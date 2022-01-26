Кулеба про скупчення військ РФ біля України: Путін "вистрілив собі в ногу"

Нарощуванням російських військ біля кордонів України президент Російської федерації Володимир Путін "вистрілив собі в ногу", оскільки ситуація зайшла у глухий кут.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Український міністр також додав, що Москва мало що може отримати від поточної ситуації, щоб "зберегти обличчя".

"Він (Путін. - Ред.) сам поставив себе в цю ситуацію, ніхто його не штовхав у глухий кут", – сказав Кулеба.

"Набір вимог, висунутих Росією, складений так, що якщо вона готова діяти сумлінно, є можливість вийти з кімнати переговорів і сказати, що ми уклали угоду", - додав Кулеба.

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