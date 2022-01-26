США, Велика Британія, Польща, Литва, Естонія, Латвія та Чехія надали додаткову оборонну підтримку Україні, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував США, Великій Британії, Польщі, Литві, Естонії, Латвії та Чехії за виділення додаткової "оборонної підтримки" Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава МЗС заявив під час брифінгу.
"Попри те, що наша держава не є членом НАТО і дія ст. 5 Північноатлантичного договору не поширюється на Україну, ми вдячні Сполученим Штатам, Великій Британії, Польщі, Литві, Естонії, Латвії, Чехії та іншим членам НАТО за виділення додаткової оборонної безпекової підтримки наших Збройних сил", - сказав міністр.
За словами Кулеби, ця підтримка робить переговорну позицію України значно сильнішою.
"Ця сила потрібна саме для того, щоб її не довелося застосовувати", - додав він.
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Як малі діти....)
загрози не бачатьвирішили перечекати десь подалі від ради - якщо що - зеленський крайній - в нас парламентсько-президентська форма правління. одоробло їх привело - от тепер відпочивше хай розгрібає.... а вони голову у пісок... десь на сейшелах, карибах, іспаніях....
І текст із нього : Будівництво Січі на Малій Хортиці велося за особистий кошт князя, всупереч позиції тодішнього литовського князя й польського короля. Для будівництва були залучені селяни з канівського і черкаського староств.
То що там велів король ? ((
P.S. Не переоцінюйте стратегічних планів польського короля )) для нього Дике поле часів першої Запорізької Січі починалося за Каневом та Переяславом від яких до Січі мало як не до Польщі було )))