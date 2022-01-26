Санкції проти РФ на випадок її вторгнення до України вже підготовлено, - Мінфін США
США та їхні європейські союзники вже підготували економічні санкції щодо Росії на випадок її вторгнення до України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо в інтерв'ю телеканалу Bloomberg Television.
"У нас є ретельно розроблений пакет санкцій, які матимуть суттєвий вплив на російську економіку, але дозволять пом'якшити їхній вплив тут, у Сполучених Штатах", - сказав він.
За словами Адейемо, санкції знаходяться "напоготові".
Відповідаючи на запитання про те, чи він підтримує відключення РФ від міжнародної платіжної системи Swift, Адейемо заявив, що "розглядаються всі варіанти".
За словами заступника міністра фінансів США, підготовка санкцій включала "десятки телефонних розмов" з європейськими представниками для того, щоб переконатися, що США та Європа займають єдину позицію щодо питання про заходи щодо Москви.
Адейемо підкреслив, що заходи, які розглядаються, будуть "набагато значнішими", ніж заходи, вжиті в 2014 році після окупації Криму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так виглядає літсо фіскального маньяка сьогодні
Читати вмієш?
З'явилася інформація, що Мінфін США в найближчі тижні планує накласти санкції на одного з найбільш одіозних членів команди Зеленского - голову податкового і митного Комітету ВР України Данила Гетьманцева.
Річ у тому, що Гетьманцев 8 років працював офіційним помічником "регіонала" Сивковича - одного з фігурантів списку санкцій США
Враховуючи викладені факти, американці вважають, що Гетьманцев не міг бути непричетним до агентурної діяльності Сивковича і, швидше за все, був завербований останнім в інтересах ФСБ.
свинопес God bless America?
'Президент России Владимир Путин договорился с главами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы развивать сотрудничество во всех областях, в том числе в военно-технической сфере. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме." - МК
Странно, что в списке нет Мексики.
Очень странно.
Наверное, присоединятся позже.
Я знаю, боты постоянно мониторят этот сайт. Так вот, дорогой мой бот, загонять в каменный век будут именно тебя. Путин и банда будут жить так же замечательно. За твой счет. А ты будешь жить в нищете. И будешь счастлив есть хотя бы раз в день. А потом твой дом будут бомбить. И обстреливать из артиллерии.
Подумай сейчас.