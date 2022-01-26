Санкції проти РФ на випадок її вторгнення до України вже підготовлено, - Мінфін США

США та їхні європейські союзники вже підготували економічні санкції щодо Росії на випадок її вторгнення до України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо в інтерв'ю телеканалу Bloomberg Television.

"У нас є ретельно розроблений пакет санкцій, які матимуть суттєвий вплив на російську економіку, але дозволять пом'якшити їхній вплив тут, у Сполучених Штатах", - сказав він.

За словами Адейемо, санкції знаходяться "напоготові".

Відповідаючи на запитання про те, чи він підтримує відключення РФ від міжнародної платіжної системи Swift, Адейемо заявив, що "розглядаються всі варіанти".

За словами заступника міністра фінансів США, підготовка санкцій включала "десятки телефонних розмов" з європейськими представниками для того, щоб переконатися, що США та Європа займають єдину позицію щодо питання про заходи щодо Москви.

Адейемо підкреслив, що заходи, які розглядаються, будуть "набагато значнішими", ніж заходи, вжиті в 2014 році після окупації Криму.

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