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Новини Нормандські переговори
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Розблокування Нормандського формату - це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання, - Єрмак

Розблокування Нормандського формату - це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прилетів до Парижу у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату.

Про це Єрмак повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті вдалося розблокувати цей формат – і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання. Сподіваюсь на конструктивний діалог в інтересах України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, політичні радники лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії - мають зустрітися 26 січня в Парижі.

Також читайте: "Жодних прямих переговорів із сепаратистами немає і не буде": Єрмак спростував інформацію про можливі перемовини з представниками ОРДЛО

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1378)


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Топ коментарі
+29
Ермак - враг Украины. Нормандский формат невыгоден Украине. Франция и Германия - друзья Путина, подкупленные с потрохами оккупантом Путиным. С этими странами нечего говорить. Германия даже отказалась предоставить Украине оружие. Формат выгодный один - БУДАПЕШТСКИЙ. Страны, которые вынудили Украину избавиться от ядерного оружия должны нас поддерживать и защищать от агрессора. Или не будет этим странам доверия и ни одна страна мира не будет считать их порядочными хотя бы номинально и доверять им.
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26.01.2022 13:13
+25
нахер пошел, зермак! твоя работа туалетную бумагу и скрепки считать!! А не заниматься международной политикой!!
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26.01.2022 12:56
+24
Ворог.
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26.01.2022 13:05
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Дерьман даун или притворяется?
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26.01.2022 12:54 Відповісти
Потужний даун!!
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26.01.2022 13:02 Відповісти
Ермак - враг Украины. Нормандский формат невыгоден Украине. Франция и Германия - друзья Путина, подкупленные с потрохами оккупантом Путиным. С этими странами нечего говорить. Германия даже отказалась предоставить Украине оружие. Формат выгодный один - БУДАПЕШТСКИЙ. Страны, которые вынудили Украину избавиться от ядерного оружия должны нас поддерживать и защищать от агрессора. Или не будет этим странам доверия и ни одна страна мира не будет считать их порядочными хотя бы номинально и доверять им.
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26.01.2022 13:13 Відповісти
В БМ нигде не написано, что кто-то должен Украину защищать. Там написано, что следует оказать помощь в случае агрессии в отношении Украины.
Ну а кто что под помощью понимает - этого в документе не указано.
И да, РФ нарушила меморандум.
Но никакого нарушения (кроме морального) другие участники меморандума не допустили.
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26.01.2022 14:00 Відповісти
Три проти одного, а в бубочки аж жижки трусяться, адже знайшлася нагода домовитись про капітуляцію...
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26.01.2022 17:01 Відповісти
Ворог.
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26.01.2022 13:05 Відповісти
Здається, ця падла підписала секретні домовленості, які дадуть Зеленському шанс зазирати в очко *****, аби виправдати витрати на крадівництво, а не на військо.
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26.01.2022 15:05 Відповісти
Зелупа бетоні шляхи в ОРДЛО та Харків, Дніпро строїв -для проїзда танків.
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26.01.2022 16:43 Відповісти
у ЯнеОвоча - схожа сітуйовіна була з мостом через Керчь...
Так навіть йому мізків хватило не будувати ...
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26.01.2022 17:43 Відповісти
не.. оно просто - шпиЕн Зелупа !!!
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26.01.2022 13:38 Відповісти
партнер по грі у "лузи", сам Зе!Бенітос 1-й, двома гелікоптерами йому канапки на днюху возить...
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26.01.2022 13:58 Відповісти
КалоМойшу в Штатах чекає посадка у тюрягу, от вони до кацапів й хочуть -там буде пох...
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26.01.2022 17:45 Відповісти
Что готовьІ слиться? Со... у пуйла?
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26.01.2022 12:55 Відповісти
Цей "формат" - Німеччина, Франція і Росія проти України.
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26.01.2022 13:20 Відповісти
Ви праві. Захід дружно дожимає кацапів. Містечковий колаборантський кагал поспішає злити Україну.
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26.01.2022 13:24 Відповісти
Россія готується до війни,хто це не бачить той або сліпий або глухий.Нормандський формат це Россія,Німечина і Франція проти України,потрібно залучати Англію і США щоб бути на рівні
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26.01.2022 12:55 Відповісти
Хто буде представляти Україну? Колаборант.
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26.01.2022 13:06 Відповісти
агент ***** воно...
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26.01.2022 16:42 Відповісти
Будапештский формат нужен. От нормандского Украина должна отказаться.
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26.01.2022 13:15 Відповісти
нахер пошел, зермак! твоя работа туалетную бумагу и скрепки считать!! А не заниматься международной политикой!!
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26.01.2022 12:56 Відповісти
А шо за понятие стороны так обтекаемо? А поконкретней оккупант и жертвы оккупации что могут мирно урегулировать?
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26.01.2022 12:58 Відповісти
проти кого гАласувала Антоніна Павлівна та кого привела до влади? Тепер не скігли, бери мотику та кіпай капусту.
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26.01.2022 16:58 Відповісти
Не знаю за кого вы аньо Павловна голосували. Судя по вашим коментам за *****.
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26.01.2022 18:22 Відповісти
Антоніна Павлівна, а позу шланга, ви входите чи постійно існуєте?
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26.01.2022 19:17 Відповісти
Вася шо вы стесняетесь признаться кого постоянно пропихиваете в президенты? В позе шланга выполняете ********** указания?
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27.01.2022 06:34 Відповісти
браво Антоніна Павлівна, за пів доби породити такий каламбурчик, як для вас із Васильком- це досягнення. Балдибілдер Зе!Бенський давав поради?
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27.01.2022 09:40 Відповісти
Вася не пиши глупостей и не пхни ********* в президенты и будет тебе счастье, а не твоя молитва на ***** о счастье.
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27.01.2022 09:43 Відповісти
готовят капитуляцию.
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26.01.2022 12:58 Відповісти
Тому й армії нічого не дають, навіть дизелю.
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26.01.2022 17:05 Відповісти
Наш завхоз самый-самый миротворческий миротворец.Закупил Зеленскому памперсы и сам поехал договариваться.Вопрос только о чём?
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26.01.2022 13:00 Відповісти
серед цієї четвірки друзів України немає, включаючи саму Україну - Єрмак головний зрадник національних інтересів -шістка путіна

Нагадаємо, політичні радники лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії - мають зустрітися 26 січня в Парижі. Джерело:
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26.01.2022 13:03 Відповісти
Пусти козла в огород капусту охранять.
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26.01.2022 13:04 Відповісти
Меле шо попало.
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26.01.2022 13:05 Відповісти
Штирлиц типа агент Путлера "Козырь" пасть открыл...
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26.01.2022 13:06 Відповісти
каломоська це ворог,у мене все.
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26.01.2022 13:08 Відповісти
То, что не имеющий никаких государственных должностей и полномочий согласно Конституции УКраины починяльщик карандашей и поставщик швабр в ОП возглавляет делегацию , красноречиво говорит о её внеправовом статусе и комедийном жанре...
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26.01.2022 13:10 Відповісти
Только єта комедия на крови Украинцев...
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26.01.2022 16:40 Відповісти
Знаменитая рожа РАБссии Петя Толстой хотел стать начальником в ПАСЕ,кинули крысу нехило каже Алексей Гончаренко,которого избрали на этот пост,с чем и поздравляю Алексея...
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26.01.2022 13:10 Відповісти
Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины Источник:

ермак обратил внимание в чьих интересах надеется на конструктивный диалог.
что бы никто чего другого о ермаке не подумал.
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26.01.2022 13:10 Відповісти
зе дно
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26.01.2022 13:12 Відповісти
хто такий Єрмак? голуб миру чи що?
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26.01.2022 13:14 Відповісти
Агент ГРУ...
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26.01.2022 16:39 Відповісти
Тем временем крупнейший банк США "JPMorgan Chase"поставил крест на РАБссияском рубле..., и больше не ослуживает любых клиентов из РАБссии в долларовом Эквиваленте....,Везет РАБссии...Ультиматум Путлера удался...
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26.01.2022 13:16 Відповісти
ерьмак разходився не на жарт, добре виконує забаганки путлера
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26.01.2022 13:18 Відповісти
Иди ты мощно лесом,поц. Болтает много,а сам только и думает,как получше слиться.
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26.01.2022 13:19 Відповісти
Почалось уже ...ну посмотрим какую судьбу себе выбрали зекрысы...
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26.01.2022 13:20 Відповісти
так они пришли для того, что бы страну х***лу слить, вот и сливают. Их же выбрали капитулянты "уставшие ат вайны", в которой надо просто "перестать стрелять"
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26.01.2022 13:53 Відповісти
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прилетів до Парижу у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату. Джерело:

Ознакомился с повноваженнями дерьмака как главы ОПы, зебуины может вы вкурсах каким боком оно к - країнської делегації на зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату?????????

Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента від 25 червня 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]

Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента від 25 червня 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]

здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;
вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 уповноважених Президента ;
координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента, забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;
забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;
організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;
визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;
реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
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26.01.2022 13:21 Відповісти
Зебіла накачали наркотой та поїхали здавати Україну.
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26.01.2022 16:38 Відповісти
... невже цей агент фсбє і по-сумісництву завгосп надіється, що в Україні хтось виконуватиме те, що підпише параша та її підх..йовники німаки з хрунцузами і наш гівнокомандувач?
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26.01.2022 13:21 Відповісти
Так як раз вони и сподіваються, що буде новий Майдан, коли стане відома здача України кацапам.
Як тільки люди вийдуть-тут вони і почнуть стріляти ракетами...
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26.01.2022 16:36 Відповісти
Російський шпіон переконує світ, що з ворогом сожна домовитися? А на яких умовах може російський шпигун домовлятися? Звичайно за рахунок здачі наших інтересів, бо в бою зробити москалі більше нічого зробити не змогли, крім того що зробили, заставши нас у тому вигляді коли ми були після великих "хазайственніков" з дій його партії "ригів".
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26.01.2022 13:23 Відповісти
Вони вже окупували Україну зсередини, лишилося вгамувати народ, та розсваритися з союзниками.
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26.01.2022 17:10 Відповісти
А що цей бидлюк там робить взагалі?
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26.01.2022 13:24 Відповісти
несе, сім'я бубочки... Чи зерно, чи навпаки? Какая в розницу...
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26.01.2022 14:06 Відповісти
Путлер хочет отобрать и неокупированную часть Донбасса кажуть умные люди...если это правда дЕрмак не долетит до Киева...
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26.01.2022 13:25 Відповісти
Дерьмак- вот результат деятельности таких же предателей, как и ты, но 30 лет назад.
Это Тирасполь, где парашей воняет на каждом углу, население сократилось в 2,5 раза и все, кто смог, оттуда уехали. Остались старики, дети и алкашня. Последним живётся клёво- палёная шерифовская водка там всего по 1$ за бутылку.
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26.01.2022 13:28 Відповісти
Домовленості з кацапією слід писати на оборотній стороні Будапештского меморандума.
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26.01.2022 13:29 Відповісти
Вчера немцы запустили новость, ермак, правда, вроде, опроверг:

На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України з сепаратистами - ЗМІ
https://amp.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828 https://amp.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828

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26.01.2022 13:29 Відповісти
А чого можна очікувати від агента ГРУ...Який зовсім не палиться...
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26.01.2022 16:34 Відповісти
Да и немцы тоже, шредеры-путинферштейнеры...
В общем, могут брехать все стороны.
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27.01.2022 08:46 Відповісти
Тут фишка с Германией нарисвалась...похоже братский договор Молотов-Риббентроп 1939 года работает до сих пор...а из истории мы помним...союз РАБссия+Германия=Это всегда война...так было при Кайзере Вильгельме,так было при Гилере...
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26.01.2022 13:33 Відповісти
Россия инициатор тройственного союза с Германией и Китаем.
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26.01.2022 14:34 Відповісти
А на підставі чого оцей "Глава Офісу президента України Андрій Єрмак" їздить за кордон, веде міжнародні перемовини від лиця України та вирішує подальшу долю українців обговорюючи міжнародні питання?!
Він шо - голова МЗС України чи може фаховий дипломат?!
Він по "вагнергейту" вже відповів шо ніяких "наказів" від імені президента Бурбі не давав, з якого лиха він будє нести подальшу відповідальність за своє перебування як "советник" обговорюючи питання "нормандського формату" коли приде час відповідати слідчим генпрокуратури за свою так звану "Діяльність"?
Він же пішле всіх "в дупу" і скаже шо він купував скрепки та бумагу до ксероксу в офіс президента і інших "повноважень" не мав!
Шо за "цирк на дроті"?
Зупиніть цього афєриста!
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26.01.2022 13:35 Відповісти
Він не аферист, він агент ГРУ. Всі про це знають.
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26.01.2022 16:31 Відповісти
КПРФ предложило ДурьДуме РАБссии признать территорию Донецкой и Луганской областей субъектами РАБссии...Крысы Путлера включают дурака и голосуют...А фишка в том что неоккупированная часть это на сегодня Украина....причем 2/3 части Донбасса...,1/3 это ОРДЛО....Выводы делайте сами...
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26.01.2022 13:41 Відповісти
А сьогодні відкрито приняли постанову на поставку зброї на ОРДЛО...
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26.01.2022 16:29 Відповісти
Абсолютно пустопорожний и на 100% импотентный формат с продажными англо-францами и дополнительной трибуной для кремлевских подонков, которые все-равно по любому не изменят позицию! Почему Зеля и ермак так на него постоянно молятся и идут ради этого на уступки?
Фетиш этот совершенно голый...
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26.01.2022 14:00 Відповісти
порохобот, англійці тобі зброю дали щоб тобі було чим захищатись
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26.01.2022 15:02 Відповісти
Пардон, франко-німцями, звичайно...
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26.01.2022 20:44 Відповісти
Ленко за бугор мотнулась гулять, вовка коксу нанюхался, а дерьмак поехал страну сдавать. Зебуины, каким боком дерьмак как глава опы к делегации???
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26.01.2022 14:02 Відповісти
Вони хочуть зробити новий Майдан та ввести кацапські війска відкрито...,,Спасать,,
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26.01.2022 16:28 Відповісти
Понятно. Ермоха получил сигнал и полетел хату лондонскую отрабатывать .
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26.01.2022 14:08 Відповісти
"Потужний сигнал" це виведення військ РФ з Донбасу та навколо кордону Україні, а не балабольство.
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26.01.2022 14:18 Відповісти
А когда брат Ермака продает должности это не мощный сигнал коррупции..
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26.01.2022 14:31 Відповісти
не хочу в це вірити...
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26.01.2022 14:37 Відповісти
класичне: ...якщо вони говорять про перемовини, то вони вже давно домовилися та зрадили...(с) (цитата неточна)
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26.01.2022 14:39 Відповісти
Ермак да кто ты такой, какое ты имеешь право да кто тебе его давал, чтобы ты правил страной, едь помогай путину, оставь Украину и ее народ вспокое, мы сами без москалей разберемся
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26.01.2022 14:49 Відповісти
куратор зелоха поїхав на переговори у мокшанському форматі
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26.01.2022 15:04 Відповісти
Ми знаємо про що готовий говорити Пуйло: про капітуляцію. Наші миротворці ніяк не угомоняться, все ніяк не придумають як здати Україну, щоб їм за це не було .іздець.
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26.01.2022 15:30 Відповісти
Агент ГРУ Єрмак поїхав здавати Україну...
Зе коксом навєрно обдолбаний по самі нєхочухи...
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26.01.2022 16:26 Відповісти
Представник Пу від України зустрінеться з представником Пу від московії.........будуть вирішувати що робити з ЛуганДонією.Цікаво девки танцюють.
Слава БОГУ Американці мають вагоме і остаточне слово.
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26.01.2022 16:47 Відповісти
Про що домовлятимуться у Парижі!? (Геращенко)
https://www.youtube.com/watch?v=cVhqT-57hu0

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26.01.2022 17:02 Відповісти
иди *****
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26.01.2022 17:06 Відповісти
Франція і особливо Німеччина втратили довіру України та українців. Та і Єрмаку ми не віримо, а Путлеру ще більше.Тому цей формат вже нелегітимний. Просто затягування часу...
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26.01.2022 17:19 Відповісти
Не мощный , а "потужный" ...
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26.01.2022 17:19 Відповісти
Макарка,вы Зелю будете встречать в Тель-Авиве с оркестром?
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26.01.2022 21:40 Відповісти
Долго думал над таким глубоким вопросом, у*бок? А ведь пока ты молчал - мало кто знал, что ты дебил
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26.01.2022 21:43 Відповісти
 
 