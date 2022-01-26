Разумков про бійку Дмитрука в Одеській міськраді: Він "повівся" на провокацію. Нардеп призупинив діяльність в "Розумній політиці"

Народний депутат Артем Дмитрук призупинив свою діяльність в МФО "Розумна політика" у зв’язку із вчорашніми подіями в Одесі.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав керівник МФО Дмитро Разумков.

За його словами, Дмитрук так вчинив, щоб не створювати проблеми МФО.

Разумков запропонував розібратися, що насправді вчора відбулося: "Об’єктивно він вже не перший рік бореться із незаконною забудовою та незаконним виділенням землі. Ця земельна комісія вже не перший раз намагається провести засідання закрито, щоб ніхто не бачив, що там відбуватиметься. Говорили про те, що там "розпилюватимуть" гектар в Аркадії тощо. Такі скандали в Одесі постійно на порядку денному. Артем із цим бореться не перший рік. Вчора його не пускали на комісію і фактично спровокували. Його велика помилка, яку він розуміє, що він, вибачте, "повівся" на провокацію, і була влаштована бійка. Це точно не лягає у логіку "Розумної політики". Артем це знає і про це сказав".

Нардеп наголосив, що якщо винен Дмитрук, то має понести покарання, про що він сказав.

"Але давайте розбиратися, чому народного депутата не пустили на комісію, чому вона була в закритому режимі, що взагалі відбувається із земельними питаннями в Одесі. І до цього повинні були б долучитися правоохоронні органи і Генпрокуратура. Це моє публічне депутатське звернення - нехай розбираються", - додав політик.

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