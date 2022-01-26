З наступного тижня Рада піде на карантин до 15 лютого через велику кількість хворих, - Железняк

На наступному пленарному тижні (розпочинається із 31 січня) Верховної Ради відбудеться відкриття сесії та всього кілька голосувань.

Про це повідомив у телеграмі нардеп "Голосу" Яросав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступний пленарний тиждень: Лише відкриття сесії, кілька голосувань та Рада йде на карантин до 15 лютого. Причина - велика кількість хворих", - написав він.

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