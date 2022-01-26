Школи Херсонщини переходять на дистанційне навчання через різкий стрибок захворюваності на COVID-19
Регіональна комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила рішення щодо дистанційного навчання у Херсонській області. З 27 січня учні старших та молодших класів переходять на "дистанційку".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Херсонську ОДА.
Починаючи з 27 січня учні 1-11 класів закладів загальної середньої освіти області навчатимуться дистанційно впродовж 10 днів.
Зазначено, що рішення було прийнято у зв'язку з тим, що в області суттєво погіршилася епідемічна ситуація.
Також заборонено відвідування закладів позашкільної освіти та проведення в закладах освіти батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, а також групових екскурсій і поїздок.
Нагадаємо, школи Луцька, Рівненщини та Закарпаття також вже перейшли на дистанційне навчання. А на Львівщині карантинні обмеження будуть подовжені.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль