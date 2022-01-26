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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Наразі кількості військ РФ недостатньо для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону, - Кулеба

Наразі кількості військ РФ недостатньо для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону, - Кулеба

Це не означає, що РФ не зможе наростити ці війська за певний період.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість російських військ, що зібралися вздовж кордону України та на окупованих територіях України, велика, вона становить пряму загрозу Україні. Однак на даний момент ця кількість недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього українського кордону. Їм все ще бракує деяких важливих військових показників та систем для проведення такого великого, повномасштабного наступу", - наголосив глава МЗС.

Водночас, додав Кулеба, це не означає, що РФ не зможе наростити ці війська за певний період.

"Але знову ж. Ми можемо говорити 100 разів на день, що вторгнення неминуче, але це не змінює ситуацію на місці", - додав міністр.

"Ми бачимо наразі сценарій дестабілізації України, і цей сценарій неминучий, він уже відбувається через поширення паніки, тиск на українську фінансову систему, проведення кібератак проти України. Це також частина російського плану агресії. І насправді, я впевнений, що президент Путін був би щасливим, щоб цей план був успішним, щоб йому навіть не довелося звертатися до військової сили, щоб поставити Україну в особливо вразливу позицію", - підсумував Кулеба.

Також дивіться: Україні вдалося закарбувати принцип "жодних рішень щодо України без України", - Кулеба про переговори "США-НАТО-РФ". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17698) росія (65800) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
кулеба уже военный экперт? в каждой бочке затычка...
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26.01.2022 11:48
+8
Кулеба, то можна сміло гострить лижі на шашлики ? Чи почекаємо коли москалі та бульбулятори стягнуть скільки треба...)))!?
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26.01.2022 11:49
+7
оце професійне зростання! так нібито дипломат, а ні - ще й військовий експерт!
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26.01.2022 11:49
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Дядя Дима, ты д......
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26.01.2022 11:48 Відповісти
кулеба уже военный экперт? в каждой бочке затычка...
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26.01.2022 11:48 Відповісти
Кулеба, то можна сміло гострить лижі на шашлики ? Чи почекаємо коли москалі та бульбулятори стягнуть скільки треба...)))!?
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26.01.2022 11:49 Відповісти
оце професійне зростання! так нібито дипломат, а ні - ще й військовий експерт!
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26.01.2022 11:49 Відповісти
Це він сам оцінював, або це висновки війскових спеціалістів ?
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26.01.2022 11:49 Відповісти
Я и моя молодая команда.
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26.01.2022 11:51 Відповісти
Необхідно ще врахувати боягузивість ка.цапів, які бачать постійний потік 200тих до своєї піддержави, десь відсотків 50 здасться 15 дизертує та 20 загине в пеші години війни.
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26.01.2022 11:51 Відповісти
а ми що чекаємо коли буде достатньо а потім різко всратися
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26.01.2022 11:53 Відповісти
Ви їм ще точки на карті вкажіть де не вистачає і в якій кількості..Щось Кулеба при Зе занепав..
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26.01.2022 11:53 Відповісти
А ніхто і не збирається по всьому кордону. Достатньо відрізати Україну від моря і напитись дніпровської води.
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26.01.2022 11:54 Відповісти
***** достатньо буде і Київ. 200 км з двох напрямів. Це відстань від Дніпра до Донецька.
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26.01.2022 12:05 Відповісти
Немає н6ічого гіршого і огиднішого,коли влада ,частина держави котрої окупована рашистом і веде багаторічну війну стверджує подібне на весь світ .
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26.01.2022 11:56 Відповісти
Так они наверно не стали бы как в первой мировой по всему фронту наступать , вклиниться можно ведь и на нескольких всего направлениях, создав там превосходство.
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26.01.2022 11:56 Відповісти
"Уж ты б, Зин, лучше помолчала бы..." (с)
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26.01.2022 11:57 Відповісти
так отой горошек зеленый тоже сказал,что оккупируют только харьков...зачем повторяться?
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26.01.2022 11:57 Відповісти
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26.01.2022 11:58 Відповісти
Так ви і працюєте як вороги то закони дибільні приймайте то вас срачка на канікули пора Мальдіви заждались то одне то інше ітд....
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26.01.2022 12:00 Відповісти
Да им и необязательно по всей границе наступать. Можно отрезать подходы к морю, мариуполь например и с моря делай шо хочешь. Уберите зеленых дебилов , они тупые дебилы, больше ничего.
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26.01.2022 12:01 Відповісти
Кульбаба а ти подивись кадри з Сирії. І подивись що робить авіація. А вже потім будеш філосовствувати про 5 наступаючих на 1 обороняючогося. Часи мушкетів залишились в позаминулому сторіччі
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26.01.2022 12:01 Відповісти
Просто нет слов. Зедебилы умнее всех разведок США,Британии!! Все пишут ,что вторжение может быть в любой момент,а зебелоиды никакой угрозы не видят.175 тысяч войск с крылатыми ракетами,с авиацией ,флотом .И резервом в 500000 тыс.войск этого мало? +полная не готовность и не желание зедебилов готовить страну к войне.
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26.01.2022 12:02 Відповісти
В російському ген штабі не дурні ж сидять. 100000 військових на кордоні з Україною, то скоріш за все є військами першого стратегічного ешелону. Якщо готується вторгнення, то скоріш за все є і другий а можливо і третій стратегічний ешелон армій про які чомусь ніхто не говорить. Але в Зеленського все хорошо прекрасная маркиза.
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26.01.2022 12:03 Відповісти
більших дестабілізаторів, ніж зелені мавпи, важко знайти
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26.01.2022 12:03 Відповісти
Кулеб'я́ка (кулеб'я́ки) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B3 пиріг з начинкою, традиційна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 російська страва.
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26.01.2022 12:06 Відповісти
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26.01.2022 12:11 Відповісти
...а також Геоцинтами, Гвоздиками, Піонами...
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26.01.2022 12:17 Відповісти
Не буду матюкатися, забанять! І так зрозуміло.
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26.01.2022 12:11 Відповісти
Кульбаба!!! А тепер беремо простий розрахунок! Час та швидкість! Перебуваючи на контракті час збору по тривозі, тобто від повідомлення до завантаження в транспорт з БК, складав 4 години. Середня швидкість орківської колони на марші нехай складе 50 км за годину. Кулебааа увага питання! Де буде колона 1 БТГ за 4 години і хто і чим буде її зупиняти???
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26.01.2022 12:21 Відповісти
Пане, нормативи у вас якісь незрозумілі. 4 години замініть на ГОДИНУ. Але щоб колона витяглась з пункту дислокації треба звісно більш часу (залежно від техстану техніки). До того все залежить від інфраструктури місцевості. Шосе чи ґрунт. Авангард швидкість буде тримати 50 км, але повна колона під питанням. Слушне запитання ХТО і ЧИМ зупинить? Звісно, тільки ТЕРоборона. Наприклад, під Києвом. А не в Києві. Хоча не виключаю, що авангард можна відрізати навіть у місті. Що й було у Грізному. Тому, москалі навряд чи повторять свої помилки. Висновок. До Києва марш розтягнеться на добу. Не знаю щодо Харкова.
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26.01.2022 12:39 Відповісти
Контрактна армія на даний час в Україні дозволяє покидати ППД по закінченню робочого дня! Тому й 4 години в які враховано прибуття, отримання зброї та ***********, завантаження в техніку! У Грозному чекали і були підготовлені на відміну від кацапів!
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26.01.2022 12:53 Відповісти
А тероборона гелікоптери чим буде знищувати??? Аксу??? Залетіли бомбери, відбомбились по бригадах, далі хто куди і на чому буде видвигатись? Розмова йде про частини які знаходяться в приграничних областях.
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26.01.2022 13:07 Відповісти
Для вторгнення не треба УГРУПУВАННЯ. Достатньо бригади. Угрупування потрібні для ВІЙНИ. То для чого вторгнення бригади? Привід для повномасштабної війни. А до війни ...йло не готовий. Він ще вагається. Чи плакали мої гроші, чи махнути на цих хохлів з їх вступом до НАТО? Висновок сам собою напрошується. Часткові санкції особисто на рахунки ...йла і його оточення (або його оточення), щоб вагання зросли до "ОБЕСПОКОЕННОСТИ" за втраченим баблом.
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26.01.2022 12:26 Відповісти
Тільки дурні можуть пов'язати манію величі з грошима. Маніяку наплювати на гроші, на життя. Йому хочеться отримувати задоволення. І він його отримає. Але чим пізніше тим довше буде його задоволення, на відміну від жертви- довші і більші знущання!
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26.01.2022 12:34 Відповісти
А як же "всЬо пропало, всЬо пропало! Праця всього життя." І мені не здається, що ...йло - маніяк. Він прагматичний чекіст. І має амбіції й людські, й фінансові. Для нащадків.
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26.01.2022 12:43 Відповісти
Франція, Німеччина себе показали. Вони НЕ будуть на початковій стадії впрягатись, а вже потім можливо колись і то від обставин. Ось якби Німеччина мала таку позицію як США, Англія, Польща то окупація вже б давно закінчилась Луганської та Донецької областей. Криму ні
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26.01.2022 12:59 Відповісти
Германия на подсосе у кацапов, там рубли аж из ушей торчат у политиков. А франция не боец, они гитлеру сдались меньше чем за полтора месяца. У франции боеспособный только иностранный легион, но это не французы.
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26.01.2022 13:39 Відповісти
Мені не потрібно це розповідати. Я написав вище. Якби навіть Німеччина трималася позиції Польщі то цього б всього на даний час не відбувалось. Французи ***** не показник, на відміну від німців.
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26.01.2022 13:46 Відповісти
Мене постійно дивує оце "недостатньо війск". Та не буде Росія бігти в атаку так, як їх діди!! Вона недаром кілька років тому змінила військову доктрину. Тепер Росія може застосовувати тактичну ядерну зброю проти всіх і на свій розсуд. Уявіть гіпотетичну ситуацію. Росія наносить ядерний удар в 15 000 тон (як в Хіросімі) по нашому невеликому райцентру, а потім каже "здавайтесь". Ми -"ні". Вона наносить по іншому і знову -"Здавайтесь". Що ви думаєте зробить Захід в цьому випадку.?Вірно! Дуже стурбується і може введе санкції. Нехай навіть самі жорсткі. Не буде ж він відповідати Росії ядерно! Ми будемо змушені здатися (як в свій час Японія_) Коли Росія покінчить з Україною вона скаже "Все, України немає, я задоволена, давайте торгувати. Ми вам газ будемо продавати по 1 долару. " І що зробить Захід.? Скаже, ну що ж, дійсно України вже немає а житити потрібно. Зніме санкції і припаде до газової труби.
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26.01.2022 12:50 Відповісти
Приблизно так воно і вимальовується але без застосування ядерної зброї. Поки що
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26.01.2022 13:03 Відповісти
Кулєба як був "ганчіркою" Єрмака, так нею і залишається.
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26.01.2022 13:01 Відповісти
Стратег длять, туп как все зеленые. Ни кто ни когда по всей границе не наступает. Наступления ведут концентрированными ударами на ограниченных пространствах. Ну что еще добавить к уклонистам.
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26.01.2022 13:35 Відповісти
Заткнулся бы уже, эксперт грёбаный...
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26.01.2022 15:07 Відповісти
 
 