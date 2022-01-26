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Разумков про бійку Дмитрука в Одеській міськраді: Він "повівся" на провокацію. Нардеп призупинив діяльність в "Розумній політиці"

Разумков про бійку Дмитрука в Одеській міськраді: Він

Народний депутат Артем Дмитрук призупинив свою діяльність в МФО "Розумна політика" у зв’язку із вчорашніми подіями в Одесі.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав керівник МФО Дмитро Разумков.

За його словами, Дмитрук так вчинив, щоб не створювати проблеми МФО.

Разумков запропонував розібратися, що насправді вчора відбулося: "Об’єктивно він вже не перший рік бореться із незаконною забудовою та незаконним виділенням землі. Ця земельна комісія вже не перший раз намагається провести засідання закрито, щоб ніхто не бачив, що там відбуватиметься. Говорили про те, що там "розпилюватимуть" гектар в Аркадії тощо. Такі скандали в Одесі постійно на порядку денному. Артем із цим бореться не перший рік. Вчора його не пускали на комісію і фактично спровокували. Його велика помилка, яку він розуміє, що він, вибачте, "повівся" на провокацію, і була влаштована бійка. Це точно не лягає у логіку "Розумної політики". Артем це знає і про це сказав".

Нардеп наголосив, що якщо винен Дмитрук, то має понести покарання, про що він сказав.

"Але давайте розбиратися, чому народного депутата не пустили на комісію, чому вона була в закритому режимі, що взагалі відбувається із земельними питаннями в Одесі. І до цього повинні були б долучитися правоохоронні органи і Генпрокуратура. Це моє публічне депутатське звернення - нехай розбираються", - додав політик.

Читайте також: 10 людей постраждали через бійку, яку влаштував колишній "слуга" Дмитрук

Автор: 

Одеса (5492) Разумков Дмитро (1528) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+5
все, что нужно знать про новую "партию"
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26.01.2022 12:12
+5
розумная политика или молодые рыги
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26.01.2022 12:14
+3
Всі слюги закінчують свою кар'єру в опзж.
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26.01.2022 12:13
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все, что нужно знать про новую "партию"
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26.01.2022 12:12 Відповісти
Всі слюги закінчують свою кар'єру в опзж.
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26.01.2022 12:13 Відповісти
розумная политика или молодые рыги
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26.01.2022 12:14 Відповісти
второе отрыги
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26.01.2022 12:18 Відповісти
Партія нова то нова , а учасники старі ( слуги урода ) 😠
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26.01.2022 12:16 Відповісти
Як не має розуму, то чого лізти в "Розумну політику"? Чи то і політика така?
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26.01.2022 12:18 Відповісти
Людина, яка не здатна керувати своїми емоціями до такого ступеню, що бігає по столах і трощить меблі НЕ МАЄ ПРАВА брати учать у керівництві державою! Психопат в парламенті? Блін, та його ж лікувати потрібно!
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26.01.2022 12:21 Відповісти
"партія" Розумкова, це слуги наріду-2. Вираз обличчя як у сектантів, фотографи-аніматори-приколісти. Я вже починаю боятись нових, молодих облич.
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26.01.2022 12:21 Відповісти
Якщо та вата уособлює розумну полвтику,то така політика нагадує упцмп,начеб то українська ,а сьцяною ватою смердить.
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26.01.2022 12:21 Відповісти
поназбирав непотріб, що відсортували слуги, тепер *********** 😄
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26.01.2022 12:34 Відповісти
Разумков був ідеологом СН. Набирали подібну шоблу,а сам "молодий регіонал" і не є прихильником українців Ця хитра бестія ненавидить все українське,як і його шут.
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26.01.2022 12:58 Відповісти
Розумно, товаришу Розумков.
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26.01.2022 13:27 Відповісти
Разумков ти далеко підеш якщо будеш спиратися на таких гнид як Дмитрук))!!
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26.01.2022 13:56 Відповісти
І ніхто необмовився словом про закрите засідання земельної комісії, де деребанять ласі шматки землі, обрані до корита. І так діється по всій Україні. І пофіг війна, пофіг орки на порозі... Гроші мають магічну силу....
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26.01.2022 14:21 Відповісти
Даруйте, а що "дмитрукові" заважало звернутися з заявою до найчеснішої влади в особі на_330%_своєї "бєнєдіктової", поставленої блаЗЄнським? Невже вони не покарали б за такі злочини? Адже проти Лероса порушили справу лише за "середній_палець".
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26.01.2022 14:43 Відповісти
За тридцять років незалежності України 25% процентами правлячого класу побудована корумпована безнаказана система і здається безнадійна на одужання...І тут, якщо висмекниш одну або декілька цеглинок з будівлі, конструкція корупції незруйнується. Це щось таке, як куми..., все пов'язано....
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26.01.2022 15:25 Відповісти
Тут ще треба додати, що посполитим не подобається лише та корупція, де вони не можуть взяти участь. А в инших випадках -- сунуть хабарі, аж гай шумить І посполиті кричать про "погане_корито" лише тоді, коли самі не можуть хоч лизнути його після трапези головних їдців
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26.01.2022 15:36 Відповісти
Смішний ти, посполит.......
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26.01.2022 20:28 Відповісти
 
 