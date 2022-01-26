Кулеба про виїзд дипломатів: Це "поширює паніку" і грає на мету Путіна "дестабілізувати Україну зсередини"
План США щодо скорочення штату працівників посольства в Києві, починаючи з від'їзду неважливих співробітників і членів сімей, є передчасним та грає на руку Путіну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням ZN.ua, прозаявив в інтерв'ю CNN міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він зазначив, що поважає право кожної країни на захист своїх громадян, але додав, що евакуація "поширює паніку" і грає на мету Путіна "дестабілізувати Україну зсередини і зробити нас слабкішими, не вдаючись до військової сили".
Кулеба додав, що США "однозначно не" перебільшують загрозу з боку Росії, але "сила, рішучість, стримування; це три елементи, які працюють з Путіним, він поважає силу, це факт".
"Якщо він відчує найменші ознаки слабкості, це буде лише спонукати його до подальшої ескалації та вдатися до війни. І цього ми повинні уникати", - додав міністр.
Нагадаємо, 24 січня про вивезення сімей дипломатів з Києва повідомили США, Німеччина та Австрія, а також Велика Британія. Водночас Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій поінформували МЗС про відсутність таких планів через брак причин.
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Видихайте.
Все по плану.
Впевнений, що союзники знають більше, але не все вам говорять, бо у вищому керівництві давно вже ворожий "кротівник".
больше молчите.
панікували.
Але ні за часів 5 Президента, ні за сумних часів віслючка, ніхто не намагався здолати ватний клан вількулоїдів.
Разом дують в ту трубу,
Щоб "союз" тут відности,
Нас штовшають на ганьбу.
Брешуть на американців,
Стан англійців не такий...
В "Бенязелених" обранців,
До кацапа стан стійкий.
Нас не буде захищати,
Раб московський і слуга.
Йому краще всіх вас здати,
Вже в москві його нога.
26.01.2022 р.
Анатолій Березенський
Паникуют клоуны, тамады, фотографы и прочие уклонисты.
А нормальные люди ГОТОВЯТСЯ и достают с антресолей свои старые армейские хэбешки.
Прогнав черговий нам відосик
І знов отримала країна
На вуха тонами локшину.
Мовляв, на фронті - тиша,
Поранених, загиблих «нєту»!
Та перемовини відновляться «к обєду»..
І зразу ж у новинах - два поранених бійця.
Постійно бреше ця безмізкова вівця..
Є і інший бік цієї акції. Х*йлу ці країни показують, що вони "вірять" у його неадекватність, не жартують, і справді готуються посадити його недодержаву "на пляшку" санкціями, які дадуть копняка його економіці і відправлять РФ-ію у "кам'яний вік".