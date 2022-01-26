Розблокування Нормандського формату - це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прилетів до Парижу у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату.

Про це Єрмак повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті вдалося розблокувати цей формат – і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання. Сподіваюсь на конструктивний діалог в інтересах України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, політичні радники лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії - мають зустрітися 26 січня в Парижі.

Також читайте: "Жодних прямих переговорів із сепаратистами немає і не буде": Єрмак спростував інформацію про можливі перемовини з представниками ОРДЛО