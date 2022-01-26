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З наступного тижня Рада піде на карантин до 15 лютого через велику кількість хворих, - Железняк
На наступному пленарному тижні (розпочинається із 31 січня) Верховної Ради відбудеться відкриття сесії та всього кілька голосувань.
Про це повідомив у телеграмі нардеп "Голосу" Яросав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Наступний пленарний тиждень: Лише відкриття сесії, кілька голосувань та Рада йде на карантин до 15 лютого. Причина - велика кількість хворих", - написав він.
Топ коментарі
+42 Kucher
показати весь коментар26.01.2022 11:27 Посилання
+39 Артур Пирожков #156165
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+37 Benjie Lucic #475977
показати весь коментар26.01.2022 11:27 Посилання
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http://www.youtube.com/watch?v=PMU-8MSTFTA&t=9718s www.youtube.com/watch?v=PMU-8MSTFTA&t=9718s
и почему не могут работать остальные условно))) здоровые? привитые и переболевшие????
шо за бл*дство ???
Поскольку лишь Рада может обратититься "Путен, введи!" для "защиты законноизбранного Голобородки", то такого обрашения не будет: все нардепы ушли в самоизоляцию.
Так что привет тебе, Дерьмак и держись со своей шоблой там.
В пересічних громадян 1 відпустка у 3 тижні.
А от ВРУ відпочіває 3 місяці на рік. Чудова робота,та ще й не обов'язкова!
@newstop_us
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https://twitter.com/newstop_us/status/1486271521198903298 2 ч
Зелені п*дораси-депутати втікають з України від війни. У Верховній Раді нема голосів на прийняття необхідних рішень. А ХТО БУДЕ ЗАТВЕРДЖУВАТИ ВОЄННИЙ СТАН? ХТО ЙОГО БУДЕ ОГОЛОШУВАТИ? риторичні питання... розікрали країну - і втекли
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
На фб "дуб" вещает: "Агрессия агрессией, но в Раде голосов под необходимые решения - нет Под предлогом «карантина из-за большего количество заболевших» На следующей неделе Рада не будет работать..." В комментах -"про чемоданы"..