За добу від COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявлено 1 919 нових випадків. Серед захворілих 310 дітей, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1919 хворих на коронавірус. 13 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"1919 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 13 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8460 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 356 732", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 965 жінок віком від 18 до 92 років та 644 чоловіки віком від 18 до 90 років. А також 138 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 172 хлопчики від 2 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 8 жінок від 60 до 84 років і 5 чоловіків від 50 до 83 років.

До лікарень столиці госпіталізували 77 хворих на коронавірус та 76 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 702 людини. Загалом коронавірус подолали 331 899 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 429, у Шевченківському — 231 та в Деснянському районі — 228 випадків", – зазначив Віталій Кличко.