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США, Велика Британія, Польща, Литва, Естонія, Латвія та Чехія надали додаткову оборонну підтримку Україні, - Кулеба

США, Велика Британія, Польща, Литва, Естонія, Латвія та Чехія надали додаткову оборонну підтримку Україні, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував США, Великій Британії, Польщі, Литві, Естонії, Латвії та Чехії за виділення додаткової "оборонної підтримки" Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава МЗС заявив під час брифінгу.

"Попри те, що наша держава не є членом НАТО і дія ст. 5 Північноатлантичного договору не поширюється на Україну, ми вдячні Сполученим Штатам, Великій Британії, Польщі, Литві, Естонії, Латвії, Чехії та іншим членам НАТО за виділення додаткової оборонної безпекової підтримки наших Збройних сил", - сказав міністр.

За словами Кулеби, ця підтримка робить переговорну позицію України значно сильнішою.

"Ця сила потрібна саме для того, щоб її не довелося застосовувати", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чергова партія військової допомоги від США прибула до України, - Маляр. ФОТО

Автор: 

оборона (4812) зброя (7502) допомога (8421) Кулеба Дмитро (3604) ЗСУ (7637)


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Топ коментарі
+19
Що, боте, навіть українську клавіатуру встановити киби нема?
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26.01.2022 12:44
+11
та да... 450 парламентариев в такой ответственный час (выйдя вчера на работку...сегодня уже успели утомиться и решили идти на карантин....)
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26.01.2022 13:14
+11
Вот эти страны плюс Китай, Япония, Канада, Грузия, Азербайджан, Турция , Болгария, Румыния, Молдавия и многие другие и должны быть в переговорном процессе, а не предательница Германия и Франция, подкупленные Путиным с потрохами. Геть с нормандского формата и минских договоренностей!
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26.01.2022 13:19
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Вже надыйшла, чи лише прийняли рышення?
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26.01.2022 12:32 Відповісти
Що, боте, навіть українську клавіатуру встановити киби нема?
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26.01.2022 12:44 Відповісти
в них не продаються українські клавіатури
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26.01.2022 15:03 Відповісти
Вот эти страны плюс Китай, Япония, Канада, Грузия, Азербайджан, Турция , Болгария, Румыния, Молдавия и многие другие и должны быть в переговорном процессе, а не предательница Германия и Франция, подкупленные Путиным с потрохами. Геть с нормандского формата и минских договоренностей!
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26.01.2022 13:19 Відповісти
Із "плюс Китай" не все однозначно. Є різні версії. Як розумні, так і фантастичні.
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26.01.2022 14:04 Відповісти
може геть зрадницькі патрошенківські мінські домовленості за формулою швайнмеєра?
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26.01.2022 14:36 Відповісти
Та хто їх збирався виконувати, ті мінські домовленності! Виграли паузу, та й годі!

Як малі діти....)
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26.01.2022 15:29 Відповісти
так кто ж тогда с нами дела будет вести, если мы нарушаем договоренности?
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26.01.2022 16:38 Відповісти
Зачем вести дела с теми, кто нарушил Будапештские договоренности. Оккупанта надо гнать взад, как когда то немца ...
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26.01.2022 16:45 Відповісти
так там был меморандум, это памятка не имеющая юридической силы, США и Великобритания это признали
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27.01.2022 13:31 Відповісти
Договоренности -не договор, а лишь обсуждение проблемы. Тебя, мне кажется, совсем не рассттраивает то, что, оккупировав Крым, нароссия свела к нулю 450 договоров РФ с Украиной ,из них 80 международных, также Устав ООН и Европейского Союза. Для тебя это норма ?
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26.01.2022 17:03 Відповісти
С вами мордва никто ни о чём не разговаривает
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26.01.2022 17:08 Відповісти
Московія все постійно нарушає і ведуть чомусь дела. Ми не зобов'язані виконувати злочинні зрадницькі домовленості шоколадного бариги на шкоду інтересам держави
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26.01.2022 22:31 Відповісти
Та невже? А як бути зі спробою бариги-мародера внести зміни до Конституції про автономію донбасу за бажанням мокшанського царства, діючого Закону бариги-колаборанта Про особливий статус окупованих мокшанами територій, який обновив зелох оманський?
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26.01.2022 22:28 Відповісти
вася, пензлюй в ібєня.
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26.01.2022 14:37 Відповісти
Прийняли рышення --- загнати ублюдостан в кам'яний вік!
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26.01.2022 15:26 Відповісти
Нащо ,пан Кулеба,Тищенко і Зе погрози не бачуть.
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26.01.2022 13:09 Відповісти
депутати теж загрози не бачать вирішили перечекати десь подалі від ради - якщо що - зеленський крайній - в нас парламентсько-президентська форма правління. одоробло їх привело - от тепер відпочивше хай розгрібає.... а вони голову у пісок... десь на сейшелах, карибах, іспаніях....
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26.01.2022 13:13 Відповісти
та да... 450 парламентариев в такой ответственный час (выйдя вчера на работку...сегодня уже успели утомиться и решили идти на карантин....)
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26.01.2022 13:14 Відповісти
прекрасное время для 🐷🐶 парламента нет, президент в стране розовых 🦄..... Ермак за него сделает что нужно...
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26.01.2022 13:24 Відповісти
Швабру зі сраки виніми,потім пиши,бо незрозуміло що ти верзеш нацюцюрка **********
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26.01.2022 13:24 Відповісти
А по моему все понятно, нечего розумиты, остались одни против ЗВЕРЮГИ ВЭДЬМЕДЯ.
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26.01.2022 13:32 Відповісти
Напиши, что это не так.
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26.01.2022 13:34 Відповісти
Юра,не панікуй,знайди сховище та Заховайся якщо так лляччно.
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26.01.2022 15:12 Відповісти
Мне абсолютно не лячно, просто мне смешно от героизма некоторых. Вторжения не будет, так могут накрыть нечто точечно и все. Партизаны в прошлом.
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26.01.2022 16:10 Відповісти
А можна детальніше про військову допомогу Польщі? За вісім років Польща нічого нам не передавала і не дарувала - лише ПРОДАВАЛА.
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26.01.2022 13:34 Відповісти
На этом они и живут, нам продают, а мы братив захыщаем и в ноги кланяемся. Все думают о своей выгоде, а мы все клянчем, ну возьмите нас., одним словом - герои.
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26.01.2022 15:43 Відповісти
А чому нам хтось повинен щось давати безкоштовно якщо у нас он на великомукрадівництві мільярдами доларів крадуть і навіть не червоніють ?((( Не крадьте - вистачить коштів все купити , а коли будемо купляти а не милостиню просити - до нас черга з продавців зброї буде (((
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26.01.2022 16:38 Відповісти
так кредиты тоже называют экономической помощью
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26.01.2022 16:40 Відповісти
Це і є поміч. Якщо вам припече, ви будете раді і кредиту, бо інакше вам хана. "Кредит" в перекладі "Довіра". Ніхто без довіри не дасть кредиту, тим паче, якщо людина погано розпоряджається грошима, або взагалі аферист і злодій.
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26.01.2022 16:50 Відповісти
так кредиты возвращать нужно, да еще с %, а финансовая помощь это безвозмездно, чувствуете разницу?
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27.01.2022 13:27 Відповісти
В Україну з Польщі привезуть меч Петра Сагайдачного.
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26.01.2022 13:48 Відповісти
Звучить романтично , але щось не пам"ятаю щоб у козаків мечі застосовувалися , хіба що на стіні десь у Сагайдачного висів ((
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26.01.2022 16:40 Відповісти
То мабуть король подарував, коли заснував їм Запорізьку Січ, а вони його зрадили.
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26.01.2022 16:55 Відповісти
Уточніть , будь ласка , яку січ козакам польський король засновував бо у мене щось амнезія ((((
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26.01.2022 16:57 Відповісти
А саме так і було. Для захисту земель Речі Посполитоі від набігів кримькоі орди король велів зробити в Дикому степу залоги -укріплення. https://uk.wikipedia.org/wiki/Татарські_набіги_на_Україну#XVI_століття
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26.01.2022 17:39 Відповісти
Так щоб не закопуватися глибоко - підручник з історії : https://www.historyua.com/2018/08/01/zasnuvannya-zaporizkoyi-sichi/
І текст із нього : Будівництво Січі на Малій Хортиці велося за особистий кошт князя, всупереч позиції тодішнього литовського князя й польського короля. Для будівництва були залучені селяни з канівського і черкаського староств.
То що там велів король ? ((
P.S. Не переоцінюйте стратегічних планів польського короля )) для нього Дике поле часів першої Запорізької Січі починалося за Каневом та Переяславом від яких до Січі мало як не до Польщі було )))
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26.01.2022 21:49 Відповісти
Оксана Стецьків, вчи історію старанніше - будеш знати, що козаки вірно служили польському королю, а ворогували з шляхтою, яка не рахувалась з рішеннями короля, що стосувались козаків. Коли польський шляхтич вбив сина Богдана Хмельницького і забрав у нього жінку, той прийшов жалітись до короля, а король йому відповів :"В тебе є *****". Ось так із-за жінки сталась польсько -украінська визвольна війна. Була в цій війні і така подія, що польська армія була розбита, а сам король попав в полон, Хмельницький мав тоді можливість навіть розгромити Польщу і взяти Варшаву, але, будучи вірним даній королю клятві, відпустив того з почестями. Повірив вірний даній клятві Хмельницький і клятвам москалів, але ті не були лицарями щоб клятву тримати, тепер маємо те, що маємо, і 90% всіх військових в Криму легко переступили дану клятву воіна в 2014 році і перейшли на бік окупанта, бо і самі були тими ж кацапами.
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26.01.2022 17:24 Відповісти
Мечі в ті часи вручались, так само як і пістолі,булави і перначі, прикрашені дорогоцінними каменями,як відзнаки військових заслуг, пізніше пішли ордени.
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26.01.2022 17:11 Відповісти
Не надо сильно напрягаться, чтоб увидеть: х**ло начинает мировую войну...
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26.01.2022 13:53 Відповісти
У кремлівського маньяка немає іншого виходу: у мирній обстановці кацапи нічого робити не уміють, довго не витримують, спиваються і починають бунтувати проти "царя". А більш за все всі кремлівські режими бояться бунту власного пропитого і окраденого бидла. Тому їм потрібна війна, бажано "малєнькая побьєдоносная", але й люба "сойдьот". Десь на стороні - крикнути "русскіх б"ют!" і - фас! на "непокірних хахлів", "продажних грузинів", "тупих прибалтів "чи ... "марсіанів." При чому - чим більше московського бидла згноять - тим краще для кремля: менше треба годувати і менше бунтуватимуть оспівувати чи оплакувати, готуючись до чергової бойні.
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26.01.2022 14:20 Відповісти
Вот и вырисовывается надежный военный союз для защиты от параши, не то, что некоторые глубоко озабоченные по самые @ца европейские страны. Дружба познается в беде, к сожалению не хотелось бы беды.
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26.01.2022 15:59 Відповісти
Спасибо!
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26.01.2022 16:10 Відповісти
 
 