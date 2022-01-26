США, Велика Британія, Польща, Литва, Естонія, Латвія та Чехія надали додаткову оборонну підтримку Україні, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував США, Великій Британії, Польщі, Литві, Естонії, Латвії та Чехії за виділення додаткової "оборонної підтримки" Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава МЗС заявив під час брифінгу.

"Попри те, що наша держава не є членом НАТО і дія ст. 5 Північноатлантичного договору не поширюється на Україну, ми вдячні Сполученим Штатам, Великій Британії, Польщі, Литві, Естонії, Латвії, Чехії та іншим членам НАТО за виділення додаткової оборонної безпекової підтримки наших Збройних сил", - сказав міністр.

За словами Кулеби, ця підтримка робить переговорну позицію України значно сильнішою.

"Ця сила потрібна саме для того, щоб її не довелося застосовувати", - додав він.

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