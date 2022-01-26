Більшість жителів Німеччини, Польщі та Франції вважають, що "захист України - це добре, але тільки не в разі серйозного конфлікту з Росією", - опитування

Бажання Заходу захищати Україну різко знижується, коли мова йде про можливість прямого конфлікту з Росією.

Про це йдеться в матеріалі ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Особливо це характерно для країн — членів Європейського Союзу: Польщі, Франції та Німеччини. Якщо беззастережно захищати Україну готова приблизно третина англосаксів (зі США, Канади, Британії), то в державах ЄС таких респондентів виявилося менше однієї п'ятої (примітно, що найменше до цього готові поляки — лише 14%). У зазначених країнах Євросоюзу значно популярніша думка, що "захист України — це добре, але тільки не в разі серйозного конфлікту з Росією", - йдеться в повідомленні.

Найбільше цієї точки зору дотримуються поляки (52%) та німці (51%).

Основна причина підтримувати Україну в шістці досліджуваних країн теж різна.

"Громадяни держав — не членів ЄС (США, Канада, Британія) в основному базують свою думку на впевненості в тому, що Україна знаходиться на передовій захисту демократії від авторитаризму. Французи й поляки підтримують нашу країну, вважаючи, що вона — на передньому краї стримування Росії. А от німці в основному розглядають Україну як міст Європи до Азії та Росії", - додали в матеріалі.

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