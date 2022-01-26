Банкова вчергове плюнула під ноги США, відмовившись скликати засідання комісії з відбору керівництва САП, - Шабунін
Голова комісії з відбору керівництва САП Катерина Коваль так і не скликала засідання.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"За кілька годин до приземлення чергового американського борту з Джавелінами посольство США дало відео держсекретаря Блінкена.
"Настав час просто зараз завершити процес відбору керівника САП", - заявляє Блінкен.
Правда, все більш ніж чітко?
А за кілька днів до цього незалежні члени комісії з відбору голови САП звернулися до ОПешної голови з вимогою провести засідання", - пише антикорупціонер.
"Знаєте, як відреагувала Банкова? Правильно, вчергове плюнула під ноги США, з рук яких вчергове отримала необхідну Україні зброю. Голова комісії Катерина Коваль так і не скликала засідання. При тому, що вона ЗОБОВ’ЯЗАНА це зробити на вимогу чотирьох членів: п.1 ст.10 Порядку роботи комісії.
"Засідання конкурсної комісії скликаються головою конкурсної комісії … на вимогу не менш як чотирьох членів конкурсної комісії". Повторюся, захист Зеленським своїх корупціонерів в такий спосіб є просто огидним", - підсумував Шабунін.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у свою чергу зазначив, що засідання комісії знов не відбулось без будь-яких пояснень.
"В Україні нема антикорупційного прокурора з серпня 2020 року - це вже 17 місяців! Обрання прокурора САП це обов’язкова вимога МВФ, а президент США Байден 31 серпня 2020 року підписав з Зеленським у Вашингтоні спеціальний меморандум, де визначалося, що конкурс по прокурору САП має бути завершений "негайно". Зрозуміло, що цей відвертий саботаж міжнародної співпраці з США офіс президента робить свідомо на користь олігархам - спонсорам Слуг народу", - йдеться в повідомленні.
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Вряд ли зеленая команда будет вообще в состоянии сделать этот маленький шаг от совка к цивилизованному миру.
Выгодополучателем этой ситуации есть совок Путлера, а сама ситуация мощнейшей стимуляцией агрессора, который воочию видит слабоумие и слабоволие украинской власти.
Совок в принципе не предполагает ситуации когда страной правит комик и аморальный комерс.
С вероятностью 100% они будут назначены козлами отпущения.
А насчет ума и силы воли - поспорю:
это стратегический курс украинской олигархии - балансировать между "Востоком" и "Западом".
Эта стратегия уже 30 лет успешно осуществляется, но "мудрый народ" продолжает считать их дураками.
А есть совок и коррупция + выборочное правосудие как гарантия безопасности коррупционеров.
С другой стороны цивилизованный мир и верховенство права, которое обеспечивает гарантию безопасности чесного капитала.
Просто при переходе от совка в цивилизованный мир прекратится многолетнее блаженство свиней возле корыта. Тогда же источником багатства станет не власть, а бизнес.
Тогда существа обделённые мозгами, совестью и честью вынуждены будут жить честно и работать. Тогда заработок моральных уродов будет зависеть от их ума. А там мозгов нет от слова совсем.
И вот эти существа должны провести реформу, крторая их же оторвёт навсегда от вожделенного корыта.
И тут дело не в олигархате. При честных правилах игры они станут богаче и намного.
Проблема в армии государственных чиновников, для которых власть - это источник багатства.
При честных правилах игры эти существа банально не выживут.
Вот например, вы доверите торговую точку заведомо ублюдку, который со 100% вероятностью будет вас обкрадывать? Нет, конечно. А ведь сегодня это власть.
олигархи - за переход к "Западной", демократической модели общества ("При честных правилах игры они станут богаче и намного.")
Но коррумпированные государственные чиновники им этого сделать не дают.
И олигархи при всех своих финансовых, политических и медийных возможностях никак не могут этих чиновников победить.
Кивните, если правильно
В совке не работает верховенство права, а нахождение во власти - это единственная гарантия безопасности капитала. Бонусом кооперации со властью есть возможность расширения бизнеса на неконкурентных условиях.
Пока не изменится власть и общество - модель олигархата единственная гарантирует безопасность капитала и работоспособность бизнеса.
Минусом такой модели это тотальная зависимость бизнеса от чьих то тараканов и ограничение развития.
Если изменится страна и восторжествует верховенство права, олигархат исчезнет как бесполезный инструмент. Власть перестанет быть гарантией капитала при рпботающих судах. Пропадет смысл кормить араву дармоедов. Откроются неогрпниченные возможности по развитию бизнеса.
В страну с верховенством права зайдут сотни миллиардов инвестиций, которые вольются в экономику и за которые можно и нужно сражаться в честной конкурентной битве на вторичном рынке. А это новые бизнесы, новые возможности, новые прибыли.
"Условный Ахметов" - хочет в Украине верховенства права, но не пытается за это бороться ?
Или поддерживает ту систему власти, которая есть сейчас, и в которой он преуспел?
Критерием интеграции в цивилизованный мир будет постоянная работа над отбеливанием своей репутации.
А этим процессом очень длительное время занимаются и Ахметов, и Пинчук.
И они готовы к любым переменам, исходя из чистой репутации.
Разные Роттердамы+ не смогут очернить репутацию. Все понимают как формируются откаты для властьдержащих.
В то же время Бене дорога в цивилизованный мир закрыта наглухо.
Поэтому тот будет искать гарантии безопасности у Путлера. Зе для него слишком слабая умом и волей защита.
Беня,будет действовать актиано. Для него правила подкупа не изменятся в любом совке.
Ахметов же не Дон Кихот и не будет сам бороться с украинскими мельницами коррупции. Да и вряд ли выходец из совка готов к таким переменам. Вот следующее за ним поколение будет более готово.
В идеале изменения должны идти по эволюционному пути.
После смены нескольких поколений украинское общество избавляется от совковой программы и формирует запрос на новык политэлиты, которые сознательно изменяют правила игры.
Кстати на западе эти правила так же изменили сознательно и после этого шага и назвали себя цивилизованными.
Ьдь, коли всі оті смєтуни, вийдуть хоч з будь якого приводу? Хоч через тарифи, хоч через зарплати в $4000, через ціни, хоч через брехню, хоч через зневагу?
Дякую, дуже дякую.
Це не його особиста заслуга, і поза тим, до 19 року було введено антикорупційне законодавство, зокрема його указами. Створені органи і пройшли конкурси. Але тепер антикорупційний прокурор є лише в Румунії. В Україні він заважає Зеленському. Але вас, гадаю, це не обходить.
Зеленський затягує ці всі питання, скільки може.
І Порошенко робив так само всю свою каденцію.
Але що найгірше в цій ситуації: більшість народу це не цікавить.
Но поддержки у народа эта идея не получила.
У нас пока ничего нельзя сделать без "поддержки телевизора", а телевизор - олигархический.
Нужно запускать "американский телевизор" на полную мощность.
Західні "грантодавці" не готові вкладати в українську політику стільки грошей, скільки українські олігархи та РФ.