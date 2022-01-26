УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13231 відвідувач онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
6 453 30

Санкції проти РФ на випадок її вторгнення до України вже підготовлено, - Мінфін США

Санкції проти РФ на випадок її вторгнення до України вже підготовлено, - Мінфін США

США та їхні європейські союзники вже підготували економічні санкції щодо Росії на випадок її вторгнення до України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо в інтерв'ю телеканалу Bloomberg Television.

"У нас є ретельно розроблений пакет санкцій, які матимуть суттєвий вплив на російську економіку, але дозволять пом'якшити їхній вплив тут, у Сполучених Штатах", - сказав він. 

За словами Адейемо, санкції знаходяться "напоготові".

Відповідаючи на запитання про те, чи він підтримує відключення РФ від міжнародної платіжної системи Swift, Адейемо заявив, що "розглядаються всі варіанти".

За словами заступника міністра фінансів США, підготовка санкцій включала "десятки телефонних розмов" з європейськими представниками для того, щоб переконатися, що США та Європа займають єдину позицію щодо питання про заходи щодо Москви.

Адейемо підкреслив, що заходи, які розглядаються, будуть "набагато значнішими", ніж заходи, вжиті в 2014 році після окупації Криму.

Також читайте: ЄС може запровадити санкції проти РФ у разі обмеження постачань газу, - Bloomberg

Автор: 

росія (65856) санкції (12050) США (23303)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
злі язики пліткують, що МінФін США найближчим часом планує накласти санкції на гетьманцева
так виглядає літсо фіскального маньяка сьогодні
показати весь коментар
26.01.2022 10:47
+6
У тебе з головою точно все гаразд?
Читати вмієш?
З'явилася інформація, що Мінфін США в найближчі тижні планує накласти санкції на одного з найбільш одіозних членів команди Зеленского - голову податкового і митного Комітету ВР України Данила Гетьманцева.
Річ у тому, що Гетьманцев 8 років працював офіційним помічником "регіонала" Сивковича - одного з фігурантів списку санкцій США
Враховуючи викладені факти, американці вважають, що Гетьманцев не міг бути непричетним до агентурної діяльності Сивковича і, швидше за все, був завербований останнім в інтересах ФСБ.
свинопес God bless America?
показати весь коментар
26.01.2022 11:01
+5
Огласите весь список, пожалуйста.
показати весь коментар
26.01.2022 10:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Огласите весь список, пожалуйста.
показати весь коментар
26.01.2022 10:46 Відповісти
Цікаво кого Мінфін США прикладе фінансовими санкціями. ))
показати весь коментар
26.01.2022 10:48 Відповісти
Там кацапів збитків від тих санкцій на 50 млрд. доларів, неприємно, але зовсім не критично для кацапської економіки,кацапи трохи гірше заживуть, так верхівці начхати. І це при тому, що Путлер з оточенням в США тримають трлн. доларів.
показати весь коментар
26.01.2022 11:09 Відповісти
злі язики пліткують, що МінФін США найближчим часом планує накласти санкції на гетьманцева
так виглядає літсо фіскального маньяка сьогодні
показати весь коментар
26.01.2022 10:47 Відповісти
А хто йому вже наклав "санкцій"? Овощ у свій час пінчучку прямо в аеропорту дав санкцій. А цьому хто?
показати весь коментар
26.01.2022 10:56 Відповісти
У тебе з головою точно все гаразд?
Читати вмієш?
З'явилася інформація, що Мінфін США в найближчі тижні планує накласти санкції на одного з найбільш одіозних членів команди Зеленского - голову податкового і митного Комітету ВР України Данила Гетьманцева.
Річ у тому, що Гетьманцев 8 років працював офіційним помічником "регіонала" Сивковича - одного з фігурантів списку санкцій США
Враховуючи викладені факти, американці вважають, що Гетьманцев не міг бути непричетним до агентурної діяльності Сивковича і, швидше за все, був завербований останнім в інтересах ФСБ.
свинопес God bless America?
показати весь коментар
26.01.2022 11:01 Відповісти
Випляток, ти про що? Я про його рожу. А ти що наплів? Протрезвій для початку.
показати весь коментар
26.01.2022 11:05 Відповісти
Так і пиши, щоб було зрозуміло про рожу. Тож ти не ********, ти дегенерат.
показати весь коментар
26.01.2022 11:09 Відповісти
Ти писало про рожу. Я відповів про рожу. Ти сп'яну наплело фігні якоїсь нечленозв'язної. Тож хто дегенерат?
показати весь коментар
26.01.2022 11:12 Відповісти
Видали своє марання.
показати весь коментар
26.01.2022 11:06 Відповісти
прості чіткі не двузначні і зрозхумілі правила які не оминути працюють ........все інше від лукавих і таких же данилок...........ДЕРЖАВНИКИ ПОТРІБНІ
показати весь коментар
26.01.2022 10:55 Відповісти
мг...в США може й рідготовані, але "наші європейські партнери" уй ложили....висловлять глибоку стурбованість...
показати весь коментар
26.01.2022 10:56 Відповісти
Меня заботит то, что США действуют не про принципу профилактики и упреждения действий агрессора, а хотят применять к нему средства влияния уже после возможного нападения. Дескать, как убьют - тогда и звоните.
показати весь коментар
26.01.2022 10:57 Відповісти
Це ігрища великої політики. ***** заманюють перейти кордон України, щоб потім був привід його знищити. Але нам від цього не краще.
показати весь коментар
26.01.2022 11:08 Відповісти
Яка тварина спамить, хужє нє будєт, не знаєш?
показати весь коментар
26.01.2022 11:15 Відповісти


показати весь коментар
26.01.2022 11:21 Відповісти
Треба дочку Лаврова з Нью Йорка депортувати
показати весь коментар
26.01.2022 11:22 Відповісти
Я теж про це написав,але хтось з дописувачів толково відповів що діти кацапських можновладців в США і в Єавропі це гарантія непримінення ядерної зброї
показати весь коментар
26.01.2022 12:20 Відповісти
хреновые диванные теоретики... нас е..бут а мы крепчаем
показати весь коментар
26.01.2022 11:33 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 11:53 Відповісти
Є такий анекдот. Сіла циганська родина за стіл пити чай.Господиня поставила перед кожним чашку.Тут циган заїхав по потилиці найменшому циганчуку. Циганка:"За що ти його лупиш?" Циган:"За те що чашку розбив". Циганка:"Так вона ж ціла!" Циган:"А що,бити тоді коли він її розібє?" Так само з санкціями.Це цирк причому дешевий.На фіга вже тоді ті санкції,якщо Путін нападе і в перші дні поляжуть тисячі наших бійців???
показати весь коментар
26.01.2022 12:18 Відповісти
війни взагалі простому народу не потрібні, бо в окопах гинуть робітники та селяни спільно з інтелегенцією...а от з оточення держиморд, як виразиася Т.Г. Шевченко, охочих до окопів багато не буде.....так що для простого народу війну краще попередити, чим розпалювати...Подивіться як в Маріуполь залетіли, здається в 2014 році, снаряди - чи хтось дуже хоче подібного для своїх дітей, жінок, батьків?
показати весь коментар
26.01.2022 12:26 Відповісти
А зачем ждать?
показати весь коментар
26.01.2022 12:42 Відповісти
Про силу московитської пропаганди: мені в Англії рік тому "рускоєзичний" ватнік казав "теперь, когда Британия вышла из ЕС, они должны санкции с России снять, не оглядываясь на Европу"
показати весь коментар
26.01.2022 13:19 Відповісти
снять ...старійе і налажіть новіе))))
показати весь коментар
26.01.2022 18:30 Відповісти
А насчет российской Латинской Америки - это не шутки, между прочим.
'Президент России Владимир Путин договорился с главами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы развивать сотрудничество во всех областях, в том числе в военно-технической сфере. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме." - МК

Странно, что в списке нет Мексики.
Очень странно.
Наверное, присоединятся позже.
показати весь коментар
26.01.2022 13:22 Відповісти
Насчет Мексики-ничего странного,она слишком зависит от США.Вот ее задушить санкциями в случае чего им не проблема.
показати весь коментар
26.01.2022 18:04 Відповісти
Даже если кацапы не нападут, обидно будет, столько сил потратили на организацию этих санкций. Прям до слез. Не пропадать же добру? Думаю, надо их в любом случае использовать.

Я знаю, боты постоянно мониторят этот сайт. Так вот, дорогой мой бот, загонять в каменный век будут именно тебя. Путин и банда будут жить так же замечательно. За твой счет. А ты будешь жить в нищете. И будешь счастлив есть хотя бы раз в день. А потом твой дом будут бомбить. И обстреливать из артиллерии.

Подумай сейчас.
показати весь коментар
26.01.2022 23:13 Відповісти
 
 