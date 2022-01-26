Компанія нардепа "За Майбутнє" Івахіва для отримання "соціального" газу змінила вид діяльності на виробництво молока

Компанія "Клуб Сиру", що належить співвласникові мережі АЗС WOG нардепу Степану Івахіву (група "За Майбутнє"), через тиждень після запровадження держрегулювання цін на газ змінила свій КВЕД на виробництво молока, щоб отримати 166 тис. куб. м "соціального" газу за пільговою ціною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це свідчать дані Єдиного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції.

Запис про зміну основного виду діяльності – КВЕД – датований 6 січня.

До цього компанія спеціалізувалася на оптовій торгівлі молочними продуктами, яйцями, олією та жирами (КВЕД 46.33). Після 6 січня КВЕД було змінено на 10.51 - переробка молока, виробництво сиру та олії. Саме КВЕД 10.51 підпадає під дію наказу Мінагро про "соціальний" газ".

Згідно із повідомленням Міністерства аграрної політики, на лютий "Клуб Сиру" Івахіва отримав квоту на 166 тис. м3 природного газу за пільговою ціною.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики більш ніж у 2,5 рази збільшило список агрокомпаній та агрохолдингів, які у лютому претендують на "соціальний" газ за пільговими цінами. Усього на лютий потреба всіх 256 компаній у пільговому газі становить 15,69 млн м3. Понад 10% цього обсягу відійде птахофабрикам представника "Слуги Народу" у Дніпропетровській області.

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Група "За Майбутнє" контролюється Ігорем Палицею – бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського. Група є головним союзником президентської фракції "Слуга Народу" у парламенті, забезпечуючи життєдіяльність так званої "монокоаліції".