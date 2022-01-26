НАЗК виявило недостовірні відомості у деклараціях посадовців на понад 1 млрд гривень
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень за 2021 рік у 119 деклараціях на суму понад 1,2 млрд гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу НАЗК.
НАЗК завершило повну перевірку 1026 декларацій за 2021 рік та виявило недостовірні відомості на суму понад 1,2 млрд гривень.
"У кожній третій декларації було виявлено порушення, які передбачають кримінальну або адміністративну відповідальність.", - повідомляють у пресслужбі.
Зазначається, що у 119 деклараціях були виявлені ознаки кримінальних правопорушень. У деклараціях цих посадовців виявлено ознаки подання недостовірних відомостей на суму понад 1,1 млн гривень (за ст. 366-2 Кримінального кодексу України).
Серед них - 2 судді КСУ, 19 нардепів, 2 судді вищих судів, 3 заступники голів обласних державних адміністрацій та 65 депутатів місцевих рад.
У нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 73 млн гривень.
Матеріали про виявлені ознаки кримінальних правопорушень передані до НАБУ, Нацполіції, ДБР або Офісу генпрокурора. Загалом зареєстровано 56 проваджень, зокрема стосовно судді КС, ВС та ВАКС, 14 нардепів та 5 депутатів облрад.
Також за 2021 рік виявлено непідтверджені активи на загальну суму 84,8 млн гривень у 11 деклараціях посадовців.
Серед них - колишній заступник Державного бюро розслідувань, нардеп, поліцейський, двоє дерслужбовців категорії "Б" та 6 депутатив міськрад.
Ознаки адміністративного правопорушення виявили у 171 декларації.
Серед них – судді КС та ВС, 2 міністри, 7 заступників міністрів, 16 нардепів, 5 заступників голів облдержадміністрацій та 48 депутатів місцевих рад.
Завдяки зверненням громадян та журналістів у деклараціях посадовців загалом було виявлено недостовірні відомості на 418 млн гривень.
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Бо ж тоді мародерство ЗЕ-банди перестане бути безкарним... а цього їй ... ой, як не хочеться ...
Наприклад:
-У межах репатріації дивідендів за 2021 рік із України було виведено $10 млрд. фірмами що працюють в Україні, але зареєстровані за кордоном- більшість яких є пов'язаними з ЗЕ оточенням...
-Держборг України збільшився лише за місяць на $3,8 мільярдів доларів
-Курс гривні впав до мінімуму за 4 роки
- Лише депутати, міністри й судді в деклараціцях скрили доходи і макйно на 11 млрд. грн