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Новини Війна
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Кулеба про скупчення військ РФ біля України: Путін "вистрілив собі в ногу"

Кулеба про скупчення військ РФ біля України: Путін

Нарощуванням російських військ біля кордонів України президент Російської федерації Володимир Путін "вистрілив собі в ногу", оскільки ситуація зайшла у глухий кут.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Український міністр також додав, що Москва мало що може отримати від поточної ситуації, щоб "зберегти обличчя".

"Він (Путін. - Ред.) сам поставив себе в цю ситуацію, ніхто його не штовхав у глухий кут", – сказав Кулеба.

"Набір вимог, висунутих Росією, складений так, що якщо вона готова діяти сумлінно, є можливість вийти з кімнати переговорів і сказати, що ми уклали угоду", - додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну ніхто не змусить йти на поступки РФ, - Кулеба

Автор: 

армія рф (17729) перемовини (2996) росія (65856) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
Якби не США та Англія, Пуйло вистрілило б влучно.
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26.01.2022 11:11
+5
Самые умные у нас зедебилы.Весь мир говорит и готовится к тому что х-ло выстрелит в Украину ,а эти недоразвитые ,только одно.Спокойно ,нас защитят переговоры. Да выстрелит он ,если в Сирии целые города уничтожает ковровыми бомбежками,чем лучше Украина?
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26.01.2022 11:18
+3
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26.01.2022 11:14
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Якби не США та Англія, Пуйло вистрілило б влучно.
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26.01.2022 11:11 Відповісти
Це - погано?
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26.01.2022 11:19 Відповісти
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26.01.2022 11:14 Відповісти
В ногу то фигня, не в голову же.
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26.01.2022 11:16 Відповісти
Самые умные у нас зедебилы.Весь мир говорит и готовится к тому что х-ло выстрелит в Украину ,а эти недоразвитые ,только одно.Спокойно ,нас защитят переговоры. Да выстрелит он ,если в Сирии целые города уничтожает ковровыми бомбежками,чем лучше Украина?
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26.01.2022 11:18 Відповісти
Зебіл у нас ти. Кулеба зробив більше для країни , аніж хто інший із українських політиків за останній час.
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26.01.2022 12:00 Відповісти
Что именно ,кроме непрерывного брехни ?
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26.01.2022 12:04 Відповісти
Сплюнь, придурок! До весни ще далеко.
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26.01.2022 11:18 Відповісти
Путину пох глухие углы. Его действия логике не поддаются , ибо бабы еще нарожают. И от этго он становится еще более опасным.
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26.01.2022 11:19 Відповісти
интересный парадокс: когда рф начала двигать ультиматумы "ни за что не дать украине войти в нато!", наращивать количество живой силы и техники у границ, страны нато (не только они, но в большинстве) скинулись оружием и обьявили поддержку украине, что, де-факто, приблизило украину к злобным англосаксам. а не бряцали бы арматами с адмиралами кузнецовыми, и не было бы такого. а были бы мозги, то и с крымом авантюру не начинали бы, "позаблоковость", как и написано в конституции, соблюдалась бы и никого не напрягала. как-то так.
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26.01.2022 11:19 Відповісти
"..."позаблоковость", как и написано в конституции..."
на шастя, вже не написано.
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26.01.2022 12:03 Відповісти
Та хай вистрілить вже собі в голову..
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26.01.2022 11:21 Відповісти
Для цього треба мати мізки. Бо куди стріляти?
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26.01.2022 11:23 Відповісти
Кулєба, ти хто, очільник МЗС чи військовий експерт?
Займайся своїми справами, а обороною країни будуть займатися фахівці
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26.01.2022 11:21 Відповісти
Росия терпеливо ждет, когда зеленая пошесть обратится с просьбой ввести войска, для удушения народных протестов.
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26.01.2022 11:21 Відповісти
...йло бажає, щоб дід Панас бахнув зі своєї двостволки сіллю та дробом. Буде боляче.
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26.01.2022 11:21 Відповісти
Московия в борьбе англосаксов и очередных обьединителей Европы всегда воевала на стороне первых. Всегда! Выход бритов из ЕС, передача военных контрактов из ЕС. Горячие точки по периметру ЕС.Африка, ближний восток, Украина, с Турцией не срослось, Беларусь. Не слишком ли совпадений? Заранее про рашку: кто управляет центробанком московии, а значит и всей монетарной политикой на московии? 😁
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26.01.2022 11:24 Відповісти
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26.01.2022 11:32 Відповісти
Хай в голову себе пальнёт, х@йлогнида плешивая...
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26.01.2022 11:37 Відповісти
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26.01.2022 11:43 Відповісти
 
 