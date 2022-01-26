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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Більшість жителів Німеччини, Польщі та Франції вважають, що "захист України - це добре, але тільки не в разі серйозного конфлікту з Росією", - опитування

Більшість жителів Німеччини, Польщі та Франції вважають, що

Бажання Заходу захищати Україну різко знижується, коли мова йде про можливість прямого конфлікту з Росією.

Про це йдеться в матеріалі ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Особливо це характерно для країн — членів Європейського Союзу: Польщі, Франції та Німеччини. Якщо беззастережно захищати Україну готова приблизно третина англосаксів (зі США, Канади, Британії), то в державах ЄС таких респондентів виявилося менше однієї п'ятої (примітно, що найменше до цього готові поляки — лише 14%). У зазначених країнах Євросоюзу значно популярніша думка, що "захист України — це добре, але тільки не в разі серйозного конфлікту з Росією", - йдеться в повідомленні.

Найбільше цієї точки зору дотримуються поляки (52%) та німці (51%).

Основна причина підтримувати Україну в шістці досліджуваних країн теж різна.

"Громадяни держав — не членів ЄС (США, Канада, Британія) в основному базують свою думку на впевненості в тому, що Україна знаходиться на передовій захисту демократії від авторитаризму. Французи й поляки підтримують нашу країну, вважаючи, що вона — на передньому краї стримування Росії. А от німці в основному розглядають Україну як міст Європи до Азії та Росії", - додали в матеріалі.

Також читайте: Більшість жителів провідних країн НАТО підтримує прийняття Альянсом зобов'язань перед Україною захищати її від агресії Росії, - опитування

Більшість жителів Німеччини, Польщі та Франції вважають, що захист України - це добре, але тільки не в разі серйозного конфлікту з Росією, - опитування 01
Більшість жителів Німеччини, Польщі та Франції вважають, що захист України - це добре, але тільки не в разі серйозного конфлікту з Росією, - опитування 02

Автор: 

НАТО (6503) росія (65800) Євросоюз (13604)


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Топ коментарі
+24
Поляки забули як їх пошматували кацапи ?
Вони вже самі мають пряму конфронтацію з рашкою. Врешті москва вбила їхнього президента і майже весь уряд..
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26.01.2022 12:27
+17
А потім путєн прийде до вас, довподятли…
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26.01.2022 12:26
+14
Ситуація типова для Європи. Якраз так вона прийшла до ІІ Світової: небажання сердити та конфліктувати з Гітлером привело до того, що він укріпився не лише військово, але і в своїй певності, що шантажом можна всього досягти і в результаті -марш німців під Тріумфальною Аркою, бомбардування Англії і всі інші "прелести" німецького мира. Тепер Гітлера замініть на Путіна, німецький мір -на російський і буде картина маслом. Європа доумиротворяється. Лише тепер в Європі буде не 50 мл трупів а 500 мл.
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26.01.2022 12:34
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А потім путєн прийде до вас, довподятли…
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26.01.2022 12:26 Відповісти
Нащо людоїдам руйнувати Европу?! Де вони будуть отоварювати своє бабло?! Україна для них єдина мета. І европейці це знають.
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26.01.2022 12:35 Відповісти
Станки закончились и износились, которые они вывезли после 2-й мировой. Вот опять затариться собираются.
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26.01.2022 14:28 Відповісти
Ніфіга не єдина.
далі будуть балтийські країни, румунія, болгарія і відбуватись буде до тої пори, поки їх не зупинять…
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26.01.2022 21:23 Відповісти
они прекрасно понимают, что ***** не нападет на страны НАТО, и что Украина не в НАТО
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26.01.2022 12:38 Відповісти
Новый фильм на NETFLIX -

Мюнхен: На грани войны (2022)

Рекомендовано НЕМЦАМ и ФРАНЦУЗАМ к просмотру, дабы освежить память!!!
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26.01.2022 12:46 Відповісти
З чого це така впевненість???
Алоїзич починав теж з начебто повернення, начебто історичних територій.
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26.01.2022 21:18 Відповісти
або ж із десяток міліонів українців приїдуть "у гості" до німецьких ковбасників, жабоїдів та пшеків.

ідіоти!
не розуміють що краще хло зупинити в Україні, ніж мати із ним справи самим
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26.01.2022 14:15 Відповісти
"Мы готовы к вооруженной защите Европы, но воевать, не будем".
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26.01.2022 12:26 Відповісти
Могло бути і гірше. Зрештою рішення приймають політичні еліти. Поляки - звісно показують класс! Правда вони найближче до паРашки.
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26.01.2022 12:39 Відповісти
так и сожрут вас по одиночке... Прибалтика - а, главное, не нас... Балканы - а, ну не нас же... ой, а что это у нас в опе торчит? Калашников? а зачем?...
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26.01.2022 12:26 Відповісти
Поляки забули як їх пошматували кацапи ?
Вони вже самі мають пряму конфронтацію з рашкою. Врешті москва вбила їхнього президента і майже весь уряд..
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26.01.2022 12:27 Відповісти
У нас з кацапами не введено навіть візовий режим, а сидимо й вимагаємо щось від інших країн і ще й ображаємось.
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26.01.2022 12:39 Відповісти
Ksenia, nu ti otlichajesh sruskij vbros ot istini.
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26.01.2022 13:16 Відповісти
Я знаю, що так воно і є.
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26.01.2022 13:19 Відповісти
Все нормально там з підтримкою, як для Європи. Згадайте, що французи на другу війну обрали колаборанта, і у більшості не спромоглися на власний захист. А якщо пристосувати це опитання до України, навряд чи ви б знайшли 15 відсотків населення, що була б у захваті від перспективи захищати Кубань від Кадирова, чи Воронєж з Бєлгородом від умовного Патрушева.
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26.01.2022 18:36 Відповісти
Ваша правда. Я цілком задоволена підтримкою. Нам би самим більше зброї.
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26.01.2022 19:08 Відповісти
Недолугі.
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26.01.2022 12:27 Відповісти
Це важлива інфа для усвідомлення реалій.
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26.01.2022 12:27 Відповісти
Новая пусковая установка ракетного комплекса "Нептун" разработана КБ "Луч" совместно с корпорацией "УкрИннМаш". Зимние испытания пусковой установки комплекса береговой охраны "Нептун" стартовали на одном из полигонов.

Комплекс смонтирован на полноприводных шасси Tatra T 815, которые были закуплены в Чехии. Компоновочные работы и монтаж пусковой установки проводились силами корпорации "УкрИннМаш".

В состав дивизиона ракетного комплекса входит 19 спецмашин (по шесть пусковых, транспортно-заряжающих и транспортных машин и один подвижной командный пункт РКП-360). Огневая мощь одного дивизиона состоит из 72 крылатых ракет Р-360.
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26.01.2022 12:28 Відповісти
Если зеленые ***.... не тратили на дороги по 150 млрд, а выделили хотя бы 30 млрд на эту систему, щас бы сидели спокойно и тихо...
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26.01.2022 12:43 Відповісти
Якби вони виділи 30 мільярдів на Нептуни, їм би нічого не лишилось на маєток в Італії.
Хіба вони такі дурні?
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26.01.2022 18:38 Відповісти
Фигня вопрос. Точно так же,вы и друг друга будете защищать. И путин это знает. Вы следующие. Только потому,что абсолютные импотенты в плане наличия "яиц" у граждан ваших стран.
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26.01.2022 12:28 Відповісти
какой процент украинцев поехал воевать в Чечню, Абхазию, Приднестровье?

0, 14?
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26.01.2022 12:29 Відповісти
Не ровняй член с пальцем. Чечня и Приднестровье вообще внутренний конфликт. В Абхазии внешнее вторжение и там Украина поучавствовала и официально и неофициально
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26.01.2022 12:37 Відповісти
внутренний конфликт? генерал лебедь был молдаванином?
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26.01.2022 12:41 Відповісти
Як Україна в Абхазії поучавствовала?... ОГРВ ПРРМ) - объединение Вооружённых сил Российской Федерации, дислоцированное на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (де-юре - часть территории Республики Молдова), существующее с 1995 года. Штаб-квартира ОГРВ ПРРМ находится в городе Тирасполе. - це внутрішній конфлікт у Молдові??
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26.01.2022 12:41 Відповісти
А чего не 0,147?
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26.01.2022 13:07 Відповісти
Надо напомнить им что тут полно ядерных реакторов и в случае чего никто в стороне не будет.Хватит всем .....
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26.01.2022 12:31 Відповісти
З фашистами зрозуміло,а от поляки не очікувано,хоча от ************** теж ніхто не чекав до 2014р.
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26.01.2022 12:32 Відповісти
Що ж, можуть дочекатися повторення 2008, 2014 років, але вже безпосередньо, на своїй "шкірі", із-за своїх шкурних інтересів.
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26.01.2022 12:32 Відповісти
Закон джунглей гласит «каждый сам за себя!» Союзники, коалиции - это все временное и обманчивое, надеяться можно только на себя и свою армию
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26.01.2022 12:33 Відповісти
Ситуація типова для Європи. Якраз так вона прийшла до ІІ Світової: небажання сердити та конфліктувати з Гітлером привело до того, що він укріпився не лише військово, але і в своїй певності, що шантажом можна всього досягти і в результаті -марш німців під Тріумфальною Аркою, бомбардування Англії і всі інші "прелести" німецького мира. Тепер Гітлера замініть на Путіна, німецький мір -на російський і буде картина маслом. Європа доумиротворяється. Лише тепер в Європі буде не 50 мл трупів а 500 мл.
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26.01.2022 12:34 Відповісти
Цей момент показано у фільмі "Мюнхен. На порозі війни" (2021). Тоді Європа дала гітлеру окупувати Чехію щоб не було війни. Зараз ситуація аналогічна.

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26.01.2022 12:54 Відповісти
"История учит тому что ни кто выводов из истории не делает!!" Парадокс Гегеля

(Те же поляки, уже могли бы уже сделать выводы после смерти Качинского и Смоленска!!!, но не тут то было, думают что обойдется, нефига - будет все как в 39!!!)
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26.01.2022 12:59 Відповісти
Все верно, кроме цифр, в Европе все примерно пол миллиарда, вряд ли прям все умрут, большие потери это когда гибнет больше 5%, например СССР и Германия потерли примерно по 10-13% населения, включая гражданских и по любым причинам вызванным войной. Так что 100% точно не погибнет...
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26.01.2022 13:48 Відповісти
Всё с вами понятно. "Я за колхоз, но не в нашем селе." (с)
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26.01.2022 12:35 Відповісти
ссикуни. россія не потягне світової війни. вона ледь чечню потягнула і то тепер чеченьский піструн путіну задвинули по самі ...
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26.01.2022 12:42 Відповісти
Кто из жителей этих стран в 2014-м слышал о такой стране как Украина? Кто мог из зап. европейцев точно показать на карте где мы находимся? Кто из них знал,что у нас война в стране. Про необходимость помощи нам, вообще тогда даже и речи не могло идти.
За прошлый год был в Венгрии, Словении, Германии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Бельгии... общался с полусотней граждан разных стран ЕС. все 100% опрошенных мною, знают где находится Украина, все знают что у нас происходит в отношениях с кацапами... Поэтому я считаю обознаность граждан ЕС о наших событиях и желание нам помагать - это наш феноменальный успех! Мы побеждаем рашистов всухую на чужом поле!
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26.01.2022 12:43 Відповісти
ГЛЮПЫЕ!
Думают, что Рашка и Уйло смогут Украиной "наестся" и дальше не полезут.
Вам же Уйло прямым текстом говорит:
"У Расии НЕТ ГРАНИЦ!"
И "раззевает рот" уже на Прибалтику, Болгарию и Румынию.
А "ихтамнеты" мутят воду в Африке и Южной Америке.
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26.01.2022 12:45 Відповісти
почему ты отдаешь Украину рашке? У россиян нет ни духа, ни мотивации воевать. Погонят их как скот, как скот они и лягут, если у украинцев будет позиция как у того мужика из Харькова который сказал что землю будет грызть.
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26.01.2022 12:49 Відповісти
На Рашке полно тыпилов сидящих с удавкой кредитов-ипотек на шее.
И за возможность даже просто отсрочки платежей они не только в Украину поедут воевать, а и собственных родственников удавят.
А в Украине полно "клоунов, тамады, рестораторов" которые при первых выстрелах сдрыснут в жаркие страны.
Так, что не думай, что защита Украины будет "легкой прогулкой".
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26.01.2022 13:05 Відповісти
Кацапи вже давно не воїни...
Нинішне покоління російських військовиків - це розбєщене дурними грошима "нафтодолярів" товпа нікчем, які бачать себе виключно "визволителями" заїджаючи в українські міста на танках які місцеві жителі будуть закидувати квітами, а не "коктейлями Молотова".
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26.01.2022 14:28 Відповісти
да-да-да-....
но, их 140 миллионов и дохрена совкового металлолома.
и ни этих миллионов, ни этого металлолома им не жалко.
по этому, что бы победить, нам надо очень сильно тренироваться и стараться.
а главнокомандующий думает о буковели, дубаях, лыжах-море и майских шашлыках.
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26.01.2022 14:52 Відповісти
Погоджуюсь.
І в мене така думка шо не даремно царь орків понаганяв свого війська під кордон України, і шо всі ці "ультіматуми" та "норманськи перемовини" - це все "димова завіса", а чекають вони одного - Майдана в Україні... розбрату та люті народної на дії влади в Україні!
І "привезти" їм майдан, як вишеньку на торті, вони очікують самє від дій Зеленського, чи більш вирогідно від його найближчого оточення, типу ермака, татарова, демченка.
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26.01.2022 16:17 Відповісти
Сцыкость отличительная черта гибридов.
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26.01.2022 12:47 Відповісти
Чтоооо? Да половина немцев не знает где Украина находится, а другая половина восхищается ******.
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26.01.2022 12:48 Відповісти
Неужели они не знают где захоронено миллионы их предков?
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26.01.2022 13:03 Відповісти
канечно знают, где-то там в ссср
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26.01.2022 13:47 Відповісти
Во-первых, глупость, что не знают, где находится. Любой скажет, что в Восточной Европе, граничит с Рахой. А во-вторых, чушь, что восхищаются ******. Некоторые говорят- ну он, мол, хоть умный. Наверно хороший президент... И то, даже такие "восхищения", до тех пор, пока не скажешь, что обычная з.п. среднего россиянина 300-400евро. А пенсия у огромного количества пенсионеров- 100евро. Но парадокс в том, что обычно они не верят, и говорят "такое невозможно. Если бы это было бы правдой, народ бы не позволил сидеть ему 20 лет у власти...."
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26.01.2022 13:56 Відповісти
Теоретики....
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26.01.2022 12:54 Відповісти
ось вам і поляки.
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26.01.2022 13:00 Відповісти
проституты...типа не глубоко...
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26.01.2022 13:04 Відповісти
ну правильно, зачем поддерживать и защищать страну с 500тыс армией включая резервы итд, опытные и воевавшие и принимать к себе в НАТО, проще ведь отдать нас РФ а потом защищаться от 1.5млн армии, походу с образованием в ЕС беда
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26.01.2022 13:07 Відповісти
Херня какая-то? А что подразумевалось под защитой? Ввод своих подразделений или обеспокоенность?
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26.01.2022 13:10 Відповісти
sruskij vbros, boljshinstvo poljakov tochno neotkazhetsa vlupitj rusne po sosulam.
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26.01.2022 13:15 Відповісти
Ну проводить подобные опросы среди "насиления" та ещё тупость, если честно. Или кто-то думает, что наши "бараны" чем-то сильно отличаются от "баранов" Франции или Польши?

Большинству в мире главное чёпожрать и лишьбынебыловайны. Это факт.

А англо-саксы - есть англо-саксы. Они всю свою историю, на шаг вперёд от остальных.
Принимать подобные решения должно не население, а те, кого оно избрало. Собственно, и для этого тоже, выборы происходят. Простой гражданин не может видеть всей картины в целом. Даже мы, находясь уже 8 лет в войне - не видим её, достаточно чётко. Что у ж там говорить про какого-то условного немца с поляком...
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26.01.2022 13:17 Відповісти
Это еще не самый плохой результат , по сравнению с тем , что русские готовы просто нас уничтожать!!! Вот это ОХУ,,,,ЕТЬ!!! А Белорусы!!! Это уже просто рабы которым запрещенно даже думать!!!
Мы справимся!!!
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26.01.2022 13:17 Відповісти
убрать НАТО до границ 97-го года? не, не слышал.
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26.01.2022 13:27 Відповісти
придурки. с чего решили, что засраша ограничится Украиной?
мы и так уже 8-й год в войне, а вам своих детей хоронить.
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26.01.2022 13:26 Відповісти
БРАТЬЯ, побойтесь Бога.
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26.01.2022 13:27 Відповісти
Это нормально для стран где все спокойно и размеренно. Им не хочется воевать, легче помочь оружием и деньгами. В Украине война идет 8 год, а воинствующее меньшинство это всего 27%, а остальное это видосики.
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26.01.2022 13:31 Відповісти
Вот сижу и ломаю голову... Какой придурок сказал, что поговорка "Моя хата с краю, ничего не знаю" относится к украинцам?
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26.01.2022 13:44 Відповісти
Моя хата з краю,ворога першим зустрічаю! кацапы как всегда перекрутили.
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26.01.2022 15:14 Відповісти
Не знаю в каких кругах делали опрос. Видимо среди украинской диаспоры.
В немцах я очень сомневаюсь, что даже 0,0001 процент будет воевать за Украину. Ку-кукнытые которые приключения на свою голову ищут конечно найдутся, но в целом.......
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26.01.2022 13:44 Відповісти
Та они и за себя хер воевать будут-

заявил немецкий журналист Александр Сосновский.

За несколько последних десятилетий бундесвер превратился в «бледную тень былого могущества» и мало схож с некогда одной из сильнейших армий Европы...
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26.01.2022 14:28 Відповісти
А ще кажуть, що - моя хата з краю, це український вислів, як бачимо зовсім ні.
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26.01.2022 14:27 Відповісти
Сцикотно!!!!!!!!!!!!!!!! А Україна за вас всіх повинна розгрибати !!!!!!! Які ж вони паразити!!!!!!
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26.01.2022 14:31 Відповісти
Треба кордони відкрити для біженців..... Ото ж радість буде для ВСІХ цих...
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26.01.2022 14:44 Відповісти
История ничему их не учат!
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26.01.2022 16:45 Відповісти
 
 