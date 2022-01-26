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Російські бізнесмени за місяць втратили $28 мільярдів через загрозу вторгнення в Україну, - Forbes

Російські бізнесмени за місяць втратили $28 мільярдів через загрозу вторгнення в Україну, - Forbes

Січень став одним з найгірших місяців для фондового ринку Росії за останні два роки. Сукупний статок російських бізнесменів зменшився на 27,9 мільярда доларів через ймовірне вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Цезор.НЕТ, посилаючись на Forbes.

У глобальному рейтингу Forbes перебувають 104 росіянина. За підрахунками журналу, у 76 з них за місяць знизились статки. При цьому 10 мільярдерів втратили понад мільярд доларів.

Основні власники "Новатека" та "Сібура" - Леонід Міхельсон (-2,1 млрд дол.) та Геннадій Тимченко (-1,9 млрд дол.) втратили найбільше. 

Відзначається, що це пов'язано з внутрішніми проблемами компанії, а не з геополітичною напруженістю.

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Якщо говорити про відносні показники, то найбільші втрати у Дениса Свердлова - засновника компанії Arrival. Його статки зменшились на 50%.

Друге місце за втратами у відносному вираженні зайняв Аркадій Волож - засновник "Яндекса". Його статки скоротилися на 26% (мінус 600 мільйонів, до 1,7 мільярда доларів).

На третьому місці опинився Олег Тіньков - засновник TCS Group. Він втратив 21% свого статку.

Після заяв російського МЗС про провал перемовин зі США та НАТО індекс Московської біржі впав на понад 2%. 18 січня падіння становило 6,5% — подібні цифри були востаннє аж на початку пандемії коронавірусу.

24 січня ситуація знову погіршилася — індекс Московської біржі впав на 5,9%, а курс долара та євро до рубля значно виріс.

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Російські бізнесмени за місяць втратили $28 мільярдів через загрозу вторгнення в Україну, - Forbes 01

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Forbes (161) рейтинг (1663) росія (65856) мільярдери (240)


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Топ коментарі
+4
Та нічьо-збільшать надої з лапатних населюків...
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26.01.2022 11:11
+4
ссср просрал гонку вооружений и сдулся, даже окорочков не хватило на всех , а потенциал намного больший был, а куда еще этот конченый плешивец с недоэкономикой прет.
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26.01.2022 11:15
+3
"Маловато,понимаешь! Маловато будет!" (с)
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26.01.2022 11:23
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Та нічьо-збільшать надої з лапатних населюків...
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26.01.2022 11:11 Відповісти
Бедняжки
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26.01.2022 11:14 Відповісти
ссср просрал гонку вооружений и сдулся, даже окорочков не хватило на всех , а потенциал намного больший был, а куда еще этот конченый плешивец с недоэкономикой прет.
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26.01.2022 11:15 Відповісти
его время выходит, дедушка старенький и ему уже все равно
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26.01.2022 11:21 Відповісти
Отож, "ползет тот Кабаев,
мокры его брюки,
он стар - он желает в сортир" (с)
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26.01.2022 11:24 Відповісти
Ну, и пес с ними!
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26.01.2022 11:15 Відповісти
Та нехай вона собі геть Розсипеться , мені що до цього , - Тільки Радіти.
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26.01.2022 11:16 Відповісти
Ета всьо на пользу
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26.01.2022 11:17 Відповісти
"величие" требует жертв)
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26.01.2022 11:20 Відповісти
"Маловато,понимаешь! Маловато будет!" (с)
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26.01.2022 11:23 Відповісти
Що, і в цьому винні українці?!
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26.01.2022 11:28 Відповісти
Шеф Андрійка Садового Міша Фрідман теж втратив...
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26.01.2022 11:29 Відповісти
Х***лу насрать на миллиарды. Вы только представьте какие деньги он готов выкинуть лишь бы уничтожить Украину и украинцев. А вы верите что на переговорах с Х***лом добьетесь мира и спокойствия.
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26.01.2022 11:33 Відповісти
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26.01.2022 11:40 Відповісти
Чем бы "дети" не тешились...
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26.01.2022 12:04 Відповісти
пофиг, это не их деньги, и они это знают. ширмы на кошельки Хйла и ко. типа - демократия и капитализм.
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26.01.2022 12:07 Відповісти
вова дал, вова и взял.
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26.01.2022 21:50 Відповісти
https://www.profinance.ru/currency_usd.asp рубчик
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26.01.2022 21:57 Відповісти
 
 