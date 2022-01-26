Прем'єр Естонії Каллас закликала збільшити ціну агресії для Росії у разі її нападу на Україну

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Kaja Kallas) вважає за важливе підвищити ціну агресії Росії в разі її нападу на Україну і заявила, що Таллінн пропонує Києву допомогу зброєю.

Як інфорує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Звісно, ми сподіваємося, що дипломатія зможе запобігти ескалації з боку Росії в Україні. Однак ми маємо бути готові до того, що Росія від неї (ескалації. - Ред.) не відмовиться. Союзники та партнери надіслали чіткі сигнали про те, що відбувається, коли порушують суверенітет незалежної держави. Важливо збільшити ціну агресії для Росії", - сказала Каллас у телефонній розмові з нідерландським колегою Марком Рютте (Mark Rutte), повідомила пресслужба уряду Естонії.

Прем'єр-міністри обговорили, як далі підтримувати Україну.

"Україна попросила широкої підтримки: дипломатичної, економічної та оборонної. Добре, що кілька союзників посилили свою підтримку України та приєдналися до Східного крила НАТО. Естонія пропонує допомогу зброєю з оборонною метою, польовий госпіталь та ноу-хау", - сказала Каллас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія через російську загрозу збільшить витрати на оборону

Прем'єр-міністри також обговорили підготовку спільних санкцій Європейського Союзу та США, питання посилення оборони та стримування в НАТО та Європейському Союзі, а також місії повітряної безпеки країн Балтії.