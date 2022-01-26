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Кулеба про виїзд дипломатів: Це "поширює паніку" і грає на мету Путіна "дестабілізувати Україну зсередини"

Кулеба про виїзд дипломатів: Це

План США щодо скорочення штату працівників посольства в Києві, починаючи з від'їзду неважливих співробітників і членів сімей, є передчасним та грає на руку Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням ZN.ua, прозаявив в інтерв'ю CNN міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що поважає право кожної країни на захист своїх громадян, але додав, що евакуація "поширює паніку" і грає на мету Путіна "дестабілізувати Україну зсередини і зробити нас слабкішими, не вдаючись до військової сили".

Кулеба додав, що США "однозначно не" перебільшують загрозу з боку Росії, але "сила, рішучість, стримування; це три елементи, які працюють з Путіним, він поважає силу, це факт".

"Якщо він відчує найменші ознаки слабкості, це буде лише спонукати його до подальшої ескалації та вдатися до війни. І цього ми повинні уникати", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну ніхто не змусить йти на поступки РФ, - Кулеба

Нагадаємо, 24 січня про вивезення сімей дипломатів з Києва повідомили США, Німеччина та Австрія, а також Велика Британія. Водночас Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій поінформували МЗС про відсутність таких планів через брак причин.

МЗС (4159) путін володимир (24068) евакуація (2335) дипломати (569) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
А може просто дипломати не переконані у вашій адекватності?
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26.01.2022 10:53
+9
коментатор Кулєба, треба дякувати Штатам та Британії за вагому допомогу, а не вдаватися до недолугої критики.
Впевнений, що союзники знають більше, але не все вам говорять, бо у вищому керівництві давно вже ворожий "кротівник".
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26.01.2022 10:55
+7
Панікери, за версією плісняви. Всі б країни так панікували.
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26.01.2022 11:00
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А може просто дипломати не переконані у вашій адекватності?
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26.01.2022 10:53 Відповісти
Не треба панікувати і бігти по гречку і сірники!
Видихайте.
Все по плану.
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26.01.2022 10:57 Відповісти
Все пішло не по плану, а по жіночій лінії.)
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26.01.2022 11:06 Відповісти
Володимир ТорчОк Земленкський знайшов цікаве рішення, та знизив долар до 8 гривень. Однак довелося додати 21 гривню за доставку.
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26.01.2022 11:22 Відповісти
коментатор Кулєба, треба дякувати Штатам та Британії за вагому допомогу, а не вдаватися до недолугої критики.
Впевнений, що союзники знають більше, але не все вам говорять, бо у вищому керівництві давно вже ворожий "кротівник".
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26.01.2022 10:55 Відповісти
За таку щедру військову допомогу можна і понервувати. А платники податків у США та Англії не нервують, дивлячись як їхні гроші йдуть в Україну?
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26.01.2022 11:04 Відповісти
Платники податків у тих країнах скоріш нервують, якщо мають можливість чути базікання віслюків про "фсьо харашо, загрози нєту"
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26.01.2022 11:10 Відповісти
Какие неожиданные речи😁. Скоро и грантоежки запоют о недопущении большой войны.
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26.01.2022 10:56 Відповісти
деякі зєлябоби розумнішають, повільно, не всі, але хоч так
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26.01.2022 10:58 Відповісти
😁
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26.01.2022 11:04 Відповісти
Петру потрібно було не гешефти з Новінськими,Фуксами,ХВірташами,Мудачуками ....та іншим кучмівсько-янучарівським лайном мутити,а про Україну думати не як про корито.
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26.01.2022 11:07 Відповісти
русня кіздуй накуй.
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26.01.2022 11:18 Відповісти
Ти первісна,неосвічена,безмозгла істота.Кацапи до Русі не мають жодного відношення,бо вони угро-фіни за походженням,москалі за національністю.Повернись у школу,телепню.Чурка ти.
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27.01.2022 11:38 Відповісти
хужєнєбудєт!
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26.01.2022 10:56 Відповісти
блин,если не участвуете в игре-многоходовочке байдена,то хоть не мешайте...
больше молчите.
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26.01.2022 10:57 Відповісти
Не можуть. Уйло веліло переср.тися з Заходом. Виконують.
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26.01.2022 11:01 Відповісти
Більше, ніж ваша зелена шобла, ніхто не дестабілізує Україну.
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26.01.2022 11:00 Відповісти
Панікери, за версією плісняви. Всі б країни так панікували.
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26.01.2022 11:00 Відповісти
Непонятка в Бутусова: 700 ПТРК чи ракетдо ПТРК?
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26.01.2022 11:06 Відповісти
там і ПУ і ракети..
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26.01.2022 11:11 Відповісти
Тому у Харків, який не буде їсти шашлики, треба терміново поставити залізний купол. І так по всім містам. Кривий Ріг можне не накривати - по своїм не бьють.
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26.01.2022 11:08 Відповісти
тітоньку, з усією повагою хочу повідомити, що у Кривому Розі багато патріотів. Я від свого побратима узнав, що це місто втратило за роки війни загиблими більше ніж 130 людей.
Але ні за часів 5 Президента, ні за сумних часів віслючка, ніхто не намагався здолати ватний клан вількулоїдів.
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26.01.2022 11:13 Відповісти
По перше, не маю органів бабушки. А по-друге, це я так іронізую, бо Буба так огульно розповів про Харків, то чому б не затронути те місто, де живуть його предки. Це буде справедливо і симетрично.
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26.01.2022 11:45 Відповісти
Почему то зебелоиды придумали себе ,что они умнее США,Британии,Германии,Австралии.Тех кто решает судьбы мира!!! Вместо подготовки ,сплошная брехня и успокоение. .
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26.01.2022 11:01 Відповісти
Германию заменить на Канаду, вы отстали от тренда.😁
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26.01.2022 11:07 Відповісти
Ты про что ?
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26.01.2022 11:13 Відповісти
На этом ресурсе Дойчленд записали практически во враги.
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26.01.2022 11:27 Відповісти
Это зебелоиды,а их главный ,да же пытается учить Байдена вместо защиты страны,всех успокаивает и зовет на шашлык. Так что зедебилы они такие,мозгов нет.
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26.01.2022 11:54 Відповісти
Наш Володя й московити,
Разом дують в ту трубу,
Щоб "союз" тут відности,
Нас штовшають на ганьбу.

Брешуть на американців,
Стан англійців не такий...
В "Бенязелених" обранців,
До кацапа стан стійкий.

Нас не буде захищати,
Раб московський і слуга.
Йому краще всіх вас здати,
Вже в москві його нога.
26.01.2022 р.
Анатолій Березенський
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26.01.2022 11:01 Відповісти
Сама велика дестабілізація від його Вовочки та отого дурноверхого д*Єрмака.
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26.01.2022 11:02 Відповісти
ТЫПИЛ!
Паникуют клоуны, тамады, фотографы и прочие уклонисты.
А нормальные люди ГОТОВЯТСЯ и достают с антресолей свои старые армейские хэбешки.
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26.01.2022 11:06 Відповісти
Кулєба не в'їхав. То тікають не від кацапів. То тікають від Кварталу-95.
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26.01.2022 11:06 Відповісти
Яка паніка, пане? Та вже чекаємо москалів не дочекаємося. Буде їм і гостинці, і хліб, і соль у сраку. Бурятів та чукчів розплодилось у московії. На відстріл в Україну поспішають? Чи гонять московіти на "убой лишний скот"?
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26.01.2022 11:07 Відповісти
З екрану ввечері гундосик

Прогнав черговий нам відосик

І знов отримала країна

На вуха тонами локшину.

Мовляв, на фронті - тиша,

Поранених, загиблих «нєту»!

Та перемовини відновляться «к обєду»..

І зразу ж у новинах - два поранених бійця.

Постійно бреше ця безмізкова вівця..
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26.01.2022 11:15 Відповісти
"...евакуація "поширює паніку" і грає на мету Путіна "дестабілізувати Україну зсередини..."
Є і інший бік цієї акції. Х*йлу ці країни показують, що вони "вірять" у його неадекватність, не жартують, і справді готуються посадити його недодержаву "на пляшку" санкціями, які дадуть копняка його економіці і відправлять РФ-ію у "кам'яний вік".
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26.01.2022 11:38 Відповісти
Яка нафіг паніка ? Три чи чотири країни обісралися , а решту 49 країн з них ржуть. Артисти блін .
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26.01.2022 13:32 Відповісти
 
 