при своєму новому уряді) - вона ВІДВЕРТИЙ союзник росії, що підтверджується не лише її позицією в "Нормандському форматі"., але й в нинішній критичній, військово-газовій, ситуації, яку створила саме росія..

Я вже не згадую прямого підкупу керівництва цих держав Путіним... - Шрьодера, Фіньйона, Лє Пен...

Путін повною мірою користується "слабкістю Заходу" саме тому, що в ЄС та НАТО існує його потужний "партизанський загін" в складі Німеччини та Франції, а також "бойовики" , що при владі - як в Італії, Австрії, так і в Угорщині...
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26.01.2022 15:44 Відповісти
Стали известны детали нового пакета антироссийских санкций ЕС:

🚫 ЕС работает над «пакетом мер» против РФ, который может включать ограничение на конвертирование валюты;

🚫 ЕС рассматривает возможность ввести санкции против РФ также в случае «ограничения поставок» газа;

🚫 ЕС в качестве санкций против РФ рассматривает меры по экспортному контролю, SWIFT, запреты на импорт и экспорт;
https://t.me/charter97_org/60361

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26.01.2022 10:29 Відповісти
источник дырявый
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26.01.2022 10:31 Відповісти
Навіто санкції? Побудуйте за свої кошти ще один потік, наприклад "Північний потік 3", це ж економічні проекти? Чого ви єріпенитесь? Вам же українці казали, хто такі кацапи, а ви що? Де там Меркель, вже в газпромі?
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26.01.2022 10:31 Відповісти
"Депутат Вассерман заявил, что, если перестать признавать существование украинского народа, то исчезнет и почва для конфликтов.

Напоминаю.
Не так давно в одном государстве официально считалось, что без народа, к которому принадлежит Вассерман, тоже многие проблемы исчезнут."
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26.01.2022 10:32 Відповісти
Євреям можна бути нацистами.
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26.01.2022 10:35 Відповісти
А як послухати Якава Кедмі...і всі мовчать.
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26.01.2022 10:43 Відповісти
На цього "Аквамена" давно вже треба було кримінальну справу відкрити.
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26.01.2022 10:37 Відповісти
он же вроде норвежец...
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26.01.2022 10:38 Відповісти
Анато́лій Олекса́ндрович Ва́ссерман (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 9 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1952 1952 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеса , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Українська РСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР ) - український та російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82 журналіст , політичний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82 консультант та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80 блоггер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 єврейського походження
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26.01.2022 10:40 Відповісти
Всіх блогерів та політтехнологів потрібно відстрілювати.
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26.01.2022 11:00 Відповісти
Вассерман - не єврей. Він сраколиз. Є така "народність" у московії.
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26.01.2022 11:16 Відповісти
А сейчас видимо не ограничивают поставки
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26.01.2022 10:39 Відповісти
германия себя подставила с трубой и газом и весь евространы и украину с транзитом .говорили же уродам будет шантаж ценами и поставками газа...нет выродки не послушали...а так бы шол себе недорого газ через украинскую трубу потихоньку как в былые все времена и не было бы проблем ...и газ бы был и цены адэкватные и скандалов и воен.... да немцы напакостили всем с трубой и запретом украине на поставку оружия к тому же некоторые с их чиновников и наговорили в добавок не в пользу украины своими заявлениями.... ненадёжная германия оказалась как супер страна евросоюза. жаль((
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26.01.2022 10:42 Відповісти
Німці підтанцьовують кацапам. Цікаво, вони розуміють, що танцювати будуть навколо вогнищ. Неодмінно. Бо конфлікт наростає до фази: або ми, або ніхто.
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26.01.2022 11:14 Відповісти
Ця історія з газом для Європи тягнеться ще з часів савєцкава саюза, коли Європа відмовилася від американського газу на користь російського...тоді слова савєцкій саюз та рассія були синонімами.
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26.01.2022 10:47 Відповісти
Похоже в Европе такие же дебилы как и в параше.
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26.01.2022 10:50 Відповісти
Немцы будут против, у них газ есть, на остальных им н@ср@ть😂😂😂
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26.01.2022 10:54 Відповісти
Фашисты не хотят заставлять расию качать газ через Украину,потому что расия обидится на братский фашистский народ.Уже давно пора вводить санкции против Германии и Франции,это на сегодня главные враги демократического мира.Предали все человеческие ценности,только бабки на уме.И про их евро нужно забывать,скоро на рубли перейдут.
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26.01.2022 10:58 Відповісти
Німці теж слов'яни? Але з баблом.
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26.01.2022 11:12 Відповісти
Так уже пол года обмеження,где санкции?
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26.01.2022 11:01 Відповісти
та щоб ви там нахрєн повиздихали....європейці чортові.... (стосується млядеє які тільки на словах(хоча на жаль й географічно) європейці....фріцам й жабоїдам окреме вітання)
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26.01.2022 11:02 Відповісти
Безсилий, імпотентний ЄС може тільки виконати те, що німчура скаже.
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26.01.2022 11:03 Відповісти
Оце вже смішно!!! Московія зменшила обсяги постачання газу, а ЄС робить вигляд, що не помічає очевидні факти. Чекають моменту, коли взагалі кран закриє ...йло? А він це зробить, не сумнівайтесь. Гра пішла на високі ставки.
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26.01.2022 11:11 Відповісти
Х#йло кормит Европу сырьём,те взамен его,Евро.Дилемма получается,стрелять себе в ногу,или голову?Надеюсь, американцы зажмут им яйца в тиски.
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26.01.2022 11:50 Відповісти
Ну тобто, якщо зменшують безкоштовні поставки, то - санкції. Це правильно. )
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26.01.2022 15:43 Відповісти
 
 