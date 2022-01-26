Збільшується кількість хворих на COVID-19 нардепів. Ініційована нарада щодо формату роботи ВР, - речниця "СН" Палійчук

Тільки серед "слуг народу" 17 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Змушені констатувати, що у Верховній Раді спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на Ковід. Станом на ранок 26 січня лише серед депутатів Верховної Ради від "Слуги Народу" зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання. Також, за нашою інформацією, на Ковід хворіє 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по 2-3 нові випадки зараження", - наголошує вона.



За її словами, через це у Верховній Раді ініційована нарада за участі голів фракцій та груп, на якій обговорять формат роботи Верховної Ради наступного тижня.

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