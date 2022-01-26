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Новини Коронавірус і карантин
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МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання для учнів 5-11 класів через зростання захворюваності на COVID-19

МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання для учнів 5-11 класів через зростання захворюваності на COVID-19

Міністерство освіти і науки рекомендує запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання у зв'язку зі стрімким зростанням показника захворюваності COVID-19 у деяких областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в конкретних регіонах, врахувавши консультації з Міністерством охорони здоров’я, МОН рекомендує:

- організувати освітній процес у закладах загальної середньої освіти для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного навчання щонайменше протягом двох тижнів;
- у закладах професійної (професійно-технічної) освіти організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять;
- у закладах фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року, урахувавши необхідні зміни до графіка освітнього процесу та розкладу занять.

"Незалежно від епідемічної ситуації, відвідування закладів освіти здобувачами дошкільної освіти, учнями спеціальних закладів освіти та 1-4 класів ЗЗСО дозволяється", - додали в МОН.

В міністерства зазначили, що необхідно провести додаткову роз’яснювальну роботу з колективами закладів щодо організації освітнього процесу в умовах карантину, а також організувати інформування працівників і здобувачів освіти про заходи, спрямовані на запобігання поширенню хвороби COVID-19, заборону перебування у закладі освіти сторонніх осіб тощо.

Також читайте: З'явиться можливість використовувати "COVID-тисячу" на позашкільну освіту, - нарада у Зеленського

Автор: 

карантин (18172) школа (2224) Міносвіти (1420) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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да уже и без ваших соплей школу перевели на дистанционку. зачем нужно было выводить людей в офисы и школы, вот что непонятно.
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26.01.2022 11:42 Відповісти
Давно пора переводити учнів та студентів на дистанційну форму! В класах нема й половини унів, третина вчителів хворіють (навіть незважаючи на дві прививки). Діти, що вдома, пропускають матеріал, потім вертаються, а нові учні хворіють. Толку від такого навчання нема. Хай би краще сиділи вдома всі і отримували знання!
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26.01.2022 12:33 Відповісти
лише нормальні школи, які не бояться
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26.01.2022 12:34 Відповісти
ученики 1-4 классов святые. пусть получают в школах ковид и разносят по своим семьям. Л - логика.
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26.01.2022 11:44 Відповісти
Вот родителям то щастье привалило!
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26.01.2022 11:46 Відповісти
Поколение дебилов на выходе... Асоциальные и диджитализированные вырастут.
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26.01.2022 12:02 Відповісти
 
 