Банкова вчергове плюнула під ноги США, відмовившись скликати засідання комісії з відбору керівництва САП, - Шабунін

Голова комісії з відбору керівництва САП Катерина Коваль так і не скликала засідання.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"За кілька годин до приземлення чергового американського борту з Джавелінами посольство США дало відео держсекретаря Блінкена.

"Настав час просто зараз завершити процес відбору керівника САП", - заявляє Блінкен.

Правда, все більш ніж чітко?

А за кілька днів до цього незалежні члени комісії з відбору голови САП звернулися до ОПешної голови з вимогою провести засідання", - пише антикорупціонер.

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"Знаєте, як відреагувала Банкова? Правильно, вчергове плюнула під ноги США, з рук яких вчергове отримала необхідну Україні зброю. Голова комісії Катерина Коваль так і не скликала засідання. При тому, що вона ЗОБОВ’ЯЗАНА це зробити на вимогу чотирьох членів: п.1 ст.10 Порядку роботи комісії.

"Засідання конкурсної комісії скликаються головою конкурсної комісії … на вимогу не менш як чотирьох членів конкурсної комісії". Повторюся, захист Зеленським своїх корупціонерів в такий спосіб є просто огидним", - підсумував Шабунін.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у свою чергу зазначив, що засідання комісії знов не відбулось без будь-яких пояснень.

"В Україні нема антикорупційного прокурора з серпня 2020 року - це вже 17 місяців! Обрання прокурора САП це обов’язкова вимога МВФ, а президент США Байден 31 серпня 2020 року підписав з Зеленським у Вашингтоні спеціальний меморандум, де визначалося, що конкурс по прокурору САП має бути завершений "негайно". Зрозуміло, що цей відвертий саботаж міжнародної співпраці з США офіс президента робить свідомо на користь олігархам - спонсорам Слуг народу", - йдеться в повідомленні.

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