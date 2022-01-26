Кулеба про скупчення військ РФ біля України: Путін "вистрілив собі в ногу"
Нарощуванням російських військ біля кордонів України президент Російської федерації Володимир Путін "вистрілив собі в ногу", оскільки ситуація зайшла у глухий кут.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Український міністр також додав, що Москва мало що може отримати від поточної ситуації, щоб "зберегти обличчя".
"Він (Путін. - Ред.) сам поставив себе в цю ситуацію, ніхто його не штовхав у глухий кут", – сказав Кулеба.
"Набір вимог, висунутих Росією, складений так, що якщо вона готова діяти сумлінно, є можливість вийти з кімнати переговорів і сказати, що ми уклали угоду", - додав Кулеба.
Топ коментарі
+5 Василь Довганенко #437088
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+5 игорь полковник
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+3 stanis nasvaiko
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на шастя, вже не написано.
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