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Новини Коронавірус і карантин
16 003 122

З наступного тижня Рада піде на карантин до 15 лютого через велику кількість хворих, - Железняк

З наступного тижня Рада піде на карантин до 15 лютого через велику кількість хворих, - Железняк

На наступному пленарному тижні (розпочинається із 31 січня) Верховної Ради відбудеться відкриття сесії та всього кілька голосувань.

Про це повідомив у телеграмі нардеп "Голосу" Яросав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступний пленарний тиждень: Лише відкриття сесії, кілька голосувань та Рада йде на карантин до 15 лютого. Причина - велика кількість хворих", - написав він. 

З наступного тижня Рада піде на карантин до 15 лютого через велику кількість хворих, - Железняк 01

Також читайте: Порядок денний роботи ВР свідчить про те, що влада відірвана від реальності, - Железняк

Автор: 

ВР (15022) карантин (18172) Железняк Ярослав (563) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+42
****! А потім відразу на шашлики пів-шостого.
Війна почекає!?
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26.01.2022 11:27
+39
Все правильно. Когда страна под угрозой вторжения а предатели в ОПе готовые ее сдать, то на всякий случай отправить Раду на карантин.
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26.01.2022 11:27
+37
То каникулы, то карантин. А ничего, что враг у ворот?
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26.01.2022 11:27
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Вот как раз по концу Олимпиады Путин и планирует...
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26.01.2022 12:36 Відповісти
Суки
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26.01.2022 12:40 Відповісти
3 февраля в Киев прилетает Султан Эрдоган с очередной партией Байрактаров и с очень важными документами для Украины...,думаю что хмырь Мавзолейный догадывается что в них...
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26.01.2022 12:41 Відповісти
Сегодня в Киев прилетает очередная партия американских Джавелинов и Стингеров... для бурятов РАБссии в самый раз...
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26.01.2022 12:43 Відповісти
Тем временем Чехия обозначила позицию...в Украину прибудет спецназ Чехии...
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26.01.2022 12:46 Відповісти
такі речі повинні бути несподіванкою
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26.01.2022 13:16 Відповісти
Те що нарід навибирав монозрадобільшість- для мене не новина. А ось те що цей депутат від "славка, що не всреться без бою" бакланить на язигє в соцмережах - відверте відкриття.
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26.01.2022 12:47 Відповісти
Жизнь сложилась, можно снова в Буковель...
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26.01.2022 12:47 Відповісти
это уже сегодняшняя реальность

http://www.youtube.com/watch?v=PMU-8MSTFTA&t=9718s www.youtube.com/watch?v=PMU-8MSTFTA&t=9718s
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26.01.2022 12:52 Відповісти
Инсайд с ВР - "Агрессия агрессией, но в Раде голосов под необходимые решения - нет. Под предлогом «карантина из-за большего количество заболевших» на следующей неделе ВР не будет работать...Думают про свои - чемоданы"..
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26.01.2022 12:57 Відповісти
хоть бы одного похоронить
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26.01.2022 13:04 Відповісти
зеленые депутаты во главе с зелей - твари продажные, они думают, что мы ничего не понимаем и верим в их сказки... главное, мы сделали правильные выводы и готовимся к худшему с холодной головой!
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26.01.2022 13:16 Відповісти
огласите список заболевших... они в больничке? документально подтверждена болезнь или просто сопли? вакцинированные ли они?
и почему не могут работать остальные условно))) здоровые? привитые и переболевшие????
шо за бл*дство ???
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26.01.2022 13:16 Відповісти
"Со следующей недели Рада пойдет на карантин до 15 февраля из-за большого количества заболевших, - Железняк" Источник:
Поскольку лишь Рада может обратититься "Путен, введи!" для "защиты законноизбранного Голобородки", то такого обрашения не будет: все нардепы ушли в самоизоляцию.
Так что привет тебе, Дерьмак и держись со своей шоблой там.
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26.01.2022 13:17 Відповісти
У вас на пороге - война, вы , твари, отдыхали месяц! Месяц, Карл! А теперь у вас карантин?! Это бездействие уже на госизмену тянет.
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26.01.2022 13:27 Відповісти
У НАС на пороге война, а у них все хорошо (интернет с шашлыками)
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26.01.2022 14:07 Відповісти
Четырежды уклонисты.
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26.01.2022 14:37 Відповісти
Недовідпочили за 5 тижнів?!
В пересічних громадян 1 відпустка у 3 тижні.
А от ВРУ відпочіває 3 місяці на рік. Чудова робота,та ще й не обов'язкова!
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26.01.2022 14:07 Відповісти
Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1486271521198903298 2 ч



Зелені п*дораси-депутати втікають з України від війни. У Верховній Раді нема голосів на прийняття необхідних рішень. А ХТО БУДЕ ЗАТВЕРДЖУВАТИ ВОЄННИЙ СТАН? ХТО ЙОГО БУДЕ ОГОЛОШУВАТИ? риторичні питання... розікрали країну - і втекли

Boris Borisenko


@BorisenkoBoris



На фб "дуб" вещает: "Агрессия агрессией, но в Раде голосов под необходимые решения - нет Под предлогом «карантина из-за большего количество заболевших» На следующей неделе Рада не будет работать..." В комментах -"про чемоданы"..
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26.01.2022 14:30 Відповісти
Явный САБОТАЖ !
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26.01.2022 14:36 Відповісти
Бідолахи, перепрацювалися за 2 дні
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26.01.2022 19:17 Відповісти
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