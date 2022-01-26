ЄС може запровадити санкції проти РФ у разі обмеження постачань газу, - Bloomberg
Євросоюз вивчає варіант з упровадженням нових санкцій проти Росії, якщо вона обмежить постачання газу до Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це пише агентство Bloomberg із посиланням на неназваних офіційних осіб ЄС.
За даними агентства, йдеться про сценарій, коли Москва обмежує газовий експорт до Європи як засіб тиску.
Крім того, нові обмежувальні заходи на адресу Росії можуть бути застосовані в разі вчинення кібератак і кампаній із дезінформації.
Джерела Bloomberg пояснили, що такий розвиток подій може відбутися на тлі напруженої ситуації навколо України.
Водночас Bloomberg раніше повідомляло з посиланням на документи, які опинилися в розпорядженні цього агентства, що ФРН домагається винятків для енергетичного сектора в разі можливого впровадження санкцій проти РФ через ситуацію навколо України. Так, якщо буде ухвалено рішення заборонити російським банкам здійснювати розрахунки за операціями в доларах США, уряд Німеччини хотів би, щоб такі обмеження не стосувалися енергетики.
Будь ласка, зачекайте...
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А) Франція:
-Так, Франція ВЖЕ виходила зі складу Альянсу (у лютому 1966 р
Франція заявивши, що всі об'єкти НАТО, а також всі об'єкти союзних військ Центральної Європи повинні залишити територію Франції якнайшвидше, але не пізніше квітня 1967 року.)
-Після того кроку, Франція 42 роки НЕ БУЛА членом НАТО. Лише у 2009 році, після 42-річної перерви, Франція повернулася до лав військового союзу НАТО!!!
-В минулому році Франція знову поривалася до свого наступного виходу з НАТО, якщо... і далі слідували її ультимативні вимоги до США... (подібно до того, як і нинішні ультиматуми росії). Тобто - вона СКРИТИЙ союзник росії, що підтверджується і її позицією в "Нормандському форматі"...
Б) Німеччина:
-Німеччина та росія -історичні "забіяки"... Саме вони були зачинщиками і двох Світових воєн в минулому столітті!
-Частина Німеччини (НДР) була в ворогах до НАТО (в "Варшавському договорі" (ОВД), очолюваному срср) до 1 липня 1991р.
-І в той час, як Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, срср і Чехословаччина (1 липня 1991 р) підписали у Празі протокол про припинення чинності Варшавського договору... то підпису НДР (Німецької демократичної республіки) під цим протоколом ви НЕ ЗНАЙДЕТЕ! Це засвідчує про те, що східна частина нинішньої об'єднаної Німеччини ще живе маревом і надією на "воскресіння" ОВД...
-Західна Німеччина вступила в НАТО лише в 1955 році, тобто НЕ вступала в НАТО ще 6 років від його створення...
-Німеччина виступила на шкоду всім країнам ЄС з "перпендикулярною", окремою, але шкідливою позицією по Північному потоку-2...
- Німеччина і нині виступила "особливо віддалено" від інших країн-членів НАТО в питанні нинішніх санкцій проти росії ! Більше того - не лише відмовилася сама надати військову допомогу Україні... АЛЕ Й заборонила навіть використати свій повітряний простір для доставки літаками країн НАТО допомоги Україні !?!?
Тобто, Німеччина (і при своєму новому уряді) - вона ВІДВЕРТИЙ союзник росії, що підтверджується не лише її позицією в "Нормандському форматі"., але й в нинішній критичній, військово-газовій, ситуації, яку створила саме росія..
Я вже не згадую прямого підкупу керівництва цих держав Путіним... - Шрьодера, Фіньйона, Лє Пен...
Путін повною мірою користується "слабкістю Заходу" саме тому, що в ЄС та НАТО існує його потужний "партизанський загін" в складі Німеччини та Франції, а також "бойовики" , що при владі - як в Італії, Австрії, так і в Угорщині...
🚫 ЕС работает над «пакетом мер» против РФ, который может включать ограничение на конвертирование валюты;
🚫 ЕС рассматривает возможность ввести санкции против РФ также в случае «ограничения поставок» газа;
🚫 ЕС в качестве санкций против РФ рассматривает меры по экспортному контролю, SWIFT, запреты на импорт и экспорт;
https://t.me/charter97_org/60361
Напоминаю.
Не так давно в одном государстве официально считалось, что без народа, к которому принадлежит Вассерман, тоже многие проблемы исчезнут."