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Новини Коронавірус і карантин
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Збільшується кількість хворих на COVID-19 нардепів. Ініційована нарада щодо формату роботи ВР, - речниця "СН" Палійчук

Збільшується кількість хворих на COVID-19 нардепів. Ініційована нарада щодо формату роботи ВР, - речниця

Тільки серед "слуг народу" 17 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Змушені констатувати, що у Верховній Раді спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на Ковід. Станом на ранок 26 січня лише серед депутатів Верховної Ради від "Слуги Народу" зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання. Також, за нашою інформацією, на Ковід хворіє 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по 2-3 нові випадки зараження", - наголошує вона.

За її словами, через це у Верховній Раді ініційована нарада за участі голів фракцій та груп, на якій обговорять формат роботи Верховної Ради наступного тижня.

Збільшується кількість хворих на COVID-19 нардепів. Ініційована нарада щодо формату роботи ВР, - речниця СН Палійчук 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": З наступного тижня Рада піде на карантин до 15 лютого через велику кількість хворих, - Железняк

Автор: 

ВР (15021) карантин (18172) Слуга народу (2816) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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красивая фота. "дайте я хоч за її мітболи подержусь" )
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26.01.2022 12:49 Відповісти
От якби летальних, був би привід замислитися,чи не божа це кара.
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26.01.2022 12:49 Відповісти
Блдь, майже два місяці гріли муді під сонцем, тепер ще й "захворіли"......
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26.01.2022 12:49 Відповісти
Вибачте за не коректне висловлювання. Але, сподіваюсь, мене зрозуміють. Та щоб вас там усіх шляк трафив!
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26.01.2022 13:03 Відповісти
А вакцинація з бустерною дозою не допомагає?
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26.01.2022 13:24 Відповісти
 
 