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Новини Коронавірус і карантин
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Школи Херсонщини переходять на дистанційне навчання через різкий стрибок захворюваності на COVID-19

Школи Херсонщини переходять на дистанційне навчання через різкий стрибок захворюваності на COVID-19

Регіональна комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила рішення щодо дистанційного навчання у Херсонській області. З 27 січня учні старших та молодших класів переходять на "дистанційку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Херсонську ОДА.

Починаючи з 27 січня учні 1-11 класів закладів загальної середньої освіти області навчатимуться дистанційно впродовж 10 днів.

Зазначено, що рішення було прийнято у зв'язку з тим, що в області суттєво погіршилася епідемічна ситуація.

Також заборонено відвідування закладів позашкільної освіти та проведення в закладах освіти батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, а також групових екскурсій і поїздок.

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Нагадаємо, школи ЛуцькаРівненщини та Закарпаття також вже перейшли на дистанційне навчання. А на Львівщині карантинні обмеження будуть подовжені.

Херсон (3418) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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Видать здорово просел рейтинг слуг народа, что вы снова начинаете играться с карантинами и локдаунами.
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26.01.2022 11:25 Відповісти
 
 