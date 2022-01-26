Наразі кількості військ РФ недостатньо для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону, - Кулеба

Це не означає, що РФ не зможе наростити ці війська за певний період.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість російських військ, що зібралися вздовж кордону України та на окупованих територіях України, велика, вона становить пряму загрозу Україні. Однак на даний момент ця кількість недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього українського кордону. Їм все ще бракує деяких важливих військових показників та систем для проведення такого великого, повномасштабного наступу", - наголосив глава МЗС.

Водночас, додав Кулеба, це не означає, що РФ не зможе наростити ці війська за певний період.

"Але знову ж. Ми можемо говорити 100 разів на день, що вторгнення неминуче, але це не змінює ситуацію на місці", - додав міністр.

"Ми бачимо наразі сценарій дестабілізації України, і цей сценарій неминучий, він уже відбувається через поширення паніки, тиск на українську фінансову систему, проведення кібератак проти України. Це також частина російського плану агресії. І насправді, я впевнений, що президент Путін був би щасливим, щоб цей план був успішним, щоб йому навіть не довелося звертатися до військової сили, щоб поставити Україну в особливо вразливу позицію", - підсумував Кулеба.

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