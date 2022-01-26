Одеська облрада звернулася до ФДМУ та Мінкульту через приватизацію Одеського заводу шампанських вин

Депутати Одеської обласної ради вирішили, що нинішня територія підприємства на Французькому бульварі не має стати місцем забудови.

Відбулося пленарне засідання десятої позачергової сесії Одеської обласної ради VIII скликання. На сесії було прийнято рішення про направлення звернення депутатів Облради з приводу приватизації Одеського заводу шампанських вин до Фонду державного майна України та Міністерства культури та інформаційної політики, Цензор.НЕТ, посилаючись на "УНІАН".

На думку депутатів, приватизація не має призвести до будівництва бізнес-центру або житлового комплексу в охоронній зоні. Також депутати наголосили на необхідності забезпечити збереження пам’яток архітектури, що розташовані на території заводу.

У зверненні депутатів до ФДМУ та МКІП йдеться, що приводом стала інформація про аукціон з продажу об’єкту малої приватизації єдиного майнового комплексу "Одеський завод шампанських вин", оголошений Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, який має відбутися 01 лютого 2022 року.

Депутати підтримали необхідність аукціону, проте зазначили, що відома багатьом одеситам будівля заводу, збудована у 1898-1900 роках, та в’їзна арка з огорожею 1898 року за проєктами архітектора Бойша на Французькому бульварі у місті Одеса, мають бути збережені як пам’ятки архітектури, що входять до єдиного майнового комплексу заводу. Також депутати наголосили на необхідності збереження великої охоронної зони, на якій розташовано об’єкт, що приватизується.

Депутати Одеської обласної ради закликали керівництво Фонду державного майна України і Міністерства культури та інформаційної політики України врахувати такі інтереси місцевої громади:

Зберегти наявні договори оренди та суборенди, які дозволять і надалі розвивати культурний центр, створений у пам’ятці архітектури на території Одеського заводу шампанських вин. Не допустити будівництва бізнес-центру або житлової нерухомості в охоронній зоні та забезпечити збереження пам’яток архітектури, що розташовані на території Одеського заводу шампанських вин. Підтримати вже вжиті заходи Культурно-освітнього закладу "Музей сучасного мистецтва у м. Одесі" зі створення на території Одеського заводу шампанських вин унікального культурного осередку.

"Тож закликаємо всіх, від кого залежать умови використання об’єкта приватизації після його придбання приватним інвестором, відреагувати на це звернення, аби його результати відповідали насамперед інтересам громади міста Одеси та всієї Одеської області", - йдеться у зверненні депутатів Одеської обласної ради.

Довідка: Одеський завод шампанських вин є одним із найстаріших і найвідоміших підприємств Одеси. Саме тут почалась історія виробництва ігристого вина в Україні, яке було достойно оцінено і визнано у світі ще на початку двадцятого сторіччя. З 2018 року виробництво винної продукції на заводі зупинене. На території Одеського заводу шампанських вин діє Культурно-освітній заклад "Музей сучасного мистецтва у м. Одесі" та Громадська організація "Інститут розвитку Одеси", а у найближчому майбутньому тут почнуть роботу "Одеська місцева громадська організація "Центр розвитку" та Громадська організація "Центр розвитку мистецтв", на базі яких ведеться активна робота щодо створення нової сучасної культурної інституції "Будинок художника", яка має стати важливим осередком культурного життя Одеси, місцем відпочинку та культурного дозвілля.