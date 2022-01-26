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Розблокування Нормандського формату - це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання, - Єрмак
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прилетів до Парижу у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату.
Про це Єрмак повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Нарешті вдалося розблокувати цей формат – і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання. Сподіваюсь на конструктивний діалог в інтересах України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, політичні радники лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії - мають зустрітися 26 січня в Парижі.
Топ коментарі
+29 Лариса #401376
показати весь коментар26.01.2022 13:13 Посилання
+25 Anton Grinblat #491066
показати весь коментар26.01.2022 12:56 Посилання
+24 Чайка Київ
показати весь коментар26.01.2022 13:05 Посилання
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Ну а кто что под помощью понимает - этого в документе не указано.
И да, РФ нарушила меморандум.
Но никакого нарушения (кроме морального) другие участники меморандума не допустили.
Так навіть йому мізків хватило не будувати ...
Нагадаємо, політичні радники лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії - мають зустрітися 26 січня в Парижі. Джерело:
ермак обратил внимание в чьих интересах надеется на конструктивный диалог.
что бы никто чего другого о ермаке не подумал.
Ознакомился с повноваженнями дерьмака как главы ОПы, зебуины может вы вкурсах каким боком оно к - країнської делегації на зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату?????????
Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента від 25 червня 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]
Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента від 25 червня 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]
здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;
вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 уповноважених Президента ;
координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента, забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;
забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;
організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;
визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;
реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Як тільки люди вийдуть-тут вони і почнуть стріляти ракетами...
Это Тирасполь, где парашей воняет на каждом углу, население сократилось в 2,5 раза и все, кто смог, оттуда уехали. Остались старики, дети и алкашня. Последним живётся клёво- палёная шерифовская водка там всего по 1$ за бутылку.
На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України з сепаратистами - ЗМІ
https://amp.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828 https://amp.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828
В общем, могут брехать все стороны.
Він шо - голова МЗС України чи може фаховий дипломат?!
Він по "вагнергейту" вже відповів шо ніяких "наказів" від імені президента Бурбі не давав, з якого лиха він будє нести подальшу відповідальність за своє перебування як "советник" обговорюючи питання "нормандського формату" коли приде час відповідати слідчим генпрокуратури за свою так звану "Діяльність"?
Він же пішле всіх "в дупу" і скаже шо він купував скрепки та бумагу до ксероксу в офіс президента і інших "повноважень" не мав!
Шо за "цирк на дроті"?
Зупиніть цього афєриста!
Фетиш этот совершенно голый...
Зе коксом навєрно обдолбаний по самі нєхочухи...
Слава БОГУ Американці мають вагоме і остаточне слово.
https://www.youtube.com/watch?v=cVhqT-57hu0