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Новини
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Компанія нардепа "За Майбутнє" Івахіва для отримання "соціального" газу змінила вид діяльності на виробництво молока

Компанія нардепа

Компанія "Клуб Сиру", що належить співвласникові мережі АЗС WOG нардепу Степану Івахіву (група "За Майбутнє"), через тиждень після запровадження держрегулювання цін на газ змінила свій КВЕД на виробництво молока, щоб отримати 166 тис. куб. м "соціального" газу за пільговою ціною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це свідчать дані Єдиного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції. 

Запис про зміну основного виду діяльності – КВЕД – датований 6 січня.

До цього компанія спеціалізувалася на оптовій торгівлі молочними продуктами, яйцями, олією та жирами (КВЕД 46.33). Після 6 січня КВЕД було змінено на 10.51 - переробка молока, виробництво сиру та олії. Саме КВЕД 10.51 підпадає під дію наказу Мінагро про "соціальний" газ".

Згідно із повідомленням Міністерства аграрної політики, на лютий "Клуб Сиру" Івахіва отримав квоту на 166 тис. м3 природного газу за пільговою ціною.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики більш ніж у 2,5 рази збільшило список агрокомпаній та агрохолдингів, які у лютому претендують на "соціальний" газ за пільговими цінами. Усього на лютий потреба всіх 256 компаній у пільговому газі становить 15,69 млн м3. Понад 10% цього обсягу відійде птахофабрикам представника "Слуги Народу" у Дніпропетровській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молочні підприємства України на межі зупинки через ціни на газ, держава не надає допомоги та дотискає бізнес

Група "За Майбутнє" контролюється Ігорем Палицею – бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського. Група є головним союзником президентської фракції "Слуга Народу" у парламенті, забезпечуючи життєдіяльність так званої "монокоаліції".

Автор: 

газ (10477) молоко (315) сир (97) Палиця Ігор (62)


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Топ коментарі
+5
Це не корупція - Верещук знає!
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26.01.2022 12:47
+3
І багато ці козли молока виробляють.
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26.01.2022 12:38
+2
Ля ты крыса
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26.01.2022 13:00
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А яка якість молочних продуктів ?
Їх же їсти не можна.
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26.01.2022 12:36 Відповісти
І багато ці козли молока виробляють.
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26.01.2022 12:38 Відповісти
На 166 тис кубів молока виробляють
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26.01.2022 12:39 Відповісти
Заборонить уже законом використовувати пальмову олію.
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26.01.2022 12:38 Відповісти
ну норм. а ты ФОП. плати за кассовый аппарат. бо всем этим слугам за майбутне на майбах не хватает
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26.01.2022 12:38 Відповісти
И что? Сам принцип установления "льготных" цен-прямая коррупция. Что переживать про перхоть в волосах, если головы уже нет? Власть создала сотни подбный вороваек, так этими воровайками и будут пользоваться.
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26.01.2022 12:45 Відповісти
Це не корупція - Верещук знає!
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26.01.2022 12:47 Відповісти
А много ль корова дает молока? Не выпьешь и за день - устанет рука
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26.01.2022 12:52 Відповісти
Ля ты крыса
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26.01.2022 13:00 Відповісти
Цікаво, а "95 квартал" вже змінив КВЕД на виробництво лайна (гною). Це ж такі пільги!
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26.01.2022 13:41 Відповісти
молодец, степашка..., будь как степашка... и сколько таких умников, интересно? а еще интереснее - сколько они на этом смогут заработать...
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26.01.2022 14:05 Відповісти
Пиз*ять як не в себе. Грошей не вистачає, треба податків і боргів ще більше.
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26.01.2022 15:15 Відповісти
 
 