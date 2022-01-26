"Ніхто навіть не соромився": головний підозрюваний у "справі Порошенка" Кузяра розповів, що йому пропонували свободу за свідчення
Головний підозрюваний у "справі Порошенка" Сергій Кузяра заявив, що основна мета слідства – зібрати доказову базу проти п'ятого президента України Петра Порошенка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Економічній правді".
Розповідаючи про те, які факти проти нього використовують обвинувачі, Кузяра сказав, що у його справі фігурують кілька контрактів: "Один із них стосується постачання вугілля з ПАР. За версією слідчих, Порошенко змусив відмовитися від цих постачань, чим створив залежність від Росії, "ЛНР" та "ДНР". Дурниця! Два інші контракти стосуються договорів "Центренерго" з шахтою імені "Кисельова" та "Луганськвугіллям". Вугілля поставлене, гроші переведено українським підприємствам. Про ці поставки я знав, але стосунків до них не мав".
"Я взагалі не розумію, як із таким матеріалом вони пішли вручати підозру Порошенку. Відбувається відкрита маніпуляція фактами. Слідство придумало злочинну групу з Порошенка, Медведчука, Демчишина та мене", - сказав він.
Також, відповідаючи на запитання, чи пропонувало йому слідство угоду за формулою "дай свідчення на Порошенка чи Медведчука – отримай свободу", Кузяра сказав: "Звичайно. Ніхто навіть не соромився. Вони говорили, що їх цікавить насамперед Порошенко. Вони хотіли будь-яку інформацію, яка б могла прив'язати його до цієї справи. З цього приводу вони не просто мені пропонували, а тиснули на мене. Ці свідчення і були основною метою, навіщо мене "закривали", але я пояснив, що нікого обмовляти не буду", - розповів він.
Зазначимо, що основна частина кар'єри Кузяри пов'язана з вугільним бізнесом на Донбасі, завдяки чому серед знайомих Кузяри – майже всі місцеві бізнесмени з непростим минулим. Тут і колишній "регіонал" Ігор Гуменюк, і Рінат Ахметов, і старший син Віктора Януковича Олександр. Завдяки цим контактам Кузяра відомий як менеджер "Сім'ї".
З 2014 року він був одним з найактивніших організаторів постачання вугілля з Росії та ОРДЛО. Саме завдяки тодішній активності Кузяра сприймається як один з організаторів "фінансового сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР".
Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
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Тиснули, каже.... "Меня гнали, стреляли из автоматического оружия", - сказал Янукович.
Ти тримала мене за х… (тьфу, шо я несу)за Кузяру…