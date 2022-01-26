Кулеба про виїзд дипломатів: Це "поширює паніку" і грає на мету Путіна "дестабілізувати Україну зсередини"

План США щодо скорочення штату працівників посольства в Києві, починаючи з від'їзду неважливих співробітників і членів сімей, є передчасним та грає на руку Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням ZN.ua, прозаявив в інтерв'ю CNN міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що поважає право кожної країни на захист своїх громадян, але додав, що евакуація "поширює паніку" і грає на мету Путіна "дестабілізувати Україну зсередини і зробити нас слабкішими, не вдаючись до військової сили".

Кулеба додав, що США "однозначно не" перебільшують загрозу з боку Росії, але "сила, рішучість, стримування; це три елементи, які працюють з Путіним, він поважає силу, це факт".

"Якщо він відчує найменші ознаки слабкості, це буде лише спонукати його до подальшої ескалації та вдатися до війни. І цього ми повинні уникати", - додав міністр.

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Нагадаємо, 24 січня про вивезення сімей дипломатів з Києва повідомили США, Німеччина та Австрія, а також Велика Британія. Водночас Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій поінформували МЗС про відсутність таких планів через брак причин.