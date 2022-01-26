Російські бізнесмени за місяць втратили $28 мільярдів через загрозу вторгнення в Україну, - Forbes

Січень став одним з найгірших місяців для фондового ринку Росії за останні два роки. Сукупний статок російських бізнесменів зменшився на 27,9 мільярда доларів через ймовірне вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Цезор.НЕТ, посилаючись на Forbes.

У глобальному рейтингу Forbes перебувають 104 росіянина. За підрахунками журналу, у 76 з них за місяць знизились статки. При цьому 10 мільярдерів втратили понад мільярд доларів.

Основні власники "Новатека" та "Сібура" - Леонід Міхельсон (-2,1 млрд дол.) та Геннадій Тимченко (-1,9 млрд дол.) втратили найбільше.

Відзначається, що це пов'язано з внутрішніми проблемами компанії, а не з геополітичною напруженістю.

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Якщо говорити про відносні показники, то найбільші втрати у Дениса Свердлова - засновника компанії Arrival. Його статки зменшились на 50%.

Друге місце за втратами у відносному вираженні зайняв Аркадій Волож - засновник "Яндекса". Його статки скоротилися на 26% (мінус 600 мільйонів, до 1,7 мільярда доларів).

На третьому місці опинився Олег Тіньков - засновник TCS Group. Він втратив 21% свого статку.

Після заяв російського МЗС про провал перемовин зі США та НАТО індекс Московської біржі впав на понад 2%. 18 січня падіння становило 6,5% — подібні цифри були востаннє аж на початку пандемії коронавірусу.

24 січня ситуація знову погіршилася — індекс Московської біржі впав на 5,9%, а курс долара та євро до рубля значно виріс.

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